Дочь Сульшера взяла первый трофей в «МЮ» – у нее 14 голов в 14 матчах сезона. Играет не в стиле Оле, но решает так же

Пока Оле-Гуннар Сульшер отдыхает от большого футбола, титулы с «Ман Юнайтед» берет его 19-летняя дочь Карна.

Взяла женский Кубок лиги – поучаствовала в двух голах, а во втором тайме заменилась

Карна играет в центре поля, но с прицелом на атаку. На прошлой неделе она вместе с женской командой U21 завоевала Кубок академии женской суперлиги (аналог мужского Кубка лиги). В финале «МЮ» разгромил «Бирмингем» (4:1): у Карны ассист и участие в первом голе – ее удар отразил кипер, но после добивания «Юнайтед» открыл счет в матче. Во втором тайме девушку заменили – с отцом обычно поступали наоборот.

Сам Оле, конечно же, поддерживал дочь с трибун и светился от счастья. Вообще Карна часто дарит отцу повод для радости: в этом сезоне она забила 14 голов в 14 играх молодежного чемпионата.

Вот характеристика от тренера женской команды Марка Скиннера: «Если вы посмотрите некоторые из ее голов в этом сезоне, то увидите замечательную способность завершать моменты. У нее прекрасное телосложение, она очень высокая. Но игра отличается от стиля отца: для входа в штрафную использует всю ширину поля.

Всегда обращал внимание, как игроки со способностью решать видят в моментах возможность, а не препятствие. У Оле это прекрасно получалось. Думаю, у Карны то же самое».

Карна выступает за «МЮ» с 2019-го – уже выросла в одного из лидеров молодежной команды

Карна присоединилась к «МЮ» почти три года назад – вскоре после назначения отца на пост главного тренера основной команды. До этого норвежка выступала за «Мольде», который тоже тренировал Оле-Гуннар. Сейчас нападающая – одна из ключевых футболисток в команде, это признают и тренеры. Они уточняют, что дело не в Оле, Карна сама заслужила этот шанс. Больше на игру «МЮ» влияет только Мария Эдвардс. Самый яркий перфоманс Карны в «МЮ» случился в октябре 2021-го – тогда она завалила «Бристолю» покер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ole Gunnar Solskjær (@solskjaerutd)

Оле регулярно следит за игрой дочери с трибун вместе с женой Силье – она тоже играла в футбол на приличном уровне. Сыновья Сульшера – Ной и Элайджа – тоже футболисты. Ной играет за «Кристиансунд» из высшей норвежской лиги, а Элайджа, как и Карна, занимается в системе «МЮ».

У детей Сульшера есть даже роскошное совместное фото с Криштиану Роналду – тогда португалец еще играл за мадридский «Реал».

Оле шутит, что только старший сын Ной помнит, как он забивал за «МЮ» – Карна и Элайджа были еще слишком юными.

Теперь все подросли, а Карна вообще превратилась в голевую машину.

Фото: twitter.com/JonFosterMUFC; instagram.com/solskjaerutd