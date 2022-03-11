Еврокубки без ЛЧ: Хави скандалил в раздевалке, «Ренн» прижал «Лестер», но проиграл, «Марсель» сковал Чалова

Миранчук тоже не сверкал.

После драмы с участием топ-клубов в ЛЧ еврокубковая неделя не закончилась – в четверг провели матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Достали оттуда все самое интересное.

Лига Европы

«Аталанта» обыграла «Байер» – у Малиновского 1+2

Перед матчем болельщики «Аталанты» развернули огромный баннер, на котором Алексей Миранчук и Руслан Малиновский держатся за руки. Украинец в итоге и стал главным героем матча – забил гол и отдал два ассиста на Луиса Муриэля. Счет мог быть крупнее, но колумбиец не забил из убойной позиции, а Мусса Диаби в конце сократил преимущество. Итог – 3:2.

Вышедшие незадолго до финального свистка Миранчук и Сердар Азмун голевыми действиями не отметились.

Малиновский убрал «Байер» за 2 минуты, сделал в ЛЕ 1+2. Руслан снова в топ-форме

«Барселона» провозилась с «Галатасараем» и не забила

«Барса», набравшая неплохой ход при Хави, дома скатала нули с проблемным «Галатасараем» – в том числе из-за прекрасной игры голкипера Иньяки Пеньи, который принадлежит каталонскому клубу.

В перерыве Хави был в ярости. Как рассказал журналист Дарио Монтеро в эфире El Chiringuito TV, тренер «Барселоны» сказал игрокам: «Если кто-то здесь не хочет играть, то скажите мне об этом сейчас».

В перерыве тренер сделал тройную замену. Вместо Роналда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Усман Дембеле.

«Барселона» осталась без гола впервые за 17 игр (последний раз такое было в декабре), но продолжила 9-матчевую серию без поражений.

Теперь Хави нужно решать задачу выхода в следующий раунд в традиционно шумной Турции – это будет непросто.

«Барсу» засушил вратарь, который ей принадлежит. Но сейчас Пенья на «Камп Ноу» тащил за «Галатасарай»

«Монако» проиграл «Браге», у Головина только опасный прострел после выхода на замену

Португальцы забили первый гол уже на третьей минуте, а на 89-й минуте удвоили счет – идеальный расклад. Но «Монако» пытался доминировать: показал владение 62% и превзошел соперника по xG (1,74 против 1,29) и по явным голевым моментам (3 против 2). Но при этом киперу «Монако» Нюбелю тоже пришлось выручать.

Александр Головин вышел на 58-й минуте. Из ярких моментов только хороший прострел на Тчуамени уже в компенсированное время.

Лига конференций

«Марсель» доминировал над «Базелем», но выиграл минимально

«Базель» Федора Чалова приехал в гости к «Марселю» – швейцарцам было тяжело. Французы подавили соперника (20:8 по ударам, 68 на 32 по владению), но из-за плохой реализации «Марсель» не обеспечил комфортный разрыв в счете перед ответной игрой.

До Чалова мяч доходил редко, но россиянин все равно мог уйти с поля с результативным действием – в одном из эпизодов хорошо протолкнул мяч на дальнюю штангу, но партнер замкнуть не смог (таймкод – 2:46 на видео). Федор прервал двухматчевую голевую серию – будем надеяться на яркий перфоманс в ответной игре.

«Партизан» отдал второй тайм «Фейеноорду», пропустив 4 гола

Сербы по ходу первого тайма дважды выходили вперед – первый мяч забил бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, но в эпизоде с голом получил травму и покинул поле. Йенс Торнстра счет сравнял, но 19-летний Неманья Йович снова вывел «Партизан» в лидеры.

Во второй половине голландцы проснулись, а сербы посыпались – пропустили от «Фейеноорда» четыре гола. По голу на счету Сириля Дессерса, Лутсхарела Гертрюйды, Луиса Синистерры и Торнстры. Отыграть такой разрыв в гостях будет тяжело.

ПСВ и «Копенгаген» выдали триллер

Восемь мячей на двоих забили ПСВ и «Копенгаген». В первом тайме «Копенгаген» владел инициативой и забил три гола, на которые ПСВ ответил только одним мячом.

Во втором ПСВ переломил игру и сравнял счет к 70-й минуте. Через восемь минут датчане снова вышли вперед, но израильтянин Эран Захави вырвал для ПСВ ничью, забив на 85-й минуте.

Главный герой матча – 22-летний капитан ПСВ Коди Гакпо, который сделал дубль и отдал один ассист. Шикарный индивидуальный перфоманс Гакпо чуть смазал незабитым пенальти.

«Лестер» дома комфортно обыграл «Ренн» – 2:0

Противостояние «Лестера» и «Ренна» на бумаге выглядело довольно равным – даже несмотря на то, что в Англии «Лестер» болтается во второй десятке, а «Ренн» во Франции борется за второе место.

Но англичане смотрелись очень уверенно: на 30-й минуте забил Марк Олбрайтон, а во втором тайме сели удерживать преимущество, а в итоге его удвоили. «Ренн» прижал «Лестер» в концовке, но не выжал гол и пропустил контратаку. Забил Келечи Ихеаначо – с передачи того же Олбрайтона.

«Ренн» за матч нанес больше ударов (14-11) и превзошел «Лестер» по ожидаемым голам (2,3-0,95), но теперь близок к вылету из турнира.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; globallookpress.com/Eberhard Krieger via www.imago-i/www.imago-images.de, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency