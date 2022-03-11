Вы это видели?
Блог

Еврокубки без ЛЧ: Хави скандалил в раздевалке, «Ренн» прижал «Лестер», но проиграл, «Марсель» сковал Чалова

Фейеноорд Фейеноорд
Партизан Партизан
Ренн Ренн
Лестер Лестер
Александр Головин Александр Головин
Брага Брага
Марсель Марсель
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
Барселона Барселона
Базель Базель
Федор Чалов Федор Чалов
Сердар Азмун Сердар Азмун
Байер Байер
Аталанта Аталанта
Руслан Малиновский Руслан Малиновский
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Миранчук тоже не сверкал.

После драмы с участием топ-клубов в ЛЧ еврокубковая неделя не закончилась – в четверг провели матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Достали оттуда все самое интересное.

Лига Европы

«Аталанта» обыграла «Байер» – у Малиновского 1+2

Перед матчем болельщики «Аталанты» развернули огромный баннер, на котором Алексей Миранчук и Руслан Малиновский держатся за руки. Украинец в итоге и стал главным героем матча – забил гол и отдал два ассиста на Луиса Муриэля. Счет мог быть крупнее, но колумбиец не забил из убойной позиции, а Мусса Диаби в конце сократил преимущество. Итог – 3:2.

Вышедшие незадолго до финального свистка Миранчук и Сердар Азмун голевыми действиями не отметились.

Малиновский убрал «Байер» за 2 минуты, сделал в ЛЕ 1+2. Руслан снова в топ-форме

«Барселона» провозилась с «Галатасараем» и не забила

«Барса», набравшая неплохой ход при Хави, дома скатала нули с проблемным «Галатасараем» – в том числе из-за прекрасной игры голкипера Иньяки Пеньи, который принадлежит каталонскому клубу. 

В перерыве Хави был в ярости. Как рассказал журналист Дарио Монтеро в эфире El Chiringuito TV, тренер «Барселоны» сказал игрокам: «Если кто-то здесь не хочет играть, то скажите мне об этом сейчас».

В перерыве тренер сделал тройную замену. Вместо Роналда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Усман Дембеле.

«Барселона» осталась без гола впервые за 17 игр (последний раз такое было в декабре), но продолжила 9-матчевую серию без поражений.

Теперь Хави нужно решать задачу выхода в следующий раунд в традиционно шумной Турции – это будет непросто.

«Барсу» засушил вратарь, который ей принадлежит. Но сейчас Пенья на «Камп Ноу» тащил за «Галатасарай»

«Монако» проиграл «Браге», у Головина только опасный прострел после выхода на замену

Португальцы забили первый гол уже на третьей минуте, а на 89-й минуте удвоили счет – идеальный расклад. Но «Монако» пытался доминировать: показал владение 62% и превзошел соперника по xG (1,74 против 1,29) и по явным голевым моментам (3 против 2). Но при этом киперу «Монако» Нюбелю тоже пришлось выручать.

Александр Головин вышел на 58-й минуте. Из ярких моментов только хороший прострел на Тчуамени уже в компенсированное время.

Лига конференций

«Марсель» доминировал над «Базелем», но выиграл минимально

«Базель» Федора Чалова приехал в гости к «Марселю» – швейцарцам было тяжело. Французы подавили соперника (20:8 по ударам, 68 на 32 по владению), но из-за плохой реализации «Марсель» не обеспечил комфортный разрыв в счете перед ответной игрой. 

До Чалова мяч доходил редко, но россиянин все равно мог уйти с поля с результативным действием – в одном из эпизодов хорошо протолкнул мяч на дальнюю штангу, но партнер замкнуть не смог (таймкод – 2:46 на видео). Федор прервал двухматчевую голевую серию – будем надеяться на яркий перфоманс в ответной игре.

«Партизан» отдал второй тайм «Фейеноорду», пропустив 4 гола

Сербы по ходу первого тайма дважды выходили вперед – первый мяч забил бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, но в эпизоде с голом получил травму и покинул поле. Йенс Торнстра счет сравнял, но 19-летний Неманья Йович снова вывел «Партизан» в лидеры.

Во второй половине голландцы проснулись, а сербы посыпались – пропустили от «Фейеноорда» четыре гола. По голу на счету Сириля Дессерса, Лутсхарела Гертрюйды, Луиса Синистерры и Торнстры. Отыграть такой разрыв в гостях будет тяжело.

ПСВ и «Копенгаген» выдали триллер

Восемь мячей на двоих забили ПСВ и «Копенгаген». В первом тайме «Копенгаген» владел инициативой и забил три гола, на которые ПСВ ответил только одним мячом.

Во втором ПСВ переломил игру и сравнял счет к 70-й минуте. Через восемь минут датчане снова вышли вперед, но израильтянин Эран Захави вырвал для ПСВ ничью, забив на 85-й минуте.

Главный герой матча – 22-летний капитан ПСВ Коди Гакпо, который сделал дубль и отдал один ассист. Шикарный индивидуальный перфоманс Гакпо чуть смазал незабитым пенальти.

«Лестер» дома комфортно обыграл «Ренн» – 2:0

Противостояние «Лестера» и «Ренна» на бумаге выглядело довольно равным – даже несмотря на то, что в Англии «Лестер» болтается во второй десятке, а «Ренн» во Франции борется за второе место.

Но англичане смотрелись очень уверенно: на 30-й минуте забил Марк Олбрайтон, а во втором тайме сели удерживать преимущество, а в итоге его удвоили. «Ренн» прижал «Лестер» в концовке, но не выжал гол и пропустил контратаку. Забил Келечи Ихеаначо – с передачи того же Олбрайтона. 

«Ренн» за матч нанес больше ударов (14-11) и превзошел «Лестер» по ожидаемым голам (2,3-0,95), но теперь близок к вылету из турнира.

Фото дня. Миранчук и Малиновский держатся за руки на баннере болельщиков «Аталанты»

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; globallookpress.com/Eberhard Krieger via www.imago-i/www.imago-images.de, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные