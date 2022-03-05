Фото дня: «Вольфсбург» заменил лого «Фольксвагена» на пацифик

Не забыли и про центральный круг.

«Вольфсбург» придумал особенную акцию на матч с «Унионом» (1:0): вместо привычного комплекта со спонсорским логотипом «Фольксвагена» игроки вышли в футболках с ярким пацификом. В 1960-х его признали международным символом мира.

Стандартная форма выглядит так:

Клуб позаботился и о болельщиках: каждый мог принести свою футболку и бесплатно заменить на ней лого спонсора на пацифик (его клеили поверх эмблемы автобренда).

Но и это не все: посмотрите, как оформили центр поля.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose; globallookpress.com/Sebastian El-Saqqa/augenklick/firo Sportphoto, Swen Pfortner/dpa