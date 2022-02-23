Гол Влаховича на 32-й секунде – даже не топ-10 самых быстрых в ЛЧ 🤯

Как так?

Гол Влаховича «Вильярреалу» – это просто «Формула 1». На 32-й секунде он нагло продавил 36-летнего Альбиоля и покатил мяч в дальний от кипера угол. Без шансов – Пау Торрес мог только смотреть.

😱 Гол в дебютном матче ЛЧ спустя всего полминуты Только вдумайся, Влаховичу нужно на гол меньше времени, чем тебе, чтобы прочитать этот пост ⏰ pic.twitter.com/dNSblt9BVn — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

Адаптация Влаховича в «Юве» явно идет неплохо, в первом же матче в ЛЧ он подправил историю.

• Гол Душана – второй по молниеносности. Первое место у Евгения Коноплянки: в 2015-м он забил за «Севилью» на 15-й секунде, но сделал это после выхода на замену во втором тайме.

• В плей-офф моложе 22-летнего Влаховича был только Дель Пьеро, когда забил дебютный гол в ЛЧ «Реалу». Шел 1996-й, Алексу было 20.

• Но Влахович опередил легенду в скорости: теперь ему принадлежит самый быстрый дебютный гол среди игроков «Юве» в истории турнира. Никто не начинал так резво.

При этом гол Влаховича не попал даже в топ-10 самых быстрых в ЛЧ. Вот кто лидирует в списке

• Самый быстрый гол в истории ЛЧ в марте 2007-го забил Рой Маккай: в игре против «Реала» ему понадобилось всего 10,12 секунды. Маккай вонзил первым касанием, подловив ошибку Роберто Карлоса.

• Максимально близок к рекорду Роя был бразилец Жонас: играя за «Валенсию», он вколотил на 10,96. После матча Жонас признавался: думал, что побил достижение Маккая. Не хватило совсем чуть-чуть.

• На целых десять секунд отстала легенда «Арсенала» Жилберто Силва: он занес ПСВ на 20,07.

• Даже в истории «Ювентуса» были голы быстрее. Влахович обогнал Дель Пьеро по дебютам, но у Алессандро был еще один козырь – в 1997-м он забил «МЮ» на 21-й секунде, намного раньше, чем Душан.

• Быстрее Влаховича забивали Кларенс Зеедорф (21,06), Диого Ринкон (24), Давид Алаба (24,18), Алешандре Пато (24,97), Марек Кинцл (25,20) и еще несколько человек.

Но Душану все равно аплодисменты.

«Ему нужно время, чтобы совершить ошибки и стать лучше. С Криштиану мы начинали каждую игру со счетом 1:0. Он передавал свою энергию и менталитет всей группе игроков. Его нельзя сравнивать с Влаховичем, классическим центральным нападающим. Он еще очень молод», – уверял перед матчем Леонардо Бонуччи.

Сегодня «Юве» начинал со счета 1:0 – но на этот раз Криштиану не было. Зато был Влахович.

Фото: globallookpress.com/imago-images.de; REUTERS/Pablo Morano; Gettyimages.ru/Ralph Orlowski/Bongarts, Shaun Botterill /Allsport