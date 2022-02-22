Контракт Эрнандеса сломал систему зарплат в «Баварии». Звезды требуют двукратного повышения, Алаба уже ушел (летом очередь Зюле)

А самого Люку критикует Маттеус.

«Бавария» привычно на первом месте в Бундеслиге, но сезон проходит не так гладко. Команда Юлиана Нагельсманна громко вылетела из Кубка Германии (0:5 от «Гладбаха») и не очень уверенно провела первый матч 1/8 финала ЛЧ (1:1 с «Зальцбургом»). А еще на прошлой неделе случилось поражение от «Бохума» со счетом 2:4.

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус нашел причину – неуверенная игра в обороне. Больше всего досталось Дайоту Упамекано, который все еще выглядит инородным телом, и Люке Эрнандесу – он сдал после травмы, много фолит и не успевает за моментами.

Маттеус отдельно подчеркнул проблемы Эрнандеса из-за денежного вопроса. Во-первых, Люка – самое дорогое приобретение в истории «Баварии» (перешел летом 2019-го). А во-вторых, контракт француза внес дисбаланс в команду.

«Он стоил 80 млн евро и зарабатывает около 20 млн евро в год. Ради него «Бавария» даже немного подняла потолок зарплат. Другие игроки ориентируются на эти цифры. Если игрок приходит в «Баварию» и не показывает нужный уровень, но получает большие деньги, то остальные скажут: «Мы тоже хотим так».

И последние события намекают на то, что Маттеус недалек от истины.

«Бавария» в ловушке – теперь звезды ориентируются на контракт Эрнандеса

Спортивный директор Хасан Салихамиджич ответил на критику Маттеуса фразой: «Конечно, ему нужно что-то говорить – он же эксперт. Но мне плевать на его слова. Мы поддерживаем наших игроков». В ответ на это Лотар только сказал, что Хасан защищает не только игроков, но и себя – ведь он в ответе за их приглашение.

И да, Люка Эрнандес – самое дорогое приобретение в истории мюнхенского клуба. По разным оценкам, его зарплата составляет от 13 до 24 млн евро в год. О сумме в 24 млн евро сообщал Kicker, но и представители «Баварии», и агент игрока опровергли эту информацию.

Тем не менее, Эрнандес точно входит в топ-6 мюнхенского клуба по зарплате. Больше него зарабатывают лишь Мюллер, Сане, Нойер, Левандовски и, возможно, Киммих.

Более того, Люка получал больше Нойера и Мюллера до того, как они переподписали контракты (Эрнандеса купили за год до продления соглашений немецких звезд). Так что тут Маттеус не промахнулся – лидеры не могли не ориентироваться на деньги, которые платят французскому защитнику.

Недавно соглашения переподписали Леон Горетцка и Кингсли Коман – и их зарплата увеличилась почти в два раза (но они все равно получают меньше Эрнандеса).

«Сейчас «Бавария» в ловушке из-за контракта Эрнандеса, – объяснил источник внутри клуба немецкому изданию Spox. – Потому что теперь все топ-игроки требуют существенного повышения зарплаты. Вдобавок, все усложняется финансовыми потерями от коронавируса».

«Бавария» предложила Алабе и Зюле меньше, чем они просили – оба ушли. Теперь переговоры с Мюллером и Гнабри

Главная неожиданность января – новость о летнем переходе Никласа Зюле из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию». У защитника заканчивается контракт, а от предложения клуба он отказался – это подтвердил генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан.

Издание TZ сообщает, что Зюле просил зарплату в районе 17 млн евро – плюс-минус столько же получают Горетцка и Киммих. «Бавария» предлагала только 10 млн. Это не устроило игрока.

Маттеус, кстати, упомянул и это: по мнению эксперта, Никлас так и не почувствовал себя нужным – руководство «Баварии» не показало заинтересованность в игроке, потому он и ушел. Дело даже не в деньгах – у центрдефа были предложения выгоднее, чем от «Боруссии».

Продления контрактов действительно стали головной болью для мюнхенцев. Летом 2021-го бесплатно ушел Давид Алаба. Kicker писал, что австриец просил зарплату в районе 20-25 млн евро – больше того, что получает Эрнандес. Его требования назвали неадекватными, а Салихамиджич говорил про потолок зарплат.

«В «Баварии» существует потолок зарплат – это Левандовски и Нойер. Не думаю, что Алаба ставит себя выше них».

Алаба в ответ заявил, что суммы, озвученные клубом, не соответствуют действительности.

Сейчас клуб ведет переговоры по контрактам Гнабри и Мюллера. Томас прямо говорит, что особенно не волнуется, хотя переговоры застопорились. Гнабри же, если верить Bild, просит зарплату больше предложенных 15 млн евро – отсюда появляются слухи про заинтересованность «Реала», «Барселоны» и «Ливерпуля».

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Уход Алабы и скорое прощание с Зюле – большая проблема. Требования к Эрнандесу и Упамекано возрастают.

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann, Lars Baron