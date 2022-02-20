Черепаха или Неймар во время пенальти «Нанту» – давайте разбираться, кто медленнее

Мог приблизить камбэк, но покатил в руки киперу.

Легкое безумие во Франции: «Нант» разбил дома «ПСЖ» 3:1. Причем все решили еще в первом тайме – вели 2:0 уже к 16-й минуте, а в добавленное время организовали третий с пенальти.

Тот самый пенальти. Что это было?

В начале второго «ПСЖ» намекнул, что готов отыграться: на 47-й Неймар забил с передачи Месси, а через 12 минут пошел бить пенальти.

И это было очень странно. Рассматриваем.

Разбег, разбег, разбег, разбег, разбег и...... 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Возможно, это худший удар с точки в карьере Неймара. Лафон его просто переиграл 💪 «ПСЖ» отыграл один гол, но все еще горит во встрече с «Нантом» 1:3. Смотри концовку игры на Матч ТВ 📺 pic.twitter.com/Z6k7xh0F4C — Матч ТВ (@MatchTV) 19 февраля 2022 г.

• Сначала поцелуй мяча.

• Секунд 10 Неймар разбегался.

• Ходил из стороны в сторону, семенил ногами.

• И все ради того, чтобы легонько покатить мяч чуть правее центра.

• Сэйв кипера. Кажется, бразилец даже не понял, что натворил.

Это мог быть важнейший гол, на полноценный камбэк оставалось бы целых полчаса, но больше счет не менялся – поражение 1:3.

«ПСЖ» не пропускал три в первом тайме 12 лет

• «ПСЖ» проиграл впервые с октября 2021-го: тогда «Париж» в гостях уступил «Ренну» – 0:2. После этого команда Почеттино разозлилась и выбила серию из 15 матчей без поражений.

• На 37-й минуте защитник «Нанта» вынес в подкате Килиана Мбаппе – тот не мог сам подняться с газона и, хромая, уходил с поля – похоже на серьезное повреждение.

• Месси снова молчит (800-й матч в карьере) – в этом сезоне Лиги 1 в 15 матчах забил всего два мяча – зато отдал целых восемь ассистов. Неплохо, но от Лео всегда ждешь большего.

• В Лиге 1 «ПСЖ» не пропускал три в первом тайме почти 12 лет. В 2010-м палачом был «Сошо» – и та игра тоже закончилась со счетом 1:3.

Впрочем, ничего страшного с Парижем, конечно, не случилось. С 59 очками он продолжает лидировать и обгоняет «Марсель» аж на 13.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe