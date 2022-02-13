Подставной пенальтист – новая фишка «Челси». Аспиликуэта пережил давление и в последний момент отдал мяч Хавертцу

Игры разума.

«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира: в экстра-таймах лондонцы сломили крепкий «Палмейрас» со счетом 2:1 – Кай Хавертц реализовал решающий пенальти на 117-й минуте. Только вот главным героем эпизода стал не совсем он.

Немца затмил капитан Сесар Аспиликуэта.

Что такого сделал Аспиликуэта?

Сесар устроил игры разума прямо перед самим 11-метровым.

Все началось еще до окончательного решения арбитра. Судья Крис Бит побежал смотреть ВАР – после утвержденного решения недовольные игроки «Палмейраса» окружили судью и пытались надавить. В это время Аспиликуэта спокойно забрал мяч в руки и незаметно перекинулся взглядами с Хавертцем.

Затем Сесар пошел к точке – испанец всеми силами показывал, что именно он будет бить.

Конечно, бразильцы попытались выбить Аспиликуэту из психологического равновесия. Один из футболистов «Палмейраса» даже получил желтую за лишние разговоры.

Арбитр отогнал соперников от бьющего – и тут к мячу неожиданно пошел Хавертц. Пока бразильцы работали над Аспиликуэтой, Кай спокойно подготовился к удару и забил. Уловка Сесара сработала на 100%.

Против «Палмейрас» в прошлом сезоне бразильской Серии А били шесть пенальти, два остались без реализации. Конечно, статистика не кажется фантастической, но вполне вероятно, что давление пару раз все-таки сработало.

«Если честно, я сильно нервничал. Это просто безумие: пенальти был очень важным, а я снова забил в финале. Теперь счастлив – хорошо, что я сохранил свои нервы до самого удара, – объяснял Хавертц после матча. – Думаю, что я только третий выбор в команде, но Жоржиньо и Лукаку не было на поле. Все партнеры поверили в меня. Все сказали, что я смогу забить – и я сделал это».

А вот слова Аспиликуэты: «Это задуманная тактика. Я знал, как футболисты «Палмейраса» поведут себя. Просто ждал момента, чтобы передать мяч Каю, выслушивал все, что говорили мне соперники. Все сработало – и это самое главное».

Как в «Челси» до такого додумались?

Зачем нужен такой ход? Очевидно: неожиданный способ помочь бьющему оставаться спокойным до удара и не испытывать лишнего стресса. Ведь многие команды пользуются психологическим давлением, окружают пенальтиста, мешают сконцентрироваться.

Арбитры часто не могут отогнать игроков от бьющего: обычно несколько человек забирают на себя внимание судьи, пока кто-то один старается как можно скорее вывести соперника из себя. Такой метод очень распространен: можно вспомнить, как «Вилла» так давила на Бруну Фернандеша из «МЮ» – и тот из-за волнения пробил сильно выше.

«Палмейрас» тоже любит по-бразильски ломать пенальтистов. Похоже, в «Челси» знали все это – и оперативно подготовились.

Откуда взялась такая тактика? Футбольный психолог Гейр Гордет (именно он первым заметил тактику Аспиликуэты в твиттере) считает, что «Челси» вдохновился «Ливерпулем».

Вот его пример, как команда Клоппа защищала Мохамеда Салаха – именно в матче с «Челси». Египтянин спокойно стоял у точки, пока его партнеры массивно спорили с соперниками в нескольких шагах от Салаха.

В это время Мо спокойно готовился. И реализовал удар.

Видимо, «Челси» восхитился – и взял прием на вооружение. Теперь это помогло выиграть трофей.

Фото: Gettyimages.ru/Suhaib Salem, Gareth Copley; East News/KARIM SAHIB/AFP/East News