Идеальная контратака «Галатасарая»: от своей штрафной до гола за 15 секунд

Быстрый гол Райана Донка (протащил и отдал) и Гарри Родригеша (принял и забил).

«Галатасарай» открыл счет с клубом «Касымпаша» в чемпионате Турции, но проиграл 1:2.

«Галатасарай» идет на первом месте в таблице. У «Истанбула», который занимает второе место в чемпионате, столько же очков – 47.

Гарри Родригеш в 22 матчах высшего турецкого дивизиона забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.