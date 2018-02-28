Идеальная контратака «Галатасарая»: от своей штрафной до гола за 15 секунд
Быстрый гол Райана Донка (протащил и отдал) и Гарри Родригеша (принял и забил).
«Галатасарай» открыл счет с клубом «Касымпаша» в чемпионате Турции, но проиграл 1:2.
«Галатасарай» идет на первом месте в таблице. У «Истанбула», который занимает второе место в чемпионате, столько же очков – 47.
Гарри Родригеш в 22 матчах высшего турецкого дивизиона забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.
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