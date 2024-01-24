Зубов, Капризов и Ковальчук – в топ-6 своих команд НХЛ на Западе. Выбрали лучших в XXI веке

Привет! На связи по-прежнему рубрика «Топ-сколько-нибудь чего-нибудь ностальгически-развлекательного». Осенью мы обсуждали тройки лучших русских игроков в командах НХЛ (Восток , Запад ) – кажется, получилось весело. Ну что, продолжим?

Расширим географию до всего мира, но ограничим время, чтобы получилась плюс-минус равная выборка и чтобы «Монреаль» и «Торонто» в смысле состава не сильно отличались от «Коламбуса» и «Флориды». Однако «Сиэтла» и «Вегаса» тут все еще не будет – дадим им время настояться в лиге.

Совсем уж усложнять не будем, поэтому XXI век начнем не с 1 января 2001 года, а с октября 2000-го, когда стартовал тот самый сезон.

Установим одно важное ограничение: игрок должен провести за команду три полных сезона. Понятно, что так отвалятся некоторые максимально заслуженные ребята вроде Пронгера в «Эдмонтоне», но ничего страшного – мы ведь не поощряем постоянные скачки по клубам? Вы наверняка спросите про качественные критерии – отвечу так: при прочих равных пик важнее дистанции, но не уверен, что у меня получилось выдерживать эту линию во всех 30 командах. Как раз и проверим.

И еще одна деталь: на месте центров могут быть только центры, более или менее постоянные. Для вингеров карьерный фланг не принципиален – кроме того, туда можно ставить центрального (необходимое допущение, потому что действительно классных центров в НХЛ обычно больше, чем левых или правых крайних), но желательно, чтобы он хотя бы эпизодически на краю играл. Для защитников эти условности не имеют значения, но все-таки по возможности я старался подбирать пары так, чтобы был леворукий с праворуким.

Как обычно, все, что вы увидите ниже – точка зрения автора. У вас может быть своя – спорьте на здоровье. Больше скажу: я несколько раз возвращался к этим составам и всегда (!) что-нибудь в них менял. И если бы вдруг пришлось повторить эту историю через пару месяцев, уверен, отличия были бы существенные.

Вопреки традиции, начнем с Запада. Так решил наш волшебный дизайнер Халиль – не будем ему перечить. Восток все равно еще не нарисован.

Вперед!

Атака «уток» вообще безальтернативна: Перри и Гецлаф – легенды на все времена, будут входить в разные символические сборные, наверное, и в XXII веке; а Селянне, покинувший команду в начале XXI, максимально ярко вернулся в нее после локаута в 35 лет и доиграл почти до 44! В запасе – волшебный Пол Кария, сыгравший ровно нужные три сезона в начале нулевых, младший Нидермайер – за большой вклад в финал-2003 и победу-2007, и Сильверберг из актуальной команды – за преданность (он уже совсем плох, но это его 11-й сезон в «Анахайме»).

В защите – идеальная пара Пронгер – Нидермайер, лучше которой и в историческом масштабе всей лиги наберется не так много. Даже удивительно, что за три их года, проведенных вместе, «утки» взяли только один кубок (возможно, потому что обоим уже было за 30). За ними – Фаулер с 14 сезонами, среди которых были не только кошмарные перестроечные, но и, например, два финала конференции. И Бошемен – эталонный боец, соучастник кубка-2007, который приходил в команду три раза!

А в воротах, конечно, Жигер со своими огромными щитками, «Конн Смайтом» 2003-го и победой 2007-го.

«Койоты» – настолько нечастые гости в плей-офф, что можно и не вспомнить, что однажды они дошли до финала конференции в 2012-м. И, конечно, лидеры той команды в первом или втором составе присутствуют. Но глобально это чуть ли не самый слабый состав в нашей подборке.

В воротах Брызгалов все-таки выше Смита, который выиграл обе кубковые серии команды за всю ее аризонскую историю. По сути, они равны, но пик Ильи был как будто чуточку выше – отсюда номинация на «Везину» и 5-е место в голосовании на «Харт» в 2010-м.

В защите – основная пара из 2012-го, за ней – легенда 90-х и капитан команды начала нулевых Нумминен плюс надежный чех Збынек Михалек, который отдал «Аризоне» 12 лет.

В нападении, понятно, Шейн Доун – единственная легенда франшизы после переезда из Виннипега, который провел там всю карьеру и последние 14 лет был капитаном.

А вот дальше прям максимально сложно. Я пошел по пути наименьшего сопротивления и просто выбрал самых результативных в XXI веке, в том числе и для второй тройки. Келлер – уже второй после Доуна по очкам и, наверное, единственный форвард за все эти годы, похожий на звезду. А Ганзал – не более чем неплохой универсал – оказался самым надежным и стабильным центром «койотов» за все 23 года. Причем за это время в клубе поиграли Дэнни Бриэр, Джереми Реник, Яник Перро, Майк Рибейро, Роберт Ланг, Олли Йокинен, Петр Недвед и Джо Жюно. Но ни один не задержался на нужные три сезона.

У «Кэнакс» настолько большой выбор в нападении, что даже во втором составе не нашлось места таким важным игрокам, как Брендан Моррисон (центр лучшей тройки лиги начала нулевых – с Нэслундом и Бертуцци) и особенно Райан Кеслер (великолепный универсал, один из ключевых хоккеистов команды, игравшей в финале Кубка Стэнли-2011).

В итоге к братьям Сединам я поставил Нэслунда, который долгое время был капитаном и пять лет подряд становился лучшим бомбардиром, пока близнецы не набрали силу. А в альтернативу к нынешним безумно ярким лидерам Петтерссону и Миллеру приставил Бертуцци. Кеслера и Моррисона невероятно жалко оставлять за бортом, но все же каждый из них был в лучшем случае третьим форвардом команды, а в наши тройки прошли только парни уровня топ-2.

В защите такой россыпи звезд у «Кэнакс» никогда не было – причем вообще за всю историю, не только в XXI веке. И пакмувера уровня старшего Хьюза тоже. Но он пока остался в запасе – Джовановски начала нулевых выглядит основательнее, а Эдлер заработал место в первой паре тем, что за 15 лет прошел с командой и хорошие, и плохие времена.

В воротах без сомнений Луонго – абсолютный лидер по количеству игр и побед в регулярке и плей-офф, а вторым пока Маркстрем. Видимо, скоро будет Демко, но ему бы еще в плей-офф поиграть.

Сейчас у «Джетс», которые начинали XXI век как «Трэшерс» и первое десятилетие провели бесславно, наверное, лучшая команда в истории. За последние шесть лет она четыре раза выходила в плей-офф, и нынешнее ядро (Шайфли, Моррисси, Хеллибак, Элерс, Коннор) участвовало в первом большом кубковом походе-2018, когда «Виннипег» добрался до финала конференции.

И так-то почти всю первую шестерку можно составить из них, но и среди уже ушедших были ну очень большие ребята. Тем более к лучшему сезону-2018 двое из них тоже причастны.

Ковальчук – на том отрезке, что он играл за «Атланту», забил больше всех в лиге. Блэйк Уилер – лучший бомбардир в истории клуба и многолетний капитан. И, конечно, Биг Бафф – самый результативный защитник и лидер по штрафным минутам (с большущим отрывом).

Во втором составе наверняка были бы Марк Савар и Мариан Госса (два из трех лучших сезонов в истории клуба – 97 и 100 очков, соответственно), но оба сыграли чуть меньше, чем нужно.

Ну а с вратарями ситуация такая: Хеллибак с тремя номинациями на «Везину» и одной победой – однозначно топ на десятилетия, за ним – Лехтонен, единственный, кто что-то ловил в «Трэшерс».

«Старс» закончили XX век двумя финалами, включая один победный. Из чемпионского ядра кто-то быстро ушел (Нуиндайк и Халл), а кто-то тянул команду, пусть и не всегда наверх, еще целое десятилетие (Модано, Зубов, Морроу, Лехтинен). Больших успехов там не было, но в плей-офф выходили стабильно. Лебединую песнь остатки золотой команды (5 человек) исполнили в 2008-м, добравшись до финала конференции.

Возможно, я поддался влиянию магии имен, все-таки существенная часть наследия Зубова и Модано осталась в 90-х, но их последователи в «Далласе», несмотря на неплохие достижения (финал и финал конференции в 2020-х), игроки очевидно меньшего масштаба.

Также в первом составе главные лица команды 2010-х – Бенн и Сегин, одна из лучших связок лиги своего времени, и новый, финский, Зубов – Хейсканен, тоже, кстати, разносторонний и недооцененный защитник.

А в воротах пока все-таки Марти Турко. Эттинджер, возможно, в ближайшие годы наберет охапку «везин» и затащит «Даллас» в пару финалов, но мы этого не знаем. А Турко в нулевых уже наиграл на первую сборную. Строго говоря, Эттинджер и Бишопа, у которого было три отличных сезона и номинация на «Везину», обошел, скорее, авансом.

Альтернативные защитники – Клингберг, у которого были очень яркие первые сезоны (пока не подрос Хейсканен), и Голигоски, расцвет которого пришелся как раз на период в «Далласе». Нападающие – лидеры нынешнего состава. На первую тройку они, пожалуй, не успели наиграть – Хинтц и Робертсон по молодости, а Павелски поздновато пришел.

Самый яркий сезон «огоньки» провели перед локаутом – дошли до финала, где проиграли «Тампе». Удивительно, но тот состав был по большей части рабоче-крестьянским. Из звезд – только Игинла да вратарь Кипрусофф.

Но других заметных успехов у «Калгари» в этом веке не было, поэтому в первую сборную прошли еще двое участников того финала, объективно довольно скромные игроки – защитник Регер (личный рекорд – 26 очков за сезон) и центр Конрой (всего три сезона больше 50 очков).

Плюс – Джонни Годро, второй бомбардир команды в XXI веке, до ухода в «Коламбус» временами выглядевший реально большой звездой (и 115 очков в 2022-м это подтверждают), и Марк Джиордано, лидер обороны «огоньков» на протяжении 15 лет и обладатель «Норриса» в 2019-м.

Во втором составе – три лучших (после Годро) форварда позднего «Калгари» (4-6 места по очкам в XXI веке), Леополд как участник финала-2004 и Фанюф, в начале карьеры обещавший вырасти в подобие Пронгера (потом что-то пошло не так, но это уже не в «Калгари»).

В воротах после Кипрусоффа примерно 8 лет не было нормального первого номера, так что нынешний Маркстрем на бэкапа, по сути, и конкурентов-то не имел.

Ух! Тут было нереально сложно. Две очень разные, но одинаково мощные по составу чемпионские команды с разницей в двадцать лет. Пришлось лавировать и допускать некоторые позиционные вольности.

Но у команды-2001, конечно, есть преимущество: ее звезды уже заняли свое место в истории, а пятеро – вообще в Зале славы. И из этих пяти только Бурк, который тогда сразу закончил карьеру, не проходит в нашу сборную по критериям. Руа, Блэйк, Сакик и Форсберг – здесь. С ними – Маккиннон и Макар, лидеры команды сегодняшней и актуальные суперзвезды лиги.

Все трое нападающих первого состава – центральные, поэтому пришлось немного похимичить с позициями. Но Маккиннон на старте карьеры регулярно выходил на фланге, да и Форсберг периодически тоже.

Объективно, по шведу могут быть вопросы: у него слишком мало игр на этом отрезке, он пропустил половину чемпионского плей-офф, формально даже не сыграл три полных сезона – хотя тут всему виной травмы проклятые, по времени-то Петер провел в команде пять полных лет. И как будто у Ландескуга и Рантанена претензий на место в первой тройке побольше.

Но они отличные хоккеисты, а Фоппа – гений. И даже на этом коротком отрезке у него «Харт», «Арт Росс» и первое место по очкам в плей-офф через год после кубка.

А Рантанен и Ландескуг – во второй тройке вместе с Гейдуком, который прошел с командой и хорошие времена, и плохие, и как бы передал эстафету от легенд новому поколению. В центр я поставил Рантанена, который хоть и редко, но на этой позиции выходит – так что все формальности соблюдены.

Запасные защитники: Фут – за харизму и чемпионский плей-офф, Джонсон… примерно за то же самое. Тэйвса, конечно, жаль оставлять за бортом – он посильнее и Джонсона, и позднего Фута, но эти двое в моем представлении, скажем так, монументальнее.

Но, думаю, время Тэйвса еще придет. В конце концов, даже во второй состав не прошли многие классные игроки: Штястны, Тэнгуэй, Дюшен, О’Райлли, Ничушкин (!), да и все еще лучший бомбардир среди защитников Тайсон Бэрри.

А, чуть не забыл, запасной вратарь – единственный человек из 12, кто не выигрывал Кубок Стэнли. Просто Кюмпер ограничился одним сезоном в «Колорадо», а Францоуз всегда был запасным. Варламов же в этом веке намного больше всех других вратарей «Эвеланш» играл и побеждал – к сожалению, только в регулярке.

С «королями» история довольно простая. В первой половине 2010-х у них был явный пик, увенчанный двумя кубками, а все остальное время команда болталась между середняками и аутсайдерами. Кроме отрезка с 2012-го по 2014-й, где между победами был еще финал конференции, она ни разу не прошла первый раунд, а 11 раз (из 22) вообще не попала в плей-офф. Поэтому и королевская сборная – и основа, и запас – будет крутиться вокруг того состава.

В воротах нет альтернативы Джонатану Куику. Единственный достойный быть его сменщиком вратарь – Феликс Потвен – не наиграл три полных сезона. Можно было бы формально поставить Джейми Сторра или Кэла Питерсена, но у каждого всего по одному сезону в качестве стартера – это вообще несерьезно. Так что тут один из двух случаев (второй – на Востоке), когда сменщика у основного вратаря просто не будет.

В обороне – без Войнова, хотя в плей-офф он на этом отрезке второй бомбардир команды среди защитников. Даути – понятно: 15 лет в команде, «Норрис», три номинации, более 26 минут на льду в среднем за карьеру (таких игроков в XXI веке, из тех, кто сыграл хотя бы 100 матчей, всего пятеро; а с 1000+ только он один). А рядом с ним, при всем уважении к партнерам по чемпионской команде – все-таки Любомир Вишневски, отличный пакмувер из нулевых, в лучшие сезоны набиравший под 70 очков. Два кубка есть два кубка, но словак однажды даже стал лучшим бомбардиром «королей» – редкое достижение для защитника.

В запасе – спетая парочка Маззин и Мартинеc. Второй, конечно, на чемпионском отрезке был на подхвате, но в целом по дистанции, думаю, заслужил больше, чем Войнов, Скудери или Митчелл. Да, если у вас возник вопрос, где же Роб Блэйк, напомню: в начале 2001-го он ушел за кубком в «Колорадо», а в 2007-м вернулся на пару сезонов, в которых набрал «минус 35». И в итоге даже закончил карьеру не в «Лос-Анджелесе».

Копитар – вероятно, уже главный игрок в истории «Кингс»; пока проигрывает по очкам Дионну в регулярке и Гретцки с Робитайлом в плей-офф, но в отличие от них у него целых два кубка. Достанься хотя бы один из двух «Конн Смайтов» ему – была бы вообще красота.

По краям – Браун и Картер. Первый – как дважды капитан чемпионов и лучший со-бомбардир кубка-2012. Второй – за счет дистанции на миллиметры опередил самого ценного игрока плей-офф-2014 Уильямса. Джастин справа в запасной шестерке. В центре – Майк Ричардс, уже не самый яркий, но важнейший игрок победного дубля. А вот слева – Палффи, блиставший в «Кингс» в начале века. Он сыграл всего четыре сезона, изрядно урезанных травмами, но не включить его хотя бы в запас было просто невозможно. Тем более, звезды чемпионского дубля все равно закончились.

«Уайлд» на рубеже веков как раз проводили первый сезон в НХЛ, так что никакой другой истории у них просто нет. Да и эта не слишком славная: финал конференции на третий год в лиге и два выигранных раунда плей-офф за следующие двадцать лет. Однако тем сложнее выбирать.

Причем начиная с вратарей. Бэкстрем (который финн), Дубник, Фернандес, Ролосон имеют примерно равную статистику и каждый был по-своему важным игроком для команды на определенном этапе. Я не придумал ничего лучше, чем выбрать двоих, которые больше сыграли. Тем более Фернандес и Ролосон – это, по сути, один вратарь, а не два. На заре существования команды они играли примерно по очереди, причем даже в том самом плей-офф, когда «Миннесота» неожиданно добралась до третьего раунда.

Теперь защита. Ну Сутер выделяется – он второй по очкам, он намного больше других играл (27 минут – средний айстайм за 656 матчей, а на пике вообще 29+). Сперджен тоже – больше всех сыграл, больше всех забил и набрал (867 игр, 110+274 на 23 января). У Бродина – тоже важное место в истории, второй по количеству матчей, хотя он больше про оборону. Тут вроде бы все понятно, а вот на четвертую позицию тьма претендентов. Ник Шульц, главный патриот нулевых, больше 700 матчей. Филип Куба, Ким Юнссон, Марек Жидлицки, Уилли Митчелл, Андрей Зюзин (шутка). Мэтт Дамба, в конце концов. В общем, я выбрал Бернса, потому что он самый крутой в этом списке. И хотя по-настоящему крутым он стал уже в «Сан-Хосе», в «Миннесоте» делал очень важные первые шаги для своей большой карьеры и оставил кое-какой след.

Нападение. В центре – Микко Койву, наверное, легенда №1 в недолгой истории клуба. Единственный, кто сыграл за «Миннесоту» 1000 матчей и с большущим отрывом лучший бомбардир. Справа – Мариан Габорик. Снайпера такого масштаба у «Уайлд» не было до появления Капризова, которого мы ставим слева. Кирилл играет только четвертый год, но уже пятый в клубной истории по голам (скоро будет четвертым) и седьмой по очкам. Ну и он ведь уже побил сезонный рекорд «Уайлд»: у Габорика в 2008-м было 83, Капризов в 2022-м набрал 108 – сразу плюс 25 накинул!

С запасными опять проблема. Кто в центре – Эрик Стаал, Гранлунд или уже Эрикссон Эк? Или вообще Дэйгл (опять шутка; кстати, вы знали, что он был лучшим бомбардиром «Миннесоты» в 2004-м? Повторил карьерный рекорд – 51 очко). У Стаала лучше пиковый сезон, но у финна в целом больше очков – и в регулярке, и в плей-офф. Фланги: Брюнетт, один из лидеров первого состава, который потом вернулся еще на три сезона? Зукарелло, Паризе, Ролстон, Поминвилл, Фиала – как тут вообще выбрать?! Каждый, по идее, достоин. Взял тех, кто чаще становился лучшим бомбардиром команды. Паризе – три раза, Ролстон – два.

«Хищники» появились в лиге на два года раньше «Миннесоты», начинали потяжелее, зато потом лучше втянулись. Последние 20 лет регулярно выходят в плей-офф и однажды даже добрались до финала Кубка Стэнли.

У «Нэшвилла» есть несколько сверхочевидных игроков, про которых особо говорить не будем. В воротах – Ринне и Сарос. Вокоун тоже классно провел последние четыре сезона, но у второго финна уже больше достижений (хотя бы номинация на «Везину» два года назад).

В защите – Роман Йоси и Ши Уэбер. Ко всем прочим заслугам – они еще и лучшие по играм и очкам. В запасе Тимонен – главный защитник раннего «Нэшвилла», в большинстве команд наверняка попавший бы в первую пару. И Сутер, который был бы реальным конкурентом Уэберу, если бы не укатил в «Миннесоту» в 2012-м. А ведь еще были Эллис, Экхольм, Жидлицки, Хэмьюс, Суббан, наконец.

Нападение поскромнее, хотя в «Нэшвилле» поиграли Пол Кария и Петер Форсберг, но либо недостаточно, либо совсем мало. Слева – Филип Форсберг без вариантов, лучший снайпер и бомбардир клуба. В центре – Легуонд, первый выбор «хищников» на драфте. Когда в 2014-м он уходил в «Детройт», то оставался последним, кто играл за «Нэшвилл» во всех его сезонах. Справа – Мартин Эрат, еще один долгожитель, второй по передачам и третий по очкам в клубной истории. Ну то есть тут получилось, что отчасти по выслуге лет первая тройка собрана, хотя у Эрата и Легуонда были вполне топовые (по меркам «хищников») сезоны. Плюс некоторые более статусные игроки не сделали на своем отрезке чего-то настолько большого, чтобы их подвинуть (за большое в «Нэшвилле» исторически отвечают защитники).

Жаль, что не прошел по критериям Клифф Роннинг – лучший бомбардир команды четырех первых сезонов, но два из них остались в XX веке. Арнотт, Дюшен и Джохансен норму выполнили, но были недостаточно стабильны (а для коротких отрезков это все-таки важно). Арнотту отчасти помешали травмы, Дюшену тоже, хотя у него рекордный сезон для нападающих (86 очков в 2022-м, побил результат Пола Карии). А Джохансен успешно играл в плей-офф (второй бомбардир команды после Форсберга), поэтому выбрал его.

По краям – Дюмон и Салливан, звезды постлокаутного «Нэшвилла». Арвидссон тоже заслужил, но места только два.

Сегодняшних «акул», которые год за годом бьют антирекорды по количеству побед, особенно больно видеть, если сравнивать с командой, которая была у них большую часть XXI века. С 2001-го по 2019-й они только дважды не попали в плей-офф, пять раз добирались до финала конференции и один раз до главного финала. И большинство этих достижений связаны с конкретной группой лидеров.

Марло/Торнтон/Павелски не требуют пояснений – это трио на все времена. Логан Кутюр в команде уже 15 лет, пробил 700 очков и приближается к 1000 игр, но тут ему все-таки место только в запасе. Гертл в команде 11-й сезон – сейчас он, наверное, единственный серьезный игрок в «Сан-Хосе», а по молодости застал всех «акульих» легенд и был их вполне достоин. Ну и третий в запасе – Тимо Майер, который участвовал в последнем большом походе в плей-офф (и был одним из лучших), а потом по мере сил тащил обескровленную атаку.

Хотелось включить кого-нибудь из звезд начала века, но, к сожалению, Нолан и Селянне не набрали трех полных сезонов, а Дамфусс не наиграл на то, чтобы подвинуть кого-то из второй тройки. Можно вспомнить еще «суперснайпера» Чичу при Торнтоне, но его отрезок в команде получился слишком неоднозначным, а падение с 56 голов за сезон – слишком стремительным.

В защите было стойкое желание обойтись без Эрика Карлссона. Не хотелось поощрять в целом неудачный период шведа в «Сан-Хосе» – из пяти сезонов настоящего его мы видели только в последнем. Но все же исторический 100-очковый сезон игнорировать нельзя, да и один качественный плей-офф у него был в самом начале. С ним во второй паре отличный пакмувер нулевых Дэн Бойл, который больше ассоциируется с чемпионской «Тампой». Но за «акул» он играл даже дольше и, наверное, получше.

В первой паре – Бернс (11 сезонов, почти 600 очков, дважды лучший бомбардир команды) и Влэшик (18 сезонов и почти полторы сотни игр в плей-офф).

В воротах первый Набоков – 10 лет в команде, без малого три сотни побед, один раз был в тройке номинантов на «Везину» и еще пять (!) раз очень близко к этому. Джонс и Ниеми плюс-минус равны: финн получше в регулярке, канадец – в плей-офф. Плей-офф важнее, поэтому Джонс.

«Блюз» в 2019-м выиграли первый в истории клуба Кубок Стэнли, поэтому большинство игроков оттуда, вперемешку с легендами из начала нулевых.

С вратарями у «Сент-Луиса» исторически непросто: даже на пять сезонов задерживались немногие, а больше – только шесть человек. И один из них – нынешний вратарь Джордан Биннингтон. Неидеальный, нестабильный, но победа в кубке есть только у него. Бэкапом – Брайан Эллиот, в 2010-х у него была пара сезонов, когда его всерьез обсуждали как претендента на «Везину». Правда, оба раза он был как бы запасным, который много играет, потому что выглядит сильнее первого номера (в одном случае Галака, в другом – Аллена; именно поэтому я выбрал не их, а его).

В защите «Сент-Луиса» в этом веке играли такие монстры, как Макиннис и Пронгер. Это ж с ума сойти. Причем 39-летний Макиннис в своем последнем полном сезоне набрал 68 очков и стал вторым в голосовании на «Норрис» (после Лидстрема, так что, считай, первым). А Пронгер взял последний «Норрис» в XX веке. Но он не считается, а в XXI его четыре сезона в «Сент-Луисе» испортили травмы: один он пропустил почти целиком, в другом – больше 30 игр.

Поэтому в запас пришлось отправить Криса, потому что в чемпионской команде был свой могучий защитник – Пьетранжело. «Норрисов» он не получал, даже в номинации ни разу не попал – и это, мне кажется, большая несправедливость. Что доказывает его огромный вклад в титулы «Сент-Луиса», а потом и «Вегаса». Четвертым я взял Парайко – он второй защитник «блюзменов» по количеству игр и очков в плей-офф. Можно было бы выбрать и Джекмэна, и Боумистера, и Шаттенкирка, но чемпион из них только Парайко.

В атаке справа, конечно, Тарасенко – лучший бомбардир «Блюз» и в регулярке, и в плей-офф. В центре – MVP чемпионского похода О’Райлли, а вот слева я взял не Шварца (второй по очкам в победном плей-офф) или Шенна, а Ткачака. Свои 10 лет он отыграл явно лучше, хотя в плей-офф у «Сент-Луиса» при нем особых успехов не было.

Шварц ушел в запас, рядом с ним – словак Демитра, который именно в «Блюз» провел свои пиковые сезоны (хотя часть из них пришлась еще на 90-е), и отличный универсал Дэвид Бэкес, капитан команды в 2010-х. Кроме Шенна, не хватило места Стеену, Оши, Перрону, Макдоналду… Всех жалко, но мест только шесть.

Помните команду первого сезона после локаута-2004 с ведущей тройкой нападения Колдер – Арнасон – Белл? Тогда было сложно представить, что пройдет всего четыре года – и на этом месте вырастет новая династия, которая заберет три кубка за пять лет. Соответственно, в нашей сборной вся основа, кроме вратарей – из трехкратных чемпионов. Не хватило места только Шарпу, Ялмарссону и Бикеллу. Первые двое – в запасе, а третий… скажем так, пал жертвой попытки добавить хоть немного разнообразия. Все-таки хорошие игроки в «Чикаго» были и в плохие времена. С трехкратными все понятно, а остальные тут вот почему.

Кроуфорд – два кубка, десять достойных лет в качестве стартера. Хабибулин – начинал тяжело, но ушел красиво, после хорошего сезона с походом до финала конференции, как раз накануне первого трофея «ястребов». Чемпион-2010 Ниеми в «Чикаго» сыграл слишком мало.

Кэмпбелл – очень дорогой, но классный пакмувер довольно быстро начал сдавать, однако первое время был хорош и с кубком в 2010-м тоже помог.

Гавлат – провел три сильных сезона, в двух из которых стал лучшим бомбардиром, а еще в одном пропустил больше половины из-за травмы.

Жамнов – не поверите, но в XXI веке у «Чикаго» о-очень большие проблемы с центрами. Никто, кроме Тэйвса, надолго не задерживался, да их и было приличных – по пальцам одной руки (Нюландер, Брэд Ричардс, Ланг – да и все, собственно). Ну, можно еще Шарпа назвать, но он все-таки больше вингер. А среди чистых центров даже стареющий Жамнов с четырьмя неполными сезонами – до сих пор второй по очкам у «Чикаго». Да, можно было двинуть Шарпа в центр, а на фланг взять кого-то вроде Дебринкета, Колдера, Дазе или второстепенных кубковых героев Верстига/Саада/Шоу, но, во-первых, даже стареющий и замученный травмами Жамнов был лучше, а во-вторых – разнообразие.

У «Ойлерс» команда начала века добыла лучший результат (финал Кубка Стэнли-2006), а современная – ярче по именам. Между ними – беспросветный кошмар с десятью сезонами без плей-офф. Ну и у нас получился такой микс из нынешних звезд и подзабытых середнячков.

В этот раз начну с обороны. Нерс и Стэйос сыграли на этом отрезке больше всех, ну и по очкам оба в топе, причем Дарнелл – первый с большим отрывом, а Стив был в команде 2006-го (более важные в ней Пронгер и Шпачек ограничили свое присутствие одним сезоном, а чех даже неполным). Запасные: Ниинимаа – наверное, лучший защитник, который попадал в «Ойлерс» в этом веке, не считая тех, кто надолго не задержался – и Джейсон Смит, еще один боец из 2006-го, капитан команды в нулевых.

В атаке, конечно, был большой соблазн оставить с МакДрайзом их товарища по убийственной бригаде большинства, но сам по себе Нюджент-Хопкинс как будто не очень заслужил, хотя он третий по очкам с большим отрывом от остальных. Но я решил, что тут уместнее будет Райан Смит – лидер и трижды лучший бомбардир команды нулевых. Во втором составе, кроме РНХ – парни, которые были на первых ролях в команде финалистов и занимают 4-5 места в топе бомбардиров.

Наконец, вратари. Ролосон, возможно, не очень убедил по дистанции (а кто убедил?), но здорово начал и закончил свой отрезок в «Эдмонтоне». В плей-офф-2006 он играл волшебно, и еще неизвестно, кто бы тогда стал чемпионом, если бы Ролосон не получил травму в конце первой игры финала. У остальных таких аргументов нет, взял Сало – просто потому что больше всех играл и выигрывал.

Ох, неужели мы добрались до финиша! А впереди ведь еще Восток. Следите за лентой, скоро будет.

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