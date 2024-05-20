Шесть голов за шесть ударов в створ – вот так Гюлер ворвался в «Реал» и Ла Лигу!

Немыслимо.

«Реал» и «Вильярреал» выдали шоу – 4:4 в предпоследнем туре Ла Лиги. До покера Александра Серлота впечатлял юный полузащитник «Реала» Арда Гюлер.

Пока никто не вытащил удар Гюлера в створ. Четвертый самый молодой игрок «Реала» с пятью голами

Он стал часто появляться в стартовом составе: Карло Анчелотти выпустил его с первых минут четырежды за последние шесть матчей в Ла Лиге. И молодой турецкий полузащитник сходу стал разрывать – у него шесть мячей при шести ударах в створ!

Пострадали «Сосьедад», «Гранада», «Алавес» и теперь дважды «Вильярреал». До этого у Арды был гол в ворота «Сельты» и удар в перекладину с центра поля против «Осасуны».

Пока ни один вратарь не смог справиться с ударом Гюлера в створ. На один гол в Ла Лиге у него уходит в среднем 63 минуты (учитывая и добавленное время).

19-летний игрок стал четвертым самым молодым футболистом в истории «Мадрида», забившим за клуб пять мячей – рекорд принадлежит Раулю (17 лет и 233 дня).

Похоже, Арда адаптировался. А ведь только-только хотел в аренду, потому что не играл

Гюлер очень тяжело начал путь в «Реале»: повредил мениск на одной из первых тренировок и пропустил всю предсезонную подготовку. Восстановившись в сентябре, получил новое повреждение (на этот раз мышцы левой ноги) и не сыграл до конца 2023-го.

Турку удалось дебютировать за «Мадрид» только в январе, он долго почти не получал практики. Адаптация проходила тяжело. В испанских медиа стали появляться слухи, что игрок хочет покинуть «Реал», уйти в аренду, так как к апрелю сыграл менее 150 минут – его это не устраивало.

В последний месяц все изменилось: как сообщает Marca, Гюлер осознал, что ему надо последовать примеру Феде Вальверде, Эдуардо Камавинга и других, набраться терпения и дождаться шанса. Он перестал думать об уходе, а Анчелотти и тренерский штаб были впечатлены тем, как Арда прибавил на тренировках.

Окончательно слухи о возможном уходе игрока развеял сам Анчелотти после игры с «Сосьедадом»: «Гюлер – удивительный талант. У него огромное будущее и, без каких-либо сомнений, следующий сезон он начнет в составе «Реала» и никуда не уйдет летом».

С такой результативностью Гюлера у Анчелотти появляется новая, приятная головная боль на следующий сезон.

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Фото: AFP /JOSE BRETON