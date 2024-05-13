Что будет с Кроосом и Модричем в «Реале»? Вот три сценария

Трудная ситуация с легендами.

«Реал» выиграл Ла Лигу и через несколько недель сыграет уже в шестом финале Лиги чемпионов с 2014 года.

Это может быть символичным завершением эпохи Модрича и Крооса. Именно тогда, в 2014-м, «Мадрид» сначала выиграл свой 10-й Кубок чемпионов, а потом подписал Тони из «Баварии» за 25 млн евро, тем самым образовав одну из лучших связок полузащитников в истории футбола: Кроос – Модрич.

Похоже, их совместный путь близок к концу. Контракты обоих все еще не продлены. Ситуация непростая. И, согласно информации от близких к «Реалу» журналистам, есть три возможных сценария.

Самый вероятный: Кроос остается, Модрич уходит

Роль Модрича изменилась в сезоне-2023/24. Из железного игрока старта хорват превратился в запасного, отыграв чуть более 2000 минут за сезон (меньше было только в сезоне-2014/15, когда Лука получил серьезную травму).

38-летний Модрич почти перестал выходить в основе в решающих матчах и используется как первый игрок на замену. Чаще всего он меняет именно Крооса, который сыграл в этом сезоне почти на тысячу минут больше.

Модричу не нравится так часто оставаться на лавке. О чем он предупредил в начале сезона:

«Моим единственным условием при продлении контракта было то, чтобы со мной обращались как с конкурентоспособным игроком, а не чтобы меня оставляли в составе из-за прошлых заслуг. Это было мое желание, чтобы все игроки могли бороться за место в старте. Три игры на скамейке? Игрок не бывает счастливым, когда не играет. Я никогда не сидел на скамейке запасных три матча подряд, это чувство было для меня странным. Но решает тренер. Я не буду отчаиваться из-за этого. Наоборот, буду очень мотивирован. Самое главное – это интересы «Мадрида», и я, как всегда, буду действовать в этом направлении».

Распределение минут Крооса и Модрича уже само по себе показывает, что сейчас для клуба важнее немец, но дополнительно это подтверждают и приближенные к клубу журналисты. Инсайдер Рамон Альварес уже сообщил, что контракт с Модричем вряд ли продлят.

● С приходом Мбаппе тренерский штаб планирует вернуться к схеме 4-3-3. Модрич будет играть еще меньше. «Мадрид» считает, что Лука не может остаться в роли 6-го или 7-го полузащитника, получающего крохи игрового времени. Все в клубе очень уважают и ценят Модрича, никто не хочет видеть его в подобном положении.

● Клуб не считает нормальной ситуацию, при которой Модрич будет играть очень мало, но получать на уровне одного из самых высокооплачиваемых игроков команды.

● Для «Реала» важнее сохранить Крооса, потому что Тони моложе и все еще очень важен для Анчелотти, в то время как зависимость от Луки преодолели по ходу нынешнего сезона.

● «Мадрид» не хочет создавать лишние проблемы для Анчелотти: руководство понимает, что тренер не может не считаться с такой легендой, и ему придется принимать очень трудные решения в следующем сезоне, если хорват останется.

● В руководстве «Реала» считают, что цикл Модрича в клубе подошел к логическому завершению, пора двигаться вперед.

Такую информацию Альварес опубликовал после ответного матча «Реала» против «Баварии».

Позже основной посыл подтвердил и другой журналист, приближенный к клубу. Хосе Луис Санчес прямо заявил: если Кроос продлит контракт, то Модрич совершенно точно уйдет.

Со стороны Модрича пару дней назад выступил агент Владо Лемич: «На следующей неделе многое прояснится. «Реал» – это дом Модрича, и стороны примут лучшее решение для всех».

Второй сценарий: Кроос решает закончить карьеру – тогда Модрич может остаться

Еще в марте Фабрицио Романо уверенно заявил, что 34-летний Кроос продлит контракт с «Реалом» до 2025 года. Но теперь ситуация иная: Тони все еще раздумывает.

По словам Хорхе Пикона (один из ведущих журналистов по «Реалу») из Relevo, Кроос видит потенциальную возможность уйти из футбола на мажорной ноте, выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов, а также сыграв на домашнем Евро.

Рамон Альварес добавляет, что дополнительным фактором стали раздумья Крооса над своей ролью в следующем сезоне – игрок понимает, что все еще будет важен, но его точно будут чаще подвергать ротации.

Еще в декабре The Athletic сообщал, что «Реал» крайне не желает терять Крооса и Модрича одновременно – в клубе считают, что они должны уйти в разные годы, обеспечив нужную преемственность в команде. Приоритет – сохранение Крооса, но если он решит закончить карьеру, то руководство хотело бы оставить Модрича еще на один сезон.

Фактически судьба Модрича в «Мадриде» сейчас в руках Крооса.

А можно все же сохранить обоих?

Есть и третий сценарий. Но абсолютно все инсайдеры по клубу видят его маловероятным. Почти фантастическим.

Суть такова: если Модрич примет роль игрока ротации и пойдет на значительное сокращение зарплаты, «Реал» готов сохранить в составе и его, и Крооса. При этом Рамон Альварес отмечает, что в руководстве против такого сценария, но они не смогут отказать легенде клуба в еще одном сезоне, если Лука решится на такие шаги. Клуб ответит ему взаимностью и предложит контракт на еще один год.

Насколько такой сценарий возможен, можно понять из ответа Анчелотти на вопрос о роли Модрича на одной из пресс-конференций: «Я знаю Луку. Он никогда не согласится с ролью запасного. Это не в его духе. Не в его природе. Он никогда этого не примет!»

Официальные заявления о будущем Крооса и Модрича ожидаются только после финала Лиги чемпионов. Но ключевая информация может просочиться: Marca и Фабрицио Романо анонсировали ключевую встречу Флорентино Переса с игроками в ближайшие дни. Там все и решится.

1 июня Тони Кроос и Лука Модрич могут выиграть свой 6-й титул Лиги чемпионов в карьере. Великие.

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Yasser Bakhsh / Freier Fotograf; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Manu Fernandez