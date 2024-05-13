«Реалу» сложно из-за Тейлор Свифт перед финалом ЛЧ. Просят сдвинуть последний тур

Надо будет торопиться к традиционному просмотру решающего матча.

У мадридского «Реала» чем дальше, тем больше сложностей из-за гастролей Тейлор Свифт.

Ее концерты на «Сантьяго Бернабеу» – 29 и 30 мая, ровно между последним туром Ла Лиги и днем финала Лиги чемпионов.

«Реал» давно просит лигу сдвинуть матч с «Бетисом». Но по цепочке тогда могут понадобиться и другие переносы

Обсуждать эту календарную проблему начали еще в конце зимы, уже тогда «Мадрид» попросил Ла Лигу поставить матч последнего тура с «Бетисом» на 25 мая (суббота), а не на 26-е, как было запланировано изначально.

Финального решения нет, но его пока ждать рано: в Испании игры последнего тура раскидывают по времени в зависимости от того, кто и какие задачи решает. Стремятся проводить одновременно не все, а только те, где пересекаются интересы команд.

Так что с точки зрения турнирно все зависит от борьбы «Бетиса» за еврокубки: сейчас севильцы идут близко с «Сосьедадом». Команда Арсена Захаряна в последнем туре играет с «Атлетико», а у мадридцев теоретически возможна борьба с «Барселоной»/«Жироной» за третье место или с «Атлетиком» за четвертое. Существуют расклады, когда «Атлетико» к последнему тура не сможет сдвинуться с четвертой строчки, но сейчас этого утверждать точно нельзя.

Поэтому перемещение даты «Реала» с «Бетисом» может по цепочке потащить и другие матчи.

И здесь полная власть Ла Лиги: клуб может только попросить, но при окончательном решении организаторов не получится ничего изменить.

На Тейлор Свифт бешеный спрос: будет два концерта вместо одного. Она поедет со стадиона «Бенфики», потом – к «Лиону»

Изначально Тейлор Свифт должна была выступить на «Бернабеу» с концертом культового Eras Tour только 30 мая, но как только объявили о старте продаж, прилетело настолько много заявок на билеты, что клуб как хозяин площадки и организаторы тура назначили дополнительную дату на день раньше.

График плотный (целиком оценим ниже), в Мадрид певица едет из Лиссабона – там 24 и 25 мая концерты на «Эштадиу да Луш», дома у «Бенфики», а из Испании перемещается во Францию – 2-3 июня выступает на арене «Лиона», это мы обсуждали еще в декабре , команда не сыграла бы дома стыковой матч, если бы загремела туда (в итоге нет).

«Бернабеу» благодаря второму концерту примет более 200 тысяч зрителей на концертах Тейлор Свифт. Шоу у нее, конечно же, масштабное, на монтаж конструкций нужно много времени, поэтому стадиону «Реала» так нужен дополнительный день на подготовку. Ла Лига предварительно согласилась с аргументами.

После выхода в финал Лиги чемпионов у клуба возникла другая сверхзадача: демонтаж. К вечеру 1 июня надо успеть обустроить все к стадионному просмотру матча с «Боруссией» – приглашают болельщиков на домашнюю арену традиционно с 2014-го. У фанатов возникали вопросы, нет ли угрозы из-за концерта. Marca на днях подтвердила, что нет, но напрячься работникам стадиона придется.

Наверняка примеров такой плотной работы на обновленном «Бернабеу» станет только больше, потому что стадион – само собой – стремится зарабатывать круглый год, а не только на матчах «Реала». Поэтому там уже обширная программа идей и анонсов, в том числе уже обещан матч НФЛ в 2025-м , шла речь об играх НБА или с клубами НБА (в октябре 2023-го «Реал», например, играл с «Далласом» Луки Дончича на привычной баскетбольной площадке), показах мод и так далее. Для максимизации прибыли «Реал» подписал договор с компанией Legends: за 360 млн евро клуб предоставит арену в свободные от матчей дни (30% выручки уйдут Legends) для концертов и других развлечений на следующие 20 лет.

На «Бернабеу» в этом году запланированы еще несколько концертов, но перенос матча клубу понадобился только в случае с выступлением Тейлор Свифт. Например, четыре подряд концерта латиноамериканской звезды Кароль Джи пройдут с 20 по 23 июля, ровно посреди межсезонья.

Тейлор Свифт покоряет стадионы. Должна побить рекорд Мадонны по сборам

Согласно подсчетам Bloomberg, Тейлор Свифт в этом году побьет рекорд Мадонны, которая собрала более 400 млн долларов во время тура Sticky & Sweet Tour’ в 2008-2009-м.

У 34-летней Свифт в 2024-м запланировано как минимум 152 концерта.

А Eras Tour – огромное шоу, обычно на 44 песни – охватит многие футбольные стадионы. Вот график выступлений:

● «Френдс Арена» (Стокгольм, сборная Швеции) – 17, 18 и 19 мая

● «Эштадиу да Луш» (Лиссабон, «Бенфика») – 24 и 25 мая.

● «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, «Реал») – 29 и 30 мая.

● «Групама Стэдиум» («Лион») – 2 и 3 июня.

● «Энфилд» («Ливерпуль») – 14 и 15 июня.

● «Уэмбли» (Лондон) – 22 и 23 июня, а также с 15 по 20 августа.

● «Авива-Стэдиум» , (Дублин, сборная Ирландии) – 29 и 30 июня.

● «Йохан Кройф Арена» (Амстердам, «Аякс») – 4, 5 и 6 июля.

● «Сан-Сиро» (Милан, «Интер» и «Милан») – 13 и 14 июля.

● «Фелтинс-Арена» (Гельзенкирхен, «Шальке») – 17, 18 и 19 июля.

● «Фолькспаркштадион» («Гамбург») – 23 и 24 июля.

● «Олимпиаштадион» (Берлин, сборная Германии) – 27 и 28 июля.

● «Национальный стадион» (Варшава, сборная Польши) – 1 и 2 августа.

● «Эрнст Хаппель» (Вена, сборная Австрии) – 8, 9 и 10 августа.

Солдауты – повсеместно. Едут даже люди из Америки, потому что перелет с билетом по цене вполне могут быть выгоднее, чем покупать с рук на ближайшие концерты.

Выступления Свифт становятся даже инструментом политической борьбы: например, Тейлор дала шесть концертов за семь дней (2-9 марта) в Сингапуре – на Национальном стадионе. Страна платила 3 млн долларов дополнительно за эксклюзив в Юго-Восточной Азии. Соседи из Таиланда, Филиппин и других стран публично обиделись.

Задача «Реала», Ла Лиги и работников «Бернабеу» сейчас сделать так, чтобы не обиделся никто.

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Фото: Gettyimages.ru /Matt Winkelmeyer, Florencia Tan Jun, Clive Brunskill; East News /AP Photo/Lewis Joly