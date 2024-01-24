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Ответим на ваши вопросы про «Реал». Мбаппе? Есть ли проблема Винисиуса?

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Привет! Меня зовут Юрий, я старший клубный редактор Sports.ru, отвечающий за «Реал Мадрид». Веду телеграм-канал про любимый клуб – La Saeta Rubia (14 тысяч подписчиков). Болельщик «Мадрида» с 2007 года.

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы по «Реалу». Похожее по «Челси» вам понравилось. 

Все максимально просто: спрашивайте в комментариях, а я отвечу до 14:00 четверга.

Заранее благодарю за вопросы и обсуждения. 

89 комментариев
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Ответ shark308
Юрий, Ваше мнение: состоится ли переход Мбаппе летом? хотите ли Вы этого перехода?
Несмотря на общий скепсис по этому вопросу (абсолютно понятный и связанный с ситуацией 2022 года) среди болельщиков Мадрида, думаю, что вероятность перехода большая. Оценил бы 75 на 25 в пользу того, что Мбаппе все же окажется в Реале. Мое отношение к Килиану не слишком позитивное, но я понимаю, что он принесет пользу клубу. Вопрос его эго и поведения отрегулирует Анчелотти и сама раздевалка, тут и не таких в чувство приводили, как говорится.
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Ответ Anya Belova
Юра, привет! Хотелось бы узнать твою мечту, связанную с Мадридом. Например, побывать на матче ЛЧ на Бернабео, сфотографироваться с каким-нибудь игроком или тренером (если да, то с кем), получить автограф на футболке (от какого игрока) или может взять интервью в видеоформате ? А может устроиться непосредственно в сам клуб?😀 Очень интересно узнать)
Все мои мечты Мадрид уже успел выполнить :) И это не я так мало желаний имел, это просто Мадрид настолько крутой! Пожалуй, я бы хотел взять большое интервью у Флорентино Переса о всем его периоде правления в клубе, обсудив весь этот путь и интересные детали.
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Ответ Контрольный выстрел
Когда Реал перестанет работать с судьями? Спасибо.
Когда ты станешь натуралом. Не за что.
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Ответ Андрей Белогорцев
Юра, привет! Про Калафата всегда мало информации, но всё же: как ты думаешь, как долго он ещё будет оставаться в команде, есть ли у него преемники и что ждёт Реал после его ухода?
Год назад бразильские СМИ и испанский Relevo сообщали, что Калафата уже пытались переманить очень многие клубы, но он очень предан Реалу и не намерен уходить. Скорее всего, работать здесь он будет еще долго. Про возможных преемников нет даже слухов. В случае его ухода Реал очевидно потеряет мощного переговорщика (он блестяще провел переговоры по Беллингему) и крутого скаута (Милитао, Вини, Родриго, Эндрик...). Калафата принято называть исключительно скаутом, но на самом деле его роль в Мадриде куда шире, учитывая постоянную работу над ключевыми для клуба сделками. С начала 30-х по середину 50-x в Реале работал человек по имени Пабло Эрнандес Коронадо. Он отвечал за комплектование команды и непосредственную работу над этим. Встречался с игроками, вел переговоры с клубами. И при этом он также был одним из главных людей клуба и правой рука сразу нескольких президентов (начиная от Усеры, заканчивая Бернабеу). Его должность именовалась "технический секретарь". Я бы сказал, что Калафат сейчас имеет аналогичную роль в Мадриде.
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Ответ izecreamchik
Как думаете надолго ли еще Анчелотти в Реале, не кажется ли Вам что скоро нужен будет новый тренер, с новыми идеями. Какие по вашему мнению лучшие кандидаты на это место? Алонсо, Клопп, Рауль или может кто-то еще. Благодарю за ответ
Сейчас клуб действительно очень доверят Карло. Если не будет мощного провала (2 место в Ла Лиге, ужасный вылет из ЛЧ), то он точно останется. Главная идея Мадрида - это победы. И с этим Анчелотти справляется на дистанции просто восхитительно. Если же встанет вопрос о том, кто его должен заменить, то согласно близким к клубу журналистам выбор падет на Алонсо (фаворит) или Зидана. Рауль руководство клуба не убеждает.
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Ответ Артём Поддубный
Привет, Юра, я твой подписчик из телеграмма. Как ты считаешь, какие реальные шансы на победу Мадрида в этом сезоне Лиги Чемпионов? И второй вопрос: необходим ли Реалу Альфонсо Дэвис(который в этом сезоне в Баварии явно сдал) при такой форме Ферлана Менди?.
Считаю Сити, Реал и Баварию главными фаворитами. Именно в таком порядке. Если совсем честно и субъективно, то мне трудно представить, какая команда способна выбить Сити или Реал в двухматчевом противостоянии. Разве что, только они друг друга (как это и происходит уже 2 сезона подряд). Уровень класса, опыта, тренерского мастерства и уверенности в себе в любых ситуациях на стороне этих команд. Следом идет Бавария, но у них наблюдаются сильные проблемы против команд, которые готовы отдавать мяч и при этом отказываться от мощного прессинга (Вердер как последний яркий пример). Менди в форме не так часто + у него много проблем с травмами, а также вопрос контракта. Дэвис не то, что необходим, но это будет очевидным усилением позиции более мастеровитым футболистом.
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Ответ Yury Sin
Когда ты станешь натуралом. Не за что.
То есть никогда?)
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Ответ Андрей Белогорцев
Насколько я помню, Перес говорил, что это его президентский срок. После второго прихода он менял критерии, кто может баллотироваться в президенты Реала, и под эти критерии подходил чуть ли не он один; Так кто же будет президентом Реала после него? Почему он вообще собирается заканчивать и чем будет заниматься Перес дальше (возможно, это связано с созданием суперлиги и руководящими постами в ней)?
Это были лишь слухи в прессе. Сам Флорентино пока нигде не говорил о том, что собирается уйти из клуба. По словам самого Переса, он собирается возглавить благотворительный фонд Мадрида (Real Madrid Foundation) в будущем. Это он сказал в интервью в 2022 году. О преемнике Флорентино пока есть лишь незначительные слухи, но публично желание баллотироваться выражал только Энрике Рикельме в 2021 году. Уже почти 3 года его не слышно.
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Юра, привет! Хотелось бы узнать твою мечту, связанную с Мадридом. Например, побывать на матче ЛЧ на Бернабео, сфотографироваться с каким-нибудь игроком или тренером (если да, то с кем), получить автограф на футболке (от какого игрока) или может взять интервью в видеоформате ? А может устроиться непосредственно в сам клуб?😀
Очень интересно узнать)
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Ответ Контрольный выстрел
Когда Реал перестанет работать с судьями? Спасибо.
У тебя 5 ошибок в слове "Барса", но ничего, я поправил :)
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Ответ Zerocool789
Являюсь подписчиком телеграм канала La Saeta Rubia. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас Юрий за вашу работу. Очень классный и информативный канал о Реал Мадриде. Вопросы: 1) как вы думаете в ближайшее 10 лет Мадрид ждет спад или будем удерживать планку как в плане результатов, так и в плане финансовой стабильности. 2) кто после Переса является наиболее вероятной кандидатурой на пост президента клуба?
Спасибо на добром слове! 1) Это невозможно предсказать, но наличие такой мощной молодой обоймы заставляет смотреть в будущее с огромным оптимизмом. Я бы не ждал очередных 5 побед в ЛЧ, но думаю, что Реал будет среди топ-3 команд этого десятилетия. 2) Об этом нет никакой достоверной информации. Никто об этом не говорит в Испании
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Ответ Марк Бэхин
Есть ли потребность в усилении состава этой зимой? И если да, то какие позиции/кандидатуры Вы видите?
Не помешал бы дополнительный центральный защитник, но с учетом скорого возвращения Милитао я понимаю, почему клуб не хочет вкладываться в не самые очевидные кандидатуры. Действительно качественного ЦЗ Реалу никто сейчас не отдаст, а сомнительные варианты клуб обходит стороной. Думаю, полугодичная аренда условного Чалоба не нанесла бы какого-либо вреда команде.
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Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
А что думаете насчет его совместимости с нынешними игроками? Понимаю, в теории можно уместить на поле Родриго, Вини и Мбаппе, но не навредить ли это оборонительной игре команды? И не сковывает ли свободу Беллингема в атаке? Не лучше ли будет приобрести более классического форварда вроде того же Холанда или Осимхена?
Если правильно распределить функции, то нет, Реал не станет хуже в обороне. Хотя футбол всегда вопрос приоритетов: если твоя команда способна создать у чужих ворот 10 моментов, то ты не будешь переживать насчет того, что дал создать у своих ворот 5 вместо 2-3. И наоборот. Свободу в атаке Беллингем, конечно, потеряет, но это опять же вопрос приоритетов: Мбаппе будет способен давать от 35 голов за сезон и клуб предпочтет их + 10-15 голов Джуда. Это лучше, чем один Беллингем и его 25 голов (как пример), согласитесь. Осимхен Реал, очевидно, не убеждает (о нем даже нет особых слухов), а вот в случае с Холандом может получится обратный эффект: он настоящий "киллер" в штрафной, но как он будет взаимодействовать с Вини и Родриго? Им нужен мобильный, техничный партнер для коротких комбинаций. Эрлинг не совсем про это.
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Юрий, Ваше мнение: состоится ли переход Мбаппе летом?
хотите ли Вы этого перехода?
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Ответ Alibi_URAL
Юрий, в матче с Альмерией, конечно, команде явно не хватало свежести, но также очевидно, что не хватало на поле настоящей девятки. Для борьбы за ушастого это может стать большой проблемой. Может есть какие-нибудь слухи, что зимой (может в аренду) кого-то возьмут на эту позицию? Например, Карим в СА вроде как испытывает проблемы. И второй вопрос, многие говорят про Мбаппе и Холланда, но как на счет альтернативы им, например, в лице Осимхена. Как думаешь, подойдет ли он для нынешнего Реала?
Отсутствие девятки даёт команде не меньше,чем отнимает.Рекордно малое число пропущенных мячей-в том числе следствие присутствия на поле Джуда вместо Карима
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Ответ izecreamchik
В связи с тем, что в последние годы Реал очень разборчив в своих трансферах (не считая Азара), Реал довольно пассивен в трансферные окна, берут игрока лишь точечно, какая по вашему мнению система подбора игроков в основной состав? Кто их утверждает? Перес? Не думаю что Анчелотти. Думаю он бы вполне не отказался от центрального защитника в зимнее ТО в связи с травмами, но видимо руководство прописало стоп.
Цели на трансферное окно определяет триумвират Флорентино-Хосе Анхель Санчес-Калафат, но на всех общих встречах присутствует и Анчелотти (о чем не раз было сказано в прессе, в том числе самим Карло). Последнее слово остается за руководством, но это не значит, что тренера вообще не слушают - Рюдигера в команду запросил именно Карло. Он подошел по ключевым характеристикам клубу и руководство дало добро.
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Ответ izecreamchik
Знаете ли Вы о проекте ZZone и Зурабе? Если да, то как относитесь?
Знаю. Отношусь негативно из-за стиля подачи информации и тех ложных тезисов, что распространяются данным проектом из-за собственных обид в отношении Флорентино Переса. Но у каждого свой проект и каждый имеет право вести его так, как хочет.
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Ответ Ev_live
Юра, привет! Вопрос про Родриго. Мне нравится этот игрок. Но не покидает ощущение, что вне Мадрида, он мог бы стать лидером нападения. Чтобы игру строили под него. В Реале акцент на Винисиусе, потенциально может появиться Мбаппе. Вопросов несколько. 1. Как ты думаешь, сможет ли он на протяжении карьеры сохранить высокую личную мотивацию и результативность учитывая его роль? 2. Есть ли такие примеры на твой взгляд, кто смог это сделать? Мне приходит в голову Бензема, пока играл с Роналду. 3. Насколько на твой взгляд его устраивает текущая роль? Заранее спасибо! P.s. Отдельное спасибо за твою работу, тг канал замечательный! Обожаю рестроспективу))
Спасибо на добром слове! 1) Думаю, сейчас его роль вполне устраивает самого Родриго. Он железный игрок старта. Вопрос "игры через него" зависит целиком и полностью от самого игрока. Думаю, проблемы тут могут быть только в случае, если Родриго посадят на скамейку. 2) Можно вспомнить Рауля: он много раз менял свой функционал на поле (по разным причинам), менялась и его роль, и хоть у него тоже были плохие сезоны (а некоторые даже провальные), но невозможно сказать, что был хотя бы один год, где Рауль не был бы полезен Реалу. 3) Он никогда не жаловался на роль в клубе, даже когда сидел на скамейке. Иногда он жалуется на само расположение на поле, но никогда не заикался о том, что ему не нравится статус в команде. Родриго мадридист, это нам тоже помогает)
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Ответ Юра Ла Саета
Получается, что вы сами решили за Камавингу. Но у него другое мнение: он хочет играть именно в полузащите. Не учитывать это мнение невозможно, когда мы отвечаем на вопрос, почему он не играет там на постоянной основе. А уход Крооса - это точно не про далекое время.
Он настолько не хочет играть не в полузащите,что предпочтёт сидеть на лавке,чем выходить на ЛЗ?Возможно и такое,но мне кажется,он предпочтёт роль стартового крайнего защитника просиживанию скамейки.Очень обидно,что звёзд с неба не хватающий Менди играет в старте,а блестящий Камавинга на лавке.
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Приветствую
Как оценишь сезон, если команда к уже имеющемуся СК Испании прибавит Ла Лигу(от 1 до 10)
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Ответ Юра Ла Саета
Несмотря на общий скепсис по этому вопросу (абсолютно понятный и связанный с ситуацией 2022 года) среди болельщиков Мадрида, думаю, что вероятность перехода большая. Оценил бы 75 на 25 в пользу того, что Мбаппе все же окажется в Реале. Мое отношение к Килиану не слишком позитивное, но я понимаю, что он принесет пользу клубу. Вопрос его эго и поведения отрегулирует Анчелотти и сама раздевалка, тут и не таких в чувство приводили, как говорится.
А что думаете насчет его совместимости с нынешними игроками? Понимаю, в теории можно уместить на поле Родриго, Вини и Мбаппе, но не навредить ли это оборонительной игре команды? И не сковывает ли свободу Беллингема в атаке? Не лучше ли будет приобрести более классического форварда вроде того же Холанда или Осимхена?
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Ответ Геннадий Чеботарев
Я на твоём канале написал что думаю об анчелоти и был сразу заблокирован твоими администраторами) но напишу и здесь. сейчас проблема не в игроках а именно в анчелоти. единственное что он может это работа языком или друщэгими словами мотивация. но этого хватает на год. так было везде и всегда. а как строитель ,созидатель он ни о чем. он в матче с альмерией поменял в перерыве трёх игроков,признавшись что это была его ошибка,но это не ошибка,это называется другим словом ,если тренер не понимая ставит на игру игроков с переутомлением. а он ,позволь спросит на тренировки уже не ходит,как и в Баварии это было? или вообще не понимает в каком состоянии игроки,или этого не видно на тренировках? браим для него стал открытием в декабре!!! после того,как был признал лучшим игроком. а ставит. Джуда на позицию ЦП слева,это вишенка на торте.
У Анчелотти 193 победы в 267 матчах во главе Мадрида (лучший тренер в истории клуба по проценту побед). 11 титулов (второй лучший результат в истории клуба). При нем Реал забил более 600 мячей (второй лучший результат в истории клуба). При нем Реал устроил три исторических погрома на полях таких соперников, как Бавария, Ливерпуль и Барселона. Отличная "проблема" для Мадрида, я считаю. А уж пример про Беллингема, который проводит свой самый результативный сезон именно под руководством Карло и сам же благодарит его за предоставление нужных функций - это действительно вишенка на торте.
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Ответ Онюнсон Кюнтер
Зачем Анчелотти выращивает деревья на левом фланге обороны,когда есть здоровый Камавинга?Надеюсь,не услышу бреда,про то что Камавинга полузащитник.(в полузащите для Камавинги места,к сожелению,нет до ухода Крооса.У него сейчас выбор-либо играть на ЛЗ,либо сидеть на скамейке.И при всех его хотелках,думаю,он без раздумий выберет первое.Дело остаётся за Карлом)
Получается, что вы сами решили за Камавингу. Но у него другое мнение: он хочет играть именно в полузащите. Не учитывать это мнение невозможно, когда мы отвечаем на вопрос, почему он не играет там на постоянной основе. А уход Крооса - это точно не про далекое время.
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Являюсь подписчиком телеграм канала La Saeta Rubia. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас Юрий за вашу работу. Очень классный и информативный канал о Реал Мадриде.

Вопросы: 1) как вы думаете в ближайшее 10 лет Мадрид ждет спад или будем удерживать планку как в плане результатов, так и в плане финансовой стабильности. 2) кто после Переса является наиболее вероятной кандидатурой на пост президента клуба?
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Ответ jmzqs9nynt
Здравствуйте, зачем мбаппе если можно купить лаутаро? И на оставшиеся деньги купить тео на левый фланг. Оба миланских клуба охотно продают своих лучших игроков.
Мбаппе более сильный и разносторонний футболист, который по плану Мадрида вполне совместим как с Винисиусом, так и Родриго. Тео эдакий скрытый плеймейкер на левом фланге, через которого нужно вести игру - Реалу не нужен такой футболист в зоне, где будет обитать тот же Винисиус. Невозможно "кормить" мячами вообще всех. Нужно делать выбор, кто в большем приоритете. В этом плане кандидатура Дэвиса логичнее - ему не нужно постоянно быть с мячом, чтобы показывать свои лучшие качества и он даст ширину в атаке. Тео может это делать, но его лучшие качества в другом.
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Ответ Артём Поддубный
Какого перформанса нужно ждать от Ферлана Менди? Это лучший левый защитник для обороны в мире, и свои функции выполняет на отлично в этом сезоне
Незнаю, меня как болельщика Мадрида, Менди не убеждает с самого своего прихода в клуб, и в этом сезоне также, плюс его травматичность дает серьезные поводы задуматься о покупке другого ЛЗ, к примеру Дэвис
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Ответ 3fz64j5nvq
Юра , хотелось бы узнать твое мнение о возможном приходе Мбаппе . Как это скажется на других игроках группы атаки . Чье место на поле займет Мбаппе?
Никак, потому что Реал вернется к схеме 4-3-3, где Мбаппе получит свободную роль. Формально стартуя в центре, он будет действовать по всему периметру атаки. Один мощнейших потенциальных плюсов возможной атаки, состоящей из Вини-Мбаппе-Родриго - это их мобильность и умение комбинировать.
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Ответ 3fz64j5nvq
Юра , хотелось бы узнать твое мнение о возможном приходе Мбаппе . Как это скажется на других игроках группы атаки . Чье место на поле займет Мбаппе?
почему вы не рассматриваете переход на 4:2:3:1?Сборная Англии так играет сейчас (с 3 нападающими и Джудом в роли десятки)
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Ответ Влад Огдинов
Привет. В будущем точно наступит эра без Пинтуса и Анчелотти с его тренерским штабом, но на замене явно должен быть тренер, который близок к этой модели управления составом. Есть ли у тебя кто на примере, кого бы хотел видеть? Не думаешь ли, что тренер уровня Хаби Алонсо может быть авторитетом для амбициозных команд, но на уровне Реала нужна величина, как раз как Анчелотти.
Алонсо имеет гигантский опыт нахождения в подобных командах и сам прекрасно понимает психологию звезд, судя по его интервью и действиям. Думаю, он потянет работу в Мадриде. Другой вопрос - когда это лучше всего сделать? Возможно, его стоит пригласить в Мадрид после работы в условной Баварии, где он окончательно окрепнет. Кроме Анчелотти, среди величин есть только Зидан. Поэтому если Мадрид будет думать только в эту сторону, то круг каждый раз будет замыкаться на двух людях.
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Ответ Юра Ла Саета
Спасибо на добром слове! 1) Это невозможно предсказать, но наличие такой мощной молодой обоймы заставляет смотреть в будущее с огромным оптимизмом. Я бы не ждал очередных 5 побед в ЛЧ, но думаю, что Реал будет среди топ-3 команд этого десятилетия. 2) Об этом нет никакой достоверной информации. Никто об этом не говорит в Испании
Спасибо!
По последнему вопросу: тайны мадридского двора ;-)
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