Ответим на ваши вопросы про «Реал». Мбаппе? Есть ли проблема Винисиуса?

Привет! Меня зовут Юрий, я старший клубный редактор Sports.ru, отвечающий за «Реал Мадрид». Веду телеграм-канал про любимый клуб – La Saeta Rubia (14 тысяч подписчиков). Болельщик «Мадрида» с 2007 года.

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы по «Реалу». Похожее по «Челси» вам понравилось.

Все максимально просто: спрашивайте в комментариях, а я отвечу до 14:00 четверга .

Заранее благодарю за вопросы и обсуждения.