Ответим на ваши вопросы про «Реал». Мбаппе? Есть ли проблема Винисиуса?
Привет! Меня зовут Юрий, я старший клубный редактор Sports.ru, отвечающий за «Реал Мадрид». Веду телеграм-канал про любимый клуб – La Saeta Rubia (14 тысяч подписчиков). Болельщик «Мадрида» с 2007 года.
С удовольствием отвечу на все ваши вопросы по «Реалу». Похожее по «Челси» вам понравилось.
Все максимально просто: спрашивайте в комментариях, а я отвечу до 14:00 четверга.
Заранее благодарю за вопросы и обсуждения.
Очень интересно узнать)
хотите ли Вы этого перехода?
Как оценишь сезон, если команда к уже имеющемуся СК Испании прибавит Ла Лигу(от 1 до 10)
Вопросы: 1) как вы думаете в ближайшее 10 лет Мадрид ждет спад или будем удерживать планку как в плане результатов, так и в плане финансовой стабильности. 2) кто после Переса является наиболее вероятной кандидатурой на пост президента клуба?
По последнему вопросу: тайны мадридского двора ;-)