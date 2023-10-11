Винисиус пришел в суд. Новая глава расистского скандала с «Валенсией»

Признал, что сам иногда провоцирует.

Новый эпизод из громкого расистского скандала между Винисиусом Жуниором и «Валенсией» – бразилец пришел в суд, где выдвинул несколько обвинений.

Все, что нужно знать о скандале вокруг звезды «Реала», рассказывали в майском тексте.

Что сказал Вини? Его обзывал весь стадион, но и сам иногда провоцирует

Жуниор давал показания по делу о расизме на «Месталье», подозреваемыми по которому проходят три человека. Им уже пожизненно запрещен доступ на стадион.

Бразилец дважды откладывал выступление перед судом: сначала должен был ответить на вопросы в конце июня, но попросил отложить слушание из-за отпуска. 28 сентября заседание перенесли из-за организационных проблем в самом суде.

Винисиус давал показания в Мадриде – в режиме видеосвязи перед Следственным судом Валенсии. Вот основные тезисы:

● Футболист утверждает, что оскорбительные выкрики в его сторону допустили не 2-3 конкретных человека, а «большинство болельщиков на «Месталье».

● Жуниор указал, что подвергся расизму только на «Месталье». Хотя ранее он уже выступал в суде по делу о расизме на матче с «Мальоркой».

● Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников. По словам Вини, это входит в его характер – он получает дополнительную мотивацию от напряженной обстановки. Он подчеркивает, что его жест был уже после расистских нападок и служил лишь ответом на действия трибун.

Несмотря на ситуацию, футболист «Реала» заявил, что хочет бороться против расизма в футболе.

«Нельзя бороться с помощью лжи». «Валенсия» возмущена

Клуб сразу выступил с официальным заявлением, как только слова Вини просочились в медиа:

«В связи со сделанным в суде заявлением Винисиуса о том, что весь стадион «Месталья» произносил расистские оскорбления, «Валенсия» выражает удивление, неприятие, возмущение. Как публично признал Анчелотти: ни в коем случае нельзя заявлять, что это поведение распространяется на весь стадион.

«Валенсия» осознает всю серьезность вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но и с ним нельзя бороться с помощью лжи.

Проблема требует всеобщего участия. «Валенсия» понимает, что мы должны быть скрупулезно точны и ответственны в заявлениях. Наших фанатов нельзя называть расистами. Клуб требует, чтобы игрок публично опроверг утренние заявления».

«Валенсия» настаивает, что расистских оскорблений не было. Трибуны кричали «глупый» (tonto), а не «обезьяна» (mono). Если они и были, то со стороны нескольких человек, а не всего стадиона.

Клуб жестко против обобщения в этом вопросе

Как реагируют в Испании?

По-разному, хотя подключились многие.

Например, тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что думать нужно о футболе: «Говоря о расизме, я первый, кто осуждает любой акт. Говорил об этом давным-давно.

Испания не сексистская страна. Не фашистская. Извините, к ней не относится ничего из этого. И она еще и не расистская. Давайте наконец внесем ясность».

А вот издание Superdeporte назвала Вини лжецом и изобразила игрока с носом Пиноккио на обложке газеты. По информации As, в руководстве «Мадрида» эту обложку считают «жалкой».

Там остро реагировали в мае: «Винисиус, помимо того, что тупой, но и еще невыносимый провокатор. Вообще нет сомнений насчет этого».

Анчелотти от Superdeporte тоже доставалось, ведь тренер утверждал, что фанаты кричали расистские оскорбления в адрес Вини: «Поразило полное отсутствие образования у Анчелотти. Итальянец отвлек внимание от плохой игры и назвал «Месталью» стадионом расистов. Солгал и был высокомерен».

Перед матчем с «Осасуной» Карло спросили о новой обложке Superdeporte: «Есть средства массовой информации, которые хотят отвлечь внимание от реальной проблемы. И это меня огорчает, злит. Он жертва. Жертва расистских оскорблений, идет судебный процесс.

Неважно, было это одно оскорбление или десять. Никто не знает, что он сказал прокурору, но Вини – очень хороший человек».

«Обложка Superdeporte с Винисиусом – цинична, нелепа и недопустима, – уверен Дани Карвахаль. – Мы все были на стадионе, видели и слышали что там происходило».

Винисиус и правда гиперболизирует?

После матча с «Валенсией» в сети вирусились видео, где отчетливо слышно и видно, как фанаты на «Месталье» кричат «mono» в адрес игрока «Мадрида».

Расистские оскорбления кричали точно не несколько человек, но формулировка «почти весь стадион» со стороны игрока позволяют «Валенсии» до конца стоять на своем, так как невозможно доказать, что Винисиуса оскорбляли более 45 тысяч людей. Такого количества видеоматериалов попросту нет.

Но если в этом вопросе у «Валенсии» есть возможность отстоять свою версию, то с позицией «расистских оскорблений не было» все хуже. Еще во время приезда автобуса «Реала» на «Месталью», болельщики хозяев выкрикивали «Винисиус, ты обезьяна». Здесь не получится обвинить игрока в провокациях (все происходило до матча) или непристойном поведении, а также отрицать расистскую природу оскорблений.

Наличие видео данного эпизода не оставляет «Валенсии» пространства для маневра.

Фото: Ivan Terron, Jose Miguel Fernandez/Global Look Press