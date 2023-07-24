17 комментариев

Отвечаем.

Джуд Беллингем еще не успел дебютировать за «Реал», а уже помогает клубу: по информации Marca, он получил ирландский паспорт, чтобы не занимать легионерское место в мадридском составе.

Да, Джуд родился в Англии, но родители его отца – из Ирландии. Все по закону.

Почему ирландский паспорт выводит из-под лимита в Испании?

Все просто: ирландское гражданство позволяет зарегистрировать Беллингема как футболиста из Евросоюза.

Нет, Ирландия не входит в Соединенное королевство, но географически и исторически связана с Великобританией. Ирландцы остались в ЕС, поэтому в футбольном плане их паспорт сейчас весомее, чем британский. Да и не только в футбольном – обычным британцам, которые связаны с ЕС работой, он тоже упрощает жизнь.

По данным исследований Daily Mail и BBC от 2016 года, у каждого четвертого человека в Англии есть ирландские корни. К примеру, дед и отец Харри Кейна родом из Голуэя, а Джек Грилиш даже играл за молодежные сборные Ирландии.

Как вообще работает лимит в Испании?

Интересный факт: легионерами в Ла Лиги не считают игроков, чьи страны не входят в Евросоюз, но имеют отдельные договоры с ЕС об ассоциации.

По регламенту Ла Лиги каждая команда лиги может заявить максимум трех футболистов без гражданства Евросоюза. Раньше эту квоту занимали Эдер Милитао, Родриго и Винисиус, но все трое уже получили испанский паспорт.

В Испании даже есть специальный термин – «экстракомунитарио», то есть игрок без паспорта ЕС.

Из-за Брексита игроки с гражданством Великобритании также попадают под квоту, но есть исключения для тех, кто подписал свой контракт с испанскими клубами до юридического завершения процедуры. Например, Гарет Бэйл и Киран Триппьер не считались легионерами.

Еще под лимит не попадают футболисты из стран, входящих в Соглашение Котону – договор о стратегическом партнерстве между ЕС и странами Африки, плюс Карибского Бассейна и Тихоокеанского региона.

К примеру, канадец Альфонсо Дэвис, которого слухи отправляют в «Мадрид», не легионер в Испании – у него есть гражданство Либерии, подпадающей под соглашение.

Каких-то норм по местным футболистам в регламентах федерации футбола и Ла Лиги нет, зато есть правила турниров УЕФА, которые обязывают иметь в заявке 8 доморощенных футболистов.

УЕФА разделяет «доморощенных» на две категории:

• Так называемые club-trained – те, кто был непрерывно (без аренд) зарегистрирован в течение 3 сезонов подряд за клуб, в возрасте от 15 до 21 года.

• Association-trained – игроки от 15 до 21 года, зарегистрированные в течение 3 сезонов (не важно, с перерывами или без) в командах федерации страны, которую представляет их действующий клуб.

Их национальность и текущий возраст не имеют значения, зато сезоны, проведенные в командах низших категорий, считаются. Главное – представлять ту же федерацию.

Важно: из 8 доморощенных футболистов 4 должны быть из категории club-trained. При этом количество Association-trained игроков неважно, их может быть как 4, так и не быть вовсе.

Выходит, «Реал» освободил квоту для Эндрика?

Да, одна из квот зарезервирована 17-летним Эндриком, мегаталантливым форвардом из «Палмейрас», который приедет следующим летом.

Но даже если бы Беллингема заявили легионером, это не помешало бы Эндрику. Сейчас у «Реала» свободны все три легионерских слота.

Есть еще бразилец Рейньер, но на него клуб не рассчитывает – и собирается отдать в очередную аренду. Плюс латераль Винисиус Тобиас, но он зарегистрирован за вторую команду, хотя имеет право выходить и за основу.

Интересно, что жесткая квота для игроков из стран вне ЕС работает исключительно в Ла Лиге. В Кубке Короля и Суперкубке Испании ограничения мягче – не более семи игроков на поле без гражданства Евросоюза.

Раньше в Ла Лиге было жестче

До 1974-го даже европейские легионеры не могли играть в чемпионате Испании, если не имели двойного гражданства или испанских корней.

Все изменил трансфер Йохана Кройфа в «Барселону», из-за успеха которого каждой команде разрешили по два иностранца.

В 1990-м лимит смягчили до трех.

А в 1995-м ввели революционное правило Босмана – все европейцы могли свободно выступать за любую команду союза.

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Фото: Gettyimages.ru/Tim Warner / Stringer, Central Press / Stringer; IMAGO/Ulrich Wagner, Carlos Pereyra/Keystone Press Agency /Global Look Press