7 комментариев

Очень запутанная сага.

Кажется, сага о переходе Килиана Мбаппе в «Реал» вошла в решающую фазу, хотя развязка планировалась на 2024-й. Разбираем гигантский поток новой информации и объясняем, как все участники дошли до самой горячей точки.

«Реал» изначально планировал трансфер Мбаппе на лето 2024-го

Надежный журналист по «Мадриду» Марио Кортегана писал для The Athletic, что контакты между Мбаппе и клубом не прерывались даже после продления контракта с «ПСЖ» в мае 2022-го. Более того, после ЧМ стороны общаются регулярнее. Позиция «Мадрида» оставалась неизменной все время: если Мбаппе будет доступен на рынке, клуб готов прийти за ним.

И все же мадридцы возобновили работу по Мбаппе, ориентируясь на 2024 год, – чтобы забрать француза уже свободным агентом. За такую сделку игроку обещали большой подписной бонус в 65-75 млн евро чистыми: инсайд Кортеганы позже подтвердил заместитель главного редактора Marca Карлос Карпио.

Многочисленные слухи подогрело видео с Пересом, снятое в начале лета. На нем фанат клуба спросил Флорентино, подпишет ли он Мбаппе, президент ответил: «Да, но не в этом году».

Суть идеального плана была в том, что Карим Бензема отыграет на «Бернабеу» еще один сезон, после чего его заменит Килиан. Даже после ухода Бензема «Мадрид» не паниковал, лишь периодически намекая, что рассмотрит хороший вариант с нападающим, но только по разумной цене.

Почему же «Реал» резко скорректировал планы и начал форсировать сделку уже на это лето? Важно напомнить хронологию событий.

Июнь: письмо Мбаппе, начало информационной войны между «ПСЖ» и игроком

Тема Мбаппе вспыхнула с новой силой после письма игрока, отправленного «ПСЖ» 12 июня: в нем он в очередной раз подтвердил намерение не активировать автоматическую опцию продления контракта.

Так Килиан подтолкнул клуб к действиям: опция истекала 31 июля, и «ПСЖ» пытался избежать очередной утомительной саги вокруг звезды. Стартовала информационная война между «ПСЖ» и Мбаппе, суть которой свелась к двум противоположным позициям.

«ПСЖ» убеждал, что после письма есть только два варианта: немедленное продление контракта или продажа этим летом .

Мбаппе публично и через окружение уверял, что полон решимости остаться до конца сезона и отработать контракт .

Параллельно вскрылась важная деталь контракта: если к 31 июля 2023 года он остается игроком «ПСЖ», клуб обязан выплатить подписной бонус за лояльность в размере 60 млн евро. Сразу появилась версия, что игрок публично заявляет о намерении остаться только ради бонуса.

Кортегана и Аранча Родригес (Cadena COPE) в конце июня сообщили, что для «Мадрида» ситуация особо не изменилась: игрок не выражал желания уйти, и «ПСЖ» нужно было договариваться с ним о различных выплатах, которые полагаются ему по контракту.

«Реал» не верил, что французы договорятся, поэтому наблюдал со стороны. Правда, именно в этот промежуток исчезли любые упоминания об интересе «Мадрида» к Кейну или другим форвардам, а их было очень много в первые недели после ухода Бензема.

Намеки искали везде: даже в трансфере Хоселу, который взял 14-й номер, хотя его любимая девятка была свободна. Журналисты и болельщики гадали – неужели №9 берегли для другого форварда? Учитывая, что в этот момент в информационном поле с «Мадридом» связывали только Мбаппе, многое сходилось.

Клуб не переходил к активным действиям, но запустил подготовительную фазу на случай, если «ПСЖ» и Мбаппе договорятся об уходе этим летом.

Июль: «ПСЖ» перешел к радикальным шагам

Французский гранд почти месяц убеждал Мбаппе и давил через медиа – постоянно напоминал, что игрок обязан продлиться или незамедлительно уйти. Но и Килиан не отступал. В начале июля терпение парижан лопнуло: Нассер Аль-Хелаифи жестко прошелся по Мбаппе во время пресс-конференции, приуроченной к презентации главного тренера Луиса Энрика.

«Наша позиция ясна. Не собираюсь каждый раз повторять это: мы хотим, чтобы Килиан остался, если сам Килиан хочет этого, ему нужно подписать новый контракт. Он лучший игрок мира, он не может уйти бесплатно, это невозможно. Он сам говорил, что никогда не уйдет бесплатно, если он передумал, это не моя вина. У него две недели, чтобы дать нам окончательный ответ», – заявил Аль-Хелаифи.

Через день после пресс-конференции L’Equipe сообщил, что Мбаппе и его семья не ожидали столь резких высказываний президента, но не собираются менять позицию.

Стороны окончательно отдалились в ночь на 22 июля: Мбаппе так и не дал ответа, и «ПСЖ» отстранил француза от тренировок с общей группой и исключил из заявки на турне по Японии. Мбаппе перевели в группу для «нежелательных игроков», с которыми «ПСЖ» планирует расстаться.

Лоик Танзи из L’Equipe первым сообщил об отстранении игрока и добавил, что ситуация еще более серьезная: Мбаппе рискует провести весь следующий сезон на трибуне, если откажется продлить контракт или быстро уйти. «ПСЖ» попытался продать игрока в любой клуб, способный удовлетворить их запросы. Килиан же отклонил все варианты, включая галактический контракт из Саудовской Аравии. При этом форвард и его окружение никак не комментировали ситуацию: даже 31 июля, когда истек срок опции автоматического продления контракта и был активирован тот самый бонус.

После атаки «ПСЖ» «Реал» понял, что ситуация изменилась и риски повысились

Приближенный к «Реалу» журналист Хосе Феликс Диас еще в день отстранения Мбаппе от турне выкатил заметку, что клуб удивлен шагами «ПСЖ» и не ждал их. Информацию позже подтвердил Рамон Альварес Де Мон, который в последнее время стал одним из самых надежных инсайдеров по «Мадриду».

Агрессивные шаги «ПСЖ» изменили ситуацию: теперь очевидно, что французский клуб пойдет на все ради избавления от Мбаппе этим летом, а если футболист не сдастся, то рискует провести целый год без футбола.

Это не устраивает «Реал» по ряду причин. Главная – у клуба нет гарантий, что Килиан не дрогнет под давлением и не продлит контракт по ходу сезона. Хосе Феликс Диас утверждал, что в «Мадриде» понимают: если «ПСЖ» действительно отправит Мбаппе на трибуны, то у игрока может не остаться выбора, ведь на носу Евро и Олимпийские игры в Париже (Килиан часто говорил о желании участвовать в них).

Именно радикальные шаги «ПСЖ» и подталкивают «Реал» к действиям уже этим летом, план пришлось корректировать.

Возможно, парижский клуб блефует, но готовы ли «Мадрид» и Мбаппе идти на такой риск и проверять решительность «ПСЖ»? По словам Де Мона, после отстранения Килиана все стороны поняли, что ситуация требует незамедлительного решения уже этим летом, иначе все может выйти из-под контроля. L’Equipe и RMC Sport добавили, что игрок теперь не столь категоричен в желании остаться, но готов уйти только в «Мадрид».

«ПСЖ» уже приступил к активной закупке в нападение: почти подписан Дембеле, очень близок Гонсалу Рамуш, в планах еще Рандаль Коло Муани и Брэдли Барколя. Похоже, Мбаппе действительно уже не видят частью проекта.

Но почему все затягивается, а «Реал» не вступает в переговоры?

Действительно, что мешает, если все хотят одного и того же?

Все дело в финансах. По информации Лоика Танзи и Де Мона, клубы уже контактируют через посредника (по слухам, им выступает Киа Джурабчиан), но никто не хочет терять в деньгах слишком много.

«ПСЖ» понимает, что не получит от «Реала» 300 млн, которые предлагали из Саудовской Аравии, но и не намерен отпускать игрока за совсем смешную сумму (парижане хотят 250 млн). К тому же, парижский клуб еще не полностью договорился с игроком о различных выплатах по контракту – это тоже усложняет дело.

Мбаппе держит в уме то, что не только получит деньги от «ПСЖ» (уже активированный бонус за лояльность + зарплату за сезон), если останется в клубе до следующего сезона, но сможет рассчитывать на более хорошие условия в «Мадриде» (подписной бонус + гигантская зарплата), так как будет в статусе свободного агента.

«Реал» же готов предпринять дополнительные экономические усилия для осуществления сделки этим летом, но не намерен платить за всех, удовлетворяя прихоти и «ПСЖ», и Мбаппе.

Сразу три журналиста по «Мадриду» (Де Мон, Родриго Фаэс и Карлос Карпио) сообщили, что клуб готов инвестировать в сделку 230 млн евро, которые должны быть распределены между «ПСЖ» и Мбаппе. Сторонам нужно поумерить аппетиты, иначе сделка не продвинется. «ПСЖ» должен смириться с тем, что для ухода Килиана этим летом им придется отдать игроку часть денег, полученных от «Реала» за трансфер. Мбаппе нужно понять, что он вряд ли получит деньги и от «ПСЖ», и от «Мадрида». «Реалу» же нужно приготовиться, что для подписания Мбаппе потребуется больше 200 млн евро.

При переходе Мбаппе свободным агентом «Реал» потратил бы на подписной бонус 130-150 млн евро (после выплаты налогов). Подписание Килиана этим летом обойдется на 80-100 млн евро дороже, но на это клуб готов пойти. Тем более что финансовое положение позволяет.

Немного конспирологии, куда без нее?

Переход такого масштаба не мог остаться без теорий заговоров. Особенно если в сагу втянуты могущественные клубы и один из лучших игроков мира. Вот несколько самых распространенных конспирологических теорий.

1. Поговаривают, что все это было спланировано Пересом и Мбаппе еще летом 2022-го, когда игрок отправил первое письмо о нежелании продлевать контракт. Якобы это изящная шахматная партия семьи игрока и президента «Мадрида» для того, чтобы вынудить «ПСЖ» продать игрока за нужную сумму, а сам Килиан выставил себя героем, вынужденно покинувшим «Париж».

В пользу этой теории говорит то, что Мбаппе отослал еще одно письмо 12 июня этого года, хотя в нем не было никакой необходимости. Игрок будто специально подтолкнул «ПСЖ» к агрессивным шагам.

2. Есть утверждения, что и сам «ПСЖ» вовлечен в хитрую комбинацию и заочно договорился с «Мадридом» о трансфере.

Плюс парижского клуба от этого заговора в том, что он за очень большую сумму избавляется от игрока, который ушел бы через год бесплатно, и при этом показывает фанатам, что готов меняться, не подстраиваясь под запросы капризных звезд.

Главный аргумент: «ПСЖ» не отстранил бы игрока, понимая, что это снижает его стоимость на рынке (особенно учитывая истекающий контракт). Если клуб пошел на такой шаг, значит есть и кулуарные договоренности.

Больше всего об этой теории говорят в твиттер-аккаунте PSG Community: там еще 23 июня сообщали, что Перес договорился с эмиром Катара о переходе Мбаппе за 200+50 млн евро, а все остальное – «коммуникационная стратегия» перед официальным объявлением трансфера.

3. Третья теория не дала слишком большого резонанса, но в последние дни о ней говорят все чаще. Якобы Усман Дембеле собирался в «ПСЖ» еще прошлым летом, но, узнав о продлении Мбаппе, остался в «Барсе». Еще и заключил новый контракт с низкой суммой отступных на случай, если Килиан уедет из Парижа через год. Он мог узнать о планах Мбаппе заранее, поскольку они близкие друзья. Похоже на правду, ведь Дембеле вот-вот приземлится в Париже?

***

Интрига в яркой саге закрутилась до предела. «ПСЖ» агрессивным шантажом довел ее до той точки, когда единственным выходом видится трансфер игрока в «Реал» под самый дедлайн.

И все же еще остается вариант, при котором каждая из трех сторон не получит ничего. Пошел обратный отсчет.

Фото: Ahmad Mora, Aurelien Morissard/Global Look Press