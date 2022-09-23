London Eye
Блог

«Я выиграл еще до турнира, когда вернулся в футбол после травмы». Роналдо вспоминает ЧМ-2002

Эктор Купер Эктор Купер
Роналдо Роналдо
чемпионат мира чемпионат мира
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Кристиан Вьери Кристиан Вьери
Интер Интер
Луис Фелипе Сколари Луис Фелипе Сколари
травмы
Марио Загалло Марио Загалло
Роберто Карлос Роберто Карлос
Ромарио Ромарио
Футбол Футбол

Бразилия начинает путь на чемпионате мира последней: в четверг вечером южноамерианцы сыграют с Сербией. Пятикратных чемпионов называют главными фаворитами турнира, хотя последний ЧМ они выиграли 20 лет назад. 

В честь 20-летней годовщины BBC выпустил документалку про главного героя того чемпионата: «Феномен: Роналдо». Полуторачасовой фильм рассказывает о периоде между чемпионатами мира 1998 и 2002 годов, в которые уместились два бразильских финала и тяжелейшая травма Роналдо с несколькими операциями и двумя годами восстановления. 

Несмотря на рассказанную историю преодоления, фильм оставляет легкое и теплое ощущение. Во многом потому, что даже в сложные моменты Роналдо на экране постоянно улыбается. «Я всегда улыбаюсь: это довольно просто с таким прикусом, как у меня», – хохочет он в самом начале.

В 1998-м на Роналдо давило отсутствие в сборной Ромарио

В 1997-м 21-летний Роналдо перешел из «Барселоны» в «Интер» и в первый же сезон забил 31 мяч в 43 матчах и выиграл Кубок УЕФА.

В Италии нападающий произвел фурор. Паоло Мальдини признается, что Роналдо заставил его помучиться: «Только два игрока заставляли меня замедлиться на поле и осторожнее думать над своим следующим действием – Марадона и Роналдо. Я никогда не видел игрока с такой скоростью и мощью». 

Весь год Роналдо готовился стать звездой на чемпионате мира во Франции. В интервью по ходу сезона он признавался: «Все, о чем я мечтаю, – сыграть и выиграть с Бразилией пятый чемпионат мира». Болельщики сборной называли его новым Пеле и не сомневались, что он станет главным героем лета. Пресса дала ему прозвище «Феномен».

«Когда я получил эту кличку в Италии, мне это не понравилось. Думал, что это какое-то дополнительное давление, которое мне не нужно. Феномен не может проиграть, не может чувствовать боль, не может перестать забивать», – признается бразилец.

За внимание болельщиков в сборной Роналдо приходилось бороться с Ромарио.

«Наши соперники уважали нас, как и партнеры по команде, – вспоминал тот. – Мы выиграли почти каждую игру и каждый турнир, на котором играли вместе. Если бы не я, он стал бы лучшим форвардом, которого люди когда-либо видели. Но если включать меня, то черт, он будет лишь вторым».

В архивных видео игроки со смехом рассматривают глобус: 

– Он даже не знает, где что находится! – смеется Ромарио.

– Вот Амстердам. 

– Ага, ты приперся туда следом за мной! Но все началось здесь, в Америке, в 1994-м. Ты помнишь, пацан? 

«Ромарио всегда говорил, что никто не может с ним тягаться. Но в моем случае все было по-другому. Мне кажется, он уже знал, что во мне есть потенциал обойти его», – уверен Роналдо.

В 1997-м Бразилия с Ромарио и Роналдо выиграла домашний Копа Америка и Кубок конфедераций. Болельщики полноправно ждали от сборной великого чемпионата мира. 

Но за 8 дней до начала турнира Ромарио вывели из состава по медицинским причинам: обследование показало, что игрок не оправился от мышечной травмы. На пресс-конференции Ромарио разрыдался: «Это очень грустный момент для меня, огромное разочарование. Очень сложный момент в моей жизни».

Постаревший футболист в фильме высказывается более жестко: «Сукины сыны, обманщики, предатели, ударившие меня ножом в спину. Вечером накануне того дня мне говорили, что меня не уберут из сборной. Они не сдержали своих слов. Черт побери, я был в ярости».

В отсутствие Ромарио Бразилия оставалась фаворитом ЧМ, но давление на Роналдо усилилось. В глазах людей он все больше приближался по масштабу личности к Марадоне: с 1982 года турнир ни разу не возлагал столько надежд на одного игрока. Журналисты подсчитали, что до начала турнира 43% всех мировых новостей о ЧМ сфокусировались на бразильце.

Пеле назвал Роналдо худшим в первом же матче на ЧМ-1998 

Стартовая игра во Франции против Шотландии далась Роналдо тяжело. Бразилия выиграла 2:1, но «девятка» не сияла так, как ждали. Великий Пеле и вовсе назвал Роналдо худшим игроком на поле: «Мы надеялись, что он покажет миру все качества, которыми обладает, но он этого не сделал».

Форвард реагировал на давление спокойно: «Мы здесь для того, чтобы забивать голы. Если этого не происходит, то конечно нас будут критиковать. Но я спокоен. Я всегда забивал голы по ходу своей карьеры и не перестану этого делать только потому, что мы на чемпионате мира».

Через 6 дней Роналдо открыл счет в игре с Марокко: «Мой первый гол на чемпионате мира, о котором я мечтал всю жизнь. Он как будто сбросил груз с моих плеч. У долгожданных голов есть такая особенность: они дают нападающим уверенность – и суперсилу». 

За полем Роналдо много жаловался на больное колено. «Он каждый день ходил на физиотерапию, принимал противовоспалительные, – вспоминает Бебето. – Он знал, что что-то не в порядке». На публику нападающий все отрицал: «Я не знаю, кто распускает все эти слухи, но со мной ничего серьезного».

Вышедшая из группы с первого места Бразилия в первом раунде плей-офф встретилась с Чили. Южноамериканское дерби закончилось разгромом: 4:1 и дубль Роналдо. В прессе же продолжали нагнетать истории о потенциальной травме. «Каждый раз, когда он подтягивает гольфы или берется за колено, страна замирает», – говорили репортеры. 

В четвертьфинале против Дании Роналдо не забил, но компенсировал все в полуфинале с голландцами, вытащив Бразилию в финал. 

Роналдо и Роберто Карлос вспоминают припадок в гостинице за несколько часов до финала

За час до решающего матча атмосфера вокруг фаворитов содрогнулась: Роналдо не оказалось в стартовом составе. Зидан вспоминает, что французы были в шоке: «Когда мы зашли в раздевалку, нам сказали, что он может не сыграть. Что-то случилось, нам не говорили, что именно». 

Сборная Бразилии долго не выходила на предматчевую разминку: по слухам в раздевалке спорили о способности Роналдо сыграть. Камеры выхватили спускающегося в подтрибунку президента бразильской федерации Рикардо Тейшейру.

Журналисты разносили слова якобы источников из сборной: «Знакомая сказала мне, что она напугана, но не может ничего сказать». 

На Sports.ru подробно разбирали историю мистического приступа в день матча, а сам футболист вспоминал о кошмаре в интервью для платформы Fifa+. Для BBC Роналдо рассказал о случившемся в день игры еще раз:

«Я проснулся в 8:30, как обычно. Пошел на прогулку с Роберто Карлосом. Я был расслаблен, все было в порядке. В 12 дня был обед, и все разошлись по комнатам. Роберто лег на кровать, а я пошел в ванну побрить голову. Это последнее, что я помню».

–Ты лежал на кровати, лицом ко мне, – рассказывает Карлос. – Я посмотрел на тебя, и ты был уже… Я не знаю.

– Я трясся?

– Да, как будто бы.

– У меня был припадок? 

– Я не знаю, был ли это приступ или эпилептический припадок. Просто ты неожиданно начал сильно трястись. Я сильно перепугался. И не понял, что у тебя запал язык. Я просто увидел, как ты уставился на меня в этом состоянии. Я до сих пор не понимаю, что это было. Но это было ужасно. 

– Как долго это длилось?

– Минуты три или вроде того. И вдруг все прекратилось. Пришел доктор, чтобы проверить тебя. Не знаю, помнишь ли ты это? Ты был очень уставший. 

– Я помню, что когда я пришел себя, в комнате было человек 15. Я подумал: «Какого черта вы собрались тут, пока я сплю?»

– Ты сказал мне, что чувствуешь себя как будто по тебе проехал грузовик, потому что все тело болит. 

– Да, мне было жутко больно. И потом Леонардо сказал мне, что случилось. Он сказал, что доктор не думает, что я могу играть. Но как только он закончил говорить, я ответил: «Лео, брат, спасибо, но я должен сам поговорить с врачами». Я пошел на поиски медиков и сказал, что хочу пройти обследование. Что сделаю любые тесты, которые покажут, что мое здоровье и моя жизнь в безопасности, и выйду на поле. Но не было шанса, что я пропущу этот матч и не сыграю. 

За 4 часа до стартового свистка Роналдо отвезли в больницу в сопровождении бразильских врачей и службы безопасности ФИФА. Команде ничего не объясняли: игроки спрашивали, что с их главной звездой, но тренер говорил, что ему нужно просто пройти несколько тестов. «Не думаю, что в тот момент мы думали о победе на чемпионате мира, – признается Бебето. – Мы просто очень за него переживали».

«В больнице меня обследовали и ничего не нашли, я был в полном порядке. Как будто ничего не случилось. Я сказал: поехали на стадион. Забирайте результаты и поехали», – вспоминает Роналдо. В 7:40 он с врачами уехал из больницы, как вспоминают французские медики, «спокойный и улыбающийся». 

За 30 минут до стартового свистка в заявке все еще значился Эдмундо, и об обратной замене на Роналдо Гари Линекер объявлял в прямом эфире BBC. Многие журналисты были уверены: Бразилия просто играет в психологические игры и пытается сбить Францию с толку заменами за час до матча. Другие по ходу игры выяснили, что Роналдо был в больнице в день матча, но решили, что все дело в больном левом колене. 

Воспоминания Роналдо: «Я пошел прямо к своему шкафчику и начал переодеваться. Загалло подошел ко мне, и я ответил: «Тренер, я в порядке, я буду играть». Честно говоря, я не волновался о том, расстроится ли Эдмундо или нет. Ты выигрываешь или проигрываешь свое место на поле. Я не показал себя слабаком и не убежал в этой ситуации. Я не убегаю от финала чемпионата мира, от своей мечты. Я сыграю в этом финале. 

Думаю, случившееся сильно повлияло на моих партнеров по сборной. Но в итоге Франция просто была лучше нас в тот день. Я не хочу ассоциировать результат с тем, что случилось со мной.

Мне было очень тяжело заснуть в ночь после финала, осознать все, что произошло. Поражение в финале и все, что случилось до него. Это было очень тяжело. Но я понимал, что дальше будет только хуже». 

Врачи считают, что у Роналдо во Франции случился нервный срыв. Но болельщики до сих пор строят конспирологические теории

После проигранного финала на Бразилию обрушился поток критики: должен ли был Роналдо играть, если он очевидно нездоров? Форвард отбивался от поджидающих его репортеров и преследовавших папарацци: «Я не беглец, я нормальный человек, который хочет вести нормальную жизнь и прийти к моей маме без того, чтобы за мной следили 10-15 журналистов. Я не могу так жить».  

«В день матча я ничего не знала о случившемся, – рассказывает мама Роналдо. – Никто не потрудился рассказать семье. В тот день мы не только проиграли чемпионат мира, но и могли потерять своего сына из-за серьезных проблем и ничего об этом не знать. После чемпионата его обвиняли во всем: в припадке, в том, что он все-таки сыграл в финале, в том, что заставил всех игроков нервничать и сбил их настрой».

Чемпионат мира во Франции был окружен конспирологическими теориями: будто бы Nike, на постерах которого было лишь лицо Роналдо, заставили его сыграть в финале. О спонсорах спрашивали даже президента федерации. «Вы не хотите говорить о футболе! Я не буду с вами говорить», – срывался Тейшейро.

Роналдо пришлось даже выступить в бразильском конгрессе, отбиваясь от слухов: «Ваш контракт с Nike предполагает дополнительные выплаты за международные матчи, например, за чемпионат мира? – В моем контракте есть пункт о конфиденциальности и я не могу раскрывать его деталей». 

«Я слышал невероятное количество конспирологических теорий. Это было начало интернета, да? Рождение fake news. Я видел даже предположения, будто французское правительство договорилось с бразильским, и те заплатили игрокам 32 млн долларов, чтобы мы проиграли в финале. Куча абсурдных идей и слухов», – поражается Роналдо.

Среди теорий были предположения о том, что инъекции обезболивающего для колена вызвали проблемы со здоровьем, у Роналдо случилось расстройство желудка, в команде была драка перед финалом, он поругался со своей девушкой или форварда отравили – возможно, даже собственные врачи подсыпали ему снотворное.

– Что ты думаешь на самом деле произошло? – спрашивает Роналдо у Роберто Карлоса. – Невероятное давление на меня или что?

– Вся твоя жизнь была давлением. Существовал Роналдо-«феномен» и Роналдо Назарио-человек. И этому человеку приходилось жить с большим грузом на поле и вне его. И настал момент, когда это все собралось в одной точке. 

– Но ментальное здоровье спортсменов тогда не было обсуждаемой проблемой. Мы были гладиаторами, и нас бросали на арену, заставляя бороться за свою жизнь. С медицинской точки зрения врачи не нашли ничего ненормального в моем теле. Так что скорее всего это было вызвано эмоциональным стрессом.

У врача сборной Жозе Луиза Ранко есть своя версия случившегося: «Я уверен в том, что произошло. У него был нервный срыв, который привел к припадку в день финала».

Вьери называет Роналдо лучшим партнером, хотя они сыграли вместе всего несколько месяцев 

Роналдо вернулся в «Интер»: в клуб, который тратил огромные деньги, но не завоевывал трофеи. Бразилец как главный форвард подвергался особой критике, иногда уходя с поля под свист трибун. Пару раз свои же болельщики кидали в его сторону на поле «Сан Сиро» сырые яйца. 

В сезоне-1998/99 «Интер» финишировал восьмым, и Роналдо много философствовал: «Я не думаю, что добраться до вершины сложно. Гораздо труднее остаться на ней». На следующий год клуб возглавил Марчелло Липпи, а в команду подписали Кристиана Вьери:

«Липпи позвонил мне и сказал: «Чем ты занят? Хочешь перейти в «Интер»? Я ответил: «Да я уже в своей машине. Буду у вас через полчаса для подписания контракта!» Потому что я хотел играть с Роналдо. На первой же тренировке я подошел к нему и сказал, что пришел в клуб только ради него и что в следующие 5, 6, 7 лет мы всех уничтожим. Не было никого лучше нас. 

Он был великолепен. На одной тренировке он показал мне какой-то трюк и предложил повторить. Я просто расхохотался: «Что за хрень? Я никогда не смогу это сделать!»

Это было как играть с Майклом Джорданом за «Чикаго». На тренировках на нас приходили посмотреть по 5-6 тысяч человек».

«Роналдо мог делать все что угодно, – вспоминает Диего Симеоне. – И когда кто-то настолько хорош, что может выигрывать матчи самостоятельно, ты хочешь получить от этого максимум. Но иногда он просто валял дурака, и я не мог с этим смириться. «Почему ты смеешься? У нас важный матч, а ты просто дурачишься!» Но он был настолько хорош, что даже так мы продолжали выигрывать». 

«Мы были великолепны вместе, – с некоторой грустью в голосе говорит Вьери. – И если бы не травмы, мы бы выиграли все на свете». 

Роналдо считает, что его подвела интенсивность Серии А: «Итальянский чемпионат более физически требовательный, с большим количеством тренировок. После игры в субботу мы по понедельникам бегали 8 или 9 км. Я знал, что это меня разрушает – так и оказалось».

Врачи ошиблись с курсом лечения, и из-за травмы надколенного сухожилия Роналдо пропустил два года. В больнице его навещали Зидан и Пеле

Роналдо начали мучить травмы. В ноябре 1999-го у него диагностировали разрыв надколенного сухожилия. Форварда отправили в Париж к специалисту по таким травмам. «У него была невероятная мышечная масса и фантастическая взрывная скорость, – объясняет хирург Джерард Саиллант. – Но сухожилие не справилось». Разрыв сухожилия был частичный, и врач решил «залатать» порванную часть. Позже он признавался, что это было ошибкой. 

Восстановление шло хорошо, и бразилец наслаждался личной жизнью: он женился на бразильской футболистке Милен Домингес, а в апреле 2000-го у пары родился сын Ронни.

Роналдо вернулся на поле через 6 дней после родов. После 6 минут против «Лацио» в финале Кубка Италии сухожилие порвалось целиком. Его колено просто взорвалось, и позже физиотерапевт футболиста назвал это худшей футбольной травмой, что он когда-либо видел.  

«Мы все услышали щелчок, – говорит Симеоне, который в начале сезона перешел в «Лацио». – Мы тут же подумали о худшем, потому что звук был очень громким».

«Я почувствовал, как моя коленная чашечка двинулась в сторону бедра. Я зарыдал от отчаяния и боли. Почему? Почему это происходит со мной? Я думал, что случилось самое плохое. Что это конец моей карьеры», – говорит Роналдо.

Роналдо предстояла операция в Париже. Первым, кто пришел навестить его в больнице, стал Зидан: «Это было спонтанное решение. Я никому не говорил, это было сюрпризом. Я хотел сказать ему, что он невероятный, что я обожаю его и желаю скорейшего возвращения. Он нужен футболу». 

Бразилец говорит, что впитывал в себя энергию всех, кто желал ему выздоровления. После операции к нему в гости заглянул Пеле: «У меня тоже была серьезная травма в 1966-м, а затем чемпионат мира в 1970-м. Я вернулся, и мы выиграли тот чемпионат. Я хотел рассказать тебе эту историю и довериться Богу. Он наградил тебя талантом и не заберет его просто так». 

Роналдо уделял много времени семье, общение с сыном его успокаивало. «Мы жили в спокойном ритме, – вспоминает бывшая супруга. – Он не играл, лишь занимался физиотерапией. Никаких поездок, матчей, гостиниц. Ничего не отвлекало его от восстановления, он посвящал ему все свои силы и время».

Несмотря на все усилия, врачи в Америке сказали, что Роналдо требуется еще одна операция. В надежде избежать этого он провел еще четыре месяца в клинике в районе Капбретон на юге Франции, которая специализируется на восстановлении профессиональных спортсменов. 

«Я надеялся, что мы или получим видимые изменения за первые недели, или согласимся на операцию, – говорит форвард. – Я работал каждый день, разрабатывал связку и работал над гибкостью. Это была худшая пытка, через которую я когда-нибудь проходил. Но я просто не мог представить, что все может закончиться здесь. Мне было всего 23 года, это не мог быть конец. Я хотел вернуться и вновь забивать голы: это все, о чем я мог думать».

Из-за конфликта с тренером Роналдо уехал из «Интера» и готовился к ЧМ-2002 в Бразилии

В это время «Интер», который без Роналдо финишировал лишь четвертым, а в следующем сезоне третьим, назначил главным тренером аргентинца Эктора Купера. Тот решил отойти от попыток построить дорогой и гламурный «Интер» со звездами, и Роналдо просто не вписывался в его философию. 

Роналдо называет его худшим тренером в карьере: «Я думаю, его тренерские методы разрушали меня. Каждый день мы бегали по 4-5 км в качестве разминки. Я уходил из дома, думая, как не хочу ехать на тренировку».  

Вьери говорит, что команде надо было вступиться за форварда: «Как ты можешь злиться на Роналдо? Серьезно, кроме Купера, его все обожали. Я должен был сказать тренеру: просто оставьте его в покое. Дайте ему делать то, что он хочет. Если речь обо мне, то хорошо, я буду делать все, что скажете. Если о Дзанетти, то он тоже будет работать. Рекоба? Заткнись и иди тренируйся. Но со всеми проблемами, через которые прошел Роналдо, – просто оставьте его в покое».

Роналдо не играл почти два года. В начале 2002-го «Интер» бился за чемпионство, а впереди маячил чемпионат мира в Японии и Корее: «Я думал о сборной, но сначала мне нужно было завоевать место в клубе. Никто не поедет на чемпионат мира без практики в клубе. Время шло, и у меня оставалось все меньше шансов».

«Я был мешком нервов, – усмехается экс-тренер Бразилии Луиз Фелипе Сколари. – Думал, что на 95% он не будет готов к ЧМ. Однажды мне позвонил врач сборной и сказал, что Роналдо хочет прилететь в Бразилию и восстанавливаться там. Но я так и не понял: хотел ли он реально работать или просто попасть на карнавал». 

Несмотря на слухи о вечеринках, Роналдо работал без перерывов и к весне вернулся в Италию за игровой практикой. На пресс-конференциях он обращался к Куперу: «Я здесь, я восстановился и готов играть. Единственное, чего мне не хватает – это минут на поле». 

В том, что Купер наотрез отказывался выпускать форварда, начали видеть заговор: якобы аргентинский тренер не хочет, чтобы Бразилия поехала на ЧМ со своим звездным нападающим. Другие говорили, что он был просто чересчур суеверным. «Интер» боролся за чемпионство, и тренер не хотел менять победный состав, считая, что Роналдо каким-то образом проклят. 

«Интер» начал проигрывать, и Куперу пришлось наконец-то выпустить Роналдо. В первом же матче после возвращения он оформил дубль. Бразилец забил в двух следующих матчах, но в последнем туре «Интер» внезапно проиграл «Лацио» и рухнул с первой строчки на третью. Решающий гол забил Диего Симеоне: «Я отправил мяч в сетку, и время будто остановилось. Этот гол расстроил огромное количество людей, за которых я переживал. Они все смотрели на меня с вопросом: что же ты сделал?..»

Поражение едва не надломило Роналдо: проигранный титул как будто перекликался с его возможностью не поехать на чемпионат мира.  

На триумфальный ЧМ-2002 Роналдо мог и не поехать: Сколари до последнего выбирал между ним и Ромарио

В Бразилии Сколари был готов объявить состав сборной: «Я абсолютно уверен в 22 игроках. Есть маленькое сомнение насчет лишь одного». Пресс-конференция федерации была назначена на 6 мая – на следующий день после поражения от «Лацио». Сколари медленно зачитывал список игроков. Когда он назвал Луизао, стало понятно, что в Японии и Корею не поедет или Ромарио, или Роналдо. 

«И Роналдо Назарио, «Интер Милан», – закончил объявление тренер.

Бразильская сборная в 2002-м была переполнена талантами. В отличие от чемпионата во Франции, Роналдо был не единственной звездой: в состав прорвался 22-летний Роналдиньо: «Я восхищался тобой, когда начинал играть в футбол, повторял все твои трюки в 13-14 лет».

Бразилия катком прошлась по свой группе, выиграв все три матча с общим счетом 11:3; Роналдо забил в каждом. Сколари же понял то, к чему так и не пришел Купер: «К некоторым игрокам нужен особенный подход. Особенно к Роналдо». На тренировках они постоянно спорили, Роналдо бесконечно дурачился – но вновь и вновь давал результат на поле.  

«До турнира все доктора говорили мне, что я вряд ли буду снова ходить». Роналдо вспоминает свои голы на ЧМ-2002 

На пути к полуфиналу Бразилия обыграла Бельгию и Англию. После четвертьфинала Роналдо признался, что его беспокоят мышечные боли в ноге: организму тяжело давались нагрузки после двух лет простоя. Осмотр в клинике показал, что нападающий может не восстановиться к матчу с Турцией, что сильно раздражало Сколари.  

«У меня была традиция брить голову перед каждым матчем. Перед полуфиналом я оставил часть волос на лбу. В коридоре отеля игроки расхохотались и сказали, что у меня не хватит мужества выйти так на тренировку», – вспоминает Роналдо.

«Как ты можешь выстричь такое у себя на голове? – смеется Сколари на пенсии. – Это раздражало меня, действительно раздражало. Что это такое? И если мы проиграем, как ты это объяснишь? Почему ты не спросил у меня разрешения? Я был в бешенстве».

Стрижка Роналдо стала сенсацией: в Бразилии дети как сумасшедшие выстригали у себя на голове такое же безумие. «Я не могу теперь разочаровать детей, которые повторяют за мной, так что мне придется оставить это до финала», – с улыбкой объяснялся Роналдо. 

Прическа перетянула все внимание с травмы. Роналдо сыграл против Турции и единственным голом вытащил Бразилию в финал: «Мы уже испытывали это ощущение. Пора теперь выиграть настоящий приз». 

В день финала Роналдо накрыли воспоминания о мистическом происшествии четырехлетней давности. Он не пошел спать после обеда и просто бродил по коридорам гостиницы, болтал с партнерами по несколько минут. 

Повторения припадка не случилось. Роналдо забил Германии два гола, и Сколари заменил его за пару минут до конца, давая насладиться аплодисментами. 

«Когда я ушел с поля, то начал осознавать все, что случилось со мной за последние четыре года», – обмотавшись в бразильский флаг, он плакал на плече у врача сборной, который прошел с ним через все дебри восстановления после травм. 

«Он вернулся, он сыграл на чемпионате мира и забил в финале. Невероятно», – подытожил Зидан.  

«На самом деле, я выиграл свой чемпионат мира еще до турнира, – внезапно признается Роналдо. – Моим кубком было мое восстановление и то, что я продолжал играть в футбол».

Фото: BBC

История золотой Бразилии-2002: давление, отставки, допросы. Роналдо уже не был Феноменом, но забил больше всех

«Мы помогаем ему избавиться от стресса». Неймар платит друзьям – за поддержку, развлечения и помощь

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные