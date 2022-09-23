«Я выиграл еще до турнира, когда вернулся в футбол после травмы». Роналдо вспоминает ЧМ-2002

Бразилия начинает путь на чемпионате мира последней: в четверг вечером южноамерианцы сыграют с Сербией. Пятикратных чемпионов называют главными фаворитами турнира, хотя последний ЧМ они выиграли 20 лет назад.

В честь 20-летней годовщины BBC выпустил документалку про главного героя того чемпионата: «Феномен: Роналдо». Полуторачасовой фильм рассказывает о периоде между чемпионатами мира 1998 и 2002 годов, в которые уместились два бразильских финала и тяжелейшая травма Роналдо с несколькими операциями и двумя годами восстановления.

Несмотря на рассказанную историю преодоления, фильм оставляет легкое и теплое ощущение. Во многом потому, что даже в сложные моменты Роналдо на экране постоянно улыбается. «Я всегда улыбаюсь: это довольно просто с таким прикусом, как у меня», – хохочет он в самом начале.

В 1998-м на Роналдо давило отсутствие в сборной Ромарио

В 1997-м 21-летний Роналдо перешел из «Барселоны» в «Интер» и в первый же сезон забил 31 мяч в 43 матчах и выиграл Кубок УЕФА.

В Италии нападающий произвел фурор. Паоло Мальдини признается, что Роналдо заставил его помучиться: «Только два игрока заставляли меня замедлиться на поле и осторожнее думать над своим следующим действием – Марадона и Роналдо. Я никогда не видел игрока с такой скоростью и мощью».

Весь год Роналдо готовился стать звездой на чемпионате мира во Франции. В интервью по ходу сезона он признавался: «Все, о чем я мечтаю, – сыграть и выиграть с Бразилией пятый чемпионат мира». Болельщики сборной называли его новым Пеле и не сомневались, что он станет главным героем лета. Пресса дала ему прозвище «Феномен».

«Когда я получил эту кличку в Италии, мне это не понравилось. Думал, что это какое-то дополнительное давление, которое мне не нужно. Феномен не может проиграть, не может чувствовать боль, не может перестать забивать», – признается бразилец.

За внимание болельщиков в сборной Роналдо приходилось бороться с Ромарио.

«Наши соперники уважали нас, как и партнеры по команде, – вспоминал тот. – Мы выиграли почти каждую игру и каждый турнир, на котором играли вместе. Если бы не я, он стал бы лучшим форвардом, которого люди когда-либо видели. Но если включать меня, то черт, он будет лишь вторым».

В архивных видео игроки со смехом рассматривают глобус:

– Он даже не знает, где что находится! – смеется Ромарио.

– Вот Амстердам.

– Ага, ты приперся туда следом за мной! Но все началось здесь, в Америке, в 1994-м. Ты помнишь, пацан?

«Ромарио всегда говорил, что никто не может с ним тягаться. Но в моем случае все было по-другому. Мне кажется, он уже знал, что во мне есть потенциал обойти его», – уверен Роналдо.

В 1997-м Бразилия с Ромарио и Роналдо выиграла домашний Копа Америка и Кубок конфедераций. Болельщики полноправно ждали от сборной великого чемпионата мира.

Но за 8 дней до начала турнира Ромарио вывели из состава по медицинским причинам: обследование показало, что игрок не оправился от мышечной травмы. На пресс-конференции Ромарио разрыдался: «Это очень грустный момент для меня, огромное разочарование. Очень сложный момент в моей жизни».

Постаревший футболист в фильме высказывается более жестко: «Сукины сыны, обманщики, предатели, ударившие меня ножом в спину. Вечером накануне того дня мне говорили, что меня не уберут из сборной. Они не сдержали своих слов. Черт побери, я был в ярости».

В отсутствие Ромарио Бразилия оставалась фаворитом ЧМ, но давление на Роналдо усилилось. В глазах людей он все больше приближался по масштабу личности к Марадоне: с 1982 года турнир ни разу не возлагал столько надежд на одного игрока. Журналисты подсчитали, что до начала турнира 43% всех мировых новостей о ЧМ сфокусировались на бразильце.

Пеле назвал Роналдо худшим в первом же матче на ЧМ-1998

Стартовая игра во Франции против Шотландии далась Роналдо тяжело. Бразилия выиграла 2:1, но «девятка» не сияла так, как ждали. Великий Пеле и вовсе назвал Роналдо худшим игроком на поле: «Мы надеялись, что он покажет миру все качества, которыми обладает, но он этого не сделал».

Форвард реагировал на давление спокойно: «Мы здесь для того, чтобы забивать голы. Если этого не происходит, то конечно нас будут критиковать. Но я спокоен. Я всегда забивал голы по ходу своей карьеры и не перестану этого делать только потому, что мы на чемпионате мира».

Через 6 дней Роналдо открыл счет в игре с Марокко: «Мой первый гол на чемпионате мира, о котором я мечтал всю жизнь. Он как будто сбросил груз с моих плеч. У долгожданных голов есть такая особенность: они дают нападающим уверенность – и суперсилу».

За полем Роналдо много жаловался на больное колено. «Он каждый день ходил на физиотерапию, принимал противовоспалительные, – вспоминает Бебето. – Он знал, что что-то не в порядке». На публику нападающий все отрицал: «Я не знаю, кто распускает все эти слухи, но со мной ничего серьезного».

Вышедшая из группы с первого места Бразилия в первом раунде плей-офф встретилась с Чили. Южноамериканское дерби закончилось разгромом: 4:1 и дубль Роналдо. В прессе же продолжали нагнетать истории о потенциальной травме. «Каждый раз, когда он подтягивает гольфы или берется за колено, страна замирает», – говорили репортеры.

В четвертьфинале против Дании Роналдо не забил, но компенсировал все в полуфинале с голландцами, вытащив Бразилию в финал.

Роналдо и Роберто Карлос вспоминают припадок в гостинице за несколько часов до финала

За час до решающего матча атмосфера вокруг фаворитов содрогнулась: Роналдо не оказалось в стартовом составе. Зидан вспоминает, что французы были в шоке: «Когда мы зашли в раздевалку, нам сказали, что он может не сыграть. Что-то случилось, нам не говорили, что именно».

Сборная Бразилии долго не выходила на предматчевую разминку: по слухам в раздевалке спорили о способности Роналдо сыграть. Камеры выхватили спускающегося в подтрибунку президента бразильской федерации Рикардо Тейшейру.

Журналисты разносили слова якобы источников из сборной: «Знакомая сказала мне, что она напугана, но не может ничего сказать».

На Sports.ru подробно разбирали историю мистического приступа в день матча, а сам футболист вспоминал о кошмаре в интервью для платформы Fifa+. Для BBC Роналдо рассказал о случившемся в день игры еще раз:

«Я проснулся в 8:30, как обычно. Пошел на прогулку с Роберто Карлосом. Я был расслаблен, все было в порядке. В 12 дня был обед, и все разошлись по комнатам. Роберто лег на кровать, а я пошел в ванну побрить голову. Это последнее, что я помню».

–Ты лежал на кровати, лицом ко мне, – рассказывает Карлос. – Я посмотрел на тебя, и ты был уже… Я не знаю.

– Я трясся?

– Да, как будто бы.

– У меня был припадок?

– Я не знаю, был ли это приступ или эпилептический припадок. Просто ты неожиданно начал сильно трястись. Я сильно перепугался. И не понял, что у тебя запал язык. Я просто увидел, как ты уставился на меня в этом состоянии. Я до сих пор не понимаю, что это было. Но это было ужасно.

– Как долго это длилось?

– Минуты три или вроде того. И вдруг все прекратилось. Пришел доктор, чтобы проверить тебя. Не знаю, помнишь ли ты это? Ты был очень уставший.

– Я помню, что когда я пришел себя, в комнате было человек 15. Я подумал: «Какого черта вы собрались тут, пока я сплю?»

– Ты сказал мне, что чувствуешь себя как будто по тебе проехал грузовик, потому что все тело болит.

– Да, мне было жутко больно. И потом Леонардо сказал мне, что случилось. Он сказал, что доктор не думает, что я могу играть. Но как только он закончил говорить, я ответил: «Лео, брат, спасибо, но я должен сам поговорить с врачами». Я пошел на поиски медиков и сказал, что хочу пройти обследование. Что сделаю любые тесты, которые покажут, что мое здоровье и моя жизнь в безопасности, и выйду на поле. Но не было шанса, что я пропущу этот матч и не сыграю.

За 4 часа до стартового свистка Роналдо отвезли в больницу в сопровождении бразильских врачей и службы безопасности ФИФА. Команде ничего не объясняли: игроки спрашивали, что с их главной звездой, но тренер говорил, что ему нужно просто пройти несколько тестов. «Не думаю, что в тот момент мы думали о победе на чемпионате мира, – признается Бебето. – Мы просто очень за него переживали».

«В больнице меня обследовали и ничего не нашли, я был в полном порядке. Как будто ничего не случилось. Я сказал: поехали на стадион. Забирайте результаты и поехали», – вспоминает Роналдо. В 7:40 он с врачами уехал из больницы, как вспоминают французские медики, «спокойный и улыбающийся».

За 30 минут до стартового свистка в заявке все еще значился Эдмундо, и об обратной замене на Роналдо Гари Линекер объявлял в прямом эфире BBC. Многие журналисты были уверены: Бразилия просто играет в психологические игры и пытается сбить Францию с толку заменами за час до матча. Другие по ходу игры выяснили, что Роналдо был в больнице в день матча, но решили, что все дело в больном левом колене.

Воспоминания Роналдо: «Я пошел прямо к своему шкафчику и начал переодеваться. Загалло подошел ко мне, и я ответил: «Тренер, я в порядке, я буду играть». Честно говоря, я не волновался о том, расстроится ли Эдмундо или нет. Ты выигрываешь или проигрываешь свое место на поле. Я не показал себя слабаком и не убежал в этой ситуации. Я не убегаю от финала чемпионата мира, от своей мечты. Я сыграю в этом финале.

Думаю, случившееся сильно повлияло на моих партнеров по сборной. Но в итоге Франция просто была лучше нас в тот день. Я не хочу ассоциировать результат с тем, что случилось со мной.

Мне было очень тяжело заснуть в ночь после финала, осознать все, что произошло. Поражение в финале и все, что случилось до него. Это было очень тяжело. Но я понимал, что дальше будет только хуже».

Врачи считают, что у Роналдо во Франции случился нервный срыв. Но болельщики до сих пор строят конспирологические теории

После проигранного финала на Бразилию обрушился поток критики: должен ли был Роналдо играть, если он очевидно нездоров? Форвард отбивался от поджидающих его репортеров и преследовавших папарацци: «Я не беглец, я нормальный человек, который хочет вести нормальную жизнь и прийти к моей маме без того, чтобы за мной следили 10-15 журналистов. Я не могу так жить».

«В день матча я ничего не знала о случившемся, – рассказывает мама Роналдо. – Никто не потрудился рассказать семье. В тот день мы не только проиграли чемпионат мира, но и могли потерять своего сына из-за серьезных проблем и ничего об этом не знать. После чемпионата его обвиняли во всем: в припадке, в том, что он все-таки сыграл в финале, в том, что заставил всех игроков нервничать и сбил их настрой».

Чемпионат мира во Франции был окружен конспирологическими теориями: будто бы Nike, на постерах которого было лишь лицо Роналдо, заставили его сыграть в финале. О спонсорах спрашивали даже президента федерации. «Вы не хотите говорить о футболе! Я не буду с вами говорить», – срывался Тейшейро.

Роналдо пришлось даже выступить в бразильском конгрессе, отбиваясь от слухов: «Ваш контракт с Nike предполагает дополнительные выплаты за международные матчи, например, за чемпионат мира? – В моем контракте есть пункт о конфиденциальности и я не могу раскрывать его деталей».

«Я слышал невероятное количество конспирологических теорий. Это было начало интернета, да? Рождение fake news. Я видел даже предположения, будто французское правительство договорилось с бразильским, и те заплатили игрокам 32 млн долларов, чтобы мы проиграли в финале. Куча абсурдных идей и слухов», – поражается Роналдо.

Среди теорий были предположения о том, что инъекции обезболивающего для колена вызвали проблемы со здоровьем, у Роналдо случилось расстройство желудка, в команде была драка перед финалом, он поругался со своей девушкой или форварда отравили – возможно, даже собственные врачи подсыпали ему снотворное.

– Что ты думаешь на самом деле произошло? – спрашивает Роналдо у Роберто Карлоса. – Невероятное давление на меня или что?

– Вся твоя жизнь была давлением. Существовал Роналдо-«феномен» и Роналдо Назарио-человек. И этому человеку приходилось жить с большим грузом на поле и вне его. И настал момент, когда это все собралось в одной точке.

– Но ментальное здоровье спортсменов тогда не было обсуждаемой проблемой. Мы были гладиаторами, и нас бросали на арену, заставляя бороться за свою жизнь. С медицинской точки зрения врачи не нашли ничего ненормального в моем теле. Так что скорее всего это было вызвано эмоциональным стрессом.

У врача сборной Жозе Луиза Ранко есть своя версия случившегося: «Я уверен в том, что произошло. У него был нервный срыв, который привел к припадку в день финала».

Вьери называет Роналдо лучшим партнером, хотя они сыграли вместе всего несколько месяцев

Роналдо вернулся в «Интер»: в клуб, который тратил огромные деньги, но не завоевывал трофеи. Бразилец как главный форвард подвергался особой критике, иногда уходя с поля под свист трибун. Пару раз свои же болельщики кидали в его сторону на поле «Сан Сиро» сырые яйца.

В сезоне-1998/99 «Интер» финишировал восьмым, и Роналдо много философствовал: «Я не думаю, что добраться до вершины сложно. Гораздо труднее остаться на ней». На следующий год клуб возглавил Марчелло Липпи, а в команду подписали Кристиана Вьери:

«Липпи позвонил мне и сказал: «Чем ты занят? Хочешь перейти в «Интер»? Я ответил: «Да я уже в своей машине. Буду у вас через полчаса для подписания контракта!» Потому что я хотел играть с Роналдо. На первой же тренировке я подошел к нему и сказал, что пришел в клуб только ради него и что в следующие 5, 6, 7 лет мы всех уничтожим. Не было никого лучше нас.

Он был великолепен. На одной тренировке он показал мне какой-то трюк и предложил повторить. Я просто расхохотался: «Что за хрень? Я никогда не смогу это сделать!»

Это было как играть с Майклом Джорданом за «Чикаго». На тренировках на нас приходили посмотреть по 5-6 тысяч человек».

«Роналдо мог делать все что угодно, – вспоминает Диего Симеоне. – И когда кто-то настолько хорош, что может выигрывать матчи самостоятельно, ты хочешь получить от этого максимум. Но иногда он просто валял дурака, и я не мог с этим смириться. «Почему ты смеешься? У нас важный матч, а ты просто дурачишься!» Но он был настолько хорош, что даже так мы продолжали выигрывать».

«Мы были великолепны вместе, – с некоторой грустью в голосе говорит Вьери. – И если бы не травмы, мы бы выиграли все на свете».

Роналдо считает, что его подвела интенсивность Серии А: «Итальянский чемпионат более физически требовательный, с большим количеством тренировок. После игры в субботу мы по понедельникам бегали 8 или 9 км. Я знал, что это меня разрушает – так и оказалось».

Врачи ошиблись с курсом лечения, и из-за травмы надколенного сухожилия Роналдо пропустил два года. В больнице его навещали Зидан и Пеле

Роналдо начали мучить травмы. В ноябре 1999-го у него диагностировали разрыв надколенного сухожилия. Форварда отправили в Париж к специалисту по таким травмам. «У него была невероятная мышечная масса и фантастическая взрывная скорость, – объясняет хирург Джерард Саиллант. – Но сухожилие не справилось». Разрыв сухожилия был частичный, и врач решил «залатать» порванную часть. Позже он признавался, что это было ошибкой.

Восстановление шло хорошо, и бразилец наслаждался личной жизнью: он женился на бразильской футболистке Милен Домингес, а в апреле 2000-го у пары родился сын Ронни.

Роналдо вернулся на поле через 6 дней после родов. После 6 минут против «Лацио» в финале Кубка Италии сухожилие порвалось целиком. Его колено просто взорвалось, и позже физиотерапевт футболиста назвал это худшей футбольной травмой, что он когда-либо видел.

«Мы все услышали щелчок, – говорит Симеоне, который в начале сезона перешел в «Лацио». – Мы тут же подумали о худшем, потому что звук был очень громким».

«Я почувствовал, как моя коленная чашечка двинулась в сторону бедра. Я зарыдал от отчаяния и боли. Почему? Почему это происходит со мной? Я думал, что случилось самое плохое. Что это конец моей карьеры», – говорит Роналдо.

Роналдо предстояла операция в Париже. Первым, кто пришел навестить его в больнице, стал Зидан: «Это было спонтанное решение. Я никому не говорил, это было сюрпризом. Я хотел сказать ему, что он невероятный, что я обожаю его и желаю скорейшего возвращения. Он нужен футболу».

Бразилец говорит, что впитывал в себя энергию всех, кто желал ему выздоровления. После операции к нему в гости заглянул Пеле: «У меня тоже была серьезная травма в 1966-м, а затем чемпионат мира в 1970-м. Я вернулся, и мы выиграли тот чемпионат. Я хотел рассказать тебе эту историю и довериться Богу. Он наградил тебя талантом и не заберет его просто так».

Роналдо уделял много времени семье, общение с сыном его успокаивало. «Мы жили в спокойном ритме, – вспоминает бывшая супруга. – Он не играл, лишь занимался физиотерапией. Никаких поездок, матчей, гостиниц. Ничего не отвлекало его от восстановления, он посвящал ему все свои силы и время».

Несмотря на все усилия, врачи в Америке сказали, что Роналдо требуется еще одна операция. В надежде избежать этого он провел еще четыре месяца в клинике в районе Капбретон на юге Франции, которая специализируется на восстановлении профессиональных спортсменов.

«Я надеялся, что мы или получим видимые изменения за первые недели, или согласимся на операцию, – говорит форвард. – Я работал каждый день, разрабатывал связку и работал над гибкостью. Это была худшая пытка, через которую я когда-нибудь проходил. Но я просто не мог представить, что все может закончиться здесь. Мне было всего 23 года, это не мог быть конец. Я хотел вернуться и вновь забивать голы: это все, о чем я мог думать».

Из-за конфликта с тренером Роналдо уехал из «Интера» и готовился к ЧМ-2002 в Бразилии

В это время «Интер», который без Роналдо финишировал лишь четвертым, а в следующем сезоне третьим, назначил главным тренером аргентинца Эктора Купера. Тот решил отойти от попыток построить дорогой и гламурный «Интер» со звездами, и Роналдо просто не вписывался в его философию.

Роналдо называет его худшим тренером в карьере: «Я думаю, его тренерские методы разрушали меня. Каждый день мы бегали по 4-5 км в качестве разминки. Я уходил из дома, думая, как не хочу ехать на тренировку».

Вьери говорит, что команде надо было вступиться за форварда: «Как ты можешь злиться на Роналдо? Серьезно, кроме Купера, его все обожали. Я должен был сказать тренеру: просто оставьте его в покое. Дайте ему делать то, что он хочет. Если речь обо мне, то хорошо, я буду делать все, что скажете. Если о Дзанетти, то он тоже будет работать. Рекоба? Заткнись и иди тренируйся. Но со всеми проблемами, через которые прошел Роналдо, – просто оставьте его в покое».

Роналдо не играл почти два года. В начале 2002-го «Интер» бился за чемпионство, а впереди маячил чемпионат мира в Японии и Корее: «Я думал о сборной, но сначала мне нужно было завоевать место в клубе. Никто не поедет на чемпионат мира без практики в клубе. Время шло, и у меня оставалось все меньше шансов».

«Я был мешком нервов, – усмехается экс-тренер Бразилии Луиз Фелипе Сколари. – Думал, что на 95% он не будет готов к ЧМ. Однажды мне позвонил врач сборной и сказал, что Роналдо хочет прилететь в Бразилию и восстанавливаться там. Но я так и не понял: хотел ли он реально работать или просто попасть на карнавал».

Несмотря на слухи о вечеринках, Роналдо работал без перерывов и к весне вернулся в Италию за игровой практикой. На пресс-конференциях он обращался к Куперу: «Я здесь, я восстановился и готов играть. Единственное, чего мне не хватает – это минут на поле».

В том, что Купер наотрез отказывался выпускать форварда, начали видеть заговор: якобы аргентинский тренер не хочет, чтобы Бразилия поехала на ЧМ со своим звездным нападающим. Другие говорили, что он был просто чересчур суеверным. «Интер» боролся за чемпионство, и тренер не хотел менять победный состав, считая, что Роналдо каким-то образом проклят.

«Интер» начал проигрывать, и Куперу пришлось наконец-то выпустить Роналдо. В первом же матче после возвращения он оформил дубль. Бразилец забил в двух следующих матчах, но в последнем туре «Интер» внезапно проиграл «Лацио» и рухнул с первой строчки на третью. Решающий гол забил Диего Симеоне: «Я отправил мяч в сетку, и время будто остановилось. Этот гол расстроил огромное количество людей, за которых я переживал. Они все смотрели на меня с вопросом: что же ты сделал?..»

Поражение едва не надломило Роналдо: проигранный титул как будто перекликался с его возможностью не поехать на чемпионат мира.

На триумфальный ЧМ-2002 Роналдо мог и не поехать: Сколари до последнего выбирал между ним и Ромарио

В Бразилии Сколари был готов объявить состав сборной: «Я абсолютно уверен в 22 игроках. Есть маленькое сомнение насчет лишь одного». Пресс-конференция федерации была назначена на 6 мая – на следующий день после поражения от «Лацио». Сколари медленно зачитывал список игроков. Когда он назвал Луизао, стало понятно, что в Японии и Корею не поедет или Ромарио, или Роналдо.

«И Роналдо Назарио, «Интер Милан», – закончил объявление тренер.

Бразильская сборная в 2002-м была переполнена талантами. В отличие от чемпионата во Франции, Роналдо был не единственной звездой: в состав прорвался 22-летний Роналдиньо: «Я восхищался тобой, когда начинал играть в футбол, повторял все твои трюки в 13-14 лет».

Бразилия катком прошлась по свой группе, выиграв все три матча с общим счетом 11:3; Роналдо забил в каждом. Сколари же понял то, к чему так и не пришел Купер: «К некоторым игрокам нужен особенный подход. Особенно к Роналдо». На тренировках они постоянно спорили, Роналдо бесконечно дурачился – но вновь и вновь давал результат на поле.

На пути к полуфиналу Бразилия обыграла Бельгию и Англию. После четвертьфинала Роналдо признался, что его беспокоят мышечные боли в ноге: организму тяжело давались нагрузки после двух лет простоя. Осмотр в клинике показал, что нападающий может не восстановиться к матчу с Турцией, что сильно раздражало Сколари.

«У меня была традиция брить голову перед каждым матчем. Перед полуфиналом я оставил часть волос на лбу. В коридоре отеля игроки расхохотались и сказали, что у меня не хватит мужества выйти так на тренировку», – вспоминает Роналдо.

«Как ты можешь выстричь такое у себя на голове? – смеется Сколари на пенсии. – Это раздражало меня, действительно раздражало. Что это такое? И если мы проиграем, как ты это объяснишь? Почему ты не спросил у меня разрешения? Я был в бешенстве».

Стрижка Роналдо стала сенсацией: в Бразилии дети как сумасшедшие выстригали у себя на голове такое же безумие. «Я не могу теперь разочаровать детей, которые повторяют за мной, так что мне придется оставить это до финала», – с улыбкой объяснялся Роналдо.

Прическа перетянула все внимание с травмы. Роналдо сыграл против Турции и единственным голом вытащил Бразилию в финал: «Мы уже испытывали это ощущение. Пора теперь выиграть настоящий приз».

В день финала Роналдо накрыли воспоминания о мистическом происшествии четырехлетней давности. Он не пошел спать после обеда и просто бродил по коридорам гостиницы, болтал с партнерами по несколько минут.

Повторения припадка не случилось. Роналдо забил Германии два гола, и Сколари заменил его за пару минут до конца, давая насладиться аплодисментами.

«Когда я ушел с поля, то начал осознавать все, что случилось со мной за последние четыре года», – обмотавшись в бразильский флаг, он плакал на плече у врача сборной, который прошел с ним через все дебри восстановления после травм.

«Он вернулся, он сыграл на чемпионате мира и забил в финале. Невероятно», – подытожил Зидан.

«На самом деле, я выиграл свой чемпионат мира еще до турнира, – внезапно признается Роналдо. – Моим кубком было мое восстановление и то, что я продолжал играть в футбол».

Фото: BBC