«Я хочу вечеринку, а не похороны». Репортаж с прощального турнира Федерера, где он играл в паре с Надалем

В Англии стартует Кубок Лэйвера, который станет последним турниром Роджера Федерера.

Сборные Европы и мира встретятся в пятый раз: после Праги, Чикаго, Женевы и Бостона самый стильный турнир приехал в Лондон на арену O 2 , где несколько лет подряд проходил итоговый турнир ATP.

Билеты на 20-тысячную арену были раскуплены почти целиком еще до объявления, что турнир станет финальным появлением Федерера на корте. Сразу после новостей ценник на оставшуюся утреннюю сессию в пятницу взлетели до 700-800 фунтов за билет (45-55 тысяч рублей). Единственным доступным вариантом посмотреть на звезд оставалась открытая тренировочная сессия в четверг с вполне доступными вариантами за 22-35 фунтов (1500 – 2400 рублей).

Лондонский O 2 – это многопрофильный комплекс, в котором с одинаковой регулярностью проходят и турниры MMA, и музыкальные концерты, но теннис здесь смотрится особенно удачно. Арена находится в 3 минутах ходьбы от станции метро, и перед Кубком Лэйвера эту пешеходную площадь превратили в фан-зону.

Очереди на тренировочную сессию выстроились за час до ее начала.

Внутри привычно расположились стойки спонсоров, бары с бешеным ценником (кофе и маффин обошлись в 9 фунтов – 600 рублей) и стойки с атрибутикой.

Многие болельщики пришли со своими плакатами, кепками RF и, конечно, швейцарскими флагами.

Тренировка началась с сессии команды мира: зрители неторопливо подтягивались на трибуны, пока на корте разминались Диего Шварцман и Фрэнсис Тиафу. По звездности имен и количеству завоеванных трофеев сборная мира сильно уступает сборной Европы, но ее вице-капитан Патрик Макинрой не унывал: «В истории еще не было, чтобы сборная мира проиграла пять раз подряд (команда Европы выиграла все 4 предыдущих Кубка Лэйвера). Так что мы чувствуем, что это наш год!»

Почти половину мест на трибунах заняли школьные группы, так что перерыв между тренировками сборных Европы и мира был занят детским визгом и побегами за камерами, выхватывающими детей на секторах.

Когда на экранах показали Федерера в подтрибунке, арена взорвалась овацией. На корт он выходил под яростный рев трибун, вставших на ноги.

На пресс-конференции перед турниром швейцарец подтвердил, что сыграет только один матч в паре. По правилам каждый игрок должен принять участие минимум в одном одиночном матче в течение первых двух дней турнира. Однако Федерер отметил, что «знает пределы своих возможностей» и его решение одобрили капитаны команд Бьорн Борг и Джон Макинрой, организаторы турнира и ATP, а в одиночке Роджера заменит Маттео Берреттини.

«Вот я здесь, стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Я нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказал Федерер.

В четверг организаторы турнира подтвердили: свой последний матч Федерер проведет вместе с Рафаэлем Надалем в пятницу вечером против Джека Сока и Фрэнсиса Тиафу.

Тренировочная сессия превратилась в самый крутой парный матч в истории: Федерер с Надалем около получаса играли против Джоковича и Маррея, который со своим железным бедром дебютирует на Кубке Лэйвера. 66 Больших Шлемов на одном корте – и еще 11 от капитана Бьорга Борга на тренерской скамейке.

Все внимание, конечно же, было направленно на Федерера. Тот очевидно кайфовал от происходящего, несколько раз красивыми ударами обводил Новака с Энди, вызывая восторженные вздохи зрителей, и тепло перешучивался с Надалем. На вопрос ведущей, кто же будет лидером в их завтрашней паре, Роджер честно признался: «Думаю, Рафа должен быть боссом. Моя игра сейчас не на лучшем уровне, так что он будет мне говорить, где стоять и что делать».

В прошлом году мы писали, что атмосфера на Кубке Лэйвера оставляла желать лучшего. В этом году на черный корт вернулась камерная атмосфера между звездами, которые десятилетиями играли друг против друга в туре. Накануне тренировочной сессии сборная Европы провела совместный ужин, за который на правах хозяина платил Маррей: «Вчера я ходил ужинать с Роджером и Бьорном, и Бьорн разносил меня почти весь вечер. Хотя мы до этого даже особо знакомы не были! А еще я все оплатил. И когда они узнали, что я плачу, то начали только больше заказывать», – рассказал сэр Энди на пресс-конференции. Он же позже признался, что за все командные мероприятия отвечает Федерер.

За двухсторонкой наблюдали Каспер Рууд, с матча которого против Джека Сока в пятницу начнется турнир, и Стефанос Циципас, который забрался на судейскую вышку и сморел тренировку оттуда. «Это ваше новое амплуа?» – спросила его ведущая. – «Абсолютно точно нет!» – заверил он.

Тренировка закончилась общими фотографиями, объятиями и теплыми словами в адрес Федерера. Накануне он отметил, что именно таких проводов ему и хочется:

«Мне было тревожно и страшно выходить к медиа и болельщикам, говорить об этом и не поддаться эмоциям. Но я пережил много разных этапов. Не знаю, можно ли назвать это скорбью.

И потом я решил, что не хочу, чтобы это превратилось в похороны. Я хочу, чтобы это был радостный момент, вечеринка, праздник. Для меня это самое важное.

Я всегда говорил, что если уйду из тенниса, то хочу, чтобы все было весело, чтобы мне не говорили: «Ой, мне так жаль. Ты в порядке?»

Пока получается, но в пятницу на трибунах наверняка будет гораздо больше слез.

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Фото: Дария Конурбаева; Gettyimages.ru/Cameron Smith, Julian Finney; REUTERS/Andrew Boyers