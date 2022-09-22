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«Я хочу вечеринку, а не похороны». Репортаж с прощального турнира Федерера, где он играл в паре с Надалем

Энди Маррей Энди Маррей
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Роджер Федерер Роджер Федерер
Патрик Макинрой Патрик Макинрой
Кубок Лэйвера Кубок Лэйвера
Новак Джокович Новак Джокович
Теннис Теннис

В Англии стартует Кубок Лэйвера, который станет последним турниром Роджера Федерера.

Сборные Европы и мира встретятся в пятый раз: после Праги, Чикаго, Женевы и Бостона самый стильный турнир приехал в Лондон на арену O2, где несколько лет подряд проходил итоговый турнир ATP.

Черный корт на турнире Федерера – как же это красиво!

Билеты на 20-тысячную арену были раскуплены почти целиком еще до объявления, что турнир станет финальным появлением Федерера на корте. Сразу после новостей ценник на оставшуюся утреннюю сессию в пятницу взлетели до 700-800 фунтов за билет (45-55 тысяч рублей). Единственным доступным вариантом посмотреть на звезд оставалась открытая тренировочная сессия в четверг с вполне доступными вариантами за 22-35 фунтов (1500 – 2400 рублей).

Лондонский O2 – это многопрофильный комплекс, в котором с одинаковой регулярностью проходят и турниры MMA, и музыкальные концерты, но теннис здесь смотрится особенно удачно. Арена находится в 3 минутах ходьбы от станции метро, и перед Кубком Лэйвера эту пешеходную площадь превратили в фан-зону.

Очереди на тренировочную сессию выстроились за час до ее начала. 

Внутри привычно расположились стойки спонсоров, бары с бешеным ценником (кофе и маффин обошлись в 9 фунтов – 600 рублей) и стойки с атрибутикой. 

Многие болельщики пришли со своими плакатами, кепками RF и, конечно, швейцарскими флагами.

 

Тренировка началась с сессии команды мира: зрители неторопливо подтягивались на трибуны, пока на корте разминались Диего Шварцман и Фрэнсис Тиафу. По звездности имен и количеству завоеванных трофеев сборная мира сильно уступает сборной Европы, но ее вице-капитан Патрик Макинрой не унывал: «В истории еще не было, чтобы сборная мира проиграла пять раз подряд (команда Европы выиграла все 4 предыдущих Кубка Лэйвера). Так что мы чувствуем, что это наш год!»

Почти половину мест на трибунах заняли школьные группы, так что перерыв между тренировками сборных Европы и мира был занят детским визгом и побегами за камерами, выхватывающими детей на секторах.

Когда на экранах показали Федерера в подтрибунке, арена взорвалась овацией. На корт он выходил под яростный рев трибун, вставших на ноги. 

На пресс-конференции перед турниром швейцарец подтвердил, что сыграет только один матч в паре. По правилам каждый игрок должен принять участие минимум в одном одиночном матче в течение первых двух дней турнира. Однако Федерер отметил, что «знает пределы своих возможностей» и его решение одобрили капитаны команд Бьорн Борг и Джон Макинрой, организаторы турнира и ATP, а в одиночке Роджера заменит Маттео Берреттини.

«Вот я здесь, стараюсь подготовиться к последнему парному матчу. Посмотрим, что из этого получится. Я нервничаю, потому что так давно не играл. Надеюсь, все пройдет хорошо», – сказал Федерер.

В четверг организаторы турнира подтвердили: свой последний матч Федерер проведет вместе с Рафаэлем Надалем в пятницу вечером против Джека Сока и Фрэнсиса Тиафу.

Тренировочная сессия превратилась в самый крутой парный матч в истории: Федерер с Надалем около получаса играли против Джоковича и Маррея, который со своим железным бедром дебютирует на Кубке Лэйвера. 66 Больших Шлемов на одном корте – и еще 11 от капитана Бьорга Борга на тренерской скамейке.

Все внимание, конечно же, было направленно на Федерера. Тот очевидно кайфовал от происходящего, несколько раз красивыми ударами обводил Новака с Энди, вызывая восторженные вздохи зрителей, и тепло перешучивался с Надалем. На вопрос ведущей, кто же будет лидером в их завтрашней паре, Роджер честно признался: «Думаю, Рафа должен быть боссом. Моя игра сейчас не на лучшем уровне, так что он будет мне говорить, где стоять и что делать». 

В прошлом году мы писали, что атмосфера на Кубке Лэйвера оставляла желать лучшего. В этом году на черный корт вернулась камерная атмосфера между звездами, которые десятилетиями играли друг против друга в туре. Накануне тренировочной сессии сборная Европы провела совместный ужин, за который на правах хозяина платил Маррей: «Вчера я ходил ужинать с Роджером и Бьорном, и Бьорн разносил меня почти весь вечер. Хотя мы до этого даже особо знакомы не были! А еще я все оплатил. И когда они узнали, что я плачу, то начали только больше заказывать», – рассказал сэр Энди на пресс-конференции. Он же позже признался, что за все командные мероприятия отвечает Федерер.

За двухсторонкой наблюдали Каспер Рууд, с матча которого против Джека Сока в пятницу начнется турнир, и Стефанос Циципас, который забрался на судейскую вышку и сморел тренировку оттуда. «Это ваше новое амплуа?» – спросила его ведущая. – «Абсолютно точно нет!» – заверил он.

Тренировка закончилась общими фотографиями, объятиями и теплыми словами в адрес Федерера. Накануне он отметил, что именно таких проводов ему и хочется:

«Мне было тревожно и страшно выходить к медиа и болельщикам, говорить об этом и не поддаться эмоциям. Но я пережил много разных этапов. Не знаю, можно ли назвать это скорбью.

И потом я решил, что не хочу, чтобы это превратилось в похороны. Я хочу, чтобы это был радостный момент, вечеринка, праздник. Для меня это самое важное.

Я всегда говорил, что если уйду из тенниса, то хочу, чтобы все было весело, чтобы мне не говорили: «Ой, мне так жаль. Ты в порядке?»

Пока получается, но в пятницу на трибунах наверняка будет гораздо больше слез.

Федерер – идеальный человек или тайный хам? Борец за добро или пешка системы? За что его любят и не любят?

«Теннис, я люблю тебя и никогда не оставлю». Прощальная речь Роджера Федерера

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Фото: Дария Конурбаева; Gettyimages.ru/Cameron Smith, Julian Finney; REUTERS/Andrew Boyers

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