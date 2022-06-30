Документалка про Погба стала самым заминусованым шоу на IMDb. Мы ее посмотрели и честно постарались найти плюсы

Разбираем The Pogmentary: Born Ready.

В середине июня онлайн-кинотеатр Amazon выпустил документальный сериал о Поле Погба. The Pogmentary: Born Ready (можно перевести как «Погментари: рожден готовым») состоит из пяти эпизодов по 20-30 минут каждый. Снимали летом 2021-го, которое выдалось неоднозначным для футболиста. В центре сюжета: вылет Франции с чемпионата Европы в первом же раунде плей-офф и переговоры об уходе из «МЮ», затянувшиеся на несколько месяцев. На фоне этого Поль вспоминает детство в пригороде Парижа, много говорит о семье и постоянно разговаривает по Facetime с Мино Райолой (фильм, кстати, посвятили умершему в апреле агенту).

Премьера моментально всколыхнула интернет, но явно не в том смысле, который хотел Погба. Документалка получила 12 тысяч оценок на популярном сервисе рецензий IMDb. Средняя – 1.0, это официально худшее ТВ-шоу в истории сайта.

Мы посмотрели документалку целиком.

Центральная часть сюжета – переговоры с «Юнайтед». Погба бесконечно жалуется, что его не ценят

«Я Поль Погба. Я играю за «Манчестер Юнайтед» – один из мировых топ-клубов. Несколько лет назад я выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Я хочу быть элитным, игроком первого класса. Сейчас поворотный этап моей карьеры. Я должен принять решения, которые изменят мое будущее».

Главная тема сериала – потенциальный уход Погба из «Юнайтед» прошлым летом. До конца контракта с «МЮ» остался год, и в первом же эпизоде Поль и его юрист Рафаэла Пимента созваниваются с агентом Мино Райолой, чтобы разобраться, как им действовать в ближайшее трансферное окно.

На Мино модные очки: «О боже, это что за?! – смеется Поль. – Ты выглядишь как певец, как его зовут?.. Элвис? Ты выглядишь как рок-звезда!»

«Клубы его боятся», – так Поль за кадром описывает Мино. Тот в ответ говорит о себе еще мощнее: «Мне не важно, что обо мне думают. Если мои футболисты и их семьи счастливы, то и я счастлив. Все остальное не мои проблемы. Даже Иисуса любили не все, и его распяли».

После обязательной порции взаимных восторгов они переходят к делу.

Рафаэла: «Думаешь, это вариант для Поля: подождать год и уйти бесплатно?»

Мино: «Я бы уходил сейчас и не тратил лишний год. Когда я в последний раз говорил с Эдом (Вудвордом), он сказал, что они хотят, чтобы ты остался. Что ты важная часть бренда «Юнайтед» по всему миру».

Поль: «Да, но если ты чего-то хочешь, ты не ждешь до последнего. Это как с девушкой: ты не ждешь, пока она уйдет с другим, а идешь и завоевываешь ее».

Рафаэла: «Что делает тебя счастливым?»

Поль: «Быть в проекте, в который я вовлечен. Здесь я должен делать что-то… Я вернулся после травмы, и они не показали, что вообще обо мне переживают, что я нужен. Мне пришлось ехать в сборную и заново нарабатывать уверенность».

Рафаэла: «А что насчет «Ювентуса»?

Мино: «Нет, «Ювентус» не может себе позволить трансфер сейчас. Я веду разговоры с «Парижем», мы договорились о встрече. У меня была пара встреч с «Барселоной». Я жду их вариантов, кое-что зависит от Мбаппе и Холанда…»

Поль: «С кем именно?»

Мино: «С «Реалом».

Разговор проходит весной 2021-го, и съемочная группа сопровождает Погба на последний домашний матч «Юнайтед» в сезоне против «Фулхэма».

«Это может быть моя последняя игра на «Олд Траффорд», последний матч в Манчестере, – рассуждает Поль, собираясь на игру. – Мы можем проиграть, но я лучше буду собой, чем буду нервничать и делать вещи из боязни поражения. Я могу переживать сейчас, но как только я приезжаю на матч, то вхожу в игровой режим».

«МЮ» сыграл с «Фулхэмом» вничью, и по дороге домой Погба сокрушается: «Мы не выиграли, хотя, исходя из игры, мы и не должны были побеждать. Я хотел быть лучше, забить гол. Это может быть мой последний матч. Но я не смог. Возможно, это была моя последняя игра здесь, и я хотел закончить победой, закончить чем-то хорошим.

Когда ты думаешь об уходе из клуба, физически это может быть не видно, но это заметно внутренне. Когда ты начинаешь бегать, когда принимаешь решение в игре, это ощущается по-другому».

Поль уезжает в сборную на Евро (подробнее об этом – ниже), но вопросы про уход из клуба не оставляют его и там.

– Как выглядит ваше будущее? – спрашивает журналист на пресс-конференции.

– Очевидно, что я все еще играю за «Манчестер Юнайтед». Но сейчас я сфокусирован на Евро. Поэтому у меня есть агент, чтобы следить за всем этим.

Мино подтверждает: «Поль должен быть сконцентрированным, особенно по ходу турнира. Его контракт заканчивается, но это не значит, что мы не на связи с «Юнайтед». И когда мы сможем, мы начнем говорить с другими клубами.

Я всегда говорю Полю: ты играй в футбол, я буду заниматься делами. Потому что если мы будем делать это наоборот, то оба будем в проигрыше. Я был бы рад увидеть его в «ПСЖ». Думаю, с ними это будет история короля, который вернулся».

После вылета Франции с чемпионата Европы Поль уезжает в отпуск в Майами к жене и детям. В это время в Европе разгоняются слухи о том, что Погба действительно уйдет в «ПСЖ».

Погба снова созванивается с Мино:

– Когда ты возвращаешься в Европу?

– 28-го.

– Все в порядке?

– Да, в Майами все хорошо.

– Мы должны решить: что лучше всего для твоей семьи? Для твоей карьеры? Для твоего бренда? Мы должны сделать все, чтобы в клубе ты чувствовал себя так же хорошо, как в сборной. Ты там другой. Сборная получает настоящего Погба, Погба из «Ювентуса», Погба, которого мы все любим. В Манчестере что-то тебе мешает. Я думаю, сейчас очень нервное время.

Драму нагнетают бесконечными титрами с отсчетом: «59 ДНЕЙ ДО ЗАКРЫТИЯ ТРАНСФЕРНОГО ОКНА».

В очередном разговоре Райола и Погба произносят вещи, которые больше всего взбесили болельщиков сразу после выхода сериала.

– Поль, ты попал в очень специфическую ситуацию. Ты понятия не имеешь.

– «МЮ» сделал второе предложение?

– Да. Они хотят, чтобы ты остался. Но я считаю, что их предложение не отражает этого. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, предложение должно быть не таким». Я заставлю их понять, что если они действительно хотят тебя оставить, строить проект вокруг тебя, на этот раз они должны действовать по-другому и положить деньги на стол.

– Они блефуют. Как можно говорить игроку, что он вам абсолютно необходим, и ничего ему не предлагать? Никогда такого не видел.

– Я даю им неделю. И я хочу встретиться с тобой, когда ты вернешься отдохнувшим, и мы все обсудим. И все решим вместе, чего мы хотим: что лучше со спортивной точки зрения, чего мы хотим финансово, что лучше для твоей жизни и семьи.

Райола рассуждает: «Люди будут думать, что это все из-за денег, но это не так. Деньги – это результат чего-то. Полем двигают не деньги». При этом речь в диалоге, по данным инсайдеров, идет о предложении «МЮ» в 300 тысяч фунтов в неделю, но в фильме эту цифру решили не упоминать.

Происходящее сильно рифмуется с ситуацией в 2010-х, когда Погба уходил из «МЮ» в первый раз.

«Когда мы встретились, он был молодым игроком в «Манчестер Юнайтед», – вспоминает Мино. – Ему нужно было решить, остается он или нет. Потому что ему нужно было реальное испытание, и он должен был быть готовым к нему».

Погба: «Мне было 18, я только что закончил академию. Моей целью было играть за клуб».

Райола: «Я был перед Фергюсоном, которого я очень уважаю. Он огромная часть истории этого клуба. Но Фергюсон сказал, что мы преувеличиваем ценность Поля. Что он должен быть рад подписать контракт на условиях, предлагаемых клубом. Я сказал, что за такие деньги он не выйдет даже на газон тренировочной базы».

Поль: «Я был шокирован. Мы собрали вещи, и Райола сказал «Мы уходим». И мы ушли. Сэр Алекс наверняка никогда не испытывал ничего такого в своей карьере».

Тогда на пресс-конференции тренер дал свою оценку ситуации: «Мы, конечно, разочарованы тем, что произошло с Полем Погба. Думаю, он недостаточно уважает клуб».

Но Райола уверен: «Вопрос был не в деньгах, а в отсутствии уважения, признания и доверия. И когда после многих лет в «Ювентусе» «МЮ» захотел его обратно, то Поль решил вернуться, потому что он хотел завершить свою историю там. Он ушел ребенком, а вернулся героем. Сегодня история больше об игроке на пике карьеры. И он хочет достигать больших успехов, выигрывать трофеи. Сейчас задача Поля решить, какой клуб сможет помочь ему этого добиться».

***

Летом 2021-го слухи о «ПСЖ» снова докучают семье Погба в отпуске. Родные читают новости и переживают, что французские фанаты не хотят видеть его в клубе, и просят руководство не покупать Поля. Мино снова всех успокаивают: «В больших клубах тебя всегда 50% болельщиков любят, 50% ненавидят».

Когда «ДО ЗАКРЫТИЯ ТРАНСФЕРНОГО ОКНА ОСТАЕТСЯ 39 ДНЕЙ», Райола снова напускает тумана: «85% того, что пишут медиа – это неправда. Поль может уйти в «Барсу», в «Реал», в ПСЖ, в «Ювентус», в «Баварию», может остаться в «МЮ». Все возможно!»

К августу 2021-го Райола внезапно спохватывается: «Мы не можем ничего говорить о трансферах из-за контракта с «МЮ». Но у нас разговоры с 4 клубами». В это же время Погба решает остаться в Манчестере.

«Сейчас мне 29. Оглядываясь назад, я горд тем, чего добился. Добился ли я максимума? Не думаю. Впереди еще большой путь. Мне предстоит преодолеть еще много препятствий.

Когда я вернулся, у нас был отличный старт сезона. Первый матч – 4 ассиста. Все мои критики увидели, что я вернулся, что я готов. Целый год медиа, фанаты говорили о моем уходе. Но в конце клуб не отпустил меня.

Когда у тебя остается год по контракту, это значит, что ты можешь уйти бесплатно. Если я решу остаться, я разберусь с этим. Если я решу уйти, то никто не сможет остановить меня. Это мой шестой год, я надеюсь, он будет великим. И думаю, определяющим для моего будущего. Клуб стоит мощную команду, в которой мне отведена большая роль».

В итоге – ни одного инсайда, ни одних названных в фильме цифр и ни одного аргумента, почему Погба должны платить больше, кроме позиции «я хочу чувствовать, что меня ценят».

В концовке несколько минут внезапно отведено борьбе Adidas и Nike за личный контракт с Погба. Тот выбирает остаться с Adidas, с которым давно сотрудничает: «Когда я сказал «да» Adidas, Nike пришел и предложил лучшее условие. Но я уже подписался с Adidas. Я верен своим договоренностям».

По словам Мино, это еще раз подтверждает, что Полем движут не деньги.

Кстати, юрист Рафаэла и сам Райола – единственные кроме членов семьи Погба спикеры в фильме. Удивительно, но создатели не позвали ни нынешних или бывших партнеров Поля по клубам и сборной, ни его тренеров, ни соперников или сторонних экспертов. Возможно, тогда бы фильм вышел не такой комплиментарный, потому что похвал своему клиенту агенты выдают в разы больше, чем инсайдов о его потенциальном трансфере.

Наслаждайтесь цитатами Райолы:

«Футбол и отношения игрока с клубом – это любовь, это страсть, это ваши инстинкты. Он хотел быть частью истории «Манчестер Юнайтед». И когда мы говорили, он не мог определиться: оставаться ли ему или уходить».

«Я не работаю на Поля, он не работает на меня – мы работаем вместе. Круг людей вокруг него небольшой, но все работают максимально интенсивно».

«Трансферное окно – это не больше и не меньше, чем художественная выставка. В мире не так много произведений искусства, и желающих их заполучить людей больше, чем самих картин. 20 людей хотят купить одного Погба сейчас».

«Каждый может научиться играть в футбол, и каждый может упорно работать. Но все зависит от твоей ментальности. Твой талант – это твой мотор, но то, как ты с ним обращаешься – это как педаль газа. Своим талантом нужно уметь управлять. Поль это отлично умеет».

«Я никогда не слышал, чтобы он говорил о религии или пытался обратить меня. Но я видел, как он следует постулатам свой религии. Он старается быть хорошим человеком, не испытывать ненависти, заботиться о близких – все эти вещи».

«Львы играют со львами, тигры с тиграми, зебры с зебрами. Так что когда игрок уровня Криштиану оказывается рядом с Полем, это здорово».

Погба очень много говорит о семье и печалится, что жертвует ей ради карьеры

На протяжении всей эпопеи с трансфером Поля поддерживает семья: жена Зулай и двое сыновей.

«Семья – это жизнь. Я семейный человек. Я хочу проводить время со своими детьми, с женой, с семьей. Моя жена Зулай, мой сын Лабиль Шакур (которого Погба мило называет Шакуриньо) и младший Киян Захид. Мои два сумасшедших мальчика. Я решил завести детей, чтобы иметь большую семью. Футбол прекрасен, но он когда-нибудь закончится. Но я всегда буду отцом. Я не говорю, что я идеальный, но я стараюсь быть лучшим отцом и мужем».

С Зулай Поль познакомился в Майами после Евро-2016: «Я был очень разочарован после того, как мы проиграли в финале, и уехал, чтобы расслабиться и забыть о Евро. Я не планировал ни с кем знакомиться».

«Я встретила Поля посреди рабочего дня, – вспоминает Зулай. – Мы познакомились через общих друзей, архитектора, с которым я работала. Я не знала, кто он, потому что не смотрела футбол».

«Футбол – это моя жизнь, моя любовь, но иногда приятно отдохнуть от него. Я люблю выходные, даже если он всего один, и стараюсь взять от него по максимуму. Я просто наслаждаюсь. Когда мы только познакомились, я сказал ей, что мне нужен кто-то, кто будет на моей стороне и будет подталкивать меня становиться лучше, а не удерживать внизу. Иногда я подразниваю ее. Это суровая любовь. Иногда ей это не нравится. Когда она злится, то начинает говорить на испанском (Зулай родом из Боливии)».

На выходной по ходу сезона Погба с семьей выбирается в Лондон покататься на лошадях в Гайд Парке.

«Видеть, как твой сын улыбается и счастлив, – это самое волшебное чувство в мире. Это заставляет меня забыть о давлении, забыть об известности. Это делает меня человеком и отцом.

Когда я тренируюсь, езжу на матчи, я особо не вижу, как они растут. Я не хочу терять время. Я хочу наслаждаться временем со своей семьей. Это очень простые моменты, но они очень важны и приносят мне радость.

Зулай смотрит футбол, но наши отношения базируются не на нем. Представьте, если я прихожу домой и говорю о футболе, и она начинает говорить: «Тот пас, тот удар, ты не сделал то или это…» Нет. Мы бы спорили целый день!

Если мы не выигрываем, то вы не сможете заставить меня улыбаться. Если я не чувствую себя хорошо, я не могу притворяться. После матча Зулай старается приободрить меня, помочь мне отвлечься. И я чувствую себя лучше. Это то, что мне нужно: кто-то, кто может поднять мне настроение. Когда у тебя позитивный настрой, люди, которых ты любишь, создают позитив вокруг тебя, Я могу быть собой, и через час я уже возвращаюсь к самому себе».

Во время Евро-2020 Зулай с детьми уезжает в Майами: «Они не со мной, но мы говорим по телефону. И это то, что действительно имеет значение. Шакур растет, он задает вопросы: «Почему папа не с нами?» Он был очень расстроен, плакал ночами, звал меня. Я хочу видеть, как они растут, хочу быть с ними. Но я должен идти на жертвы ради своей карьеры».

Когда Погба воссоединяется с семьей после турнира, Зулай устраивает романтический ужин на пляже Но Полю это не очень по душе.

– О нет, прямо тут, на глазах у всех? Они же не оставят меня в покое…

– Расслабься, каждый в своем мире, никому нет до тебя дела.

Там же во Флориде Поль едет в гости к Блезу Матюиди: обсуждают 4 детей, дом с 9 спальнями и цены на частные школы в Майами. Полю не нравится идея частной школы, хотя его жена, которая училась в такой, его уговаривает: «Ты был в другом времени, в другой ситуации. Теперь ты можешь сделать все для своих детей».

Поль с Блезом рассуждают: как здорово, что у них получились успешные карьеры, хотя они оба вышли из не самых обеспеченных семей, и теперь могут ни о чем не волноваться.

– Но иногда мне кажется, что мы подаем детям плохой пример.

– Да, я тоже боюсь, что они могут не понять ценности денег. Я хочу дать им хорошую жизнь, но и ценности тоже. Чтобы они знали, что это досталось нам не просто так. Мы страдали.

– Мы росли в суровых условиях, в опасных районах. У меня были друзья, которые сейчас в тюрьме, которые умерли. Я хочу дать своим детям другую жизнь.

Мультяшные истории о детстве Погба – лучшее, что есть в фильме

Документалку сложно назвать рассказом о жизни Погба до «Юнайтед»: все истории из детства он вспоминает довольно поверхностно, но на контрасте с бесконечным нытьем о том, как клуб его не ценит, они выглядят на удивление интересно. Создатели фильма решили не превращать их в слайд-шоу из детских фотографий, а заказали полноценную анимацию. Возможно, если бы Погба просто выпустил эти мультики и показывал во французских школах, толку было бы в разы больше, чем от получившегося сериала.

Поль вырос в Руасси – это пригород к северо-востоку от Парижа.

«Это мои корни. Я вырос здесь, наш дом был чуть дальше.

Мой отец жил здесь, поначалу я жил с ним, потому что мои родители были в разводе. Позже я переехал к маме, которая жила неподалеку.

Я стал футболистом благодаря маме. Она родилась в Гвинее и играла в уличный футбол, когда была ребенком.

Была «десяткой»! Так что футбол у нас в крови.

Она хотела лучшего будущего для нас, так что с двумя моими братьями приехала во Францию. Я родился уже здесь.

После школы я ходил в кафе, которое принадлежало китайской женщине. Там было специальное меню за 5 евро со спринг-роллами. Мы с друзьями всегда заказывали его. Мы делились сэндвичами, ходили все вместе поесть. Это было мое детство.

Мы были не очень богатыми, но у нас было все, что нам нужно. Семья была очень важна, и нам больше ничего было не надо.

С братьями мы начали играть в футбол вместе. После школы я всегда пинал мяч, мы играли до поздней ночи. После школы мы каждый день ходили играть на городской стадион. Он был рядом, и мама могла кричать из окна: «Матиас, Флорентин, Поль – идите домой!»

Я помню, как папа купил мне первую футболку в «Декатлоне». Это был фейк, но я все равно был в восторге: мое первое джерси! Я сказал, что очень хочу мой номер на спине, но у них не было готовых, а дополнительный номер дорого стоил. И мама вышила PAUL синими нитками, но голубые нитки закончились, и буква L была темно-синей.

Мы росли, чтобы быть победителями. Я плакал, когда мы проигрывали. Люди знали это и подначивали меня: «Плакса!» Моя кровь бурлила внутри. И мой папа, моя мама, братья, друзья, тренеры помогали мне.

Никто не заставлял меня выбирать определенную религию. Моя мама – мусульманка, мой отец – христианин. Я ходил в церковь и читал Библию, но у меня также было много мусульманских друзей. Они всегда молились вместе. И однажды я сказал: я хочу помолиться с ними. И когда я сделал это, то почувствовал что-то, чего никогда не ощущал раньше. С того момента я не останавливался, потому что после этого я был обращен. Религия меня успокаивает, открывает глаза.

Когда я был маленьким, все дети хотели попасть в академию Клерфонтен. Ты знаешь, что если ты там, то у тебя 90% шансов стать профессионалом. Когда мне было 12, я был довольно хорош, и я попробовал. Мама была уверена, что я попаду туда. Но все пошло не по плану – мне пришел отказ.

В ту ночь я плакал, но также чувствовал новую силу, новую мотивацию. Я должен был работать еще упорнее. Я был еще недостаточно хорош, чтобы стать профессионалом. На самом деле я довольно быстро это пережил. Это задело что-то внутри меня.

Карьера требует больших жертв. Когда мне было 16, я покинул дом, оставил семью, друзей, Францию и уехал в Манчестер.

В самолете я слушал Sexion d’Assaut. Это помогло мне чувствовать себя лучше, потому что я приземлился в стране, о которой ничего не знал. Я даже не говорил на языке.

Я жил в семье, они хорошо меня приняли. Я чувствовал гостеприимство.

У меня поначалу не было друзей, все вокруг думали по-другому. Когда я начинал, никто не помогал мне. Родителей не было рядом, и это помогло мне расти.

Я становился самостоятельным и все, о чем я думал, – это как играть еще лучше и стать профессионалом. Я должен был проявить себя и заработать уважение раздевалки. Я никогда не забуду годы, которые провел там.

Я помню мой первый матч – 31 января 2012-го. Ты должен показать им, на что ты способен. Что ты заряжен играть, готов бороться за их место на поле. Мои родители были счастливы видеть меня по телевизору, увидеть, что я стал профессионалом. Это была моя мечта.

В 2016-м мой отец сильно заболел. Я привез его из Франции в больницу в Манчестере. Мне было важно, что я мог заботиться о нем до самого конца.

Он всегда говорил: «Ты должен быть первым. Погба, иди к этому, стань номером 1. Всегда».

Когда я выиграл ЧМ, я смотрел вверх, потому что там был мой отец.

Когда мы были детьми, мы смотрели ЧМ-1998 на кассетах VHS. И выиграв чемпионат мира сам, я был очень горд, я думал о нем. Потому что моя мечта сбылась, я добился своей цели. Он не был там лично, но был в моем сердце. Я сделал это для него».

Кстати, о сборной Франции и «настоящем Погба»: он мотивировал команду перед финалом ЧМ, но «недооценил игру» в матче со Швейцарией на Евро-2020

Тема сборной Франции на протяжении всего сериала выглядит контрастом по отношению к клубу: в национальной команде Поля бесконечно ценят, в клубе же не считают нужным предложить ему больше 300к в неделю.

«Мое лучшее воспоминание с Францией – как я забил в финале ЧМ. Я помню этот день, как будто это было вчера. 15 июля 2018-го. Стадион был заполнен, и целый мир смотрел матч.

На 58-й минуте мы вели 2:1, это была очень напряженная игра. Я перед воротами, я получил мяч. Все происходит очень быстро, но я словно вижу детали в замедленном движении. У тебя нет времени на сомнения или мысли о том, какое решение принять.

Это все в области инстинктов. Когда мяч прошивает сетку, это лучшее чувство в мире. Мы выиграли ЧМ, я забил. Это было невероятно. Но я хочу испытать это еще раз, чтобы что-то подобное снова случилось».

К грядущему Евро-2020 Поль хочет подойти на пике формы. В мае, когда Дешам объявляет состав на турнир, Погба созванивается с Гризманном, которого называет одним из лучших друзей.

– Где дети?

– Спят, тут уже 11 вечера.

– Твой младший – мальчик или девочка?

– Девочка, Альба.

– Хммм.. Как Жорди Альба или как Джессика Альба? Ха-ха! Я слышал, что Карим возвращается! Интересно, ДД (как они называют Дешама) поговорил с Уго (Льорисом) об этом?

– Я позвонил Уго, он не знал до объявления.

– Не могу дождаться нашей встречи!

Перед отъездом на Евро Погба открыл футбольное поле в родном городке под Парижем.

«Это честь и мечта, которая стала реальностью. Это сообщение для молодых: «Поль вырос здесь, он играл на городском стадионе каждый день, и потом он выиграл чемпионат мира. Он открыл здесь поле – давайте играть». Вдохновлять очень важно. Я хочу мотивировать каждого ребенка в мире, чтобы они не боялись следовать за своими мечтами».

После этого Поль уходит в воспоминания о начале пути со сборной: «Играть за сборную было моей мечтой. И стать капитаном было невероятно. На протяжении лет я становился лидером. Рядом со мной росли Люка Динь, Ареоля, Умтити, Флориан Товен. И мы дошли до самой вершины».

В подростковом возрасте Погба стал капитаном сборной U-16: «Я должен быть примером и мотивировать команду. Я должен быть лидером, но на самом деле все дело в команде. Они поддерживают меня, и я доверяю им».

В 25 он выдал мотивационную речь уже перед финалом ЧМ: «Я хочу, чтобы французы нас запомнили. Их дети, их внуки, и правнуки. Сегодня у нас есть 90 минут, чтобы войти в историю. Навсегда. Две команды, один кубок. Мы должны быть воинами. Лидерами. Я хочу видеть слезы – слезы радости».

На Евро со слезами радости получилось не так удачно. Хотя о матче с Германией сериал рассказывает, как по ходу игры хэштег Погба поднимался в трендах твиттера, и озвучивает это все нарезками, в которых комментатор упоминает Поля. Самое скромное: «Погба доминировал в матче, он был как бог».

Быстрая перемотка групповой стадии – и новое обращение Поля к подписчикам в инстаграме перед матчем со Швейцарией: «Мы или выиграем, или едем домой».

Чуть позже герой суммирует проигранный по пенальти матч: «Мы должны были защищаться, чтобы не пропускать голы. Но я недооценил эту игру. Они прессинговали, я был очень расстроен. И тут они забили третий. Потом в дополнительное время у нас было много шансов, мы могли забить, но нет. Все дошло до пенальти.

Когда увидел, как игроки Швейцарии побежали (после незабитого пенальти Мбаппе), я подумал: все, мы вылетели».

Возможно, если бы документалку запланировали на лето-2018, изображение Погба в ней было бы получше. Сейчас же получилось скомканное описание такого же скомканного турнира – на фоне бесконечных реплик про мотивацию и необходимость трофеев.

Так что, действительно оценка 1.0?

«Футбол, деньги, моя жизнь… Я должен вернуться к тому, что по-настоящему важно. Мои ценности, помощь другим. Оставаться приземленным».

В этот момент в первом эпизоде сериала Погба с водителем ездит по Манчестеру и раздает бездомным пакеты с едой из, кажется, «Макдоналдса».

«Это важно для меня, я люблю помогать людям, которым это необходимо. Они не ели несколько дней, это мелочь для меня, но что-то очень важное для них. У меня есть миссия, роль, которую я должен сыграть. Это не сложно для меня: ты получаешь что-то и делишься», – объясняет он.

Все 2 часа документалки разбиты такими разорванными сюжетами, которые, видимо, должны показать внутренний мир Поля, но в действительности лишь вызывают недоумение – особенно, когда чередуются с диалогами об очередном выбивании контрактных денег.

Фильм об одном из самых неоднозначных игроков современности явно не до конца понял, что он хочет донести до зрителей. Описание звучит как «приоткрыть дверь в частную жизнь суперзвезды», но оказывается, что за этой дверью лишь переживания о признании, которое исчисляется сотнями тысяч фунтов в год, и усталость от футбола и медиа, от которой Погба сбегает в Майами. Ни историй преодоления, ни весомых доказательств желания проявить себя, ни упорной работы, чтобы стать лучше. Съемка реальных тренировок в сериале всего одна: перед началом сезона Погба тренируется на базе Университета Майами и причитает, обливаясь потом: «Я не могу отвечать на слухи, я должен работать, должен быть готов. Люди не видят всего этого. Они думают, что я отдыхаю, тусуюсь, пью, сплю допоздна. Но вот сколько сейчас времени? 10 утра? А мы уже вовсю работаем!»

А, еще были тренировки дома в зале, разрисованном граффити с изображением самого Поля.

Окружающие в фильме максимально нахваливают его, чем еще больше ухудшают впечатление от героя. В момент, когда Поль говорит о любви к американскому спорту («Мне нравится баскетбол. Сама игра, интенсивность, стить, шоу, как все выглядит, трешток. Я чувствую с этим связь. У меня есть ролевые модели: Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Они оба великие спортсмены и даже за пределами площадки. А также бизнесмены, они иконы, со своей рекламой и своими бизнесами»), его юрист Рафаэла вдруг выдает: «Европейская культура не очень открыта к тому, чтобы футболисты делали что-то еще кроме футбола».

Где-то поперхнулись Роналду, Пике, Винисиус и еще десятки спортсменов, которые тратят свободное время на развитие себя и своих проектов, а не на выбивание денег из своего клуба.

Смотреть это под конец ощутимо тяжело: от десятого повторения фразы «меня не ценят» становилось физически тошно.

Погба мог бы показать себя с новой стороны, ответив критикам, но по фильму показалось, что этой другой стороны, без тщеславия и самолюбования, у него будто нет.

Фото: Amazon Prime