😢 Эмоции Глазго – боль и разочарование. Город потерял 15% жителей (уехали на финал) и не дождался трофея от «Рейнджерс»

Дария Конурбаева пережила поражение вместе с шотландцами.

«Рейнджерс» прорвался в финал еврокубка через 14 лет после предыдущей попытки. Тогда, в золотом для петербуржцев 2008-м, фанаты «Рейнджерс» заполонили Манчестер, но безоговорочно проиграли «Зениту» – 0:2.

В 2022-м на финал пришлось ехать чуть дальше, но болельщиков это не остановило. За последние годы «Рейнджерс» прошел через столько, что пара часов в самолете до Севильи по сравнению с дорогой из четвертого дивизиона – ничто.

До жаркой Испании добралось по разным данным до 100 тысяч шотландцев.

Население Глазго – всего 600 тысяч, в среду днем потерявший сразу 15% город выглядел и правда пустовато. Правда, болельщики в синем, садящиеся в поезд на север, были заметны даже в северных городах Англии.

У центрального вокзала Глазго всех приезжающих встречала стойка с флагами, шарфами и панамками в цветах британского флага.

Еще большей популярностью внезапно пользовались сомбреро. После выхода в финал официальный твиттер «Рейнджерс» запостил фотографию мяча в сине-белой шляпе.

Понятно, что к Севилье мексиканский головной убор не имеет никакого отношения, но шляпа моментально превратилась в локальный мем.

В ней под палящим солнцем с удовольствием расхаживали приехавшие в Испанию шотландцы.

В пасмурные +15 в самом Глазго сомбреро было не так полезно, но на уличных развалах их активно скупали, а один фанат, сидящий на уличной веранде, пытался продать мне его за 20 (почему-то) евро.

Некоторые фанаты добавляли к этому цветочные венки на шею: получалось невероятное месиво из всего, что может ассоциироваться у шотландцев с югом.

Несколько недель до финала болельщики уговаривали клуб устроить просмотр матча на «Айброксе» – как это было в 2008-м. После долгих раздумий и согласований с полицией «Рейнджерс» с печалью признал: присутствие огромного количества фанатов в Испании требует внимания всей службы безопасности клуба и даже местной полиции Глазго, отправившей экспертов в Испанию, и у клуба просто нет ресурсов на массовое мероприятие дома.

В реальности опустевшему Глазго будто бы и не требовались большие площади для просмотра. За несколько часов до матча в важных точках города – у «Айброкса», в центре, в нескольких культовых пабах «Рейнджерс» на окраине города – не было никакого столпотворения.

Я сравниваю с прошлогодним Евро, когда каждый третий ходил в килте и майке сборной Шотландии: в среду по городу перемещались лишь небольшие кучки преимущественно молодых фанатов. В некоторых группах на пять-шесть человек приходился лишь один болельщик в синей майке: остальные докупали шарфы на развалах или просто брали у встреченных болельщиков сомбреро для фотографии и спокойно шли по своим делам дальше.

Ради безопасности полиция перегородила заборами George Square – центральную площадь города, которую год назад сильно потрепали, когда праздновали чемпионство «Рейнджерс».

В среду на нее особо не претендовали, ограничившись территорией близлежащего паба.

Особенно интересно было, как финал встретят болельщики «Селтика», оставшиеся в городе в полном составе.

По рассказам из Испании, в Севилье осознанно закрылись все ирландские пабы, опасаясь разгромов со стороны фанатов «Рейнджерс». В Глазго они продолжали работать и даже показывали матч, хотя на половине висели таблички «никаких клубных цветов и футбольной атрибутике».

Большой ирландский зал с экраном в восточной части центрального Глазго за три часа до матча вообще был полупустым. Официантки равнодушно подтвердили, что будут показывать футбол, а сидящий рядом на баре дедушка заметил: «Только болеть будем за «Айнтрахт».

– Вас совсем не раздражает, что «Рейнджерс» играют в финале?

– Когда они будут играть в этом финале, тогда и поговорим, – махнул он рукой на постер с кубком Лиги Чемпионов, который «Селтик» выигрывал в 1967-м.

Из-за того, что город не досчитался 100 тысяч человек, найти место для просмотра футбола даже без организованных фан-зон не стало проблемой. Очередь на вход стояла лишь в одном месте: за углом от центральной George Square, в один из самых модных спортбаров города.

Но стоило отойти на пять кварталов, огромный паб с экранами по стенам оказался свободен. Все столики были под бронью, но и для случайно заходящих фанатов было достаточно места.

К стартовому свистку заведение забилось достаточно, чтобы атмосфера забурлила.

Овации удостоился даже Стивен Джеррард, появившийся на экране со своим предматчевым интервью в «Астон Вилле».

Первый тайм прошел так спокойно, что обычный пабный гул прерывали лишь вскрики: «Просыпайтесь, какого черта происходит?!» в сторону экрана.

Всех, конечно же, разбудил первый гол Арибо после глупой ошибки.

Следующие 12 минут паб пел – как и положенно, предвкушали долгожданную победу.

И почти не заметили ответный гол: болельщики ошарашено уставились в экран только через полминуты после гола Борре. Самые ярые зрители в этот момент пытались заводить толпу криками «Продолжайте петь, парни!», но энтузиазма поубавилось.

Паб еще покричал в начале второго экстра-тайма, ревом встретил выход защитника Руфа на замену, чуть не поседел от переживания, когда «Рейнджерс» едва не забил на 118-й. Еще одну радость принес выигрыш «монетки»: команды били пенальти в ворота у шотландской трибуны.

Увы, это был последний мощный всплеск за вечер. Болельщики праздновали каждый забитый пенальти, но когда Рэмзи нелепо пробил и позволил Траппу отбить, толпу сковало нервным напряжением.

Через минуту все закончилось – и фаны молча потянулись к выходу.

Ровно такая же картина год назад на финале Евро была по всем английским городам. Не бойтесь, что проигравшая команда вдруг начнет громить окрестности: поражение в серии пенальти моментально опустошает и не оставляет сил ни на что, кроме как понуро плестись домой.

George Square в этот вечер так и осталась нетронутой – на радость полиции Глазго.

Фото: Дария Конурбаева; Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell; REUTERS/Jon Nazca, Russell Cheyne, Lee Smith