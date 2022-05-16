Английский сериал прощается с «Норвичем». Самый счастливый город Британии опять вылетел из АПЛ

Дария Конурбаева – о месте, где обожают Даниэля Фарке.

Английский сериал про клубы и города АПЛ возвращается с новостями. По понятным причинам мы не успеваем до конца сезона рассказать вам про все 20 команд.

А значит, сериал продлен на второй сезон!

В мае мы завершим текущий материалами про 3 клуба, вылетающих из АПЛ: «Норвич», «Уотфорд» – и «Лидс» или «Эвертон» (текст про «Бернли» вышел еще в ноябре). А уже в августе с новыми силами вернемся с историями про «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Вулвз» и оставшуюся десятку команд – включая тройку, вышедшую из Чемпиошипа.

Оставайтесь на связи! А прямо сейчас рассказываем о грозе Чемпионшипа, которая каждый раз оглушительно проваливается в АПЛ.

Большую часть истории Норвич – главный город, связывающий Британию с континентом

Любой болельщик учил географию по локациям футбольных клубов. Английский юг – это Брайтон и Саутгемптон, центр – Бирмингем (привет, «Астон Вилла») и весь окрестный Мидлендс («Вест Бром», ждем!), север – Лидс, Ньюкасл и Сандерленд. Россыпь знаменитых клубов на северо-западе: Манчестер, Ливерпуль, Сток и Блэкберн; валлийские Суонси и Кардифф – на западе.

На востоке же «Ипсвич» и «Норвич» – клубы, о произношении которых, кажется, спорят не меньше, чем об их футбольных делах.

Кубок УЕФА «Ипсвича» в 1981-м остался последним большим трофеем региона, а обе команды с тех пор болтаются между лигами, оставляя возможность поговорить не только о футболе. Восточная Англия – часть страны, находящаяся ближе всех к континентальной Европе, но напрочь отсеченная от прогресса индустриальной революцией XIX века, проходившей в других частях страны.

Первые поселения в этом регионе появились во времена Римского завоевания Британии в первые десятилетия I века нашей эры. Когда пять столетий спустя римский период Британии сменился англосаксонским, группы германцев, высадившихся на острове, принесли сюда свое название. Так регион к VI веку стал Королевством Восточной Англии, в англоязычном написании – Kingdom of the East Angles, где angles совсем не углы, а германские племена с севера современной Германии.

К VII веку на месте современного Норвича появилось первое осознанное поселение. До 1004 года оно было крупным торговым центром региона: археологи находили на раскопках множество гончарных изделий из Германии VIII века, подтверждающих тесную связь Восточной Англии с континентальной Европой. Столетие спустя здесь активно торговали викинги, и к 860-м скандинавские купцы обосновались в северном квартале города.

В 930-е Норвич получил статус настоящего города с собственным монетным двором, и к Нормандскому завоеванию Англии он был одним из самых мощных в Британии: 25 церквей и от 5 до 10 тысяч жителей, мегаполис по меркам 1060-х.

Вильгельм Завоеватель, захвативший Англию в 1066-м, понимал статус Норвича: по его приказу был построен замок, который до сих пор доминирует на панораме города.

Под его стенами нормандцы разбили торговую площадь, которая вскоре стала одним из самых больших рынков Европы. К середине XII века в центре города возвели кафедральный собор. Итальянский Францискский и испанский Доминиканский католические монашеские ордена из Европы основали здесь монастыри и укрепили международный статус Норвича. Правда, такое единение религий приносило и проблемы: в 1274-м случился бунт, вылившийся в столкновения между горожанами и монахами. После этого Норвич стал единственным английским городом, жителей которого Папа Римский отлучил от церкви (правда, история умалчивает, как именно это отлучение реализовывалось). Приток новых религиозных групп это не остановило: в XVI и XVII веках здесь осели датские и бельгийские протестанты.

В Средние Века благодаря многочисленным пастбищам вокруг города Норвич зарабатывал на производстве шерсти. Торговля велась со странами от Скандинавии до Испании, и зажиточность города позволяла заниматься новым строительством. Так в Норвиче до сих пор больше средневековых церквей, чем в любом другом городе Западной Европы к северу от Альпийских гор.

Золотой век Норвича – стык XVII и XVIII столетий. По масштабам производства одежды с Восточной Англией могли соперничать лишь юго-запад страны и Йоркшир, но в отличие от других регионов прогресс концентрировался внутри самого Норвича, а не всей метрополии, запустив здесь одну из самых ранний урбанизаций в Британии. К 1700-м Норвич считался самым богатым городом Англии с населением почти 30 тысяч человек (он входил в топ-50 по размерам в Европе), мощной культурной жизнью с зимними театральными сезонами и летними фестивалями, большим притоком беженцев и мигрантов с континента, крепкими торговыми связями с крупнейшими портами и торговыми центрами Европы: доплыть до Амстердама отсюда было быстрее, чем добраться до Лондона. Уже в XVIII веке в Норвиче работала система социальной помощи обездоленным, а в 1701-м запустилась первая британская провинциальная газета – Norwich Post. Одновременно с этим город обзавелся многочисленной интеллигенцией, имеющей в числе прочего тесные связи с немецкими мыслителями, и гордо называл себя «Афинами Британии».

Казалось, что Норвичу уготована судьба второго после Лондона города страны, но в его развитие вмешалась индустриальная революция. Шерсть местного производства стала сильно уступать ланкаширскому хлопку. К тому же в конце XVIII века Британия вступила в войну с Францией, серьезно усложнив торговлю Восточной Англии с континентом. А индустриализация, в следующим веке стремительно проникавшая на остров, мчалась на север, оставив восток в стороне от прогресса. Даже железная дорога сюда протянулась из столицы только к 1845 году: к этому моменту поезда уже давно связывали Лондон с Бирмингемом и Манчестером.

Футбольный клуб – как неотъемлемая часть жизни рабочего класса – здесь тоже появился с задержкой в 1902-м, аж на 20-й год существования футбольной лиги. «Астон Вилла» успела выиграть чемпионат пять раз, «Сандерленд» – четыре, первый титул только что взял «Ливерпуль» – и только тогда некогда богатейший город страны обзавелся своей командой.

Лучшая эпоха в истории «Норвича» – начало 1990-х. Чуть не выиграли первый сезон АПЛ и выбили из еврокубков «Баварию»

К началу XX века футбол уже захватил всю Англию, так что в истории «Норвича» нет ничего уникального. Профессиональный клуб летом 1902-го создала группа приятелей, а до этого футболисты играли за Norwich CEYMS (Norwich Church of England Young Men’s Society Football Club) – любительский клуб, аффилированный с местной Английской церковью.

Первый матч «Норвич» провел 6 сентября 1902-го в бело-голубой форме и с оригинальным прозвищем «горожане» – неотъемлемый элемент всех клубов, в названии которых есть City. Прозвище «канарейки» и соответствующие им зелено-желтые цвета прилипли к клубу в 1905-м, а три года спустя команда переехала на стадион The Nest – «Гнездо», что окончательно закрепило птичью ассоциацию.

Кстати, канарейки – еще один символ гостеприимного отношения жителей Норвича к мигрантам с континента. В город их завезли фламандцы, спасавшиеся от испанских преследователей в XVI веке. Птиц начали разводить, и к XX веку они стали талисманом города.

Всего через 15 лет после основания «Норвич» мог исчезнуть: клуб столкнулся со стремительно растущими долгами и в декабре 1917-го прошел через добровольную ликвидацию. К счастью, уже через два года клуб реформировали силами будущего лорда-мэра Норвича Чарльза Уотлинга, отца Джоффри Уотлинга, который стал президентом клуба (1957-1973) и чьим именем названа одна из трибун «Кэрроу Роуд».

Джоффри Уотлинг

К футбольной пирамиде «Норвич» присоединился в 1920-м, сыграв первый сезон в третьем дивизионе. Путь наверх занял 50 лет: в элиту «канарейки» залетели в 1972-м. За вторую половину XX века клуб выиграл два Кубка Лиги, а главные успехи в чемпионате пришлись на конец 1980-х-начало 1990-х. В 1985-м «Норвич» установил не самый радостный рекорд: стал первым английским клубом, который выиграл трофей (Кубок Лиги) и вылетел из первого дивизиона в один сезон (достижение в 2011 году повторил «Бирмингем»).

«Канарейки» вернулись в элиту год спустя и продержались в ней 9 лет – клубный рекорд. В 1989-м команда заняла четвертое место: этого хватило бы для места в Кубке УЕФА, но английские клубы все еще находились под баном после трагедии на «Эйзеле».

В новосозданной Премьер-лиге «Норвич» тут же сотворил сенсацию: финишировал третьим (после «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы») и таки квалифицировался в Кубок УЕФА.

О лучшем времени в истории «Норвича» и его единственной европейской кампании Sports.ru рассказал корреспондент BBC Radio Norfolk Крис Горэм:

«Когда создали АПЛ, мне было 10 лет. Это тот возраст, когда ты очень впечатлительный и по-настоящему начинаешь увлекаться футболом. Мой отец – фанат «Норвича», как и бабушка с дедушкой. Это всегда была моя команда, потому что я из Носфорка (графство, столица которого Норвич).

Проблема в том, что когда тебе 10 лет и твоя команда играет хорошо, кажется, что так будет всегда и что «Норвич» – лучшая команда в Европе! Тот период был великолепен. «Норвич» финишировал третьим в первом сезоне АПЛ, и в то время это был разочаровывающий результат: команда шла наверху таблицы большую часть сезона. В конце их обыграла первая версия того великого «Ман Юнайтед». Но «Норвич» попал в Европу, в первом раунде прошел «Витесс», а затем обыграл мюнхенскую «Баварию»! Это самая высокая точка в истории клуба».

В Мюнхене «Норвич», за который тогда играли Крис Саттон (будущий чемпион Англии с «Блэкберном») и Руэл Фокс (будущая звезда «Тоттенхэма»), сенсационно выиграл 2:1 у команды с Маттеусом, Циге, Шоллем, Жоржиньо – это была первая в истории победа английских команд на Олимпийском стадионе.

«Я не был на гостевом матче, потому что учился в школе, – продолжает Крис. – Но мы смогли достать билеты на ответный матч. Он закончился вничью (1:1), и «Норвич» выбил «Баварию» из Европы! Помню, как после финального свистка стоял на старой южной трибуне на креслах, чтобы увидеть что-то за головами впереди стоящих, когда команда шла кругом почета.

В следующем раунде мы попали на «Интер» [в составе которого были Игорь Шалимов и Деннис Бергкамп]. Дома проиграли 0:1, второй матч на «Сан-Сиро» был во вторник вечером. Тогда мой отец понял, что, возможно, такого приключения с «Норвичем» больше никогда не случится. Мне разрешили прогулять школу, чтобы поехать на матч вместе с фанатами! Кажется, директор отпустил меня с условием, чтобы на следующий день я подготовил рассказ о поездке для одноклассников. Знаю, что большинство школ вообще отменили все занятия во второй половине дня, настолько это было большое дело.

Мы снова проиграли 0:1, но это было невероятное приключение. Как хорошо было то время, мы по-настоящему поняли только, когда оно закончилось».

В следующем сезоне «Норвич» занял 20-е место (из 22 клубов) и вылетел во второй дивизион – вместе с вечным соперником «Ипсвичем». Остаток 1990-х и начало 2000-х клуб провел в этой лиге, а последние 15 лет отчаянно пытается не столько выйти в АПЛ (это у него получалось 5 раз), сколько закрепиться в ней.

«Я впервые попал на матч на «Кэрроу Роуд», когда мне было 8 лет, и «Норвич» шел где-то в середине таблицы АПЛ, – рассказывает Sports.ru автор The Athletic Майкл Бэйли. – На протяжении довольно долгого времени они были конкурентоспособны, а в начале 1990-х вообще играли едва ли не лучше всех. Возможно, в то время это было проще.

Думаю, это клуб, который должен играть в топ-дивизионе, болельщики моего возраста, которые росли на успехах 1980-1990-х, к этому привыкли. Но затем мы годами смотрели, как «Норвич» болтается в низших дивизионах. Так что формально он правда где-то между Чемпионшипом и АПЛ – этот зазор сложно преодолеть, когда разница между двумя дивизионами так велика, как сейчас. Но это отличный клуб, который иногда не до конца может осознать свое место в английском футболе».

«Футбол сейчас сильно отличается от того, каким он был в начале 1990-х и раньше, – продолжает его мысль Крис. – Было время, когда команда выходила из второго дивизиона, и если она хорошо организована, у нее есть хорошие игроки, то она могла легко соревноваться с клубами АПЛ. Сейчас это намного сложнее. Да, «Норвич» и «Манчестер Сити» в одном турнире, но явно не в одной лиге. У больших клубов есть миллионы и миллиарды фунтов и дорогие игроки – у «Норвича» нет. Сейчас понятие успеха для «Норвича» совсем не такое, как 30 лет назад. Если клуб останется в АПЛ, каким-то образом зацепится за 17-ю строчку, это будет такое же большое достижение, как когда мы выбили «Баварию» 30 лет назад».

Первое в своей истории чемпионство «Норвич» явно возьмет нескоро, но за клуб поиграло немало игроков-чемпионов в составе других команд. Главный из них – Мартин Питерс, выигравший с Англией ЧМ-1966, а еще были защитник Стив Брюс, в 1987-м перешедший из «Норвича» в «МЮ» Фергюсона, форвард Дион Даблин, бравший вместе с ними первое чемпионство АПЛ, уже упомянутый Крис Саттон и Крэйг Беллами, который доходил с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов.

Иван Калашников рекомендует: лучшие пирожки в АПЛ печет владелица «Норвича»

В середине 1990-х, когда клуб играл во втором дивизионе, его мажоритарными акционерами стали супруги Майкл Уинн-Джонс и Делия Смит. Уинн-Джонс – автор и публицист, который болеет за «Норвич» с 1950-х. Его супруга еще более известна: Делия Смит – повар, кулинарный автор, с 1970-х – звезда британских кулинарных ТВ-программ.

«Она проводила много времени, действительно здорово готовя! – смеется Майкл Бэйли. – Думаю, что и с руководством клубом у нее неплохо. Многие болельщики хотели бы, чтоб у «Норвича» были более богатые владельцы. Но мы знаем, что богатство хозяев не всегда определяет успех: они могут бессмысленно тратить деньги, а клуб – болтаться внизу таблицы. Делия и ее муж смотрят за клубом достаточно хорошо. Были сложные моменты, но они всегда находили выход. Сегодня клуб сильнее, чем когда они пришли».

Кулинарные умения Делия показывает и на футболе.

«Делия Смит открыла свой ресторан на территории стадиона, – рассказывает главный эксперт по стадионной еде Иван Калашников. – В дни матча он работает не для обычных болельщиков, а для президентов и владельцев клубов, которые приезжают играть с «Норвичем». Простому человеку попасть туда можно в неигровые дни – и если повезет забронировать столик, есть шанс попробовать элитные пирожки с ягненком и мятой, а также с цветной капустой. В подтрибунке «Карроу Роуд» таким, к сожалению, не кормят».

По словам Криса Горэма, из-за Делии приезжие болельщики действительно ожидают отличной еды (по моему опыту, кормят на «Кэрроу Роуд» неплохо, но без особенных наворотов). Но местные фанаты любят ее совсем не за это:

«Она возглавила клуб через пару лет после огромного успеха, когда клуб находился в очень тяжелой финансовой ситуации. По сути Делия спасла «Норвич» от банкротства.

Ее проблема в том, что в 1990-е она была одним из самых известных футбольных владельцев, но с тех пор структура владения клубом сильно изменилась. Для меня она, конечно же, богатая – но даже и близко не так богата, как владельцы других клубов АПЛ.

Делия и Майкл здесь достаточно долго, чтобы мы понимали: все решения, которые принимает совет директоров, идут на благо клуба, а не ради какой-то сиюминутной финансовой выгоды. Фанаты «Норвича» любят то ощущение комьюнити, в котором существует клуб, но в нынешних футбольных реалиях, конечно, соревноваться за трофеи очень непросто – если только, конечно, за вами не стоят большие деньги. А у «Норвича» сейчас их нет».

В Норвиче до сих пор обожают Даниэля Фарке. Местные даже собирались ездить на матчи «Краснодара»

Про Восточную Англию часто забывают, но местным это, кажется, даже нравится. Норфолк – часть страны, в которой точно есть индивидуальность. Лондон всего в 150 км, но добраться из столицы до Норвича на поезде лишь на 15 минут быстрее, чем до Парижа. После многочисленных поездок по Британии этот город видится мне самым близким к континентальной Европе. На узких улочках кажется, что вдруг оказался в каком-нибудь небольшом городке Голландии, а попробовав бельгийское пиво в одном из многочисленных пабов, ощущаешь, что залег на дно в Брюгге. Это не самое популярное направление для поездки из столицы на выходные, но приезжать сюда удивительно приятно.

«У города очень сильный сельский сектор, – рассказывает Майкл. – Думаю, люди здесь расслабленные. Темп жизни ниже, чем в больших городах, больше места. Мы не так хорошо связаны с центром, но многим это как раз нравится.

Многие не осознают, насколько открытые и гостеприимные люди здесь живут. При Фарке у нас была команда с самыми разными национальностями. За нас в 1980-е играл Джастин Фашану – первый открытый футболист-гей, его до сих пор здесь любят (в 1990 году Фашану признался в своей ориентации в прессе, став первым в мире профессиональным футболистом, совершившим каминг-аут. В 1998 году в возрасте 37 лет нападающий покончил жизнь самоубийством после обвинения в изнасиловании. В 2020 включен в Зал Славы Национального Футбольного Музея Англии). И открытость здесь куда сильнее, чем в остальной стране. Кроме того, люди здесь с хорошим чувством юмора. Это отличное место для жизни.

В плане спорта «Норвич» – единственный футбольный клуб на 40-50 миль вокруг. Норвич – сравнительно небольшой город, всего 200 тысяч жителей. Но графство здесь одно из самых больших в стране с почти миллионным населением. И все в регионе знают, как дела у «Норвича». Необязательно, что они все следят за футболом, но если команда идет хорошо, настроение у всех поднимается. Это очень мощная штука, важный элемент жизни всего региона».

Кажется, Дин Смит уже проникся: пару дней назад в городе произвела фурор его кружка с норфолкскими словечками.

Правда, для вхождения в тренерский Зал славы «Норвича» Смиту придется не просто заговорить на местном сленге, но и как минимум вернуть команду в АПЛ.

А пока среди самых значимых для «Норвича» тренеров Кен Браун, работавший с командой с 1980-го по 1987-й и выигравший Кубок Лиги. Первый сезон в АПЛ и легендарную победу над «Баварией» команда одержала под управлением Майка Уокера. Полсезона на старте тренерской карьеры в «Норвиче» в середине 90-х отработал Мартин О’Нил, а в ХХI веке выделяется Пол Ламберт, который на стыке 00-х и 10-х вытащил клуб из Лиги 1 в середину таблицы АПЛ. Последние два промоушена в Премьер-лигу оформил Даниэль Фарке.

Немец приехал в мае 2017-го, став первым небританским тренером в истории клуба. В его дебютном сезоне «Норвич» стал 14-м, а затем жестко укрепил статус команды-лифта: 1-е место в Чемпионшипе, 20-е в АПЛ, снова 1-е в Чемпионшипе.

Несмотря на смешанные впечатления от успехов тренера, в Норвиче его вспоминают с невероятным теплом.

«У меня много отличных воспоминаний о Фарке, – ностальгирует Майкл. – В его первом сезоне здесь «Норвич» забил поздний мяч в ворота «Халла», сравняв счет (1:1), и Даниэль выбежал на середину поля, празднуя. Это одно из его культовых изображений здесь, самое начало его английской карьеры.

На контрасте с этим последние интервью в прошлом сезоне, когда команда уже вышла в АПЛ, он проводил с пивом в руках, это создавало невероятно семейную атмосферу.

Что-то особенное было в том, как он праздновал победу после матча с «Брэдфордом» – даже несмотря на то, что через полчаса его уволили. То, что он ушел после победы, добавило этому моменту эмоциональности.

Фарке – один из любимых тренеров за всю историю клуба, за все 120 лет. Думаю, это говорит о многом».

Один из ближайших пабов к «Кэрроу Роуд» – уютное местечко под названием Fat Cat & Canary – «Толстый кот и канарейка». На его стене – огромное граффити с портретом бывшего тренера.

«Фарке дважды выиграл Чемпионшип – и это два очень разных сезона, – анализирует его наследие Крис. – В прошлом году «Норвич» заработал больше очков, чем когда-либо в своей истории. Но этот сезон скорее всего не очень хорошо запомнят: фанаты не видели матчей, стадионы были пустыми из-за пандемии.

Особенным «Норвич» делают дни, когда стадион полон. Люди будут помнить проход «Баварии» или победу над «Манчестер Сити» (3:2) здесь 3 года назад, потому что стадион был переполнен. В прошлом же году – да, «Норвич» выиграл много матчей и завоевал много очков, но этот сезон вряд ли навсегда врежется в память, хотя у команды было несколько прекрасных по качеству игры матчей.

Когда «Норвич» выиграл Чемпионшип в прошлый раз, никто этого не ожидал. Они были 14-ми в первый сезон Фарке, продали Мэддисона в «Лестер». Когда продаешь лучшего игрока, находясь на 14-м месте, это не очень похоже на рецепт успеха. Но руководство смогло составить отличную команду на те деньги, которые получили за Мэддисона. И они выиграли лигу, считаясь андердогами – такое всегда ценится особо. Так что Дэниель Фарке всегда будет занимать особое место в сердцах местных болельщиков.

Я видел его после побед и поражений, после подъема в АПЛ и вылета в Чемпионшип. И он всегда был одинаковый, его посыл был одинаков, он четко знал, чего хочет добиться».

Я разговаривала с журналистами из Норвича еще в начале февраля. Оба живо интересовались, как у Фарке дела на сборах в «Краснодаре», а Майкл Бэйли с невероятным энтузиазмом расспрашивал про российский юг, собираясь туда поехать на одну из первых игр Даниэля в новой команде. «Правда, я не могу предложить это The Athletic как еще один текст про «где сейчас экс-тренер «Норвича», нужно придумать интересный угол для репортажа», – сокрушался он. Я быстро пересказала все байки про «Краснодар», которые англичанам совсем незнакомы: самый молодой клуб, Галицкий, шикарные стадион и парк, академия и 11 воспитанников. Майкл на глазах загорелся идей, прикидывая, когда у «Норвича» будет не самый тяжелый отрезок в чемпионате, чтобы можно было съездить в Краснодар.

Уже не получится, но в Норфолке абсолютно точно ждут нового назначения Фарке – и обязательно рванут в гости к любимому тренеру.

На «Кэрроу Роуд» поют старейшую футбольную песню в мире. А еще здесь волшебное табло

За два сезона «Норвича» в АПЛ я была на их домашних матчах трижды. Дважды команда героически сражалась с «Ливерпулем»-2020 (0:1) и «Манчестер Сити»-2022 (0:4), один раз бодро обыграла «Лестер» (1:0).

Все это происходило под аккомпанемент On the ball, City – клубного гимна и старейшей футбольной песни в мире.

On the ball, City старше самого «Норвича»: по разным данным, она была написана еще в 1890-е и использовалась всеми местными клубами, пока не стала гимном «канареек». Ее текст – максимально простенький, но при этом очень футбольный:

«Ударь по мячу, вбрось его из-за боковой, немного поводись. Держите его при себе – великолепный рывок, браво! Победа или смерть. «Сити» с мячом, не думая об опасности. Постойте, это ваш шанс. Ура! Мы забили гол».

Песня XIX века только добавляет краски к общему имиджу «Норвича» – очень симпатичного клуба, которому многие английские болельщики искренне желают закрепиться в АПЛ. От него веет некоторой провинциальностью, но клуб умеет удивлять. Например, в 2019-м меня и коллегу Сашу Горюнова до глубины души поразило табло, которое прямо по ходу матча крутилось, как экранчик iPhone.

За этим табло еще одна неожиданная деталь «Кэрроу Роуд»: прямо на углу стадиона находится гостиница. Неизвестно, становятся ли номера с видом на поле дороже в дни матчей, но вот ночевать в них не очень приятно. Коллега останавливалась в Holiday Inn после одного из вечерних матчей и провела бессонную ночь: свет от огромных ламп, которым восстанавливают газон, пробивается даже через плотные шторы.

С каждым годом верить, что получится закрепиться в АПЛ, болельщикам «Норвича» становится все сложнее

Из года в год по результатам различных соцопросов Норвич попадает в топ-10 лучших городов для жизни в Британии, а его жители регулярно признаются самыми счастливыми в стране.

Правда, в последние недели, когда вылет «Норвича» стремительно становился реальностью, песни на трибунах «Кэрроу Роуд» звучали все грустнее.

«Тяжело наслаждаться АПЛ, если проигрываешь каждую неделю, – признается Майкл. – Болельщикам даже немного стыдно, потому что внимание к АПЛ так велико, что впечатление о выступлениях клубов держится дольше. Многие знают «Норвич» только по матчам в АПЛ и не следят за клубом в Чемпионшипе, то есть не видят очень хороший футбол, который клуб показывает дивизионом ниже. Это сложно: болельщики «Норвича» должны научиться принимать, что успех в Чемпионшипе – это тоже успех. Многие клубы похожего размера никогда не добивались того же, что «Норвич», и это должно быть нашей гордостью.

Конечно, все здесь хотят, чтобы «Норвич» продолжал удивлять болельщиков – в позитивном смысле. На протяжении 20 лет «Кэрроу Роуд» забит до отказа, каждый матч здесь – sold out. Тут невероятно лояльная аудитория. Многие (около 21 тысячи при вместимости стадиона в 27 тысяч) – владельцы сезонных абонементов. Они знают, где будут каждые вторые выходные.

Что касается настроения, то это довольно сложно. «Норвич» выходит наверх и почти сразу же проваливается обратно. В Чемпионшипе это невероятный стадион с невероятным настроением. Но болельщикам все сложнее верить, что в каждый новый выход в АПЛ все будет по-другому».

Ранее в сериале:

«Ливерпуль»: «романтичный клуб в до глупости романтичном и сентиментальном городе».

«Бернли»: тут именем главного тренера назван паб у «Терф Мур», а сам стадион считается самым счастливым местом в городе.

«Лестер»: самый прогрессирующий клуб АПЛ, история которого добралась до «Игры Престолов».

«Брайтон»: английский юг и Грэм Поттер.

«Ньюкасл»: как на севере приняли шейхов и чем город будет завлекать звезд.

«Вест Хэм»: перерождение Восточного Лондона и банда Мойеса, стремящаяся в ЛЧ.

«Брентфорд»: новый дом Кристиана Эриксена и самый хипстерский клуб АПЛ.

«Астон Вилла»: королевский клуб в брутальном городе.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond, Bob Martin/Allsport, Evening Standard/Hulton Archive, Jed Leicester, Ian Showell/Keystone, Stephen Pond, Marc Atkins, Ryan Pierse, John Stillwell – PA Images, Ross Kinnaird/EMPICS, Hulton Archive, Fox Photos; Дария Конурбаева; Twitter/cjsouthwell1902, Slasherrrr; en.wikipedia.org; pexels.com/Suzy Hazelwood; unsplash.com/Tom Juggins