Игра «Торпедо» в большинстве – парадокс: четких схем нет, но реализация отличная

Но так ли хороша импровизация?

Со старта нового сезона КХЛ прошло уже три недели, а игра «Торпедо» – все еще самая горячая тема. Многие восхищаются результативным хоккеем, от которого временами не оторвать глаз. Чуть больше трети шайб – 10 из 29 – нижегородцы забросили в большинстве (больше 10 – только у «Автомобилиста»). А реализация в 24,4% (6-е в лиге) – хорошая цифра, которая должна настораживать соперников.

Но все эти голы сложно назвать итогом идеально выстроенной игры в чужой зоне и гениальных тактических ходов Ларионова. Скорее наоборот – активно играющее «Торпедо» создавало опасные моменты и реализовывало их только благодаря своей бесшабашности. И если присмотреться, то можно заметить витиеватый хоккей, где на первый план выходит игра по ситуации, а не четкий план действий.

Даже в большинстве «Торпедо» проще атаковать с ходу

Новый фирменный стиль команды со множеством мелких передач и оставлений под себя смотрится эффектно и дает преимущество при игре 5-на-5, когда соперник выбрасывается на нижегородцев, а те с помощью паса и поиска свободного пространства отрезают прессингующих.

Но в ситуации 5-на-4 почти вся спецбригада меньшинства стоит на красной линии и за ней. Слишком тесно на этом участке – игрокам «Торпедо» приходится трудно, когда начинают играть в пас. Они часто ошибаются в передачах и теряют контроль над шайбой, позволяя сопернику выбрасывать ее обратно. Даже в ситуациях, когда остается свободная зона, в которую можно спокойно входить, неопытные нижегородцы часто все равно усложняют и ищут партнера передачей.

И тот факт, что «Торпедо» испытывает трудности со входом в зону атаки, неожиданно подчеркивает их главный инструмент по созданию голов и опасных моментов – это атаки с ходу: 4 из 10 шайб были забиты именно таким образом. Например, гол Кручинина в ворота «Автомобилиста»:

Было еще два случая, когда атаки с ходу почти захлебнулись, но включался второй темп – а соперник не успевал организовано расставиться в обороне. Например, гол Яна в ворота «Металлурга» или Гончарука в ворота «Авто». А шайба Ларионова-младшего – целиком на совести убежавшего меняться «Витязя».

«Торпедо» в большинстве из матча в матч продолжает искать моменты именно в движении – и выглядят эти эпизоды очень ярко и креативно.

Но, кажется, играть на этом весь сезон нижегородцы не смогут – соперники будут подстраиваться, играть строже и не допускать провалов. Что начинает происходить: в первой домашней серии из трех матчей у «Торпедо» 7 голов в большинстве, в выездной (тоже из трех) – всего 2, а в последних двух играх в КРК «Нагорный» – 1 гол на 6 попыток.

Впрочем, Ларионов в курсе ситуации.

«У нас было неплохое большинство, – говорил он в среду вечером, после победы над «Трактором». – Использовали разные варианты: и через бросок, и через пас. Но мы играем с довольно-таки серьезной командой – «Трактором», который тоже смотрит, тоже изучает, тоже играет компактно. Здесь, в принципе, когда приходит усталость, какие-то вещи замедляются – и ребята это знают. И мы пытаемся каким-то образом это дело все освежить, пробуем разные варианты. Мы хотели поменять большинство: у нас была задумка улучшить «План А» – даже не «Б», а «План А», но больше не было возможностей поиграть в большинстве».

У «Торпедо» не всегда получаются позиционные атаки, но надо ли им это?

Мастерство и интересные решения нижегородцы проявляют не только во время выпадов с ходу, они вынуждены креативить даже тогда, когда команда расставилась в зоне. Ларионов больше надеется на изобретательность игроков, чем на отточенные ходы и спланированные решения.

«В любых играх, при любом счете мы должны идти в атаку, должны рисковать, должны делать те моменты, которые знаем как делать – чтобы игра все-таки не уходила в то русло, где ты можешь заскучать. При такой поддержке болельщиков и освещении специалистов мы играем только так, чтобы каждый потраченный рубль на игру стоил того», – сказал в понедельник Игорь Ларионов на пресс-конференции. И это объясняет в том числе и игру команды в большинстве.

Каждый розыгрыш «Торпедо» выглядит как попытка по-новому подобрать ключ к воротам соперника. Но желание хоккеистов сыграть оригинально не всегда удается воплотить на льду, особенно если возникает статичная ситуация – позиционная атака.

«Торпедо», как и большинство команд в современном хоккее , использует схему 1-3-1 с одним защитником на синей, двумя нападающими у бортов и еще двумя на ближнем и дальнем пятаках.

По идее, такая схема помогает в создании свободного пространства и предлагает варианты с выводом на бросок сразу нескольких игроков. Хотя даже на этом скриншоте видно, что у «Торпедо» проблемы: у Кручинина, контролирующего шайбу, отсутствуют очевидные варианты для передачи. Игроков на пятаке перекрывают, диагональ тоже недоступна – остается Конюшков, но он прирос к центру синей и тоже закрыт. В подобных ситуациях команда оказывается часто.

Из-за того, что не получается создать преимущество на отдельном участке льда, игроки регулярно набрасывают от синей линии, что не особо представляет угрозу, особенно если учесть размер площадки.

Если задача команды – вывести защитника на бросок, то для него нужно освободить пространство в центре и стянуть нападающих соперника ближе к воротам, как, например, это делают в «Адмирале», когда бросает Шулак - вот момент из первого матча с «Салаватом». Во втором был такой же. Оба раза он забивал с одной точки, находясь гораздо ближе к воротам, чем игроки «Торпедо», и бросок чеха подготавливали общекомандные действия. То есть план у «Адмирала» имеется и он ему следует, а нижегородцы играют как карта ляжет.

Другой вариант «Торпедо» – розыгрыш шайбу между защитником и нападающим у борта с последующим броском. Но это получается очень медленно и бесхитростно – вратарь соперника легко справляется с такими шайбами.

Поэтому и возникает ощущение, что Ларионов ждет от игроков мастерства в этих эпизодах – если б у бортов стояли Овечкин/Стэмкос и Кучеров, то даже такие полуопасные моменты могли бы стать голами, но не в случае с «Торпедо».

После перепасовки «защитник – нападающий у борта» может пойти передача в центр или диагональ, но все это часто происходит без должной подготовки окружающего пространства.

Кажется, будто «Торпедо» недостает движения (что странно для команды), за счет которого открывались бы зоны – ведь, как только оно появляется, получаются удачные комбинации:

С чистого розыгрыша «Торпедо» забило всего дважды, и то один из моментов – это пятая шайба в ворота уже разобранного «Амура».

Можно еще сюда приписать автогол Юдина гол Василия Атанасова «Ак Барсу».

Но, по сути, этот гол – чистая удача. Да и передача была бесхитростной – хотя в равных составах нападающий играет очень креативно.

Но при 5-на-3 у «Торпедо» прям беда

Если при 5-на-4 проблемы можно и не заметить, то при преимуществе в два игрока происходит что-то совсем непонятное. Вот пример из матча со «Спартаком»:

А вот – против «Автомобилиста»:

В обоих случаях до первого обостряющего действия проходит около 25 секунд. Видно, что игроки кружат по периметру и будто на ходу пытаются придумать, как выманить и отыграть хотя бы одного обороняющегося – но этого не получается, и «Торпедо» пытается создать хоть что-то, но смотрится все грустно.

В этом сезоне команда уже сыграла в ситуации 5-на-3 около 6 минут, а забить сумела лишь раз.

Ларионов дал команде невероятную свободу действий, раскрепостил игроков, позволил им свободно дышать на льду, отчего игра «Торпедо» смотрится невероятно увлекательно. Но теперь кажется, что главному тренеру все же стоит обучить молодых хоккеистов какой-то базе, дать им несколько вариантов розыгрыша большинства, на которые они смогут наложить весь свой креатив.

Фото: hctorpedo.ru