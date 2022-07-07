Трагедия первого номера драфта-1980: в «Монреале» в него не верили, на взлете карьеры попал под машину, рано ушел из жизни

Судьба Дага Уикенхайзера.

1980 год. В новое десятилетие «Монреаль» вошел в режиме перестройки. Всего год назад – в сезоне-1978/79 – клуб совершил почти невозможное и выиграл четвертый Кубок Стэнли подряд, но уже в плей-офф-1980 вылетел во втором раунде от «Миннесоты». Болельщики еще помнили вкус побед и мечтали о реванше.

Но ситуация в команде предвещала другое. После четвертого кубка карьеру закончили сразу три легенды «Канадиенс»: нападающие Жак Лемер и Иван Курнуайе, а также пятикратный обладатель «Везины» Кен Драйден. Карьера Сержа Савара и Ги Лапуэнт клонилась к закату, а Ги Лефлера и Ларри Робинсона для поддержания династии уже было недостаточно.

Все осложнялось тем, что «Монреаль» чуть раньше покинул еще и Сэм Поллок – генеральный менеджер, с именем которого связано большинство побед клуба. На место Поллока претендовал Скотти Боумэн, который с 1971 года был тренером «Канадиенс». Но владельцы клуба почему-то выбрали Ирвинга Грундмана – менеджера, который управлял «Форумом» (легендарная монреальская арена), и Боумэн после сезона-1978/79 ушел в «Баффало». Не слишком обнадеживающая ситуация.

Несмотря на то, что Поллок ушел еще в 1978-м, после себя он оставил хорошее наследие – первый пик на драфте-1980. Этот обмен он провернул еще в 1976 году, отдав Рона Андруффа, Шона Шенахана (оба из аффилированной «Монреалю» команды АХЛ) и 19-й пик на драфте-1980 в «Колорадо».

Именно на том драфте «Канадиенс» планировали обзавестись новой звездой – и выбор у них был. По оценкам The Hockey News и Центрального скаутского бюро НХЛ главным молодым талантом считался Даг Уикенхайзер – супертоп WHL, центральный нападающий с внушительными габаритами, отличным катанием, высоким хоккейным айкью, одинаково умело игравший с шайбой и без нее. Даг был лучшим бомбардиром лиги с 170 очками и 89 голами, а в плей-офф он привел «Реджайну» к победе в Мемориальном кубке. В общем, настоящая звезда юниорского хоккея, которой все пророчили блестящее будущее в НХЛ.

В это же время франкоговорящая пресса фокусировала внимание на юном таланте из «Монреаль Джуниорс» – Дени Саваре, который выбил 181(63+118) очко в преддрафтовом сезоне. Савар был тонким и техничным нападающим – и к тому же франкофоном из Квебека, поэтому многие болельщики «Хабс» хотели видеть «своего парня» в команде. Вот только он играл в менее конкурентной лиге – QMJHL (в первом раунде из нее взяли троих, из WHL – восьмерых), где был лишь третьим бомбардиром, к тому же не слишком любил отрабатывать в обороне и был несколько мелковат. То есть Савар явно котировался ниже, чем Уикенхайзер – это казалось очевидным.

Факт подтвердился и после драфта: при опросе генеральных менеджеров 15 из 21 сказали, что взяли бы Уикенхайзера, будь у них первый пик, остальные шесть отдали свой голос за Дэйва Бабича (защитник, ушедший под вторым номером в «Виннипег»). То есть даже генеральный менеджер «Чикаго», который выбирал третьим, не рассматривал Савара как потенциального первого номера.

Единственным, кто думал иначе и выступал за кандидатуру мелкого франкофона, был главный тренер «Монреаля» – Клод Рюэль. Но он не смог переубедить Грундмана и главу скаутского отдела Рона Кэрона, которые хотели Уикенхайзера и выбрали его.

Но в тренировочном лагере «Хабс» 19-летний новичок не показал, что готов доминировать на новом уровне. В целом, обычное дело, даже звезды иногда испытывают проблемы при переходе во взрослый хоккей, но в жизни Дага проблем оказалось гораздо больше, чем вообще можно было предположить.

Все началось с первого же матча в НХЛ. Уикенхайзер не попал в состав на игру с «Чикаго» и смотрел с трибун, как парень, который ушел ниже него на драфте, которого хотели видеть в своей команде болельщики «Монреаля», кладет две шайбы в ворота «Канадиенс». «Блэкхокс» выиграли 5:4, и монреальская публика дружно накинулась на боссов клуба и самого Уикенхайзера, критикуя выбор первых и игру – точнее ее отсутствие – второго.

Исправить ситуацию ни у кого из них не получилось. По итогам сезона Уикенхайзер сыграл лишь в половине матчей, набрав 15 (7+8) очков. Явно не то, чего ждут от первого номера драфта. Тем более, когда в это же время Савар просто блистал на площадке и заработал в дебютном сезоне 75 (28+47) очков.

По ходу первого сезона Уикенхайзера спрашивали , почему он мало играет. Даг отвечал: «Канадиенс» всегда медленно подводят новичков к составу, и каждый должен ждать своей очереди – это касается и меня. Конечно, мне нравится играть больше, но я все равно получаю опыт, сидя на скамейке и наблюдая за другими игроками».

Надо быть очень преданным команде и позитивно настроенным игроком, чтобы говорить про опыт, сидя на скамейке. Хотя наверняка это просто тактичный уход от ответа, потому что на тему игрового времени Уикенхайзера есть и другое мнение.

Бывший защитник «Канадиенс» Ларри Робинсон вспоминал: «Клод Рюэль не любил его. Он думал, что Даг недостаточно хорош для НХЛ и не достоин быть первым номером драфта». Робинсон предполагал, что это был своего рода протест главного тренера из-за того, что клуб не выбрал Савара.

В конце сезона-1980/81 Рюэля уволили (но оставили директором по развитию игроков). По идее, Уикенхайзеру должно было стать легче без давления человека, который его не признавал. Но жизнь решила еще раз испытать Дага: новый тренер Боб Берри поставил его на левый край, где тот прежде ни разу не играл. Сезон в целом получился заметно успешнее предыдущего, хоть его и подпортили травмы: 56 игр и 35 (12+23) очков. Но все это меркло на фоне Савара, который просто взлетел, выбил 119 очков и уже стал полноценной звездой НХЛ.

Стало понятно, что болельщики «Монреаля» не хотят видеть Уикенхайзера в команде, даже при том, что третий год у него вышел еще лучше: 78 игр, 55 (25+30) очков. Но «Канадиенс» завалили очередной чемпионат и вылетели в первом раунде плей-офф. Уикенхайзера называли среди тех, кто тянет команду на дно – хотя Даг не сыграл в плей-офф ни одного матча за все три сезона, а провалились там абсолютно все, включая Лефлера и Нэслунда.

В декабре 1983-го Уикенхайзера вместе с еще двумя молодыми игроками обменяли в «Сент-Луис» на силовика средней руки Перри Тернбулла. Тот продержался в «Монреале» ровно один сезон и никакой пользы не принес.

Уже сильно позже, в 2000-м, Брайан Мюррей, тренировавший Дага в «Реджайне», а потом много лет работавший в НХЛ, выступил с критикой руководства «Монреаля»: «Они его уничтожили. Мальчишка из маленького городка, который был лучшим во всем, чем бы ни занимался. Прирожденный атлет. Но вдруг оказалось, что он не настолько хорош, чтобы даже просто играть в хоккей. Они уничтожили его уверенность в себе, и он не знал, как справиться с этим в таком юном возрасте. Такого не должно было случиться».

В «Сент-Луисе» не строили особых иллюзий насчет Уикенхайзера, поэтому, наверное, там и случился какой-никакой расцвет его карьеры. Сравниться с Саваром ему было не суждено, но стать важной частью «Блюз», пусть и на очень коротком отрезке времени, у него получилось. В сезоне-1984/85 он выглядел очень прилично – за 68 игр набрал 43 очка, его подняли в первое звено к будущим членам Зала славы Берни Федерко и Джо Маллену.

Однако жизнь снова внесла свои коррективы: в марте 1985-го Дага сбила машина, когда он садился в клубный автобус! В результате он порвал переднюю крестообразную и заднюю медиальную коллатеральную связки. Врачи утверждали, что с хоккеем ему придется закончить. Но после года тяжелейшей реабилитации Уикенхайзер вышел на лед на остаток сезона-1985/86. Тогда же и случился, пожалуй, самый яркий эпизод его игровой карьеры, который называют Monday Night Miracle.

12 мая 1986 года, шестой матч финала конференции, третий период, «Блюз» проигрывали «Калгари» 2-3 в серии и 2:5 в матче (второй гол на счету Уикенхайзера). Все шло к тому, что «Флэймс» проходят дальше. Но «Сент-Луису» хватило последних 12 минут третьего периода, чтобы сравнять счет, а в овертайме решающий гол забил Уикенхайзер, переведя серию в седьмой матч. Это была ночь невероятной победы и триумфа Дага.

Он сильно потерял в скорости из-за того, что нога утратила мобильность после аварии. И даже несмотря на то, что в следующих сезонах Даг стал качественным форвардом оборонительного плана, улучшил показатели на вбрасываниях, его выставили на драфт отказов летом 1987 года.

С этого момента начались его бесконечные скитания по командам: сезон в «Ванкувере», одна игра за «Рейнджерс», 46 игр за «Вашингтон» – все это вперемешку с фарм-клубами. Закончив с НХЛ, Уикенхайзер отправился в Европу: поиграл в Италии, Швейцарии, Австрии, Германии. Вернулся в США и еще два года играл в ИХЛ.

Уже по возвращении в Америку у него обнаружилась киста в области кисти. Врачи уверяли, что она не опасна. Но после операции выяснилось, что в опухоли присутствовали раковые образования, и перед Дагом встал выбор: ампутация кисти или химиотерапия. Он выбрал второе и успешно справился с болезнью.

Закончив карьеру, Уикенхайзер переехал в Сент-Луис, который стал ему родным. К тому моменту он уже женился, и у него родились две дочери-близняшки.

Даг стал активно заниматься общественной деятельностью, помогал управлять хоккейным лагерем, который инвестировал деньги в лигу для детей с нарушениями развития. Он также открыл свой детский сад и вел счастливую домашнюю жизнь.

В 1997-м у Дага родилась третья дочь, но также врачи обнаружили у игрока неоперабельную опухоль в легком. Предстоял еще один курс химиотерапии. Даг отчаянно боролся с раком, поддерживал тех, кто был в похожей ситуации, а игроки «Блюз» в сезоне-1998/99 носили наклейку на шлеме в виде фитиля свечи с его 14-м номером.

«Сент-Луис» вместе с семьей Дага Уикенхайзера открыл благотворительный «Фонд 14», который инвестировал деньги в изучение борьбы с онкологией.

После тяжелой болезни 12 января 1999 года Даг Уикенхайзер ушел из жизни в возрасте 37 лет.

В его честь в Западной хоккейной лиге (WHL) учреждена Doug Wickenheiser Memorial Trophy, которой награждается игрок, проявивший себя в общественной и благотворительной деятельности.

Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/B Bennett / Contributor