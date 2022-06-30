«Флайерс» взяли Тортореллу и ждут быстрого успеха. Плей-офф он может обеспечить, но вряд ли больше

Ветеран снова при деле.

«Филадельфия» переживает глубочайший кризис: за последние четыре года в команде сменилось три тренера (Торторелла – четвертый), в сезонах 2020/21 и 2021/22 «Флайерс» не проходили в плей-офф, заканчивая регулярку на шестом и восьмом местах в дивизионе. Суммарная разница шайб «-125» за два года. Но спад у клуба пошел заметно раньше – с сезона-2012/13 он через раз попадал в плей-офф и лишь однажды продвинулся дальше первого раунда.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер решительно подошел к вопросу выхода из кризиса. Он нанял «The Coaches Agency» – агентство (в клиентах у которого также «Ванкувер» и «Анахайм») помогает сформулировать задачи клуба и сформировать стратегию на интервью с будущими кандидатами на пост главного тренера.

По итогам череды встреч Флетчер принял решение: «Я очень рад назначить Джона следующим главным тренером клуба. Его голос будет звучать со скамейки запасных «Флайерс». В процессе переговоров мы обсудили ряд факторов, которые имеют решающее значение, чтобы у команды был немедленный успех».

Итак, руководство хочет успеха, но какого конкретно? Есть цели краткосрочные и долгосрочные: допустим, в течение трех-четырех лет начать регулярно попадать в плей-офф, еще два года быть в списке контендеров и добираться до второго и третьего раундов, ну, и еще за два-три года взять кубок. Такая последовательность целей кажется разумной, но Флетчер говорит о немедленном успехе. А мы же все понимаем, что «Филадельфия» не выиграет Кубок Стэнли в следующем году?

Несомненно, фигура харизматичного Тортореллы очень подкупает и дает надежду на лучшее будущее, особенно когда он в интервью заявляет о переменах, которые ждут команду: «Если мы хотим расти и быть теми, кем хотим быть, той командой, которую считают стандартом, то культура должна измениться. Суть в том, что я хочу, чтобы команда была жесткой. Я думаю, что нам нужно уметь поставить себя, выглядеть серьезнее, выходя из автобуса».

Так тот ли это тренер, который нужен «Филадельфии» сейчас?

Давайте разбираться.

Козыри Тортореллы – четкая структура, дисциплина, активная и жесткая игра без шайбы, мотивация хоккеистов в том числе через публичные конфликты. Этот способ работает и приносит результат, но скорее тогда, когда игроки и команда подбираются к пику своего развития и им не достает последнего шага. Ну или когда вершина недавно осталась позади, а заряд еще есть – и его можно использовать пару-тройку сезонов.

«Филадельфия» же давно находится в стадии глубокого спада, преодолеть который поможет только глобальная перестройка.

Возможно, в первую очередь генеральный менеджер рассчитывает, что Тортс наладит игру в обороне: «Флайерс» – 27-е по пропущенным в прошлом сезоне. Надежную оборону Торторелла ставит отлично, и это – в совокупности с типичным для его команд форчеком – может обеспечить попадание в плей-офф. Правда, у «Коламбуса» в сезоне-2020/21 не получилось, но, если смотреть в целом по карьере, Торторелла на скамейке – почти гарантия плей-офф.

Будет ли это полезно для «Филадельфии», которая пытается перестроиться? Да, но лишь в краткосрочной перспективе.

Возьмем, к примеру, «Коламбус». До прихода Тортореллы только дважды за 15 лет клуб попадал в плей-офф. С ним – 4 раза за 6 сезонов. Результат отличный, у команды был явный подъем, однако тут есть несколько «но».

Во-первых, «Блю Джекетс» лишь однажды прошли дальше первого раунда (сенсационно свипнули «Тампу» в 2019-м). Команда за четыре плей-офф трижды встречалась с будущими чемпионами: «Питтсбург» в 2017-м (1-4 в серии), «Вашингтон» в 2018-м (2-4 в серии) и «Тампа» в 2020-м (1-4 в серии). И еще раз попала на финалиста: «Бостон» в 2019-м (второй раунд, 2-4 в серии). И все четыре раза очень закономерно проигрывала, хоть и доставляла много неприятностей соперникам, часто доводя матчи до овертаймов. Ну а в последнем сезоне при Торторелле «Коламбус» в плей-офф не попал.

Получается, что «Блю Джекетс» зарекомендовали себя как крепко сбитую команду для регулярки – при Торторелле они стабильно находились около 10-го места как по заброшенным шайбам, так и по пропущенным. Но в матчах на вылет им все равно чего-то не хватало, чтобы тягаться с более мощными организациями. И за шесть лет с Тортореллой этот барьер не был пройден.

Во-вторых, перед сезоном-2022/23 у «Коламбуса» один из самых молодых составов в лиге, а это значит, что команда пошла на новый виток перестройки, которую очевидно не удалось начать с Тортореллой. Кстати, новый тренер Брэд Ларсен – его бывший ассистент. Несмотря на это, при Ларсене, судя по комментариям игроков и сообщениям инсайдеров, команда задышала по-новому, настроение в ней улучшилось, хоть она и не попала в розыгрыш Кубка Стэнли-2022.

В-третьих, можно провести аналогию с футболом и отметить характерную черту работы Тортореллы – так называемый «эффект Моуринью». Что у Жозе, что у Тортса есть тенденция пережестить в отношениях с игроками. В первые сезоны с приходом этих тренеров в новые команды все расцветает – и результат идет вверх. Все отмечают предельную честность Тортореллы в общении с хоккеистами, за это его многие и любят.

Но с течением времени из-за чрезмерной прямолинейности, повышенной требовательности и постоянного желания гнуть свою линию тренеры вступают в конфликты с игроками, просто потому что те устают от давления и постоянного недовольства. Моуринью сливал весь состав «МЮ», а у «Коламбуса» яркий пример – история с Дюбуа, которого пришлось экстренно менять из-за того, что конфликт приобрел публичный характер.

Такие методы выстраивания отношений, как видим, дают эффект только в краткосрочной перспективе.

В-четвертых, в тренерской карьере Тортореллы – лишь два попадания в финалы конференций: в чемпионском сезоне-2003/04 с «Тампой» и в сезоне-2011/12 c «Рейнджерс». Получается, один выход в финал конференции за последние 17 работы! Не слишком похоже на результаты человека, который может обеспечить немедленный успех, если под ним подразумевать хоть что-то за пределами регулярки.

То есть Торторелла – довольно надежный вариант, чтобы поднять команду из аутсайдера до уровня плей-офф, но дальше пойдут сложности, которые в любом случае вынудят снова менять стратегию.

Торторелла не тот тренер, который будет взращивать игроков и находить к ним подход (хотя в интервью он обычно говорит, что не согласен с этим). Воспитывать в них дисциплину – да. Дать финальный толчок уже почти созревшим молодым игрокам – тоже да. Но заниматься развитием вдолгую и на перспективу – это не про него.

У «Филадельфии» будет структура и мощь, но глобальной идеи, которая создается в ходе детальной и скрупулезной работы с игроками, скорее всего, не появится, а без нее сложно претендовать на лидерство и уж тем более на кубок.

Поэтому если руководство хочет, чтобы команда забыла череду неудачных сезонов, обрела характер и стала более грозной, то Джон Торторелла – идеальный вариант, так как у него есть ряд очевидных плюсов в управлении командой, которая потеряла свою идентичность.

Если же клуб рассчитывает в перспективе выиграть кубок, то менеджменту придется пересмотреть свою стратегию, или хозяевам – пересмотреть позиции менеджмента.

Фото: eastnews.ru/AP/Associated Press, BRUCE BENNETT/Getty AFP; globallookpress.com/Fred Kfoury III/Icon Sportswire, Andy Lewis/Icon Sportswire