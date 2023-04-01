Прошел первый турнир по медиагольфу. Участвовали Слуцкий и Дзюба, Плющенко едва не победил

Итоги Лига Ставок MEDIA GOLF.

26 июля состоялся первый медийный турнир по гольфу – Лига Ставок MEDIA GOLF . Несмотря на дождливую погоду, в мероприятии приняли участие известные блогеры, артисты, профессиональные гольфисты и игроки-любители. Турнир дал старт Открытому чемпионату Московской области по гольфу, который пройдет 27-28 июля.

Турнир прошел по стандарту Pro-АM. Это значит, что в составе каждой команды был гольфист-профессионал, медийный игрок, звезда мирового спорта и игрок-любитель.

В качестве медийных игроков на гольф-полях выступили рэпер Элджей, футбольный тренер Леонид Слуцкий, модель Диана Мелисон, рэпер OBLADAET, звезда русского футбола Артем Дзюба, музыкант Эльдар Джарахов, блогер Амиран Сардаров, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, блогер Любятинка, музыкант и медиафутболист Олег Майами и многие другие. Трансляцию вели стендап-комики Надежда Сысоева и Илья Куруч. Также на турнир приехали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян. В этот раз они были гостями – приберегли силы на следующий сезон.

Турнир прошел в Pestovo Golf & Yacht Club . Это гольф-поле площадью более 200 гектаров с уникальным ландшафтом. Клуб находится в живописной местности в 20 километрах от Москвы.

На турнире действовал дресс-код : джинсы запрещены, зато можно носить панамы, бейсболки, брюки-слаксы, поло, свитер или ветровка. Цвет носков – белый. На гольф-полях было очень стильно.

Призовой фонд турнира составил миллион рублей, и он достался команде OBLADAET – Players club team. В напряженной концовке они обыграли «Союз чемпионов» Евгения Плющенко. MVP турнира стал OBLADAET – может ему пора вернуться и в медиафутбол?

Турнир закончился фееричной развлекательной программой – гости смогли попробовать свои силы в уникальном формате «ночного гольфа», а также увлекательном состязании на меткость – гольф-дартсе. Особую атмосферу создали световые инсталляции, светящиеся мячики, DJ-сеты и живая джазовая музыка.

Результаты турнира:

1 место – Players club team (OBLADAET, Андрей Павлов, Нестеров Никита, Андрей Ермеевский).

2 место – «Союз Чемпионов» (Евгений Плющенко, Максим Данилин, Вера Шиманская, Андрей Батурин).

3 место – «Забей» (Любовь Сидоркина, Малахова Екатерина, Николай Досталь).

4 место – Melison Team (Ди Мелисон, Морган, Полина Марина, Артем Макеев).

5 место – Sayonara Boyz (Элджей, Давид Нагиев, Огнева Татьяна, Арсений Джетлаг).

6 место – Miami gang (Олег Майями, Панкина Ольга, Иван Стриганов, Алексей Ким).

7 место – Упал Сахар (Эльдар Джарахов, Алексей Карасев, Рич, Гаранов Дмитрий).

8 место – «Дерзкие Пираньи» (Леонид Слуцкий, Артем Дзюба, Амиран Сардаров, Дмитрий Захаров).

9 место – BAD TEAM (BADBARBIE, Валерий Тупиков, Николай Гуляев, Максим Бирюлин).

Фото: https://t.me/ligastavok_Media_Golf