Спорим с Ван Бастеном: Дуа Липа и Камила Кабельо в финале ЛЧ – отличная идея. Просто нужно поднять качество шоу

Шоу перед финалом Лиги чемпионов – один из самых спорных моментов этого евросезона. Болельщики на «Стад де Франс» во время выступления кубинской суперзвезды Камилы Кабельо тянули You’ll Never Walk Alone, а после него свист был громче, чем аплодисменты. Комментатор Георгий Черданцев сказал, что вообще не в курсе, кто выступает на открытии финала, а Марко ван Бастен разнес УЕФА и ФИФА: «Мы хотим посмотреть футбол, но вынуждены смотреть, как кто-то поет с танцорами. УЕФА и ФИФА пытаются заработать на футбольном матче. Держите это от нас подальше – мы хотим посмотреть матч». В комментариях под этой цитатой в твиттере мнения разделились, но большинство поддержало Ван Бастена.

Первый твит: «Я знаю, что говорю от имени многих футбольных фанатов, когда говорю, что мы не поддерживаем позицию Ван Бастена по этому вопросу». Второй твит: «Нет, это не так. Я и многие люди страдали от этой песни. Она даже не создавала настроения».

Не в восторге и сама Камила: «Поверить не могу, что люди так громко пели гимны команд во время нашего шоу. Мы так долго и усердно работали, чтобы все сделать классно и хорошо выступить», – написала певица в твиттере. Потом она все же удалила твит, вероятно, чтобы не напороться на еще больший негатив.

В комментариях на Sports.ru в топе такие же комментарии – люди не понимают, что связывает футбол и выступление поп-звезды.

И называют «закосом под Супербоул», который не нужен болельщикам.

А теперь идем на ютуб – у шоу за три дня более 9 миллионов просмотров на канале УЕФА , больше 5 – на официальном канале Камилы . Просмотры хайлайтов матча на двух клубных каналах – 1,7 миллиона в сумме.

Церемонии открытия с участием суперзвезд начали проводить недавно. В 2017-м в Кардиффе выступили Black Eyed Peas, затем финалы (с перерывом на ковидный 2020-й) открывали артисты из топа стримингов: Дуа Липа (2018), Imagine Dragons (2019), Marshmello (2021) с предзаписанным выступлением и, наконец, Камила Кабельо.

Мы изучили цифры за последние пять лет – просмотры открывающих шоу в 6-26 (!!!) раз превосходят просмотры хайлайтов.

В расчете использовались публикации на каналах УЕФА, клубов и артистов, то есть не учитывались локальные вещатели. Но даже если учитывать только статистику каналов УЕФА (то есть чисто футбольный источник), окажется, что предыгровые шоу все равно с отрывом разрывают хайлайты по просмотрам.

Аргумент ван Бастена, что аудитории не нужно выступление звезд перед игрой, разрушается такой простейшей метрикой.

Следующий вопрос: нужно ли такое шоу постоянной футбольной аудитории? Он намного сложнее, потому что цифры просмотров не бьются по категориям, а УЕФА не проводил публичных соцопросов.

Но на самом деле точный ответ на этот вопрос не имеет большого значения. Шоу с поп-артистами апеллирует не к ядру футбольной аудитории. Всех постоянных фанатов Лига чемпионов уже примагнитила – просто лучшим качеством футбола в индустрии. Но, согласно исследованию Ассоциации европейских клубов (ECA – туда входят 240 клубов из всех стран, в том числе все топы), постоянно поглощают разный футбол только 25% футбольной аудитории. Остальные 75% разбиваются так:

• 19% следят только за главными турнирами и матчами

• 27% следят за футболом больше для социализации, для общения со знакомыми (среди этого сегмента более половины – младше 35 лет)

• 19% смотрят футбол из-за близких родственников и друзей

• 11% в первую очередь следят за конкретными игроками (самый молодой сегмент – 53% в возрасте 13-34).

Еще один пункт из этого же официального исследования, проведенного ради клубов из европейских лиг: среди этой нехардкорной 75-процентной аудитории около половины предпочтут матчу просмотр Нетфликса (или другого видеостриминга), поход в кино или другое развлечение. И именно на эту аудиторию нацелено привлечение артистов с крупнейшими фан-базами. Так с брендом Лиги чемпионов и статусом его финала как главного клубного матча на планете знакомятся миллионы новых зрителей, которые слушают Дуа Липу или Камилу Кабельо и наткнулись на их выступление в соцсетях. Лояльнее к ЛЧ становятся те, кто смотрят матч за компанию с родственниками и друзьями и слушают поп-музыку. А хардкорные футбольные фанаты могут просто потерпеть несколько минут или полистать последние новости.

Говорить, что УЕФА не должен зарабатывать на Лиге чемпионов, – настоящее лицемерие, потому что именно призовые от УЕФА позволяют клубам пополнять кошельки (топ-клубы получают под 100 млн евро в год и больше) и покупать новых звезд, за которыми следят болельщики. Без больших денег большого футбола уже не бывает. А больших денег не бывает без обращения к большой аудитории (которой нужны не только 90 минут игры).

Проводя очевидную параллель с Супербоулом, мы видим, что в NFL хайлайты матча тоже смотрят в 5-10 раз хуже, чем халф-тайм шоу. Что массовый зритель вероятнее помнит о Супербоуле: финалистов-2004 или грудь Джанет Джексон? Триумф «Рэмс» в 2022-м или коллаборацию богов западного побережья (Dr.Dre, Снуп Дог, Кендрик Ламар) + Эминема и Мэри Джей Блайдж? Ответ понятен интуитивно, ответ очевиден из цифр на ютубе.

Но кор-аудиторию американского футбола существование халф-тайм шоу никак не задевает. Оно просто никому не мешает. Более того, оно давно стало частью ДНК финала, а высочайший уровень организации превратил шоу в более важный критерий признания артиста, чем любая музыкальная премия.

Выступление Камилы Кабельо в Париже не сработало по обоим этим пунктам. С одной стороны, старт матча и так задержался из-за проблем с фальшивыми билетами – заждавшиеся болельщики на стадионе и у телевизоров по умолчанию хотели, чтобы матч начался как можно скорее. С другой, реализация выступления, как и в прошлые годы, оказалась в нескольких световых годах позади халф-тайм шоу Супербоула. Просто сравните шоу Камилы и перформанс в последнем финале NFL. И в этом нет вины кубинки: на стадионных концертах даже самый харизматичный артист не справится без высококачественной сценографии и режиссуры.

Финал Лиги чемпионов и сейчас спортивное событие с самой большой аудиторией на планете : в прошлом году матч между «Челси» и «Манчестером Сити» посмотрели более 700 миллионов человек (против около 500 миллионов зрителей финала ЧМ Хорватия – Франция и 112 миллионов на прошлом Супербоуле). Качественное шоу уровня Супербоула перед стартовым свистком или в перерыве – это возможность уйти в еще больший отрыв.

УЕФА все делает правильно. Нужно только отладить организацию, чтобы не раздражать болельщиков, и поднять качество до уровня NFL.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, David Ramos, Kevin C. Cox, Shaun Botterill