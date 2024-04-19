Покрышки без воздуха и управление силой мысли: нейросеть создала болид по советам гонщиков

Концепт, который хочется увидеть на трассе.

Автоспортивный сезон набирает обороты, и пока фанаты находятся в ожидании, непосредственные участники, за какими технологиями стоит будущее соревновательных заездов. Эксперты брендов высокотехнологичного топлива G-Drive и моторных масел G-Energy узнали у профессиональных гонщиков России и мира, какими инновациями должен обладать спортивный болид, чтобы совершить прорыв в гоночном мире.

Собрать разрозненные идеи в единую картинку доверили нейросети: эксперты брендов отобрали самые перспективные ответы, которые легли в основу промптов для модели Stable Diffusion. Получился футуристичный концепт, который мы, возможно, увидим на треке в будущем. Но любителям скорости не нужно долго ждать, чтобы увидеть спортивные болиды в действии: предстоящий автоспортивный сезон в России включает три большие серии кольцевых гонок: СМП РСКГ Туринг, СМП РСКГ Эндуранс и Russian Endurance Challenge.

Гонщики мечтают о «безлимите» на шины и топливо, двигателях V12 и неуязвимости. Но коробку передач все же захотели оставить в прошлом

Пилотов опросили во время G-Drive фиджитал-гонок в рамках «Игр Будущего», которые прошли в Казани в начале марта. Как оказалось, от болида будущего они ждут комфортного вождения и бесконечного ресурса. Энцо Фей из Китая представил машину, на которой не нужно будет заморачиваться с переключением передач. Чемпион Казахстана по картингу Артем Ченцов прямо сказал, что в будущем не обойтись без продвинутых вспомогательных систем, а для его напарника Бакбергена Мирманова самым главным качеством оказался бесконечный запас топлива.

У Роберто Мери и Анастасии Нифонтовой запросы почти совпали: экс-пилоту «Формулы-1» нужны «нестираемые шины», а знаменитая российская раллистка мечтает, чтобы они еще и не прокалывались. Ира Сидоркова, в отличие от коллег, озаботилась безопасностью: для нее идеальный болид будущего прежде всего неуязвим к повреждениям.

Другие гонщики (например, молодой канадец Ник Гилкс) представили себе болид с двигателем V12 — хитом автоспорта прошлых лет. Но точнее всех ключевое ожидание от новой техники сформулировал лидер команды G-Drive Racing и чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов. По мнению Русинова, какой бы ни получилась машина, она должна «дарить эмоции».

Результат — концепт, в котором сочетаются передовой дизайн, фантазия и смелые эксперименты прошлого

После опроса эксперты G-Drive и G-Energy отобрали предложения, на основе которых нейросеть сгенерировала изображения футуристичного болида. Он воплотил в себе как теоретические разработки, так и решения, которые уже применяются в автоспорте. Например, для избежания проблем с износом шин предлагается перейти на безвоздушные колеса, в которых амортизация достигается не с помощью воздушной камеры, а за счет плотной решетки спиц из полимеров. Такие шины нельзя проколоть, они не взорвутся от износа во время гонки и менять их нужно будет реже обычных.

Полимеры также планируется использовать в корпусе болида, чтобы сделать конструкцию не только прочной и сверхлегкой, но заодно позволить ей накапливать заряд, словно у заряжаемой батарейки. И там самым снижая потребность в тяжелых аккумуляторах.

На грани фантазии и реальности проектировалось управление. Заменив приборную панель сенсорами с дополненной реальностью, способными просчитывать и визуализировать оптимальную траекторию прохождения трассы прямо на треке, дизайнеры заодно придумали использовать нейроинтерфейс, встроенный прямо в шлем пилота. С его помощью гонщик смог бы воздействовать на отдельные системы автомобиля силой мысли.

Более традиционным решением стала гибридная силовая установка с двигателем внутреннего сгорания V12, чью мощь дополнят четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Вместе эти двигатели будут плавно регулировать крутящий момент, что позволит использовать бесступенчатую трансмиссию с постоянным передаточным коэффициентом, упрощая жизнь пилоту. В теории такая гоночная машина получится мощной, но вместе с тем будет производить минимум вредных выбросов.

Аэродинамика болида предполагает наличие подвижных элементов, но в отличие от «Формулы-1», где при прохождении прямых у машин на заднем антикрыле активируется так называемый ДРС, на концепте управлять можно будет еще и передним спойлером.

Еще одна фишка, которую предложили добавить эксперты — огромный вентилятор, расположенный между днищем и кормой. По задумке установка будет словно пылесос высасывать воздух из-под болида, создавая снизу область разреженного воздуха и увеличивая прижимную силу. Интересно, что такое смелое решение уже однажды применялось в «Формуле-1» командой «Брэбем». Машине с похожим «пылесосом» удалось даже выиграть одну гонку, прежде чем конкуренты добились ее запрета. Сегодня похожее изобретение используется на передовом суперкаре Gordon Murray T.50.

Авторы проекта не только хотят вдохновить конструкторов на создание настоящего болида будущего, но и сами внедряют передовые технологии

G-Drive и G-Energy надеются, что их проект привлечет внимание к инновациям в автомобильной индустрии и поможет стимулировать разработку новых инженерных решений, включая создание сверхсовременного гоночного болида. Вместе с тем оба бренда уже сейчас применяют высокие технологии в производстве собственной продукции, пользующейся большим спросом в автоспорте.

Другие варианты концептов, предложенные нейросетью

На основе опыта, полученного в ралли-рейдах и кольцевых гонках, специалисты G-Energy, используя искусственный интеллект, разработали сервис предиктивной диагностики, который позволяет в кратчайшие сроки определять состояние моторов по одной капле отработанного масла. Результаты этих исследований также применяются при создании новых рецептур моторных масел. Неравномерные нагрузки, которые двигатель испытывает во время гонки, похожи на рваный темп при движении в городских пробках, поэтому новые линейки масел G-Energy содержат «умные» присадки для защиты моторов не только на автодромах, но и на обычных дорогах.

Другие варианты концептов, предложенные нейросетью

Сочетание высоких технологий с качеством отличает и топливо G-Drive, которое производится только из продуктов нефтепереработки без октаноповышающих добавок. На фиджитал-гонке «Игр будущего» команды использовали именно это топливо и моторные масла G-Energy, которые справились с еще одним испытанием в экстремальных условиях автоспорта. Подобная проверка является обязательной для продуктов обоих брендов, которые доступны любому водителю из числа клиентов сети АЗС «Газпромнефть».

Поводов доказать свое качество для топлива G-Drive и моторных масел G-Energy в этом году будет еще достаточно, ведь оба производителя выступят поставщиками для крупнейших гоночных соревнований страны — от кольцевых гонок до не менее сурового к технике ралли-рейда «Шелковый путь».

Таким образом самые смелые идеи из будущего при помощи автоспорта постепенно превращаются в реальность. Возможно, через пару десятков лет болид, нарисованный по советам пилотов, перенесется с рендеров на настоящие гоночные трассы, а его созданные с использованием нейросетей технологии найдут применение в том числе и в обычных автомобилях.

Реклама, 18+. ПАО «Газпром нефть». Erid: 2SDnjeJac8h