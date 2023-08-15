G-Drive Racing снова отрываются в эндурансе.

Менее чем через месяц после успешного финиша в ралли-рейде «Шелковый путь» G-Drive Racing вернулись на трассу «Игора Драйв». Команда во главе с российской звездой «Ле-Мана» Романом Русиновым снова стартовала в гонках на выносливость в рамках фестиваля GARAGE FEST – крупнейшего события в современном российском автоспорте. На гонку команда приехала в статусе победителей прошлогоднего ивента – уже без Даниила Квята в составе, но с тем же настроем на победу.

О том, как сложился уик-энд G-Drive Racing на питерской трассе, рассказываем в репортаже с одной из самых интересных гонок сезона.

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Официальное название мероприятия, куда в минувшие выходные приехала гоночная команда G-Drive Racing – фестиваль скорости, музыки и драйва GARAGE FEST Игора Драйв 2023. В течение двух дней на самом современном автодроме страны прошло сразу несколько соревнований, одним из которых стал третий этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC). На 4-часовую гонку под Санкт-Петербургом заявились 27 экипажей, включая G-Drive Racing, чей бренд известен во всем мире именно по успешным выступлениям в культовом марафоне «24 часа Ле-Мана».

Что касается самого российского чемпионата по эндурансу (от английского endurance – выносливость), то его история ведет отсчет с 2015 года. Благодаря довольно открытому регламенту серии всегда удавалось привлекать большое количество участников на самой разной технике, включая титулованных пилотов и других знаменитостей мирового автоспорта. Например, в REC успел погонять даже главный архитектор «Формулы-1» Герман Тильке, спроектировавший в том числе «Игору Драйв».

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Не менее представительным остается состав REC и в последние годы. В прошлом сезоне на «Игоре» стартовало сразу трое экс-пилотов «Ф-1», одним из которых был Даниил Квят, ехавший за G-Drive Racing в экипаже с Романом Русиновым. А в этот раз среди участников кроме Романа можно было увидеть британца Адама Кристадулу, выигрывавшего «24 часа Нюрбургринга», еще одного ветерана эндуранс-гонок из России Виктора Шайтара и таланта из младших формул Михаэля Белова.

Техника, на которой выступают все эти парни и их соперники, делится на 6 классов или три основных категории: построенные с нуля и только для гонок прототипы (CN и CN Pro), машины на основе дорожных спорткаров (самый мощный классс GT Pro, GT и любительский GT Am), а также туринговые автомобили (GT Light), собранные по правилам европейских кузовных серий.

Среди обилия японских, итальянских и немецких марок (в особенности различных моделей Mercedes-AMG) на гонках REC также можно увидеть российские разработки – например, подготовленную конструктором Игорем Ермилиным «Марусю» В1 GT.

В начале сезона-2023 на трассе к ней присоединялась совсем редкая Marussia B2, но пока у русских спорткаров за три гонки всего несколько пройденных кругов на двоих – мешают регулярные поломки и аварии, без которых не обошлось на «Игоре Драйв».

Расположенный в 50 километрах от Санкт-Петербурга автодром несмотря на не самую сложную конфигурацию может быть довольно требовательным к пилотажу. Сказывается не только переменчивая северная погода, но и техничные секторы чередующиеся с длинными прямыми, одна из которых, где находится старт-финиш, растянулась на целый километр. Вовремя «переключиться» с затяжной прямой и сбросить скорость перед резким поворотом не всегда удается даже опытным пилотам и можно только гадать, как бы справлялись с этим треком Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. Ведь в 2023-м «Игора Драйв» должна была сменить Сочи в календаре «Формулы-1» и принять дебютный Гран-при России.

По заявлениям организаторов нынешнего GARAGE FEST, за выходные автодром посетило более 30 тысяч зрителей. По сравнению с прошлым годом программа фестиваля стала более объемной и включила два крупных соревнования вместо одного. В субботу параллельно заездам REC в дрифт-зоне многофункционального комплекса шла квалификация RDS Europe, а днем позже состоялись уже парные заезды дрифтеров.

Кроме того, в промежутках и во время соревнований для посетителей было организовано сразу несколько выставок гоночных и раритетных автомобилей. Например, перед паддоком глушил всех своим рокотом дрэгстер Promod Camaro c мотором на 3500 лошадиных сил, а в музее автодрома в более тихой атмосфере можно было посмотреть на легендарный Bugatti Type 35B, доминировавший в Гран-при 1920-х.

В зоне G-Drive разместили уже традиционные гоночные автосимуляторы для гостей фестиваля, а также кормили бургерами. А для детей была организована отдельная игровая зона с машинками. По сути на время GARAGE FEST пространство «Игоры Драйв» превратилось в «Диснейленд» для фанатов автоспорта, а в финале каждого дня публику провожал концерт звездных музыкантов. И только пилотам вместе с командами не было особого дела до развлечений вокруг. Все это время они готовились устроить главное шоу уик-энда.

Болид G-Drive Racing – почти формульная машина, созданная для гонок на выносливость. Но есть и слабые стороны. Помогает огромный опыт команды

Примерно за два часа до гонки REC пит-лейн открывается для всех желающих, и посетители могут рассмотреть вблизи боксы команд вместе с машинами. В оставшееся время механики активно работают у разобранных болидов – корректируют настройки и проводят итоговые проверки всех систем. Этап на «Игоре Драйв» в этом году получился максимально сжатым по расписанию и вместо стандартных двух дней участникам пришлось ехать в субботу сразу тренировку, квалификацию и гонку. К тому же днем ранее единственную тестовую сессию подпортил дождь, из-за чего гонщики не успели толком вкатиться в трек, на котором не ездили почти год.

Подготовка к подобным соревнованиям не ограничивается парой суток и может занять до нескольких недель кропотливой работы. Команде G-Drive Racing даже пришлось пропускать предыдущую гонку REC в Москве из-за того, что стартовать нужно было менее чем через неделю после сложнейшего ралли «Шелковый путь». Роману Русинову, который ехал ралли-рейд за рулем багги, а также ключевым механикам, готовившим вездеход, элементарно не хватило времени. Тогда было решено сделать ставку на «Игору Драйв».

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В паддоке команда G-Drive Racing выделяется среди остальных коллективов большим количеством молодых ребят, работающих вместе с опытными коллегами. Это студенты Московского Политеха, которых Русинов привлекает в топовую конюшню на практику.

Получается своеобразная учебная платформа для будущих гоночных кадров с выездами на настоящие соревнования вместо пар. Болид, который они обслуживают, тем временем ожидает старта в боксе с полностью снятым обвесом.

В прототипе с индексом G01 угадывается французская разработка Ligier JS53, которая популярна в национальных чемпионатах эндуранс по всему миру. В REC эта машина выступает в классе спортпрототипов CN Pro, созданных исключительно для езды по гоночным трассам. Наиболее близкими по характеристикам к G01 и другим CN-прототипам являются болиды «Формулы-3», то есть речь идет о почти формульных машинах с закрытыми колесами. При весе около полутонны легкий G01 обладает неплохой динамикой разгона даже при не самом мощном родном двигателе (255 л.с. у JS53 – прим. Sports.ru), но прежде всего берет отличной управляемостью в поворотах. Секрет кроется в низком центре тяжести и продуманной аэродинамике, буквально «вжимающей» прототип в трассу на большой скорости.

Конечно, сравнивать G01 с гиперкарами мирового чемпионата WEC и ждать от него чего-то подобного на трассе нельзя – данный прототип все-таки не относится ни к одному из классов ле-мановской техники. Но при этом про машину можно сказать, что она буквально создана для гонок на выносливость. В REC маленький и юркий G01 не только обгоняет в поворотах более мощные суперкары GT, а еще отличается надежностью и простотой в обслуживании – на «Игоре Драйв» болидом занималось не более десяти человек. Сами же пилоты говорят, что проблемы с G01 возникают только, если медленно ехать, тогда машина начинает перегреваться.

Таким образом G01 превращается в серьезного соперника на трассе, если окажется в руках опытного пилота и команды, как и случилось с G-Drive Racing. В прошлом году на гонках в Игоре маломощный прототип, казавшийся по признанию Даниила Квята «игрушечным» в сравнении с огромными Mercedes-AMG GT и стремительным BR03 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, смог одержать неожиданную победу в абсолютном зачете.

Кроме мастерства Русинова и Квята важную роль в тот раз сыграла правильная стратегия дозаправок, а также само топливо, которое заливали в болид. Дело в том, что свои победы команда одерживает на высокотехнологичном бензине марки G-Drive, доступном всем автомобилистам на АЗС сети «Газпромнефть». Такой выбор обусловлен совсем не тем, что G01 является неприхотливым болидом – то же самое топливо льют в машины остальных участников REC и других российских кольцевых серий, а еще международного ралли «Шелковый путь». Востребованность в автоспорте, известном своими требованиями к качеству, служит лучшим признанием для топлива G-Drive.

Не стала исключением и гонка в рамках GARAGE FEST этого года, куда компания пригнала огромный бензовоз, чтобы обеспечить всех участников соревнований топливом. И как на любой заправке «Газпромнефть» перед тем, как попасть в бензобак машины, будь то прототип REC или обычный дорожный автомобиль, бензин прошел обязательную проверку в мобильной лаборатории, тоже посетившей автодром «Игора Драйв». Забавно, что в 2019 году представитель главного поставщика топлива для «Ле-Мана» обещал гоночный бензин на обычных АЗС через 10 лет. В случае с G-Drive этот момент наступил намного раньше.

Экипаж Русинова выиграл квалификацию, а в гонке рисковал со стратегией и боролся за победу до финиша. Машина встала всего через пару метров после клетчатого флага

Четырехчасовую гонку на «Игоре Драйв» экипаж Романа Русинова и Вадима Мещерякова начинал с первого места стартовой решетки. В утренней квалификации пилотам G-Drive Racing удалось обойти главных конкурентов из Capital Racing Team, выступающих на Mercedes-AMG GT3, и Spora GT на Lamborghini Gallardo того же класса. Тем не менее никто в команде не испытывал иллюзий по поводу легкой гонки, так как мотор прототипа G01 значительно уступал обеим машинам соперников в мощности.

«Будет непросто. Мы выиграли квалификацию всего на одну десятую. Не вижу шансов, как мы можем объехать «Мерседес» на прямой – у них на 300 лошадиных сил больше, чем у нас. Только, если поймать их где-то в трафике или они допустят ошибку. Думаю, на старте они вырвутся вперед, а дальше будет уже менеджмент», – объяснял сложность предстоящей гонки Роман Русинов.

В G-Drive Racing действительно решили поставить на стратегию и провести обязательные по регламенту три пит-стопа с наименьшей потерей времени, пользуясь желтыми флагами. Тем более, что похожая тактика уже помогла Русинову и Мещерякову выиграть первый этап REC на Moscow Raceway в мае.

Шанс на выгодный пит-стоп появился сразу после старта, когда из-за крупной аварии на трассу выехал сейфти-кар. Русинов и его главный соперник Денис Ременяко из Capital Racing Team мгновенно нырнули в боксы, тем самым не сильно отстав от замедлившегося пелотона. Правда, у тактического хода была и обратная сторона – теперь двум лидерам пришлось пробиваться вперед с последних мест.

Лучше с задачей справился Русинов, который быстро разобрался с трафиком перед тем, как поменяться в кокпите с Мещеряковым. Интересно, что Вадиму доверили проехать только один короткий стинт, в то время, как большую часть дистанции преодолел его титулованный напарник. Возможно, после долгих перегонов на «Шелковом пути» Роман привык сидеть за рулем по несколько часов подряд. Или чемпион мира просто истосковался по кольцевым гонкам за три месяца без REC.

Тем временем за полтора часа до финиша из борьбы с техническими неисправностями выбыла красная Lamborghini Gallardo команды Spora GT, а грозный «Мерседес» Capital Racing Team едва не застрял в гравии после вылета. Лидерство экипажа Русинов-Мещеряков становилось все увереннее не только из-за неудач преследователей, но и благодаря грамотно спланированным пит-стопам. Оба раза G-Drive Racing удавалось проводить дозаправку во время так называемой нейтрализации, пока пелотон ехал в половину темпа из-за инцидентов на трассе.

И когда за 6 минут до клетчатого флага всем казалось, что Роман Русинов едет ко второй подряд победе на «Игоре Драйв», черно-оранжевая машина под номером 26 внезапно свернула на пит-лейн. Сначала в боксах подумали, что у прототипа из-за «рваного» темпа гонки раньше времени закончилось топливо, но после того, как механики сняли кожух с моторного отсека стало ясно – на последних кругах нас ждет драма. Под самый финиш у G01 сломалась система охлаждения и потек антифриз, отчего начал греться двигатель. Долив жидкости, машину выпустили обратно на трассу с отставанием в один круг от захватившего лидерство экипажа Ременяко-Кристодулу.

Несмотря на критическое состояние автомобиля и всего три минуты до финальной отмашки Русинов включился в погоню за «Мерседесом», но не успел вернуть себе первое место. Едва перетянув финишный створ G01 встал на прямой у главной трибуны, а Роман отправился до боксов пешком, явно не понимая радоваться ему или грустить.

Несмотря на идеальную работу всей команды, из-за досадной поломки, G-Drive Racing пришлось довольствоваться в этот раз вторым местом абсолютного зачета. Впрочем, с главной задачей уик-энда гонщики справились безупречно, подарив зрителям незабываемое шоу на крупнейшем фестивале скорости страны.

Фотографии: Евгений Сафронов/Росгонки, Станислав Тен для G-Drive Racing, пресс-служба «Газпромнефть», Ивлев/Росгонки, Эрик Расулев

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