Дневник большого приключения.

Ралли «Шелковый путь» – самое масштабное событие в российском автоспорте. Прямо сейчас в этом нет никаких сомнений.

В отличие от залетавших в нашу страну на короткие гастроли мировых серий, «Шелковый путь» позволяет гонщикам знакомиться со страной, а стране – с большими гонками.

Здесь можно стать очевидцем раллийного шоу, просто выйдя на ближайшую проселочную дорогу. Или заправляясь на бензоколонке, встретить потерявшийся караван гоночных машин. Наверное, такой видел философию ралли-рейдов Тьерри Сабин, придумавший легендарный «Дакар», чьи традиции перенял «Шелковый путь».

Чтобы рассказать об уникальности этой гонки, наш медиаэкипаж следует за участниками с самого старта и ведет дневник из эпицентра событий.

Прощание с бурей (Казань. Старт ралли)

В 2023 году история «Шелкового пути» закольцевалась. Как и самая первая гонка 14 лет назад, соревнования вновь стартуют в Казани. Отсюда через Башкирию гонщики отправятся в сторону предгорий Южного Урала, потом выйдут в степи Оренбуржья и проедут по Поволжью, воронежскому и липецкому Черноземью, чтобы 15 июля финишировать на Красной площади в Москве. Всего на маршруте будет девять городов в 13 российских регионах – кроме Казани и Москвы это Уфа, Магнитогорск, Оренбург, Самара, Саратов, Волгоград, Липецк.

Татарстан – дом легендарного «КАМАЗ-мастер» – встречает прибывающие на ралли команды изнуряющей жарой, от которой механики и пилоты укрываются в шатрах на парковке футбольной арены «Рубина». Отсюда экипажи отправляются на предстартовые тесты под городом и официальные мероприятия в самой Казани. К слову, выбирать стадионы в качестве базы – старая раллийная традиция еще со времен африканских маршрутов «Дакара».

Прогуливаясь по стоянке, куда постепенно заезжают все новые и новые команды, можно встретить звезд мирового ралли в почти домашней обстановке. Например, Анастасия Нифонтова в ожидании медиа-ивента чиллит рядом со своим багги по прозвищу Крош, пока рядом ее сын гоняет радиоуправляемую машинку.

«Есть такой мультик «Смешарики». Те, у кого дети, знают. Там один из главных персонажей – суетной кролик Крош. И машина у меня тоже все время скачет, суетная, маленькая, веселенькая. Поэтому мы ее назвали Крош», – мило объясняет обладательница Кубка мира по кросс-кантри ралли и первая женщина, в одиночку преодолевшая «Дакар» на мотоцикле без помощи механиков.

Его первый карт привез из Европы сам Чагин. А сейчас российская звезда «Ле-Мана» впервые поедет ралли «Шелковый путь»

Ее напарником по команде G-Drive Racing в этом году выступит Роман Русинов – звезда «Ле-Мана», но при этом абсолютный новичок в ралли. Несмотря на внешнюю непринужденность, пилот с энтузиазмом осваивает совершенно новый для себя вид гонок. По собственному признанию, накануне старта Русинов вместе с командой настраивал свой автомобиль до трех ночи.

А пока Анастасия и приехавший поддержать друзей дрифтер Никита Шиков шутят по поводу стильной прически Романа. «Задайте Роме самый главный вопрос – доедет ли его прическа в том же виде до Москвы?», – смеется Шиков.

Менее чем через двое суток ребята окончательно сменят настрой на боевой, а мирно стоящие гоночные машины заревут на максимальных оборотах.

Но перед этим Казань устраивает раллийному каравану масштабные проводы. В день торжественного старта Площадь Тысячелетия у подножия местного Кремля напоминает фестиваль Гластонбери – все лужайки и подходы заполнены толпами желающих увидеть вживую «КАМАЗы», «МАЗы» и остальных участников ралли.

В ожидании парада экипажей публику развлекают сорвиголовы из мотофристайла, а на официальной части появляется министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассказывающий о международном статусе ралли «Шелковый путь». На тринадцатую итерацию марафона во всех категориях с учетом любителей заявлено под сотню экипажей из 23 стран.

Самый длинный день (Казань – Уфа. Этап 1)

Первый зачетный день ралли начинается для всех участников с дороги на старт. В отличие от «Формулы-1» или других кольцевых серий, непосредственно до гоночного отрезка экипажи добираются своим ходом по дорогам общего пользования – и сразу на боевых машинах. Это же касается и перегона от финиша спецучастка до зоны ремонта и ночевки, так называемого бивака. Поэтому в дни ралли поток обычных автомобилей на шоссе рядом с местом соревнований пестрит яркими ливреями гоночных машин.

Скоростной участок первого дня «Шелкового пути» по меркам ралли-рейдов небольшой. Маршрут тянется на 142 километра от живописного озера под Казанью, в местах, где родился писатель Гавриил Державин. Более утомительной для экипажей и команд выглядит многочасовая поездка после – до Уфы, где располагается следующий бивак.

За красотой стартового этапа тем не менее скрывается несколько ловушек, в которых можно застрять или сбиться с пути. На развилках или «штанах», как их называют раллисты, хорошо видно, как некоторые штурманы в последний момент начинают жестикулировать руками, указывая пилотам верный курс. Дорога явно пытается запутать гонщиков.

Тем не менее большинство экипажей остаются довольны открытием ралли. Сетуют лишь на сильные клубы пыли от идущих впереди машин, из-за чего многим приходится ехать вполоборота. Владимир Васильев, ведущий борьбу за трофей «Шелкового пути» (до этого гонщик уже два раза пытался выиграть «Белого тигра»), преодолевает маршрут за полтора часа, показывая лучшее время дня не только среди внедорожников, но и в общем зачете. Следом финишируют грузовики, причем двум из трех белорусских «МАЗов» удается опередить коллектив «КАМАЗ-мастер» в полном составе!

Пилоты G-Drive Racing также заносят этап себе в актив: дебютировавший Русинов с ходу приезжает в топ-5 категории мотовездеходов. Еще лучше дела складываются у Анастасии Нифонтовой. Несмотря на то, что ее экипаж попал в небольшую штурманскую ловушку, а затем долго ехал в коробочке за медленным соперником, гонщица финиширует второй в зачете багги. Уже вечером ее главному конкуренту – победителю «Дакара» Сергею Карякину – за нарушение скоростного лимита рядом с населенным пунктом накидывают штрафные минуты к результату, и Настя выходит в лидеры своего класса.

Как и в любом ралли-рейде, старт «Шелкового пути» не обходится без драмы. В багги другого фаворита гонки Дмитрия Мордковича на спецучастке прилетает крупный камень, по сути выбивая москвича из дальнейшей борьбы за призы. Из-за долгого ремонта Мордкович добирается до Уфы в самом хвосте каравана.

На перегоне в Башкирию гоночные машины, которых в этом году на «Шелковом пути» прибавилось почти во всех классах, и еще большее число автомобилей сопровождения группками останавливаются на импровизированной заправочной станции. Официальный поставщик ралли сеть АЗС «Газпромнефть» подгоняет свои бензовозы прямо на участок по ходу длиннейшего лиазона (дороги от финиша до бивака), обеспечивая все экипажи необходимым топливом. Сотрудничество компании с крупнейшим автоспортивным мероприятием в стране – не просто статусная история. «Шелковый путь» служит для нее испытательным полигоном перед тем, как предложить продукцию клиентам – обычным автомобилистам на любой из АЗС своей сети. Все верно: то же самое топливо, которым заправляется топовая раллийная техника, доступно любому водителю в стране.

Преодолев за день более 600 километров, мы въезжаем в Уфу на закате. Каждую машину у входа на бивак встречают почти как на красной дорожке – в сумерках щелкают вспышки камер, а облепившие ограждения люди машут экипажам. Оказавшись внутри закрытого технического парка, понимаешь, что именно здесь раскрывается суть ралли – города на колесах, который никогда не спит. Несмотря на наступающую ночь, площадка у хоккейного комплекса становится шумнее с каждым новым гостем: механики моют, разбирают и чинят прошедшую нелегкий путь технику, вспомогательные службы готовят все для следующего дня, а мы перебегаем от одной командной стоянки к другой, чтобы успеть поговорить с гонщиками, пока они не ушли спать или помогать с ремонтом.

Когда далеко за полночь мы идем с бивака, чтобы перехватить хотя бы пару часов сна перед ранним стартом, замечаем, что Роман Русинов все еще остается в шатре G-Drive Racing. В окружении механиков он проводит разбор полетов, а затем возвращается в кокпит своего багги, чтобы что-то проверить в управлении. Роман едет один из своих самых сложных марафонов в карьере. Только вместо асфальтовых прямых трассы Сарта – бездорожье, а вместо 24 часов – восемь бессонных суток.

Битва титанов (Уфа – Магнитогорск, Магнитогорск – Магнитогорск. Этапы 2 и 3)

Дорога на старт второго этапа ведет сквозь лесистые предгорья Урала. Пару часов спустя изумрудные холмы сменяются на луга такого же цвета, а затем на выжженные солнцем поля – мы подъезжаем к равнине перед Магнитогорском. Маршрут сегодня повторяет дорогу из Казани в Уфу, но в обратной последовательности – длинный лиазон, потом короткий скоростной участок.

Сам старт расположен в березовой роще, где крупные машины собирают гербарии из листвы на крыше. Особенно не везет Эдуарду Николаеву из «КАМАЗ-мастер», который в погоне за лидирующим на «МАЗе» Сергеем Вязовичем разбивает лобовое стекло об особенно крепкую ветку.

После короткого и коварного участка в зарослях гонка продолжается по раскроенному мелкими речками плато. Один из бродов на пути – узкое русло Урала, за которым начинается азиатская часть России. В ожидании эффектных проездов с кучей брызг на берегах потихоньку собираются жители ближайших поселков и фоторепортеры.

Однако не все гонщики рискуют бросаться в незнакомую лужу на полной скорости и явно осторожничают перед съездом в воду, чем вызывают неодобрение у зрителей. Наконец, пара «КАМАЗов» устраивает шоу и с ходу влетают в брод, а за ними то же самое проделывает пикап «ГАЗель», срывая овации.

Довольные фотографиями, мы снимаемся с точки и двигаем к биваку в Магнитогорске, где раллийный караван пробудет двое суток. После бешеного темпа первых дней организаторы планируют сделать круговой этап и дать командам небольшую передышку.

Города по обе стороны «уральского пояса» кроме всего прочего славятся своими хоккейными традициями, поэтому, как и в Уфе, в Магнитогорске нас приютила домашняя площадка еще одного клуба КХЛ – «Металлурга». Прямо внутри арены, на которой выступает «Магнитка», организаторы разбивают большую столовую для всех участников «Шелкового пути» – от экипажей до волонтеров, помогающих нам в каждом городе.

Если повезет, за столиками можно подглядеть за внутренней кухней ралли. Например, как вдали от всех обсуждают прошедший этап два заклятых соперника из лучших грузовых команд мира – лидер «КАМАЗа» Дмитрий Сотников и шеф-пилот «МАЗа» Сергей Вязович.

После первых двух дней ралли Вязович уверенно держит лидерство, в то время как у прошлогоднего триумфатора «Шелкового пути» Сотникова гонка явно не ладится. На сегодняшнем этапе его казавшийся непобедимым «КАМАЗ» едва не сходит с дистанции, наглухо застревая в броде. Основного конкурента спасает другой «МАЗовец» Виталий Мурылев, с третьего раза выдергивая машину Сотникова из болота.

На биваке говорят, что южноуральский рельеф лучше подходит именно «МАЗам» за счет их капотной компоновки и, как следствие, лучшей маневренности. Поэтому юркие красные грузовики едут заметно быстрее на узких, извилистых тропах в лесах или по пересохшим руслам рек. Косвенно это подтверждает тот факт, что единственный «КАМАЗ», который висит на хвосте у Вязовича – тоже «капотный» прототип под управлением пятикратного победителя «Дакара» Эдуарда Николаева.

«Сложный маршрут в навигационной части, – делится со мной впечатлениями Сергей Вязович. – Штурманам приходилось очень несладко. Наш экипаж тоже допускал мелкие ошибки по навигации, но Алексей Вишневский и Виталий Мурылев (пилоты двух других экипажей «МАЗ-СПОРТавто») потеряли еще больше на этих моментах. Дорога очень нагруженная для шин из-за максимальных скоростей, твердого грунта, экстремальных 90-градусных поворотов и, как следствие, поздних торможений. Мы все время скользим. Поворот боком, скольжение – и так каждые полтора километра. Других трудностей у нас не возникало. Где-то капотник, конечно, имеет преимущество. Не только на извилистой трассе, но и на бездорожье. На ухабах после прыжков нас меньше трясет, потому что сидим в центре автомобиля».

На третий день гонки пять «КАМАЗов» поочередно давят на «МАЗ» Вязовича, но белорусский гонщик удерживает лидерство, заодно выигрывая баху (короткая версия ралли-марафона – прим. Sports.ru) чемпионата России, совмещенную с этапами «Шелкового пути».

«Вчера команда закончила необходимые работы в два часа ночи, а в пять тридцать нам нужно было выдвигаться на утренний старт», – бодро говорит о цене победы Вязович. Первая партия в противостоянии двух титанов остается за красными.

К экватору (Магнитогорск – Оренбург. Этап 4)

От степей Оренбуржья Челябинскую область отсекает Башкирия, поэтому из Магнитогорска наш путь вновь лежит через этот красивый регион с удивительным разнообразием ландшафтов.

Маршрут четвертого дня ралли проложен среди склонов невысоких хребтов и местами напоминает средиземноморские пейзажи с пыльными дорогами, редкими рядами деревьев по обочинам и небольшими перелесками.

При этом еще до того, как очутиться в лабиринте из гравийных дорожек, участники гонят по широкой равнине с большим бродом в конце. От природной красоты и 40-градусной жары голова тем временем идет кругом.

«Не представляю, как удалось сочинить такую прекрасную трассу – это надо быть дизайнером!» – восхищается на финише мотоциклист Олег Павленко, лидирующий в самом сложном зачете ралли – G-MOTO Challenge, где гонщикам запрещено пользоваться помощью команды.

Несмотря на жесточайшую жару, пыль и изматывающий график гонки участники явно в приподнятом настроении. Дело в том, что каждый день любые трудности ралли компенсируются потрясающим энтузиазмом зрителей. Для маленьких селений, где не всегда ловит даже сотовую связь, не говоря уже о 3G, проезд целой кавалькады необычных автомобилей превращается в событие исторических масштабов.

Еще больший аншлаг ждет нас на стартовых и финишных отрезках, где люди в меру возможностей, но всегда очень искренне пытаются организовать хотя бы какой-то перформанс.

Гонщики стараются отвечать на радушие и никогда не отказывают в совместных фото или рассказе о ходе ралли.

Вот и Роман Русинов, едва закончив гоночный день и раздав все интервью, начинает показывать свой вездеход подошедшему болельщику с маленьким сыном, а затем записывает репортаж для телеграма команды:

Кроме поддержки болельщиков у Романа есть и другой повод для радости. Благодаря очень стабильной для новичка езде он поднимается в топ-3 зачета баггистов. А напарница Русинова по G-Drive Racing Анастасия Нифонтова и вовсе возвращает себе лидерство, вновь выигрывая этап у Сергея Карякина. К экватору ралли, который наступит уже завтра, Настя и Рома подходят с отличным настроем, вряд ли задумываясь о том, что ждет их в следующие дни...

А мы, проводив группу лидеров, решаем сделать крюк до водохранилища на реке Ямашла, что в нескольких километрах от финиша.

«Привет участникам соревнований!» – восклицает немолодой мужчина, проходя мимо нас на парковке. Из-за бортового номера и наклеек отдыхающие принимают внедорожник медиаэкипажа за настоящую гоночную машину, а узнав, что мы журналисты, начинают подробно расспрашивать о ходе ралли. Внезапно рядом с озером разносится монотонный гул настоящего гоночного мотора. Это едет на бивак сошедший со скоростного участка экипаж одного из багги.

Пользуясь тем, что люди переключают внимание на ковыляющий вездеход, мы бежим к пляжу, чтобы наконец охладиться и смыть с себя пыль, которой нас щедро посыпали в поворотах грузовики. Ралли – это действительно потрясающее приключение, которое каждый может устроить для себя сам. Путешествуя с «Шелковым путем», ты понимаешь, сколько прекрасных мест вокруг, посетить которые можно в том числе и вне гонки. Куда ехать и где заправляться, мы уже знаем – осталось составить маршруты после возвращения в Москву!

Продолжение следует.

Фото: motorpics/Nikolay Komarov, Эрик Расулев, Станислав Тен/G-Drive, Dmitriy Galchun/Silk Way Rally 2023, Сергей Калугин, autosport.media.ru, Anton Elikov/Silk Way Rally 2023