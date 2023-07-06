Поговорили с Романом Русиновым.

Ралли «Шелковый путь» – крупнейшее событие в российском автоспорте, которое из года в год собирает не только лучших пилотов в своих классах, но и звездных участников других серий.

Один из главных дебютов предстоящего автомарафона по просторам Урала, Поволжья и Черноземья приготовила команда G-Drive Racing. На стартующем 6 июля «Шелковом пути» в зачете для мотовездеходов Т3 поедет Роман Русинов, известный в России и мире прежде всего по выступлениям в гонках на выносливость. Помимо побед во всех основных чемпионатах спортпрототипов и призовых мест на легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» Русинов также официально является первым русским в «Формуле-1», где в нулевых успел поработать тест-пилотом.

Накануне нового для себя вызова Роман прошел экспресс-подготовку под руководством своей коллеги по команде Анастасии Нифонтовой, дважды проехавшей «Дакар», и поучаствовал в бахе «Золото Кагана». Накануне старта «Шелкового пути» Русинов и рассказал о впечатлениях от совершенно новой для себя дисциплины.

Русинов всю карьеру выступал в кольцевых гонках, но пришел в спорт благодаря ралли-рейдам

– Прошлым летом вы награждали победителей на финише «Шелкового пути» в Лужниках, а в этом году сами дебютируете на ралли-рейде. Уже тогда задумывались о том, чтобы принять участие?

– На самом деле мой путь в автоспорте с самого начала был связан с ралли-рейдами, но не в качестве гонщика. Мой отец (Александр Русинов, участник «Дакара». – Прим. Sports.ru) был одним из организаторов ралли «Париж-Москва-Пекин» еще в 1992 году, потом оно называлось «Мастер-Ралли». По сути похоже на то, чем является сейчас «Шелковый путь». Поэтому я всегда был в теме ралли-рейдов.

Даже мой первый гоночный картинг из Европы привезли «камазовцы». Владимир Чагин погрузил карт прямо к себе в раллийный грузовик и поехал с ним в Москву.

Владимир Чагин (четвертый слева) и Роман Русинов (второй справа) на пресс-конференции ралли «Шелковый путь»

Не будем скромничать, «Шелковый путь» – одно из лучших спортивных мероприятий в России на сегодняшний день. И не только в России, ведь изначально ралли-рейд был этапом чемпионата мира. Поэтому когда появилась возможность принять участие в гонке, я даже не раздумывал. Для меня она всегда входила в обязательную программу, куда у всех гонщиков входят «24 часа Ле-Мана», «Инди-500» или «Гран-при Монако» и «Дакар». Сейчас у меня как раз есть возможность, время и хорошая команда.

В ралли-рейдах порой не отличишь дорогу от канавы. А на первой гонке Роман чаще чинил свой багги, чем гонял на нем

– Вы пробовали кататься по пересеченной местности до «Золота Кагана» и зимних тестов в этом году?

– У меня не было опыта ни в ралли, ни в кроссе – абсолютно ничего. Я приехал к Насте Нифонтовой, а она говорит: «Давай попробуем на моем багги проехать!». В итоге я поездил 20-30 минут, а следующей тренировкой было уже «Золото Кагана» – пожалуй, самый важный этап тренировок. Мы очень поздно приняли решение, что едем на «Золото Кагана», поэтому особо времени на подготовку не было. По большому счету просто взяли и поехали. В итоге было сложно в плане техники, потому что я толком не понимал, чего ждать и как вести. Когда я тренировался у Нифонтовой, то примерно знал, как управлять по кругу и ехать быстро. Но проехать со штурманом маршрут, который ты видишь впервые в жизни – совсем другое. Не представляешь, где у тебя дорога, а где яма.

– И тем не менее на финише вы уступили победителю менее получаса, что по раллийным меркам не так много …

– Мы же перевернулись! И сломались! Назову свое выступление на «Золоте Кагана» так: «Как быстро ремонтировать автомобиль во время ралли». Больше всего там я занимался ремонтом, заменой ШРУСов (деталь автомобильной трансмиссии. – Прим. Sports.ru), пониманием, как поставить машину обратно, когда она перевернулась, и так далее.

На «Шелковый путь» в одной команде с Русиновым едут опытнейшая гонщица и перспективный молодой штурман

– Когда перестаешь понимать, куда ехать, ключевую роль играет второй человек в экипаже – штурман. Расскажите про своего напарника. По каким критериям вы его выбирали?

– На «Шелковый путь» мы взяли очень хорошего молодого штурмана – Дмитрия Охотникова. После первого опыта я понимал, что мне нужно, и хорошее взаимодействие со штурманом было как раз высоко в списке. На месте пилота ты должен понимать, о чем он говорит, как видит маршрут. И использовать его подсказки на дороге. Поэтому классный штурман – это залог успеха.

К выбору мы подходили с условием, что нам хотелось бы кого-то молодого и легкого. Потому что вес, как и во всем автоспорте, играет в ралли-рейдах важную роль. У Дмитрия уже были успехи на российском уровне, да и по всем остальным параметрам он тоже нам подходил.

– Вы собирались узнать у Никиты Мазепина, как выиграть «Шелковый путь». Уже успели пообщаться?

– Пока нет. Но он реально большой молодец, его советы мне точно помогут.

– А как помогла Анастасия Нифонтова?

– Настя постоянно с нами на гонках, всегда дает правильные советы. На первом ралли, которое мы ехали, очень плотно общались и работали вместе. Главный совет был – доехать до конца (смеется).

– У каждой команды есть какие-то свои фишки для «Шелкового пути». Какая главная особенность техники G-Drive Racing? – Главная особенность – то, что мы всегда выступаем на топливе G-Drive. Все гоночные автомобили в команде заправляются нашим топливом и под него уже настроена техника. В этом плане мы здорово экономим время при подготовке к соревнованиям, включая «Шелковый путь». Испытания топлива G-Drive проводятся прямо на тестах нашей гоночной команды, что позволяет проверять его характеристики на сложнейшей технике в экстремальных условиях. Как заявили организаторы, на протяжении всего «Шелкового пути» топливо G-Drive будет доступно всем участникам – за техникой будет следовать бензовоз «Газпромнефти». А самое важное, что по факту топливо, которое мы заливаем в гоночные авто, вы и любой другой человек можете купить на АЗС сети «Газпромнефть». Это и есть подтверждение качества.

В ралли скорость и личный успех ставят на второе место – решает самоотдача. Русинов настраивал машину до трех ночи и даже клеил наклейки

– Взаимовыручка является негласным правилом в ралли-рейдах. В истории гонок было много случаев, когда гонщики останавливались посреди спецучастка, чтобы выручить товарищей. Уже проговаривали этот момент в команде?

– Отдельно об этой теме не думали. Взаимопомощь получается как-то сама собой, как это было на прошедшем «Золоте Кагана». Там мы в каждой сложной ситуации у всех спрашивали, что и как. Вытащим ли мы Настю Нифонтову, если она, не дай бог, где-то застрянет? Конечно! Куда деваться? Я уверен, что она поступит точно так же, когда помощь будет нужна нам.

– В этом году вместо пролога участники «Шелкового пути» проехали за два дня до старта тесты под Казанью. Удалось на них окончательно довести машину до ума?

– Да, тесты были очень полезными. Было важно протестировать автомобиль и получить четкое понимание, насколько готова команда, куда надо двигаться. Можно сказать, что гонка для нас началась вчера. Теперь – в бой!

– Понятно, что нельзя сравнивать «ле-мановский» прототип и раллийное багги, но все же чему больше всего удивились при смене техники?

– Тут все другое! Раллийная машина – это действительно совсем другая техника, которую невозможно сравнивать с тем, на чем я выступал раньше. Основная задача в ралли – не ехать быстро. Можно, конечно, но не всегда нужно, так как на гонке длиной более пяти с половиной тысяч километров это неоправданный риск. Техника должна выдержать всю дистанцию.

– Многие гонщики поражаются плавному ходу таких багги из-за большого хода маятниковой подвески. На быстрой скорости она словно летит или плывет над поверхностью. Было такое?

– Пока рано говорить, плывет она или летит. Как и любую гоночную машину, ее нужно отрегулировать, на что мы потратили много времени. Думаю, настроить ее более-менее получилось только вчера.

– У гонщиков часто принято давать своим автомобилям прозвища. Анастасия Нифонтова, например, называет свой багги «Крошем», а про клички болидов Себастьяна Феттеля можно написать отдельную статью. Успели придумать название новой машине?

– Если честно, я вчера лег в часа три ночи – мы дооборудовали салон, а потом я клеил наклейки на машину. Как-то до этого момента не задумывался о названии. Но ребята из команды подсказывают мне, что запустили в соцсетях G-Drive Racing конкурс, чтобы болельщики предложили свои варианты.

– Дебют на «Золоте Кагана» для вас был по большому счету тренировочным. С каким настроем подходите к старту на «Шелковом пути»?

– Сейчас у нас совсем другая техника. На первый старт мы взяли просто все, что было. Без какого-либо понимания, сможет ли это доехать и претендовать на серьезные результаты. Думаю, сейчас мы немного лучше подготовились – у нас есть запчасти, есть правильные шины, правильные амортизаторы, у нас есть правильный автомобиль. Поэтому на «Шелковом пути» будет другая история. Это топовое событие и большое приключение по одним из самых красивых мест нашей страны с финишем в Москве у самого Кремля. Ехать и видеть по пути горы, реки, леса, поля – это и есть самая большая эмоция для меня. Это будет круто!

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