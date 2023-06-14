16 комментариев

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Провальный сезон «Лестера» – еще и сборник смехотворных и абсолютно нелогичных событий.

Авторы с сайта www.thefosseway.net собрали нехилый список очень странных дел, сопровождавших клуб весь год.

1. Позволили капитану уйти за четыре дня до начала сезона.

2. После этого у нас было 7 капитанов.

3. Марк Олбрайтон был назначен вице-капитаном, а потом сброшен в аренду.

4. Проиграли первый матч предсезонки команде из нон-лиги, пропустив с двух стандартов, в том числе с ошибки Даниэля Иверсена.

5. Едва выгрызли ничью 3-3 в матче с нашим фарм-клубом «Ауд-Хеверле Левен» (хоть он нам и не поставляет игроков).

6. Долгожданный тренер по стандартам не получил визу.

7. Проводили матч с «Севильей» в предсезонке в одно время с финалом женского Евро.

8. Тупая нашивка на домашней форме.

9. Случайно слили гостевую форму на обертке шоколадки.

10. Глава трансферного комитета отстранен от работы во время летнего трансферного окна.

11. Могли подписать Мануэля Аканджи, а тот несколько дней спустя присоединился к «Манчестер Сити» и выиграл требл.

12. Не смогли себе позволить выкупить Адемолу Лукмана за 12 миллионов фунтов, а он стал 4-м бомбардиром Серии А в «Аталанте».

13. Дэнни Уорд без предсезонки стал первым номером на большую часть сезона.

14. Брендан Роджерс сказал «мы были уставшими» после первой игры в сезоне, в которой он сделал одну замену, а мы профукали преимущество в два гола.

15. Потеряли ключевого игрока из-за серьёзной травмы в предсезонке. Второй год подряд.

16. Строили тактику вокруг инвертированных крайних защитников, а они оба травмировались: Рикарду Перейра и Джеймс Джастин.

17. Между августом и октябрем каждый e-mail от клуба содержал ошибку, поэтому им приходилось тут же отправлять еще одно письмо с прояснением.

18. Никем не замеченное существование Райана Бертрана.

19. Деннис Прат, собиравшийся быть важным игроком команды после аренды (Роджерса говорил: «Уверен, он проведет действительно хороший год»). Две с половиной игры за сезон.

20. Сумаре, отклонивший переход в другой клуб (или «Лестер» блокировал переход, мы до сих пор не разобрались, что это было). Очень много игр за сезон.

21. Роджерс сыграл вничью 0:0 с «Кристал Пэлас» и обвинил в этом жару. Было 15 градусов.

22. С 7 августа по 5 ноября Айосе Перес сыграл в четырех из 15 матчей. С 12 ноября по 3 января он сыграл в каждом матче до и после ЧМ. 31 января его скинули в аренду в «Бетис».

23. Случайный эксперт с Mirror предсказал наш вылет.

24. Янник Вестергор отклонил два предложения за два трансферных окна: в «Фулхэм», а затем в «Герту».

25. Вестергор дал дикое интервью, в котором сказал, что Роджерс «оставил его на морозе без объяснений». Роджерс впоследствии действительно вывел его из состава.

26. Молодежному составу «было все равно на вылет», а затем они заигрывали Бертрана и Вестергора, чтобы спастись.

27. Вестергор получил травму через 10 минут игры за молодежку.

28. Молодежка вылетела.

29. Один удар за весь домашний матч против «Арсенала».

30. «Игроки очень сплочены, это прекрасно», – говорил Роджерс после поражения 2:5 от «Брайтону». Всю игру футболисты «Лестера» спорили между друг другом.

31. К 5 февраля Ваут Фас был лучшим бомбардиром «Ливерпуля» после чемпионата мира.

32. Два поражения от «Саутгемптона»: одно после того, как мы вели в счёте, второе после того, как отразили пенальти, а потом всё равно пропустили решающий гол.

33. Сравнение «Лестера» и «Челси» от Роджерса: «Похоже на гонку Мини Купера и Феррари… сложно для Мини». «Челси» закончил сезон на 12-м месте.

34. «Челси» с красной карточкой забил два гола и выиграл у нас вдесятером против 11.

35. После мартовского матча против «Лестера» у «Челси» не было побед два месяца.

36. Роджерс говорил после того поражения: «Хорошо, что наше место в конце сезона зависит только от нас». И был уволен через две игры.

37. Тете.

38. Тимоти Кастань обвел Уорда и пробил мимо своих же ворот (второй матч с «Тоттенхэмом»).

39. Уорд делил лидерство по сухим матчам в середине ноября.

40. Период, когда под каждым твитом клуба фанаты писали с требованиями фотографий углового флажка.

41. Каждый молодой талант порвал кресты.

42. Каким-то образом мы выиграли 4:0. Дважды.

43. Подписали троих игроков в январе, а спустя несколько месяцев вывели их из старта, хотя они были здоровы.

44. Харри Суттар забил в свои ворота в дебютном матче.

45. С 19 февраля по 11 марта не нанесли в АПЛ ни одного удара в створ.

46. Проиграли дома «Блэкберну», у которого отсутствовал их лучший нападающий. Допустили первое поражение клубу из низшей лиги в Кубке Англии с 2001-го, когда проиграли «Уикому».

47. Сон Хын Мин вышел на замену и сделал нам хет-трик за 13 минут. В той игре к перерыву была ничья 2:2.

48. Бывший игрок «Лестера» Харри Кейн забил в том матче 20-й гол «Лестеру».

49. Дин Смит сказал, что выступление против «Борнмута» (поражение 0:1) немного отбило у него желание работать.

50. Чаглар Сеюнджю не играл весь сезон, а затем вернулся и был лучшим игроком «Лестера».

51. Нампали Менди забил шедевр «Тоттенхэму» и забрал награду игроку матча. Это его единственный гол за «Лестер». При Дине Смите играл мало.

52. Кирнан Дьюзбери-Холл написал в личку фанату в Твиттере, чтобы спросить с него за мнение.

53. Клуб попросил фанатов присылать письма о днях рождения, чтобы объявлять их на стадионе. Куча сообщений оказалась в духе Brenda Nout.

54. Дэниела Амарти связывают с «Миланом».

55. «Кристал Пэлас» с Роем Ходжсоном нанес 20 ударов по нашим воротам в первом тайме. Это рекорд АПЛ по ударам по одним и тем же воротам в первом тайме с 2015-го года… с матча «Ливерпуль» – «Лестер».

56. В том матче с «Кристал Пэлас» мы забили первыми, через три минуты пропустили, а затем Жан-Филипп Матета на 90+4 забил победный. Это был первый гол Матета за 24 матча.

57. Бертран Траоре вдохновился Матета и забил на последних минутах победный «Лестеру» в следующей игре. Это был первый гол Траоре почти за два года.

58. На гол Бертрана Траоре отдал ассист Ндиди.

59. На самые важные игры сезона и. о. были назначены тренеры вратарей. В этом состоял «план».

60. Нам отказал Джесси Марш.

61. На замену Роджерса рассматривали Рафу Бенитеса, а через 15 минут выиграл вариант с Дином Смитом.

62. Мэддисон смазал пенальти «Эвертону». Все говорили, что Варди должен был исполнять тот пенальти. В следующей игре Варди не забил пенальти «Фулхэму».

63. Том Кэрни из «Фулхэма» забрал трофей Эзри Консы: сделал против нас дубль и выиграл этим матч, хотя это были единственные два его гола в сезоне.

64. Клуб готовил фанатские песни, а затем выставил кучу стюардов к трибуне, будто это выезд к «Милуоллу».

65. Осмотр достопримечательностей Джоном Терри.

66. После первого тайма матча с «Ньюкаслом» xG «Лестера» составлял 0,0.

67. Улетевший в аут удар от ворот Даниэля Иверсена на последних минутах матча с «Ньюкаслом».

68. Тянули время в матче с «Ньюкаслом», они в той игре заработали ЛЧ. Праздновали заработанное очко. Победили в следующей игре. Все равно вылетели.

69. 22 игры подряд без клиншитов, и это после отрезка с пятью «сухарями» за шесть матчей перед ЧМ.

70. Анонсировали новую форму прямо во время последнего матча сезона, в день вылета.

71. Отпраздновали гол «Борнмута» в ворота «Эвертона» три раза. «Борнмут» не забивал.

72. Буквально ни один игрок не постил ничего в соцсетях после вылета.

73. В прощальном видео Тилеманс старательно избегал слов про вылет.

74. Келечи забрал награду лучшего игрока сезона за 11 матчей в старте в АПЛ.

75. Клуб включил Алекса Смитиса в список голосования за лучшего игрока сезона. Фанаты устроили кампанию, чтобы он победил в голосовании.

76. Организация предсезонки в Азии. Матч пройдет за пять дней до старта Чемпионшипа.

77. Мы выиграли у победителя Лиги Европы на предсезонке.

78. Твит Джеймса Мэддисона.

79. Джеймс Мэддисон удалял свой твиттер.

После такого остается ощущение, что вылет из Премьер-Лиги был единственным логичным завершением настолько комично-грустного сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird / Staff, Michael Regan / Staff