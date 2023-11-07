КХЛ ввела перекрестный плей-офф. Теперь Кубок Гагарина будет интереснее?

Прикидываем по математической модели.

Весной 2023-го завершился, пожалуй, самый захватывающий плей-офф КХЛ за последние годы. Это подтверждают установленные во время розыгрыша рекорды:

● еще никогда в плей-офф КХЛ не было столько матчей – 48 после первого и 69 после второго раунда;

● общее количество игр плей-офф – 87. Близкий к этому результат мы наблюдали в 2011-м (86 матчей), а в финале бились «Салават Юлаев» с «Атлантом» – Быков против Ржиги, Александр Радулов и Олег Сапрыкин против Сергея Мозякина с Яном Мареком.

● о повышении конкуренции говорит и повторение рекорда по количеству овертаймов – 25.

Несмотря на все плюсы, трудно игнорировать то, что на Западе который год доминируют СКА и ЦСКА, а яркие команды – уровня «Торпедо» Ларионова – появляются крайне редко.

При этом КХЛ уже ищет пути выхода из этого армейского круга и ввела перекрестный плей-офф с 1/4 финала.

Попробуем представить, как это повлияет на непредсказуемость плей-офф и что еще можно сделать, чтобы повысить неопределенность розыгрыша и подарить болельщикам интригу с первого до последнего раунда.

База моделирования: «Индекс силы команды» – что это такое?

Чтобы оценить влияние нововведений на непредсказуемость плей-офф и прикинуть исходы в каждой из получившихся пар, нам потребуется инструмент – который мы назовем «Индексом силы команды». Для его расчета будем использовать статистику прошедшего розыгрыша плей-офф.

В основу положим способность команд забить больше голов, чем пропустить – для этого возьмем среднее количество заброшенных шайб за игру и вычтем из него среднее количество пропущенных.

В плей-офф значительно повышается важность игры в неравных составах в сравнении с регулярным чемпионатом, поэтому мы должны включить в расчет «индекса» этот компонент. Здесь также необходимо отметить, что задача «забить в большинстве» сложнее, чем «не пропустить в меньшинстве», поэтому для данных компонентов формулы следует добавить коэффициенты – возьмем 1,5 для голов в большинстве и 1,3 для пропущенных в меньшинстве.

В качестве последнего, но не менее важного компонента формулы будем использовать способность команды побеждать в овертаймах – и количество выигранных проведем на количество проведенных.

В итоге получается формула:

Для примера посмотрим, сколько баллов по такой формуле набирает ЦСКА:

(2,815 – 2,148) + (67/27 * 19,4%) * 1,5 – (84/27 * (100%-82,1%)) * 1,3 + 1/2 = 1,165

В результате получаем такие баллы для команд, исходя из которых будем моделировать розыгрыш плей-офф.

Похожие практики расчета силы команд часто используются в хоккейной аналитике – например, на аналитическом портале MoneyPuck.com на основе сложной математической модели оценивают шансы команд на победу в Кубке Стэнли.

Итак, разобравшись с нудной (но нужной) математикой, переходим к самому интересному – как новый формат розыгрыша мог бы повлиять на прошедший плей-офф, а также вариантам, как можно было бы сделать сетку максимально интересной и непредсказуемой.

Сразу обговорим два момента:

1. Моделировать исходы в парах будем только до полуфиналов. Перед нами стоит задача получить непредсказуемую до розыгрыша четверку сильнейших, в которой «Индекс силы» уж точно никак не поможет.

2. Это лишь попытка представить, как мог бы выглядеть исход прошедшего или будущего плей-офф, а не острое желание отобрать у ЦСКА заслуженный кубок или придумать методику, по которой СКА набрал бы меньше баллов из-за неудачной игры в неравных составах.

Если бы плей-офф-2023 был перекрестным, получился бы огонь

С этого сезона Кубок Гагарина разыгрывают в новом формате:

● Первый раунд плей-офф пройдет по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго команды поделят на две группы.

● В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

● Пары второй группы: первая команда Востока против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов пересеивать команды не будут.

Таким образом, в первую группу по результатам 1/8 на Западе вышли: СКА (1 место в конференции по итогам регулярки), ЦСКА (2), «Локомотив» (3), «Торпедо» (4). На Востоке: «Ак Барс» (1), «Авангард» (3), «Металлург» (5), «Адмирал» (7). По новому формату мы получим следующие пары:

1/4 финала:

Итог: таким образом, мы получим полуфиналы СКА – «Локомотив» и «Ак Барс» – ЦСКА.

Плюсы: получилось очень много интересных пар на стадии 1/4, хотя наше моделирование и оставляет возможность финала ЦСКА – СКА.

На деле исходы могли получиться любыми – совершенно неясно, как, например, на игровых кондициях СКА сказались бы перелеты во Владивосток. А как известно, их главный тренер считает «неудобный календарь и долгие перелеты» одной из главных причин неудачных результатов клуба.

Также невероятно интересны пары «Авангард» – «Локомотив» и ЦСКА – «Металлург» – раньше их можно было встретить исключительно в финале. К серии «Торпедо» – «Ак Барс» слоганы можно придумывать долго, и вот лишь несколько из них: креатив против консервативности, молодость против опыта, нападение против защиты.

Минусы: в случае выхода на «Адмирал» командам центрального региона придется летать значительно дальше в условиях плей-офф, с чем может категорически не согласиться их менеджмент.

С другой стороны, более сложные условия для ведущих команд центрального региона могут сделать плей-офф только интереснее.

Плей-офф можно поменять и по-другому. У нас есть два варианта

Первый вариант – введение плей-ин.

В плей-офф по итогам регулярки выходят 12 команд – занявшие первые 3 места в каждом дивизионе.

4-е и 5-е команды каждого дивизиона выходят в плей-ин. Эти 8 команд разыграют четыре оставшихся места в ПО. Формат такой: №1 посева играет с №8, №2 – с №7 и так далее. Посев проводится по количеству очков в регулярке. Серия до двух побед.

В плей-офф формат тот же, только серии до четырех побед.

Рассмотрим этот формат на практике. По итогам регулярки 2022/23 в дивизионах получились такие расклады:

● Дивизион Боброва: первые три места – СКА, «Торпедо», «Витязь»; четвертое и пятое – «Спартак» и ХК «Сочи»;

● Дивизион Тарасова: первые три места – ЦСКА, «Локомотив», «Динамо М»; четвертое и пятое – «Северсталь» и «Динамо Мн»;

● Дивизион Харламова: первые три места – «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург Мг»; четвертое и пятое – «Нефтехимик» и «Трактор»;

● Дивизион Чернышева: первые три места – «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь»; четвертое и пятое – «Адмирал» и «Амур».

В плей-ин сформируются такие пары:

● «Адмирал» (13-е место по итогам регулярки) – «ХК Сочи» (22)

● «Северсталь» (14) – «Спартак» (19)

● «Нефтехимик» (15) – «Динамо Мн» (18)

● «Трактор» (16) – «Амур» (17)

Исход в этих парах определим по тому, как команды играли между собой в регулярке. По такой логике в ПО выходят «Адмирал» (13), «Спартак» (19), «Динамо Мн» (18) и «Трактор» (16), в результате чего получаем сетку:

● СКА (1) – «Спартак» (19)

● ЦСКА (2) – «Динамо Мн» (18)

● «Локомотив» (3) – «Трактор» (16)

● «Ак Барс» (4) – «Адмирал» (13)

● «Торпедо» (5) – «Витязь» (12)

● «Динамо М» (6) – «Сибирь» (11)

● «Салават Юлаев» (7) – «Металлург Мг» (10)

● «Авангард» (8) – «Автомобилист» (9)

Для моделирования розыгрыша по данной схеме нужно определить баллы для «Спартака» и «Трактора» – по таблице выше им примерно равны «Динамо Мн» (-1,419) и «Нефтехимик» (-1,434) соответственно. Таким образом получаем сетку (жирным шрифтом выделены команды, прошедшие раунд):

1/8 финала:

1/4 финала:

Итог: в полуфиналах сыграют СКА с «Автомобилистом», а ЦСКА с «Локомотивом».

Плюсы: 4 команды, прошедшие раунд плей-ин, хоть и очевидно слабее 12, вышедших в ПО напрямую, но они раньше начнут играть ключевые матчи, быстрее придут в тонус и получат небольшое преимущество – быстрее вкатятся в плей-офф.

С другой стороны, у нас есть пример НБА, где плей-ин используют с 2020-го. До 2023-го все команды, прошедшие этот отбор, в плей-офф проиграли первую же серию. Так что класса им все же не хватало.

Нужно отметить: большинство серий закончились со счетом 1-4 или 2-4. Так что нельзя говорить, что все безнадежно. Очевидно, что после плей-ин команды не испытывают дополнительной усталости и могут бороться.

Этот тезис подтверждают результаты-2023, где сразу две команды из плей-ин вышли в 1/2 финала, а «Майами» (к тому же проигравший первый матч в отборе) вообще дошел до финала.

Зачастую болельщики команд, занявших 5-10-е места в КХЛ, лишены возможности ощутить радость побед на кубковой стадии, так как эти команды либо не попадают в плей-офф, либо вылетают в первом раунде со счетом 0-4 или 1-4. А если для таких команд устроить плей-ин, то возможность увидеть свою команду в борьбе за кубок и ее победу (пусть и в квалификационном раунде) привлечет больше фанатов.

И есть довольно неплохой шанс увидеть новые пары уже на стадии 1/4 – например, «Локомотив» с «Салаватом Юлаевым».

Минусы: может снизиться мотивация команд добывать очки в регулярке – по такой схеме в плей-офф выходят 20 команд. И тоже встает проблема полетов команд центрального региона во Владивосток.

Второй вариант несколько проще: ЦСКА переходит из дивизиона Тарасова в дивизион Боброва, а в обратную сторону переезжает «Торпедо». Розыгрыш плей-офф происходит по структуре 1/8 и 1/4 в рамках дивизиона, 1/2 в рамках конференции.

1/8 финала:

1/4 финала:

Итог: в данном сценарии зрители увидят в полуфиналах ЦСКА против «Локомотива» и «Автомобилист» против «Авангарда».

Плюсы: болельщики точно не увидят «армейский» полуфинал Запада.

Минусы: первый раунд плей-офф выглядит как формальность, слишком много игр в сезоне между одними и теми же командами.

Необязательно менять плей-офф, чтобы сделать лигу интереснее. Вот три предложения

Есть и другой способ добавить интриги чемпионату – выровнять составы команд.

В НХЛ это работает за счет драфта и необходимости практически для любой команды примерно раз в 10 лет устраивать перестройку и замещать постаревших звезд молодыми талантами. Помогает и жесткий потолок зарплат без выведенных за рамки премиальных выплат, как это пока что существует в КХЛ.

Учитывая исторические особенности КХЛ, мы попробуем рассмотреть полуфантастические сценарии административного влияния лиги на компоновку составов команд, чтобы сократить пропасть между 4-5 грандами и командами из нижней части таблицы.

Вариант №1: ввести правило обязательного присутствия в заявке на игру молодых игроков в зависимости от доли занятого бюджета на зарплаты

Например, если у команды занято выше 95% от потолка зарплат, то такая команда обязана выставлять на игру 5 игроков моложе 22 лет, 90% – моложе 25 лет, 80% – моложе 27 лет. Потенциально такой подход может стимулировать богатые клубы к поиску баланса между сбором дорогих игроков и развитием молодежи. И в целом сбалансировать команды относительно друг друга.

Вариант №2: возвращение драфта, но с измененными правилами

Учитывая наличие собственных школ у каждого клуба сама процедура драфта в КХЛ выглядит практически невозможной. Однако сейчас богатые команды скупают перспективных игроков уже в 14-15 лет на подходе к МХЛ – таким образом ЦСКА и СКА могут обеспечить себе базу из большого числа перспективных юниоров и подписывать с ними трехсторонние контракты. Это значительно увеличивает длину скамейки, а конкуренция за место в составе мотивирует игроков активно развиваться.

И все же такая ситуация лишает небогатые клубы возможности получить в состав талантливую молодежь для повышения конкурентоспособности – здесь как раз и должен прийти на помощь драфт, который позволит молодому таланту за 3 года первого контракта усилить клуб.

С другой стороны, нельзя не принять во внимание развитие клубом своих звезд еще с детского хоккея в отличие от североамериканской модели, поэтому также необходим механизм защиты своих игроков от драфта. Конечно, не всех сразу, а с определенным лимитом – например 1 нападающего, 1 защитника, 1 вратаря. А все остальные игроки получат шанс выйти на первые роли в других командах, где они гораздо нужнее и полезнее.

Вариант №3: «драфт усиления»

Последний вариант выравнивания составов, возможно, выглядит наиболее фантастическим, однако нередко можно услышать, что российскому хоккею нужен уникальный путь – так почему бы не попробовать?

Идея в проведении «драфта усиления» по принципу «драфта расширения» НХЛ, но не для новых команд, а для команд из нижней части турнирной таблицы. Проводить такой драфт ежегодно точно не стоит, пока разово, а если приживется – раз в 3 года.

Команды, по итогам сезона занявшие места с 1-го по 12-е, определяют перечень игроков, которые попадут под защиту: 1 вратарь, 4 защитника, 7 нападающих; игроки, не попавшие под защиту, формируют драфт-список, из которого оставшиеся клубы смогут выбрать себе по 3 игрока (причем из ведущего клуба можно забрать тоже не более 3 игроков).

Клуб, который выбрал игрока из драфт-списка, отдает взамен своего игрока такого же амплуа по выбору отдающего клуба, но также с учетом защиты ведущих игроков более слабой командой. Игроки, поучаствовавшие в таких сделках, не подлежат обменам и переходам до конца сезона.

Для примера посмотрим на состав ЦСКА. Предположим, клуб защитил бы вратаря Рейдеборна, защитников Нестерова, Провольнева, Дица и Сергеева, нападающих Окулова, Григоренко, Плотникова, Каменева, Мамина, Светлакова и Слепышева.

Таким образом, вернувшаяся в КХЛ «Лада» получила бы возможность выбрать себе игрока калибра Ярослава Дыбленко или Максима Соркина – ведь в текущих условиях защитник из топ-6 или нападающий из топ-9 ведущего клуба может претендовать на позицию топ-4 или топ-6 в клубах из нижней части таблицы. Такой вариант «раскулачивания», конечно, вряд ли бы пришелся по вкусу собственникам команд-лидеров, но немного выровнял силу команд и повысил бы непредсказуемость КХЛ.

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Несмотря на все потенциально возможные изменения проблема может так и остаться нерешенной из-за неисчерпаемого финансового ресурса клубов, спонсируемых ведущими нефтегазовыми компаниями.

И при всем уважении к командам уровня минского «Динамо» или «Нефтехимика», ежегодно цепляющимся за восьмерку, даже при изменении структуры чемпионата или принципов формирования состава им будет практически невозможно конкурировать на дистанции с такими командами, как ЦСКА и «Ак Барс» – у которых есть возможность для ротации примерно 50 человек за счет сильной вертикали и самых дорогих легионеров.

Тем не менее, лига постепенно делает шаги к устранению дисбаланса: вводит потолок зарплат и снижает его по сравнению с годами монструозного СКА, который мог себе позволить одновременно в составе Павла Дацюка, Илью Ковальчука и тройку Шипачева.

Возможно, все же наступит день, когда нам не потребуются изменения в принципах проведения плей-офф, а на Кубок Гагарина с равными шансами будут претендовать все 16 попавших в стадию игр на вылет команд.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Алексей Филиппов, Виталий Белоусов, Максим Богодвид, Александр Кряжев; Gettyimages.ru/Mike Ehrmann; hctorpedo.ru; hcadmiral.ru