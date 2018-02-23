​Русские боксеры дерутся в главном бою вечера в Нью-Йорке. Что нужно знать

LastRound.ru рассказывает о боях Сергея Ковалева и Дмитрия Бивола перед их встречей друг с другом.

В ночь с 3 на 4 марта на ринг Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке выйдут сразу пять российских боксеров, и двое из них будут драться друг с другом в главном бою вечера. Сергей Ковалев встретится с Игорем Михалкиным, и на бумаге это может выглядеть не слишком интригующим поединком, но это круто, хотя бы потому что довольно сложно вспомнить, когда в последний раз два бойца из России возглавляли большое боксерское шоу в США.

Кто такой Игорь Михалкин?

Игорь Михалкин – чемпион мира по версии IBO, но куда больше известен, как первый боксер, сдавший положительный допинг-тест на мельдоний. Случилось это в апреле 2016 года, и буквально через месяц новостные заголовки разрывала новость о том, что Александр Поветкин сдал положительный допинг тест на этот же препарат перед боем с Деонтеем Уайлдером.

Сам Михалкин честно признал, что действительно принимал препарат, и не знал о том, что с января мельдоний вдруг стал считаться допингом. За месяц до этого Игорь провел третью защиту пояса EBU и считался четвертым полутяжеловесом России вслед за Сергеем Ковалевым, Артуром Бетербиевым и Егором Мехонцевым.

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Чистосердечное признание не слишком помогло – Михалкин получил 2 года дисквалификации, очень плохой подарок накануне 31 дня рождения. Через несколько месяцев, в июле 2016 года, Михалкин встретился с Ковалевым, и сейчас особенно занятно читать подпись к той фотографии.

«Утренний чай с Чемпионом! Приятно, что Сергей в своем плотном графике и практически отсутствием времени нашел немного времени, чтобы поговорить с фанатами, спортсменами, любителями бокса! И при всей его значимости в профессиональном боксе поразила простота и легкость в общении с ним, очень открытый и интересный человек! Таким, каким и должен быть настоящий чемпион!».

В тот момент Игорь и не подозревал, что уже через 1,5 года будет драться с очень открытым человеком и настоящим чемпионом в главном бою своей жизни.

В конце 2016 года Михалкин был фактически оправдан: Европейский боксерский союз подтвердил, что боксер принимал мельдоний до того, как препарат стал запрещен. Игорь вернулся на ринг в марте 2017 года (спустя год после последнего поединка), а уже в мае завоевал вакантный титул IBO, защитив его в декабре.

Всего на счету Михалкина 22 профессиональных поединка, и только один раз россиянин покидал ринг в качестве проигравшего – в мае 2010 года Игорь проиграл единогласным решением судей некоему Алексию Кузимески.

Накануне предстоящего поединка с Ковалевым в истории Михалкина смущает не только стремительность событий, но и тот факт, что ранее бои не были для Игоря основной работой. В родном Иркутске Игорь работает тренером по боксу.

В интервью «Матч ТВ» еще до объявления о дисквалификации Игорь говорил о том, чем будет заниматься в случае дисквалификации:

«Сейчас, видимо, больше буду заниматься здоровым образом жизни – тренировать людей, учить тому, чему умею, что знаю. В общем – тренерской деятельностью. Надеюсь, еще буду боксировать, еще есть время и желание».

Прямо сейчас коэффициент на победу Михалкина находится в районе 13, а на американских форумах самый популярный вопрос о предстоящем поединке звучит примерно так: «Что это за парень, с которым дерется Ковалев?».

Шансы на лаки-панч тоже довольно призрачны, о чем свидетельствуют всего 9 досрочных побед в 21 поединке. Но, во-первых, Михалкин – чемпион Европы среди юниоров, во-вторых, он боксирует в неудобной для Ковалева стойке левши и чисто стилистически так же может стать проблемой, в-третьих, ему совершенно нечего терять. Еще два года назад Игорь был близок к завершению карьеры, а уже на этих выходных впервые поедет драться за полноценный мировой титул в США. В мире не так много более мотивирующих историй о том, что никогда не стоит опускать руки.

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С кем дерется Дмитрий Бивол?

В конце февраля Салливану Баррере исполнилось 36 лет, и главный подарок для кубинца находится на талии у Дмитрия Бивола. К своим годам Баррера зарекомендовал себя одним из лучших полутяжеловесов на планете, но за 8 лет профессиональной карьеры и 22 поединка он так и не смог стать чемпионом мира. Биволу удалось завоевать пояс (пусть и временного чемпиона по версии WBA) уже в седьмом профессиональном бою. Через полтора года титул станет полноценным, Дмитрий проведет первую защиту настолько круто, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн после боя напишет в твиттер всего лишь одно слово: «Зверь».

Баррера известен не только своими навыками, но и несостоявшимися боями с российскими боксерами. В прошлом году кубинец должен был драться с Артуром Бетербиевым за 62 тысячи 750 долларов, но в последний момент что-то пошло не так, и Баррера отказался от уже согласованного поединка, после чего команды боксеров начали обвинять друг друга.

Уже в конце года Салливан мог драться с Сергеем Ковалевым, но стал требовать дополнительные условия, несмотря на предложение в 300 тысяч долларов. Дело в том, что дела кубинца ведет промоутерская компания Main Events, отвечающая и за организацию поединков «Крашера». Именно поэтому история повторилась уже в этом году, когда Баррера стал обязательным претендентом на поединок с Дмитрием Биволом и вновь получил предложение разделить ринг с Ковалевым.

Кубинец предпочел драться с Биволом, чтобы его поединок с Ковалевым мог стать объединительным и принести куда больше денег. Единственная проблема – все эти планы могут быть обречены.

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Несмотря на все свои плюсы, Баррера слишком часто оказывается на настиле ринга. Андрэ Уорд, Вячеслав Шабранский, Джо Смит-младший и Феликс Валера заставляли кубинца касаться покрытия разными частями тела и слушать неприятный отсчет рефери. Тем не менее, это может быть и достоинством – Баррера вставал и продолжал драться, выигрывая у всех соперников, кроме Андрэ Уорда. Проблема в том, что после удара Бивола может не получиться встать, о чем очень хорошо знает Трент Броадхерст, улетевший в тяжелый нокаут после всего одного удара.

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В ночь с 3 на 4 марта россиянин выйдет на ринг фаворитом, и именно в этом бою можно будет получше определить весь потенциал Дмитрия, претендующего на звание лучшего полутяжеловеса мира. Баррера – самый опасный соперник в его карьере, но в случае убедительной и досрочной победы Бивол может сделать очень серьезное заявление и четко обозначить свои притязания.

Причем тут Деонтей Уайлдер

Параллельно с боем Сергея Ковалева состоится поединок Деонтея Уайлдера. Боксеры будут соперничать не только за телевизионные рейтинги (Ковалев дерется на телеканале HBO, Уайлдер – на главном конкуренте, телеканале Showtime), но и за местных фанатов – оба боксерских вечера пройдут в Нью-Йорке.

Примечательно, что команда Ковалева еще в ноябре обозначила 3 марта, как дату следующего поединка россиянина, но это не помешало телеканалу Showtime выбрать эту же дату.

И здесь будет очень интересно узнать, какой вечер бокса предпочтут посмотреть зрители. Просто будет очень неловко, если поединок российского боксера вдруг окажется привлекательнее такого же поединка с участием первого за долгие годы чемпиона мира в супертяжелом весе из США. Но рассчитывать на это особенно не приходится – бой Уайлдера выглядит интереснее. Хотя бы потому, что Луис Ортис знаком местной публике и является чуть ли не вторым человеком в карьере Деонтея, который имеет хоть какие-то шансы на победу. А еще в ринге сойдутся два человека с весом 100+ килограмм, 66 победами и 62 нокаутами на двоих. Еще раз – только 4 боя (из 66!) с участием этих парней прошли всю дистанцию. Такие числа не могут не привлечь публику, и это проблема.

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Игорь Михалкин неизвестен в США, у него мало нокаутов, и кроме экзотичной вывески «русский бьет русского» для американского зрителя в этом поединке нет ничего интересного. При этом у «российского» вечера бокса есть преимущество – хороший со-главный бой, который на бумаге может выглядеть даже интереснее главного события. В Бруклине вторым по значимости боем станет реванш Андре Диррелла и Хосе Ускатеги. И это может быть очень интересно из-за скандального окончания первой встречи боксеров.

Почему Ковалев и Бивол будут драться друг с другом

Очевидно, что Сергей Ковалев и Дмитрий Бивол дерутся в одном вечере не случайно. Оба боксера представляют канал HBO, в разной степени связаны с промоутерской компанией Main Events (Бивол – боксер компании «Мир бокса», сотрудничающей с Main Events) и, что еще важнее, говорили о желании помериться силами.

С этой точки зрения поединки россиян будут интересны и заочным соревнованием – кто сможет лучше показать себя и одержать более громкую победу? Если говорить грубо – раскрутка боя Ковалев – Бивол начнется уже на этих выходных, и не стоит удивляться, если россияне схлестнутся друг с другом уже летом. Пока что Сергей фаворит в таком бою, но уже в ночь с 3 на 4 марта Дмитрий может объяснить, почему это не так.

Текст: Богдан Доманский