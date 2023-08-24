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Тест. Вспомните всех участников чемпионатов России по баскетболу?

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Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Назовите все клубы, выступавшие в чемпионатах России по баскетболу у мужчин. В тесте учтены все команды, которые имели возможность побороться за титул чемпиона России в соответствующем сезоне.

В 1990-е годы формат турнира менялся от розыгрыша к розыгрышу, часто использовалась многоступенчатая система соревнований. В некоторые сезоны использовалось разделение по географическому принципу, в другие — по уровню команд: сильнейшие попадали в Суперлигу, а остальные в Высшую лигу. Пользуясь современной терминологией, это были разные пути, которые на решающих стадиях пересекались.

В сезонах 2000/01 — 2009/10 розыгрыш чемпионата России проходил в Суперлиге А, в сезонах 2010/11 — 2012/13 — в Профессиональной баскетбольной лиге (ПБЛ). С сезона-2013/14 розыгрыш чемпионата России проводится в рамках Единой лиги ВТБ, где выступают иностранные клубы, и которая до этого уже несколько лет существовала отдельно. В данном тесте не учтены иностранные участники, но есть отдельный тест по всем участникам в истории Единой лиги ВТБ.

В тесте указаны все названия клубов, под которыми они играли в ЧР и все города, которые они представляли. За правильный ответ засчитывается указание любого из названий команд. Сезон 2019/20 не был доигран и поэтому в тесте указан в скобках. Сезон 2023/24 уже учтён.

Тест также можно пройти здесь.

Также можно пройти другие тесты об участниках российских клубных соревнований.

Все участники ЧР по футболу

Все участники ЧР по футболу в Первой лиге

Все участники топ-16 Кубка России по футболу

Все участники чемпионатов России по хоккею (МХЛ, Суперлига, КХЛ) с учётом иностранных команд

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Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

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