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Артета, Эмери, Ираола и Алонсо – все из маленькой провинции Гипускоа. В чем секрет?

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Как Страна Басков влияет на топ-футбол.

В АПЛ работают 20 тренеров. Если присмотреться, у них не так много общего: разные страны (от Австралии до Дании), непохожее прошлое и уникальный путь к вершине. Но трех человек – Микеля Артету («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Андони Ираолу («Борнмут») – связывает одна нить. 

Все они родом из провинции Гипускоа в Стране Басков: там они росли, начинали в футболе, впитывали культуру и формировались как личности. В их компании Хулен Лопетеги, летом ушедший из «Вулвз», тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль и Хаби Алонсо, разрывающий с «Байером» в Германии. 

Как же так получилось, что небольшая баскская провинция дала столько сильных тренеров?

Гипускоа – самая маленькая провинция Испании. Там более 50% говорят на баскском (тренер «Сосьедада» хочет, чтобы Захарян учил язык) 

Гипускоа находится на севере Испании. Это самая маленькая провинция страны с общей площадью 1980 квадратных километров. Ее столица – Сан-Себастьян. В провинции 89 муниципалитетов, население – около 750 тысяч человек, из которых более половины проживают в столичном районе Доностия-Сан-Себастьян.

В Гипускоа больше остальных чтут баскский язык. По данным социолингвистического исследования правительства Страны Басков, самый высокий процент говорящих на этом языке был в Гипускоа (50,6%) и Бискайе с Бильбао в составе (27,6%). Баскский называют одним из самых сложных языков: он не принадлежит ни к какой-либо известной языковой семье и считается изолированным. 

Кстати, в начале декабря тренер «Сосьедада» Альгуасиль рекомендовал Арсену Захаряну учить местный язык: «Я очень настаиваю на изучении. Я посоветовал ему выучить баскский, если ему так проще. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это очень поможет команде». 

Ла-Конча – популярнейший пляж Гипускоа. Там играли Артета, Алонсо и Ираола 

В Гипускоа очень красивая природа: горы, долины, природные парки. 

А Сан-Себастьян считается фешенебельным курортом на побережье Атлантического океана, в Бискайском заливе. Главная достопримечательность – полуторакилометровый пляж Ла-Конча, выполненный в виде морской раковины. 

Ла-Конча еще и важная футбольная точка города. 

Там гоняли мяч многие будущие профи: Артета, Ираола, Ариц Адурис и братья Алонсо – Хаби и Микель. Иногда пацаны просто на песке рисовали ворота и играли на счет. Бывало, там проходили тренировки детской команды.  

«Тебе восемь, девять, десять лет, и ты играешь со своими друзьями на пляже. Когда мы гоняли мяч, у нас не было таких надежд. Мы были просто детьми, игравшими в футбол», – с теплом вспоминал Ираола в интервью The Guardian.

Даже сейчас, работая в Англии, Ираола возвращается к воде. «Люблю ходить на пляж. Когда погода не очень, иду просто погулять. Просто прогулка, время с семьей или наедине с собой. Природа и пляж действительно хороши», – отмечает тренер. 

На Ла-Конче Алонсо едва не пригласили на съемки кино. Летом 1990-го Хаби буднично гонял мяч с пацанами, как вдруг к нему подошли люди, представившиеся кастинг-агентами. Они искали рыжего мальчика спортивного телосложения для роли главного героя в фильме «Коровы» сан-себастьянского режиссера Хулио Медема. 

Они попросили у Хаби контакт матери, но та сидела на пляже (или неподалеку) – строгая женщина ответила резким отказом. По другой версии, начинающий режиссер лично приходил домой к Алонсо, но все равно нарвался на отказ. 

Хаби вспоминает игры на пляже: «Пляжные турниры – это страсть. Особенно, когда половина поля заполнена водой из-за прилива. Я не мог надеть бутсы, но все равно играл».

Хаби – второй слева в верхнем ряду.

Артета, Алонсо и Ираола начинали в мощнейшей академии «Антигуоко». Не слышали о такой?

В 1982 году местные футбольные энтузиасты основали в Сан-Себастьяне академию «Антигуоко». У клуба не было старшей команды, только клубы до U-18. «Антигуоко» строилась с нуля, первое время не было даже площадки, где играть. Но это не проблема, потому что боссы академии горели идеей. 

Экс-футболист «Антигуоко» Йон Айербе, игравший с Алонсо, вспоминает, что академией управляли «помешанные на футболе» люди. Они просматривали детей для секций везде – в основном на пляже, где часто бегали школьные команды. В «Антигуоко» были очень высокие стандарты. «С теми небольшими деньгами, которые у них были, методы были практически профессиональными», – вспоминает другой экс-игрок команды Альваро Парра. 

Бывший тренер «Антигуоко», а ныне вице-президент Роберто Монтьель говорит, что в командах была строжайшая дисциплина, а мальчишек «учили соревноваться». Особый акцент делали на то, чтобы «команда была как семья». Важную роль Монтьель отводит духу соперничества, который укоренился в менталитете басков. 

«Думаю, наши требования к детям с раннего возраста и идея дисциплины, которая есть у нас в клубе, помогают им расти, – отмечает Монтьель. – Многие игроки, покидающие нас в 18 лет или моложе, говорят, что в их следующих клубах все по-другому.  

Точно так же, как талантливые юноши поначалу удивляются тому, насколько интенсивны наши тренировки, как мы работаем, как мы посвящаем себя игрокам и как мы их тренируем. Если команда из Гипускоа или Страны Басков играет против «Реала», окей, они могут не выиграть. Но с точки зрения вторых мячей, единоборств, агрессии и борьбы они всегда будут не хуже».

«Люди здесь самобытные, – рассказывал The Guardian экс-тренер «Сосьедада» Микель Этчарри. – Они работали на полях или на заводах, они умные. Тут речь меньше о технике и больше о борьбе». 

Монтьель с теплом вспоминает Артету: «Микель был прирожденным футболистом, он рожден для тренерской работы. Он был лидером на поле. Товарищи уважали его, потому что он был полностью предан команде».

В качестве доказательства бывший тренер Артеты рассказал историю. Как-то Микель и его одноклубник Йон Эркисия наколотили по 47 мячей. В последнем матче сезона Артета вышел один на один с вратарем, но не погнался за голом, а отдал ассист Эркисию, который забил. «Если бы Микель забил тот гол, стал бы лучшим бомбардиром, но он не забил, потому что он самоотверженный человек», – восхищается Монтьель.

 

«Антигуоко» постоянно организовывал для детей выезды на турниры в другие страны. Артета и Ираола так впервые выехали за переделы Испании на автобусе. Им было по 12 лет, их команда мчала в Нидерланды. Поездка длилась около 20 часов. Потом были выезды в Италию, Швецию, Францию и даже вылет в Мексику. Почти отовсюду мальчишки привозили медали.

С учетом высоких стандартов «Антигуоко» воспитывает качественных игроков и может зарабатывать на их продаже (больше всех заинтересованы крупнейший клубы Басконии). Артета в 15 лет ушел в «Барсу», Ираола в 18 оказался в «Атлетике», Алонсо – в «Сосьедаде». Очень выручают солидарные выплаты. К примеру, за трансфер Артеты в «Эвертон» академия получила 105 тысяч евро. Помогают и сами воспитанники: Микель, переходя в новый клуб, стабильно отправлял коробки с экипировкой и снаряжением. 

«Сосьедад» – главный клуб Гипускоа (через него прошли Алонсо, Лопетеги и Эмери). Там очень уважают образование

«Реал Сосьедад» всегда отдавал предпочтение местным и воспитанникам, поэтому не жалел денег на академию. До 1989 года в составе вовсе играли только футболисты, родившиеся в провинции Гипускоа. Пиком того «Сосьедада» стали два подряд чемпионства – в 1981-м и 1982 году.

К концу 80-х на фоне успехов клуб оказался в ловушке. Игроки старели (в 1989 году трое завершили карьеру), а лучших забирали: в «Барсу» ушли Чики Бегиристайн, Хосе Мария Бакеро и Луис Лопес Рекарте, «Атлетик» переманил Лорена Хуарроса. «Сосьедад» сомневался, нужно ли сохранять принципы. И в 1989-м решился.

Первым иностранцем стал ирландский форвард Джон Олдридж, которого «Сосьедад» купил за полтора миллиона фунтов у «Ливерпуля». Когда он впервые приехал в Сан-Себастьян, его встретили граффити «Посторонним здесь не рады», а президент фан-группы сказал: «Я бы предпочел «Реал» в третьем дивизионе, чем иностранца в нашей футболке». Был даже мужчина, который с отвращением плюнул на асфальт, когда Джон переходил дорогу. На Олдриджа хейт не повлиял, и он быстро влюбил в себя местных. За два года ирландец наколотил 40 голов в 75 матчах, 

Переход Джона открыл дорогу в «Сосьедад» иностранцам, но академия осталась в абсолютном приоритете. Сейчас они на втором месте в Ла Лиге по воспитанникам в составе (первый – «Атлетик», который больше века играет только своими). В свое время такими воспитанниками были Унаи Эмери и Хулен Лопетеги, но карьера в Сан-Себастьяне у них не сложилась.

За футбольной частью лежит огромный культурный пласт. В 2021-м директор академии «Сосьедада» Лука Ириарте в интервью Sports.ru рассказывал, что приоритет клуба – развивать футболистов как личностей, чтобы они были образцом для молодежи Гипускоа. Учеба – важная часть этой философии.  

В академии есть семь преподавателей, которые помогают футболистам. Как минимум у восьми игроков в мужской и женской командах есть высшее образование. Бомбардир Микель Ойарсабаль, к примеру, закончил университет Деусто, получив степень в области делового администрирования и менеджмента.  

По утрам Ойарсабаль тренировался, а днем часами читал книги. «Понимаю, что в жизни важно иметь запасной вариант на будущее, что-то помимо футбола. Никогда не знаешь, что случится», – говорил он в 2018-м в интервью El Diario Vasco. 

Защитник Айен Муньос дистанционно изучал физкультуру и спортивные науки в Университете Исабель I. Полузащитник Андер Гевара учился на юриста в Университете Страны Басков. Восходящая звезда 19-летний Андер Барренечеа поступил в университет города Логроньо и тоже дистанционно проходит обучение. 

У «Сосьедада» соглашение с престижным Университетом Деусто, там учат по разным направлениям (инженерия, права, психология, языки, международные отношения, гуманитарные науки и даже теология), особо качественное бизнес-образование. У университета мощная инфраструктура – есть стильная 10-этажная библиотека.  

В 2015 году магистры из Деусто приезжали на базу клуба и давали футболистам уроки. Через пару лет партнерство расширили, позволив игрокам получить диплом сразу по двум специальностям – в области начального образования и спортивных наук. Клуб и университет сделали так, чтобы игрокам было проще совмещать футбол и учебу.

«Наша цель – не выдающиеся футболисты, а выдающиеся люди. Футбол – это командный спорт. Большинство игроков не попадают в основную команду, поэтому у нас есть специальная программа, адаптированная для роста каждого из наших мальчиков и девочек. Мы следим за тем, чтобы семья, образование и социальные моменты были на месте, чтобы их не нарушали», – объяснял спортивный директор Роберт Олабе. 

Так в чем секрет успеха тренеров из Гипускоа? Кажется, в трудолюбии и местной культуре

Три тренера из Гипускоа в АПЛ – феномен. Работа Алонсо и других баскских тренеров – тоже. Как это объяснить?

У Олабе есть версия: «Успех этих тренеров заключается в здешней культуре, важности обучения, общности и самопожертвовании. Смешайте это со способностями, и у вас получится сильная база».

«Мы говорим об умных, вдумчивых, рефлексивных людях, хороших спортсменах, и, возможно, есть культурный элемент, который помогает это объяснить, – считает Айербе. – Культура Страны Басков, Гипускоа вознаграждает смирение, осмотрительность, трудолюбие, общность и солидарность. Попытка выделиться наказывается.  

Мы, как правило, трудолюбивы, и не только в футболе. Мы привыкли много работать, и у нас есть дисциплина. Это вещи, которые для тренера очень ценны. Далее вы должны быть готовы совершенствоваться каждый день». 

Экс-тренера «Сосьедада» Этчарри такого же мнения – все дело в культуре и трудолюбии. В пример он приводит Альгуасиля. Тот был очень замкнут, и Этчарри не верил в его тренерские способности. Но Альгуасиль преуспел благодаря методичной работе и трудолюбию (тренер сам это признает).

Этчарри отмечает, что ценности вроде трудолюбия можно увидеть в традиционных баскских видах спорта – сельских дисциплинах, которые по-прежнему почитаются в регионе и собирают большие толпы зрителей на городских площадях. Среди них – рубка дров, перетягивание каната, метание тюков и подъем камней. «Все они связаны с преданностью ежедневной работе, – добавляет Этксарри. –  Именно эту черту мы видим во всех этих тренерах».  

Кстати, родители Лопетеги участвовали в турнирах по поднятиию камней. Он до сих пор посещает соревнования по этой дисциплине в родном городе Астеасу.  

У тренеров крепкая связь с Гипускоа. Эмери финансирует местный клуб 

Все тренеры сохраняют тесную связь с Гипускоа. Артета часто приезжает в Сан-Себастьян. В марте Микель посетил детский турнир с участием «Антигуоко». 

«Когда он приезжает сюда, то звонит мне, – с улыбкой рассказывал Sky Sports Монтьель, – Это был его день рождения, но мы сидели на поле, смотрели игру и болтали о сезоне «Арсенала». После турнира Артета задержался. На часах было 13:30, в 16:00 был рейс в Лондон, но Микель остался, сфотографировался и раздал автографы всем желающим.

Хаби Алонсо тоже часто возвращается на родину. А Ираола вовсе запустил тренерскую карьеру в «Антигуоко». В 2017 году он тренировал команду U-18, параллельно получая лицензию УЕФА Pro. «Они делают очень хорошие вещи. Удивительно, что о них мало знают. Это очень маленький клуб из Сан-Себастьяна. Но на уровне академий это большой клуб», – говорил Ираола.

Возможно, самая крепкая связь с Гипускоа у Эмери. Каждый год Унаи посещает фестивали в родном Хондаррибиа. Он обожает наведываться в винный погребок Hiruzta. Тренер бывает на ежегодных мероприятиях на винограднике и по скидке покупает фирменное белое вино Hiruzta Txakoli. «Я уверена, что ему нравится вино, но главное – быть частью чего-то местного, –  говорила Мари Хосе, работающая в винном погребе. – Я думаю, речь об идентичности, немного о доме».

В 2021 году Эмери спас от банкротства клуб третьего испанского дивизиона «Реал Унион» из города Ирун в Гипускоа. Дело в том, что «Реал Унион» – один из основателей чемпионата Испании и участников первого розыгрыша Ла Лиги. Баскская команда взяла четыре Кубка Испании в период с 1913-го по 1927 года. В свое время в воротах играли дед и отец Унаи. За три года Эмери инвестировал более 2 миллионов евро. Часть денег пошла на реконструкцию старенького стадиона на 4 тысячи мест.

«Здесь уникальная и богатая идентичность, большой потенциал для роста, – говорил Эмери. – Мы можем вырасти в Гипускоа».

Хочется верить, что у Унаи все получится. Главное – помнить о тех самых баскских ценностях. 

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Фото: AFP/JOSE MIGUEL FERNANDEZ; Gettyimages.ru/Mike Hewitt; Barbara Boensch, Meng Dingbo, Jose Ignacio Unanue/Global Look Press

7 комментариев
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Ответ JENNINGS
Автор, столица Страны Басков - Витория-Гастейс, а не Сан-Себастьян, исправьте, пожалуйста
Добрый!

Здесь конкретно про Гипускоа и столицу провинции. Тогда все правильно)
+4
-1
+3
Гипускоа - провинция тренеришек (А.Дзюба)
+4
-4
0
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