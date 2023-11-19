С Кубы регулярно сбегают спортсмены: уезжают на матчи и не возвращаются. Из-за бедности (зп – 40$ в месяц) и бюрократии

Фидель Кастро называл беглецов иудами.

Со времен революции Куба часто называет себя островом свободы. Но не все чувствуют себя там свободно. Из страны постоянно сбегают спортсмены: футболисты, бейсболисты, боксеры, борцы, пловцы и многие другие.

План побега в основном реализуют через командировки в страны, куда приезжают на турниры. Хотя бывают те, кто уезжают экстремально – например, плывут на лодке до материка. Масштабы побегов – катастрофические.

Пора разобраться, почему так происходит. И при чем здесь Фидель Кастро.

Этим летом из сборной Кубы сбежали пять футболистов. Вратарь смылся прямо во время матча

Летом этого года в Канаде и США проходил Золотой кубок КОНКАКАФ с участием сборной Кубы. Она влетела во всех трех матчах группы. И потеряла несколько игроков. Нет, не из-за травм. Четыре футболиста – Роберни Кабальеро, Карлос Денилсон Моралес, Нейссер Сандо и Джассаэль Эррера – просто не приехали на рейс из Майами в Хьюстон после поражения от Гватемалы. Первый обосновался в Никарагуа и играет там за клуб высшей лиги. Судьба остальных неизвестна.

Череда побегов на этом не завершилась. Вратарь Кубы Санди Санчес смылся прямо по ходу матча с Канадой. Его заменили на 61-й минуте при счете 1:3. После этого Санчеса никто не видел. Говорят, он запросил убежище в США.

Но это не рекорд: в 2008 году сбежали и попросили убежища семь членов олимпийской сборной Кубы по футболу. В целом с 1999 года 55 кубинских футболистов бежали в США.

Не хотят возвращаться на Кубу и представители других видов спорта. В ноябре 1993-го 32 атлета попросили об убежище в США во время региональных игр стран Центральной Америки и Карибского бассейна в Пуэрто-Рико. В 2021-м уехали 12 из 24 членов сборной Кубы U-23 по бейсболу. Кстати, у бейсболистов, пожалуй, самые веские факторы для побега: на Кубе с этим видом спорта порядок, поэтому бейсболисты играют на хорошем уровне и имеют реальные шансы залететь на контракт в американскую MLB.

Историй побегов – тьма. Они случаются каждый год. Способы тоже разные. В мае этого года двукратный чемпион мира по боксу Йоэнлис Эрнандес после выигранной золотой медали на ЧМ в Ташкенте просто растворился во время пересадки в аэропорту Панамы. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Робейси Рамирес как-то вышел на прогулку в мексиканском городе Агуаскальентес и не вернулся в гостиницу

В 2011 году футболист сборной Кубы Йосниэль Меса спустился по пожарной лестнице отеля, сел в машину, где его ждали родственники, и уехал в неизвестном направлении. В футбол на высоком уровне Меса больше не играл. За 10 лет до него другие кубинские игроки Рей Анхель Мартинес и Альберто Дельгадо отпросились в вестибюль отеля, чтобы позвонить, но выбежали и поехали на такси к дяде Мартинеса.

Планы побега обычно разрабатывают заранее – зачастую в строгой секретности, даже самые близкие не знают. «Никому нельзя доверять, – говорил тяжелотлет Эмилио Лара, сбежавший в 90-х. – Мы рискнули ночью и ушли».

Служба безопасности у кубинских делегаций, судя по всему, есть. Некоторые сбежавшие рассказывали, что в их случаях до ночи дежурила охрана. А каждое действие вроде выхода из отеля надо согласовывать за сутки. Но Куба – бедная страна: скорее всего, у нее просто нет столько ресурсов, чтобы жестко пресечь любую попытку побега.

Вообще, не каждый побег заканчивается успехом. И нужно понимать, что спортсмен сильно рискует: неудачная попытка может лишить его карьеры и любимого дела.. Обычно власти Кубы жестко реагируют на беглецов, называя предателями и всячески стыдя. Сбежавшим на 8 лет закрывают въезд в страну, иногда под санкции попадают их близкие родственники – лишаются работы или попадают в тюрьму. В середине 90-х Кастро сравнил сбежавших спортсменов с Иудой, обвинив их в готовности «продать страну за 40 серебренников».

Кастро запретил профессиональный спорт после революции, сделав его массовым. Всех спортсменов для соревнований готовила одна система

Фидель Кастро, пришедший к власти после революции в 1959-м, обожал спорт в целом. Но профессиональный ненавидел, поэтому запретил его в 1961 году. По мнению Фиделя, раньше (и при капитализме) спорт был уделом богачей.

«Трагично превращать в товар здоровье, превращать в товар нечто благородное вроде спорта и физкультуры, связанное с благосостоянием человека. Против этого Куба борется сегодня практически в одиночку – борется против отвратительного торгашества, внедренного в спорт, не имеющего уже ничего общего ни с любительским движением, ни с Олимпийскими играми», – говорил Кастро в 2001-м.

До Кастро благодаря влиянию США на Кубке были популярны бейсбол и бокс. В провинции любили скачки и петушиные бои – в основном из-за ставок. Элитный спорт (парусный, конный, теннис, фехтование) пользовался популярностью среди состоятельных кубинцев испанского происхождения.

С приходом Кастро в стране появился культ массовой физкультуры по примеру СССР: фитнес, атлетика, производственная гимнастика, плавание, бокс, футбол, волейбол и многое другое. Весь спорт в стране курировал Национальный институт спорта, физического воспитания и отдыха (INDER) – это некий аналог Министерства спорта. INDER разрабатывал спортивные и образовательные программы, воспитывал будущих спортсменов, выбирал, кто будет выступать за сборную, и, конечно, забирал себе все призовые за победы в международных турнирах.

Самое интересное, что INDER существует до сих пор. И занимается тем же! Правда, с некоторыми поправками на реалии жизни (об этом чуть дальше). Например, Национальному институту подчиняются все футбольные/бейсбольные/баскетбольные клубы. Через него формируются сборные. И там все так же оседают призовые.

Cистема подготовки спортсменов была устроена так. Талантов выявляли в школах. Лучших отбирали в спортивные школы (на острове таких было 30 штук). У школ была неплохая инфраструктура: корпуса, собственная больница, аудитории, где юные спортсмены усваивали школьную программу. Обычно студент-спортсмен учился в школе до 19 лет, лучшие затем переходили в Национальный тренировочный центр в Гаване.

Наибольших успехов кубинские спортсмены добились в боксе и бейсболе. Боксеры побеждали в командном зачете на Олимпийских играх (1972, 1980) и на чемпионатах мира (1974, 1978). Сборная Кубы также – шестнадцатикратный чемпион мира по бейсболу (1961,1969, 1970,1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1980). Кубинцы становились чемпионам в подводной охоте, женском волейболе (в мужском – серебро), брали медали в тяжелой атлетике и баскетболе на Олимпиаде.

Спортсмены – госслужащие с номинальной должностью. И зарплатой около 40$ в месяц (сравните это с контрактом сбежавшего бейсболиста на 72,5 млн $)

Что будет, если платить топ-спортсменам как врачам, учителям или строителям? Поскольку на Кубе нет профессионального спорта, то нет и профессиональных спортсменов. По факту они госслужащие, имеющую номинальную профессию (обычно прикомандированы к какому-то предприятию).

Средняя зарплата на Кубе составляет, по разным данным, от 30 до 50 долларов. Официальной статистики нет (некоторые источники пишут и про <30). Данных по зарплатам спортсменов – тоже. Однако известно, что получают они примерно так же.

The New York Times в 2019-м писал, что кубинские бейсболисты получают в районе 40 долларов в месяц, «что чуть больше средней зарплаты по стране». До этого NY Times писал, что футболисты зарабатывают около 20 баксов (в тексте от 2008 года вообще фигурировала цифра в 8 долларов). ESPN в 2019-м писал о зарплате футболистов в 38 долларов.

«Моя зарплата составляла 190 песо (по нынешнему курсу 7,9 долларов – Sports.ru) в месяц, потом ее повысили до чуть более 200 песо (8,34 доллара – Sports.ru), – рассказывал годы спустя годы сбежавший из Кубы в 2009-м футболист Йениель Бермудес. – В то время я уже был в сборной. Что касается футбола, были проблемы с питанием и логистикой. Часто приходилось самому идти пешком из общежития на матч. Когда мы приезжали с соревнований, у нас забирали костюмы и тренировочную экипировку. Перед выездами за границу мы покупали ром и коробки сигар и продавали их иностранцам, чтобы заработать денег. В таких условиях невозможно побеждать и добиться хороших результатов».

В другом интервью Бермудес описывал жизнь на Кубе как «тяжелую и типичную для своего района, где изо дня в день приходится бороться за пропитание». «В школе тебя учат, что социализм – лучший, коммунизм – лучший. Когда я увидел, как обстоят дела за пределами Кубы и как обстоят дела на Кубе, я понял, что мы в значительной степени изолированы от остального мира».

Вообще, считается, что спортсмены живут чуть лучше, чем средний кубинец, за счет льгот: им могут выдать квартиру, машину и пособие на лучшее питание и одежду. Но, судя по всему, многое зависит от вида спорта и статуса спортсмена. Тут футбол не в лучшем положении, потому что бейсбол и бокс сильно популярнее.

В 2014 году примерно 30 сбежавших из Кубы бейсболистов подписали контракты в MLB на общую сумму чуть менее 500 миллионов долларов. Самое крупное соглашение в 2014-м подписал Русни Кастильо: 7-летняя сделка с «Бостон Ред Сокс» на 72,5 миллиона долларов.

Стоп, а как вообще живут на Кубе? Бедность, разруха, продуктовые карточки

Бегут из Кубы не только спортсмены. С 1959 года до января 2013 года из страны эмигрировали около 2 миллионов человек. 86 % из них выбрали США. В свое время Джон Кеннеди объявил: «Любой кубинец, ступивший хотя бы одной ногой на берег США, автоматически получает право на политическое убежище в стране». Майами находится в 150 километрах от Кубы и только там проживает более миллиона человек. Иногда туда добираются на самодельных или моторных лодках.

Люди бросают все не от хорошей жизни. С 1960-х, после революции, по Кубе сильно бьет экономический бойкот США. Санкции очень жесткие. Они влекут нехватку еды, чистой воды и медикаментов, проблемы со связью и другими важными сферами жизни. По оценке кубинского Национального института экономических исследований, за 1962-2017 годы ущерб от эмбарго составил 130 млрд долларов.

Сильно ухудшилась ситуация и после развала СССР. Советский Союз был важным партнером Кубы. В 1990-1993 годы ВВП страны уменьшился на 33%. Кастро тогда принял ряд мер, направленных на экономию. Отключения электроэнергии стали привычным делом. Многие заводы и предприятия закрылись, автобусное сообщение сократили, тракторы заменили волами и телегами, из Китая импортировались велосипеды.

Жизнь на Кубе по-прежнему тяжела. Прожить на 40 долларов невозможно. Но тут помогает государство, предлагая гражданам карточки на питание. Норму продуктов на месяц получают не бесплатно, но за очень низкую цену. В продуктовую корзину входят 2,5 кг риса, десяток яиц, 300 граммов фасоли, булочка, сахар, четверть литра растительного масла, 100 граммов кофе, коробок спичек и зубная паста. Раз в неделю можно получить куриную ножку, немного соевого фарша, соевую котлету или кружок колбасы.

Но есть нюанс. Нужно отстоять в больших очередях (они на Кубе везде) и обойти полгорода, чтобы собрать продуктовую корзину: мясо может быть в одном магазине, яйца – в другом, рис – на другом конце. За деньги в магазине тоже мало что купишь: цены высокие, а выбора почти нет.

Рыбу и морепродукты местные едят крайне редко. Весь улов рыбаки по закону обязаны отдавать государству, а оно распределяет его по ресторанам, где туристы заказывают их по несколько долларов за порцию.

Бедность сказывается на внешнем облике Кубы: разруха, обшарпанные здания, нищие люди, проблемы с интернетом. Дополнительно по стране ударил ковид. Важный источник дохода туризм схлопнулся – вместе с этим появился еще больший дефицит продуктов и медикаментов. Это вызвало волну протестов в июле 2021-го. Но жизнь на Кубке особо не изменилась.

Куба пытается бороться с побегами (пообещали не забирать 80% призовых). Медалистам ОИ гарантировали 62,5$ надбавки в месяц

Регулярное бегство спортсменов сильно бьет по репутации Кубы. А еще выставляет Национальный институт спорта, физического воспитания и отдыха в неловком положении.

В 2013 году INDER представил пакет меры – в основном экономического характера. Куба установила сложную шкалу заработной платы, бонусов и правил для лучших спортсменов. Зарплаты, бонусы и пенсии атлетов теперь стали больше зависеть от результатов.

Медалистам Олимпийских игр пообещали платить 1500 песо (62,5 долларов) в месяц, а медалистам Панамериканских игр — 1200 песо (50 долларов). Участники Национальной бейсбольной серии и национального бейсбольного отбора стали получать 1000 песо (41,68 долларов) в месяц.

Золотому медалисту Олимпиаду также полагается ежемесячная премия в 2500 песо (104 доллара), за золото в турнирах Центральной Америки предусмотрена надбавка до 300 песо (12,5 долларов). До 2013 года INDER присваивал более 80% призовых, выигранных на международных турнирах. Новая система гарантировала 80% спортсменам в основных видах спорта, 15% тренерам и 5% другим специалистам сборной.

Отдельные бонусы ввели для бейсбола как самого популярного вида спорта. 5000 песо (208 долларов) за сезон пообещали начинающим питчерам, которые сделают более 120 подач и выиграют более 10 матчей за один сезон. Команда, выигравшая национальную серию, должна получить 65 000 песо (2700 долларов).

В рамках реформы средняя зарплата спортсменов в стране вырастет с 500 песо (20,85 долларов) в месяц до 1000-5000 (41-200 долларов) в зависимости от уровня, результатов и вида спорта.

При этом, согласно плану, кусок от доходов получило и государство. Спортсменов обязали отдавать 10% дохода в виде налогов. Также государство заберет 4% от любых международных или национальных призовых выплат.

Куба разрешает спортсменам выступать за границей с 2013-го. Но все топит бюрократия: нужно получить разрешение и хорошо себя вести

До 2013 года Куба вообще не отпускала спортсменов за границу, поэтому бегство – единственный вариант. Вместе с пакетом экономических стимулов власти разрешили спортсменами выступать за рубежом. Но такие контракты нужно проводить через INDER (возможно, и переговоры ведет правительство). За спортсменами сохранялась обязанность представлять Кубу на крупных турнирах.

На бумаге все звучит хорошо. И даже кое-как работает. В 2016-м (то есть через 3 года после введения новых правил) первый футболист Микель Рейес легально заключил контракт с мексиканским «Крус Асуль». Несколько кубинских бейсболистов уехали в Мексику. Пара кубинских баскетболистов заключили контракты с европейскими клубами.

В 2017-м главный юрист INDER Рамиро Домингес рассказал, что с 2013 года заключен 61 зарубежный контракт в разных видах спорта. А около 300 спортсменов так или иначе легально выезжали за рубеж, чтобы поучаствовать в турнирах или потренироваться в другой стране.

Как бы сладко это ни звучало, существует много нюансов.

Главное препятствие – лютейшая бюрократия. Предположим, европейских клуб в летнее окно хочет подписать кубинца. В наши дни трансфер можно организовать даже за день. Но в случае с Кубой все си-и-и-ильно затянется. Сначала нужно направить запрос в футбольную федерацию. Затем его рассмотрят два отдела INDER. Дальше дело попадает в комитет по переговорам, набору персонала и поездкам за границу. Финально сделку одобряет глава INDER.

Ждать придется долго: возможно, месяц, а, может, – полгода или года. И даже рассмотрение дела не залог успеха. Футболисту Йордану Санта-Крусу предложили в Доминикане контракт на 300 долларов в месяц (в десять раз больше, чем он зарабатывал на Кубе). Но его переход по неизвестным причинам не одобрили.

Домингес как представитель власти объяснил, на что обращают внимание при рассмотрении заявки на международный трансфер.

«Кубинский спортсмен должен обладать адекватным социальным поведением, хорошими педагогическими и спортивными результатами, представлять интерес для национальной федерации и получить соответствующее разрешение от страны, где он будет выступать.

В нашу компетенцию входит оценка условий проживания спортсмена в клубе, где он будет выступать, права выступать за Кубу в случае запроса, а также его безопасности, включая так называемое второе медицинское заключение в случае травмы или дискомфорта», – объяснял юрист INDER.

Куба, по словам Домингеса, также требуют компенсацию за воспитание спортсмена: либо фиксированная сумма, либо 20% от суммы контракта.

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Все ли беглецы добиваются успеха за границей? Конечно, нет. Преуспевают единицы. Большинство меняет профессию и находит обычную работу. Но, кажется, для них это не проблема.

«Оно того стоило, – говорил в нулевых сбежавший бейсболист Анхель Лопес, который не построил топовую карьеру. – Если вы работаете на фабрике восемь часов в день, у тебя все равно есть дом. У тебя есть машина. У тебя есть мир. Это то, чего у нас не было на Кубе».

Фото: East News/AP Photo/Roberto Schmidt, Cal Sport Media via AP Images, Yamil LAGE / AFP; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Scott Taetsch, Buda Mendes, Andy Lyons