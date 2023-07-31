10 комментариев

И ездил на лекции друга-экономиста на велосипеде.

За 7 лет Пеп превратил «Ман Сити» в доминатора, взял все трофеи, а главное – до сих пор не потерял мотивацию и находит новые вызовы. Но так было не всегда.

Гвардиола начинал в «Барсе». Там он выиграл 14 из 19 возможных турниров, а в дебютном сезоне-2008/09 взял все шесть трофеев. Вот только у успеха была обратная сторона. За четыре года Пеп настолько вымотался, что на год взял творческий отпуск. И уехал в Нью-Йорк.

В США тренер много гулял, отдыхал с семьей, по чуть-чуть готовился к новому вызову – работе в «Баварии». И даже со скандалом отсудил матч детских команд.

Вспоминаем американский этап Пепа, после которого он искрит на топ-уровне уже 10 лет без перерыва.

Каталонский друг-экономист помог Пепу адаптироваться в Нью-Йорке. А тот ездил на его лекции на велосипеде

Гвардиола не сразу выбрал Нью-Йорк. Перебраться в США Пепа и его семью убедил каталонский экономист и друг Гвардиолы Хавьер Сала-и-Мартин (он входил в правление «Барселоны» и с 2004-го по 2010-й был клубным казначеем).

Хавьер давно в Нью-Йорке, он профессор в Колумбийском университете, там и преподает. Вообще, он важный экономист. Ведущий эксперт в области инноваций и конкурентоспособности. Магистром стал в Гарварде, там же получил докторскую степень. Хавьер – автор Индекса глобальной конкурентоспособности (GCI), который оценивает способность стран обеспечить высокий уровень благосостояния своих граждан.

Сала-и-Мартин помог семье Пепа найти квартиру около Центрального парка (о ней – дальше) и школу для детей, а еще рассказывал старшей дочери Гвардиолы о жизни в США. В Нью-Йорке семьи еще крепче сдружились и проводили время вместе. В 2016 году жена Хавьера, Сильвия Тремоледа, стала диетологом в «Ман Сити».

Еще Пеп посещал лекции Салы-и-Мартина в университете, на них Гвардиола ездил на велосипеде. Там он сидел как обычный студент, делал заметки в блокноте и перекусывал в университетской столовой. Как-то тренера засекли за просмотром матча «Боруссия» – «Реал» на ноутбуке.

Гвардиола получал знания от профессора, а тот видел в тренере футбольного новатора. А это как раз профильная специальность его как экономиста. Сала-и-Мартин убежден, что достичь высокой конкурентоспособности можно только за счет инноваций.

Небольшой пример от Хавьера: «Когда рядом с одним рестораном открывают другой, то конкурентоспособность достигается не снижением цены на «Кока-Колу» на 10 центов, а новой музыкой, атмосферой, новым меню, новыми поварами, другими вещами. Инновациями».

Пеп снимал квартиру за $31 тысячу в месяц (сам предложил на 3 тысячи больше). Швейцар назвал его «мистер Гардоми»

Квартира – отдельная история.

Пеп по совету Салы-и-Мартина выбрал элитный комплекс, где живут звезды. Там четыре спальни, свой лифт и доступ в тренажерный зал. Пеп арендовал ее у топ-менеджера Deutsche Bank Раджи Бхаттачарьи (тот купил ее в 2010-м за 6,5 млн долларов и сделал ремонт на свой вкус). Гвардиола платил 31 тысячу долларов в месяц. Это на 3 тысячи больше, чем просили. Просто Пеп хотел именно эту квартиру. Возможно, его так возбуждал вид из окна на Центральный парк.

Еще один плюс жизни в Нью-Йорке – слабая узнаваемость. В Барселоне Пеп вряд ли мог спокойно пройтись по улице, в США – обычное дело. Когда у швейцара спросили про Пепа, тот назвал его «мистером Гардоми». Но потом извинился и добавил, что тренер заботится о приватности и просил заранее сообщать о посетителях.

Другой неназванный житель элитного комплекса даже не знал, кто такой Гвардиола: «Здесь живет много звезд. Нью-Йорк настолько велик, что они могут быть почти невидимыми. Не думаю, что кто-нибудь узнает этого парня [Гвардиолу]. В Нью-Йорке много футбольных фанатов, но недостаточно, чтобы его часто узнавали».

Ужинал с Каспаровым* и Вуди Алленом, гулял с семьей, ездил на метро, гонял на теннис и баскетбол

Впервые за долгое время Пеп мог просто кайфовать и наслаждаться свободным временем.

Именно Сала-и-Мартин организовал встречу Пепа и шахматиста Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ) в Нью-Йорке. За ужином мужчины обсуждали экономику, технологии и спорт.

Каспаров утверждал, что технологический потенциал в наше время направлен на сферу развлечений, и утверждал: экономический эффект от изобретения электричества с точки зрения рыночного производства превышает эффект от изобретения интернета.

Еще один пример от шахматиста: обрабатывающий потенциал iPhone в разы больше, чем у компьютера Аполлон-11 (AGC). Но AGC использовали, чтобы летать на Луну, а смартфоны производят для развлечений.

Журналист Марти Перарнау в книге «Пеп: Конфиденциально» писал, что за ужином Гвардиола три раза пытался выяснить, почему Каспаров даже не пытается составить конкуренцию Магнусу Карлсену.

Гарри избегал развернутого ответа и отбивался общими фразами: «У меня есть возможность победить его, но на практике это невозможно». Когда Пеп решил задать тот же вопрос в третий раз, Каспаров, доедая салат, кивал головой и раздраженно повторял: «Невозможно».

Впрочем, дискуссия так понравилась всем, что Пеп и Гарри договорились об очередной встрече через несколько недель. Сала-и-Мартин не смог присутствовать из-за командировки, зато пришла жена Гвардиолы.

Пеп общался и с другими знаменитостями. В сентябре 2012-го тренер поужинал с актером, продюсером и режиссером Вуди Алленом в одном из ресторанов Нью-Йорка. Аллен и Гвардиола среди прочего беседовали о новом фильме Аллена «В Рим с любовью». Вуди сразу сказал, что в футболе он полный ноль. Поэтому Пеп с удовольствием предложил обсудить баскетбольный «Нью-Йорк Никс». Встреча продлилась несколько часов.

По слухам, в Нью-Йорк прилетал Алекс Фергюсон (он тогда только ушел из «Манчестер Юнайтед») и встречался с каталонцем. В медиа предполагали, что сэр Алекс хочет убедить тренера возглавить «МЮ».

В Нью-Йорке Гвардиола мог позволить себе часто гулять с семьей по улицам. Если ему куда-то надо было, Пеп прыгал в метро и ехал в нужную точку. Тренер также посещал теннисный US Open, матчи НБА и театры Бродвея.

Брал уроки немецкого у фанатки «Боруссии». Занимался по 4 часа в день

В январе 2013-го, спустя полгода после переезда в Нью-Йорк, «Бавария» объявила о назначении Гвардиолы главным тренером с лета.

Пеп решил, что будет говорить на немецком на презентации в «Баварии», хотя клуб этого не требовал. Тренер вообще ничего не знал о языке, когда до дебюта оставалось 7 месяцев.

Его брат Пер рассказывал, что Пеп «учился как сумасшедший»: по всей квартире в Нью-Йорке были разбросаны книги на немецком, он нанял частного преподавателя, с которым занимался по четыре часа в день.

«Я приехал в Нью-Йорк и через месяц подписал контракт с «Баварией», – говорил Гвардиола в интервью Гильему Балаге. – Что я сделал? Начал учить немецкий. Три-четыре часа в день по утрам я занимался грамматикой, а спустя два месяца думал о том, чтобы разорвать контракт с командой. Немецкий такой сложный, даже детям в Германии сложно его учить. А теперь представьте, какого было мне, 41-летнему мужику. Но я упертый».

Репетитор Пепа подписала документы о неразглашении, чтобы информация не утекла в медиа. А потом оказалось, что она болеет за «Боруссию». «Чуть не запретила мне приезжать», – смеялся Гвардиола.

Языковеды из института Гете прослушали речь Гвардиолы на двух пресс-конференциях с журналистами и оценили его уровень как «выше среднего», добавив, что «нельзя сказать, что он уже владеет языком в совершенстве, но за шесть месяцев работы успел добиться того, что хороший студент достигает за три года».

Вместе с немецким Гвардиола тренировал английский. Тут все куда проще. В основном Пеп подтягивал уровень просмотром сериалов. Плюс, конечно же, постоянная языковая практика в Нью-Йорке.

Судил матч детской команды сына. Но не удержался и начал раздавать тактические советы, чем взбесил родителей

Футбол в жизни Гвардиолы остался. Пусть и не в таком количестве, как раньше. Пеп отдал 12-летнего сына в местную детскую команду. И посещал каждую игру. Другие родители даже не подозревали, что рядом с ними стоит обладатель Лиги чемпионов и человек, тренировавший Месси.

Как-то Гвардиола дежурно привел сына на матч. Но на игру не явился судья. Один из организаторов матча подошел к родителям и спросил: знает ли кто-нибудь футбольные правила достаточно хорошо, чтобы отсудить матч? Отозвался один лысоватый мужик в бейсболке. Он надел красную судейскую куртку и начал судить.

Правда, надолго его не хватило. Начал раздавать детям тактические советы (например, как надо располагаться на поле), чем взбесил родителей. Те начали ругаться и попросили найти другого судью на второй тайм. Худощавый испанец особо не спорил.

Лишь к концу матча (то ли кто-то нагуглил, то ли пустил клич) выяснилось, что тот мужик-всезнайка – один из лучших тренеров мира Пеп Гвадиола. После финального свистка родители пошли извиняться и почти каждый сфотографировал своего ребенка с Пепом.

***

Прошло более 10 лет, но Пеп до сих пор с теплом вспоминает о Нью-Йорке.

«За свою жизнь я провел много времени в Нью-Йорке. Это город, который я очень люблю, и на протяжении многих лет мне посчастливилось видеть воочию страсть жителей города к футболу», – говорил Гвардиола.

Периодически в медиа всплывают слухи о том, что после «Ман Сити» тренер уйдет в другой клуб холдинга – «Нью-Йорк Сити». Но пока у Пепа важные дела в Манчестере.

Возможно, через несколько лет он снова окажется в Нью-Йорке.

* Гарри Каспаров признан иноагентом в РФ

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird; AFLO, Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/AP Photo/Remy de la Mauviniere, PacificCoastNews.com; Marca.com; unsplash.com/Riccardo Manieri