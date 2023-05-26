«Это ФК «Голливуд». И мы били друг другу морды».

Про «Баварию» с их склоками и интригами могли снять реалити.

Кто-то сливает тактику в медиа, Нагельсманн крутит роман с журналисткой, боссы исподтишка увольняют тренера посреди сезона, а тот узнает об отставке в горах на лыжах. Мане вскипает и вмазывает Сане по лицу. И заканчивается все бесславным сезоном.

Сходили бы на фильм с таким сюжетом?

А ведь что-то похожее было и раньше. В 90-х и нулевых «Бавария» так буянила, что ее прозвали ФК «Голливуд». Игроки вели себя как рок-звезды: пили, курили, отбивали друг у друга жен и дрались в ночных клубах.

Благодаря их выходкам у журналистов всегда была работа, а у немцев появилась бодрая альтернатива мыльным операм.

«Я взбесился, когда впервые увидел этот заголовок [про Голливуд] в газете. Но, оглядываясь назад, я должен признать, что редактор был прав. Марио Баслер, Штефан Эффенберг, Лотар Маттеус, Андреас Херцог... Это реально напоминало Голливуд», – говорил Карл-Хайнц Румменигге, занимавший пост вице-президента «Баварии» в 90-х.

Культовый ночной клуб – символ «ФК Голливуд». Там распускал руки Эффенберг и крутил роман Кан

«Мюнхен – это «Бавария», «Хофбройхаус», Октоберфест и Р1», – говорил немецкий писатель Райнальд Гетц.

Р1 – культовое заведение. В 1949 году его открыли американские военные как офицерский клуб. В 90-х он стал самым модным местом ночного Мюнхена. Там зажигала местная элита, а попасть можно было лишь по спискам. Иногда в стенах P1 творилась лютая дичь. Например, «вечеринка бомжей», когда толпе состоятельных людей подвозили старую оборванную одежду, и они тусили в ней всю ночь.

P1 просто обожали футболисты «Баварии». Некоторые забегали, чтобы не скучать дома. «Мехмет Шолль приходил в спортивном костюме, заказывал красное вино и шел к двери. Там он просто ждал, как будут разворачиваться события, поскольку знал, что скоро начнется веселуха», – вспоминал охранник клуба Дамир Фистер.

В P1 регулярно захаживал расслабиться скандальный и эпатажный Штефан Эффенберг. Там у него было любимый столик, за которым он постоянно зависал и выпивал. В 2001-м после очередного тяжелого дня футболист подошел к своему столику, но он был занят. За ним сидела 31-летняя девушка и беззаботно потягивала шампанское из бокала.

«Я Эффенберг, я хочу сидеть здесь, так что ###### (вали) отсюда!», – гневно крикнул Штефан. И огрел девушку рукой по щеке. Все закончилось вызовом полиции и штрафом в 200 тысяч марок для буйного игрока «Баварии». Сам футболист вину не признал и говорил, что жертва его спровоцировала, бросив бокал шампанского в лицо.

Оливер Кан тоже часто объявлялся в P1. Если первое время он пропускал там пару кружек, то потом нашелся и другой повод залетать на дискотеку. Женатый вратарь-вышибала закрутил роман с официанткой Вереной Кет. Какое-то время он держал связь в секрете, пока в порыве страсти и за поцелуями его не засекли в VIP-зоне.

Когда правда вскрылась, он расстался с беременной женой за 10 дней до родов. Роман с официанткой тоже долго не продлился. Кет бросила вратаря и получила предложение от Playboy сняться голой. На обложке вместе с обнаженной фоткой красовалась надпись «Бывшая Кана».

Сейчас футболисты «Баварии» периодически залетают в P1. Но свободы 90-х и нулевых не вернуть. Да и тренеры просекли фишку. «Я уже знаю о P1. Есть способы узнать, где и когда находятся игроки», – говорил Ван Гал в 2009-м, только придя в «Баварию».

Баслер куражился в «Баварии»: пил, курил, дрался и хотел записать песню с порнозвездой

«Я пью и курю. И это не изменится», – бесцеремонно отвечал Марио Баслер журналистам, которые в разговоре с немцем допускали, что футболист-профи, возможно, должен вести себя немного скромнее за пределами поля.

Скромность – точно не про Баслера. В середине 90-х он загорелся идеей и собирался записать музыкальный альбом с немецкой порноактрисой Долли Бастер. Они встретились на скачках в Гельзенкирхене, обменялись номерами телефонов и стали строить планы. Все зашло настолько далеко, что в дело вмешались чиновники из Немецкого футбольного союза. И тактично объяснили Марио, что один из лучших игроков Германии не должен так себя вести.

Впрочем, на этом проблемы на заканчивались. Баслер как-то публично раскритиковал Трапаттони за «отстойную тактику» («Бавария» влепила ему штраф в 10 тысяч марок). Марио регулярно нарушал режим. Его ловили пьяным за рулем.

1 апреля 1998-го газета Bild написала, что «Бавария» наняла детектива для слежки за Баслером. Оказалось, что это не первоапрельская шутка. «Это не детектив, а просто человек из клуба. Иногда за игроком нужно присматривать, в этом нет ничего необычного», – объяснял Ули Хенесс. Баслер отнесся спокойно: «Это не проблема. Если я видел, что этот парень шастает рядом, то ложился спать в 23:00».

На какое-то время слежка угомонила Баслера, но дальше все по новой. После дня рождения Дитмара Хаманна в августе 1999-го Марио гулял в клубе до четырех утра. Его не останавливал матч Бундеслиги через два дня. Клуб так это не оставил, выписав очередной штраф в 10 тысяч марок.

Однако спустя два месяца терпение «Баварии» лопнуло. Марио и резервного вратаря Свена Шойера арестовали в 4 утра в кабаке Регенсбурга (хотя Баслер должен был лежать дома на больничном) за драку. Было все так: футболист напился, ставил стул на стол и пытался удержать на голове бутылку вина. Под горячую руку попал посетитель заведения.

Уставшая от выходок «Бавария» выгнала Баслера. Но он, кажется, не сильно расстроился. Сказал, что больше ему не придется слушать ту чушь, которую ему вбивают в голову в клубе. Игрока живо взял на контракт «Кайзерслаутерн».

Маттеуса называли «Громкоговорителем». И считали информатором Bild

Немецкая пресса прозвала Маттеуса «Громкоговорителем» из-за его острого языка. Бывший тренер «Баварии» Эрих Риббек говорил, что Лотар «вставит свои пять копеек, даже если мы обсуждаем меню в ресторане». Защитник много чесал языком и постоянно мелькал в газетных заголовках. Также ходили слухи, что Маттеус – информатор Bild.

Некоторые одноклубники не переваривали Лотара. Эффенберг обзывал его лодырем, фальшивкой и обвинил в проигрыше «Баварии» в финале Лиги Чемпионов 1999 года. Матеус тогда попросил замену, а команда поплыла. «Если бы речь шла обо мне, я бы играл даже со сломанной ногой», – говорил Штефан. После завершения карьеры Эффенберг выпустил автобиографию и в главе «Что Лотар Маттеус знает о футболе?» оставил пустую страницу.

Как-то Маттеус поссорился по ходу сезона с Юргеном Клинсманном. И предложил свести счеты ТВ-дуэлью – прийти на телек и высказать друг другу претензии (естественно, Клинсманн отказался). В упущенном чемпионстве «Баварии» обвинили Маттеуса. А жесткий тренер Берти Фогтс исключил Лотара из состава Германии на Евро-96, сказав, что тот «никогда больше не будет играть за свою страну».

Лизаразю дрался с Маттеусом и ругался с Ковачем

Биксант Лизаразю известен боевым характером. В 1998-м он сцепился с Маттеусом на тренировке. Сначала немец дал пощечину – француз ответил. И кадры разлетелись по всем каналам.

«Я знал клуб под названием ФК «Голливуд», где на тренировках мы набивали друг другу морды. «Бавария» – один из немногих клубов, где можно вспомнить драки на тренировках», – говорил француз в 2011-м.

В 2002 году Лизаразю устроил стычку с Нико Ковачем. Хорват попытался обвести Биксанта, а тот грязным приемом свалил Нико на газон. Один из тренеров «Баварии» даже не смог разнять футболистов. Лизаразю оштрафовали.

«Слабы как пустая бутылка». Всегда спокойный Трапаттони сорвался на легендарной пресс-конференции

10 марта 1998 года, спустя два дня после третьего подряд поражения «Баварии» и потери шансов на чемпионство, нервы сдали у главного тренера Джованни Трапаттони.

Итальянец созвал пресс-конференцию, где за три минуты, нещадно коверкая немецкий и сидя в цветастом тренировочном свитере «Баварии», разнес команду и некоторых игроков.

Тогда и родилась культовая фраза про «пустую бутылку».

«Тренер не идиот! Тренер видит, что происходит. В прошлой игре было два, три или четыре игрока, которые были слабы как пустая бутылка!»

И отдельно тренер прошелся по Томасу Штрунцу.

«Штрунц! Штрунц здесь два года, сыграл десять игр, постоянно травмируется. Что вы позволяете делать Штрунцу?! Вечно травмирован! Провел 25 матчей за команду».

Сам Томас спустя годы сказал, что офигел тогда: «Я просто выключил телевизор и подумал, что меня снимает скрытая камера. Неужели сейчас раздастся звонок в дверь? Но никто не пришел».

Но вообще, кажется, обалдели все.

«Трапаттони в то время был самым успешным тренером в мире. Он был тренером-джентльменом – всегда спокойный голос, всегда спокойные слова. Он всегда защищал игроков на тысячу процентов. Никто и представить себе не мог, что этот человек может вот так выйти из себя и ударить своих игроков об стену – даже он сам, кстати», – говорил медиадиректор «Баварии» Маркус Хервик.

Боссы грозились увести «Баварию» в Серию А из-за секретной сделки

В 90-х Румменигге жаловался на то, что «повседневная жизнь «Баварии» превратилась в мыльную оперу». Но в начале нулевых, уже заняв кресло председателя правления, сам попал в неприятную историю.

В одной из газет опубликовали инсайд, что «Бавария» заключила тайную маркетинговую сделку на 21,5 млн евро с телевизионной группой KirchMedia. После огласки клуб подтвердил это, но нарвался на проблемы. В Бундеслиге запустили проверку на предмет того, не нарушили ли мюнхенцы принцип централизованного маркетинга. И грозились снять очки с «Баварии».

Румменигге говорил: если вынесут несправедливый вердикт, «Бавария» выйдет из состава Бундеслиги. А Франц Беккенбауэр, президент наблюдательного совета клуба, пошел дальше и заявил, что «Бавария» уйдет в Серию А.

«Бундеслига посмотрит, как она будет жить без нас. Мы присоединимся к итальянской лиге и будем играть против «Милана» и «Ромы», – угрожал Беккенбауэр.

Все закончилось миром. «Бавария» заплатила 3 млн евро штрафа, погасив все претензии Немецкого футбольного союза.

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Несмотря на всю дичь 90-х, ФК «Голливуд» хорошо монетизировал аномальный интерес: стадион забивался до отказа, а продажи футболок били рекорды.

А сейчас? Есть хоть какие-то плюсы?

Фото: Gettyimages.ru/David Livingston, Alexander Hassenstein, Elisenda Roig, Lutz Bongarts