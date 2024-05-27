Надежда «Далласа» в финале Запада – 21-летний Джонстон: забивает больше всех и невероятно полезен в меньшинстве

Станет головной болью «Эдмонтона»?

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур после четвертой игры серии против «Колорадо» сказал: «Он на пути к тому, чтобы надеть свитер с буквой».

Речь шла про нападающего Уайтта Джонстона. Ему только исполнился 21 год, а в его адрес уже отвешивают такие комплименты.

И это не аванс или мотивация для нападающего – он действительно заслужил похвалу своей игрой.

Уайтт провел отличную регулярку, стал лучшим снайпером «Старс» с 32 голами, их третьим бомбардиром (65 очков) – и ни на секунду не сбавил в плей-офф: уже 7 голов (лучший в «Далласе») и 13 очков (2-й в команде). Но его уникальность в том, что он не чистокровный бомбардир: Джонстон успевает много играть в меньшинстве (20 минут в плей-офф, 114 – в регулярке) – и даже сложно сразу сказать, где он полезнее.

Но как вообще такой разносторонний хоккеист оказался в «Далласе»?

В преддрафтовый сезон сыграл только 8 матчей. Генменеджер сомневался в его выборе

В карьере нападающего случались моменты, когда в нем было сложно разглядеть будущую звезду. В свой дебютный сезон в юниорской лиге Онтарио Уайтт не мог найти себя: всего 2 очка за первые 17 матчей в «Виндзоре» и средний айстайм меньше 10 минут. Все игровое время доставалось парням постарше: Егору Афанасьеву (сейчас – 19 матчей в сумме в НХЛ, 1 гол), Тайлеру Эйнджелу (4 матча, 1+0), Кертису Дугласу (0 матчей) и другим.

Тренер команды Тревор Летовски объяснял , что просто не может выделить игроку больше времени из-за сильного состава и ничего против него лично не имеет. Джонстон доказал его неправоту, набрав 28 очков в последних 36 играх сезона – его айстайм вырос и меньше 10 минут на льду он уже не получал.

«Когда он наконец проявил себя, мы с Летовски часто переглядывались и думали: «Боже, о чем мы думали, не давая ему шансов раньше?» – говорил ассистент главного тренера Джеррод Смит.

Этот момент мог стать переломным в карьере Уайтта: он заслужил доверие и должен был показать свой реальный уровень, но вмешался ковид. Лига Онтарио ушла на локдаун, а свой следующий матч Джонстон, даже размышлявший рвануть для практики в Европу, провел лишь через 414 дней – за Канаду на юниорском чемпионате мира.

Оценить реальный уровень хоккеиста, когда он не играет – просто невозможно. В преддрафтовый сезон Уайтт провел всего 8 матчей, 7 из которых – за сборную. И этим мизерным шансом воспользовался – именно его игра на ЮЧМ привлекла скаутов «Далласа».

Тот турнир проходил в Техасе, и главный скаут «Старс» Джо Макдоннел имел прекрасную возможность рассмотреть игроков перед драфтом. Он обратил внимание на Уайтта, хотя тот набрал лишь 4 очка в 7 играх (тут важно учитывать, что он полностью выполнял тренерское задание – его просили больше внимания уделять обороне). Такая статистика немного смущала и генменеджера «Далласа» Джима Нилла:

«Иногда это просто интуиция, и у Джо она есть. Я часто спрашивал его: «Джо, ты уверен, что этот парень – то, что нам нужно?». Но он проделал много работы, разговаривал с тренерами Уайтта – и в итоге это было правильное решение».

23-й пик драфта-2021 «Даллас» потратил именно на Джонстона. Это было неожиданностью – в списках центрального скаутского бюро он котировался 16-м, но это только среди североамериканских полевых игроков. Никто бы не удивился, если б Уайтт ушел в самом конце первого-начале второго раундов. Но «Старс» рискнули.

Разумеется, сразу после драфта поднимать Уайтта в главную команду не стали: еще год он, заметно раскачавшийся и возмужавший во время карантина, отыграл в «Виндзоре», набрав 124 очка в 68 играх и став затем лучшим бомбардиром плей-офф OHL.

В НХЛ у Джонстона появилась вторая семья – его приютил Павелски

Уже на следующий сезон Уайтта вызвали в НХЛ – и вместе с приятными хлопотами встал вопрос жилья. Генменеджер Джим Нилл предложил легенде лиги и нападающему «Старс» Джо Павелски взять 19-летнего Джонстона пожить к себе – задумка была в том, чтобы 38-летний нападающий стал примером для новичка как на льду, так и в жизни вне арены. И семья Павелски с радостью приняла Уайтта, хотя, если задуматься, это был конкурент уже немолодого Джо за место в составе.

«Я уже сталкивался с подобными ситуациями. Иногда ветеранам угрожают ребята помоложе, верно? Они подходят к закату своей карьеры, им приходится играть меньшую роль в команде. Они видят, как молодые парни берут на себя лидерство – и иногда это тяжело. Но у нас отличная группа парней-ветеранов», – говорил Питер Дебур о соперничестве взрослых игроков с молодыми.

Уайтт быстро влился в жизнь семьи Павелски. Он не платил за комнату, которую ему выделили, но помогал с покупкой продуктов и уборкой, в свободное время играл с сыном Джо – Нэйтаном – и всегда спускался на семейный ужин. И, главное, Джонстон наблюдал за Павелски в повседневной жизни, они вместе смотрели хайлайты после сыгранных матчей, восстанавливались и болтали обо всем. В любой ситуации Джо был готов помочь Уайтту:

«Бывают такие моменты, когда ты просто не знаешь, что делать. И я просто делился своим опытом, ведь большинство таких ситуаций я пережил. Это может помочь, а может и нет. Для меня это тоже хорошее напоминание о таком опыте», – говорил Павелски.

Логан Станковен, еще один молодой нападающий «Далласа», тоже жил с ними некоторое время. И ему это явно пошло на пользу:

«Мне удалось немного разобраться в его мышлении. Со стороны кажется, что Джо всегда остается спокойным: неважно, плохая у него была игра или хорошая. Это то, о чем он говорил со мной – и то, чему я еще пытаюсь научиться. Оставаться уравновешенным – неважно, забил ты или ушел со льда с «-4».

Жизнь с опытным партнером по команде (и в явно комфортных условиях, когда можно сосредоточиться в основном на хоккее, не особо думая про быт) положительно сказалась на Уайтте: в дебютный сезон он набрал 41 (24+17) очко, сыграв все 82 матча регулярки.

В итоге семье Павелски так понравился Джонстон, что они предложили ему остаться у них и на следующий – он же нынешний – сезон. Кажется, 38-летний Джо в восторге от такого соседа. Или уже от «старшего сына»:

«Он потрясающий. Он огромная часть нашей семьи. Каждый день он был рядом – и во время ужина, и после игр на диване. Его присутствие в доме – настоящее удовольствие. Надеюсь, он учится у нас чему-то, но нам очень весело».

Разумеется, Уайтт согласился, а главный тренер «Далласа» Питер Дебур назвал это решение очень взрослым: «Он решил остаться жить с Джо, решил не менять то, что работает. Это поможет ему пройти сложный второй год».

После дебютного сезона у многих новичков действительно происходит спад. Если бы такой у Джонстона и случился, Павелски помог бы ему справиться с эмоциями и преодолеть его. Но спада не было – Уайтт стал еще лучше: 65 очков во все тех же 82 играх.

«Я очень многому научился. Я не смогу полностью их отблагодарить за это. Они сделали адаптацию в лиге и новом городе намного легче», – говорит Уайтт. На полке молодого нападающего в раздевалке стоит фигурка Джо Павелски. «Он живет в моем шкафчике, а я живу в его доме», – смеется Джонстон.

Джонстон надежен в защите и даже повторил достижение Гретцки

Джонстон – универсальный игрок. И кажется, таким был всегда. Легендарный защитник Пол Коффи, тренировавший нападающего еще по детям, уже тогда видел потенциал: «Неважно, какой момент был в игре: нужно выиграть вбрасывание, отыграть в меньшинстве или забить гол – Уайтт всегда был первым, кому я предлагал выйти на лед».

Но самую забавную характеристику ему однажды выписал тренер «Виндзора» Марк Савар: «Когда Уайтт был на льду, я мог пойти в раздевалку, если мне нужно, потому что я знал: ничего плохого не произойдет. Это довольно высокая похвала, потому что я знаю, как он может играть и забивать. Но он чертовски хорош и в своей зоне».

С этим уже спокойно соглашается Питер Дебур, который нахваливал нападающего еще в прошлом сезоне, уверяя, что никогда не видел таких новичков за свою карьеру.

Сам игрок три года назад описывал себя так: «Я двусторонний игрок, который действительно универсален. Думаю, что могу играть где угодно: в центре, на фланге, в первых звеньях и в нижних. Я не чистый ассистент или снайпер – мне просто нравится читать ситуацию и принимать решения на основе этого. Мне нравится использовать свое хоккейное чутье и IQ».

С тех пор он прокачался еще сильнее. А оказавшись в НХЛ, стал не пахать, а именно играть – получать удовольствие от происходящего, даже от соперников. И поэтому быстро получал все больше игрового времени, стал центром в звене капитана Джейми Бенна, получил место в спецбригадах – и не выпадает из них до сих пор.

К примеру, во втором матче серии с «Колорадо» Джонстон провел 2:22 в большинстве и 2:33 в меньшинстве, а в пятом забросил по голу в обеих ситуациях – повторил достижение Уэйна Гретцки.

«Вы не часто видите 21-летних игроков, которые играют в меньшинстве, а потом забивают в большинстве. Это показывает уровень его подготовки», – говорил партнер Джейсон Робертсон.

С атакующими навыками у него действительно все хорошо: в первый же сезон забросил 24 шайбы – лучший результат среди новичков. В этом – улучшил свой показатель еще на 8 голов.

Он умеет забивать вовремя: уже стал самым молодым игроков в истории «Далласа» и «Норт Старс» с голом в овертайме кубкового матча и самым молодым игроком в истории НХЛ с победным голом в 7-м матче серии. Бросок – это то, что выделяло его в последние юниорские годы (некоторые считали, что он бросает уже как взрослый игрок НХЛ) и то, что помогло обратить на себя внимание «Старс».

Но все же главное в его игре – это баланс и умные действия – как с шайбой, так и без. Глядя на его отборы, тренеры осторожно вспоминают Павла Дацюка, а Уайтт отбивается, что это довольно приятные сравнения, но все же слишком щедрые.

Он вообще довольно скромный парень.

«Мы всегда его за это ругаем, Мы можем всей командой говорить, что он дерзкий. Но это будет шутка, потому что на самом деле он полная противоположность. Большинство людей, умея то, что умеет он, вели бы себя так, словно обладают божьим даром. Но он вообще не такой: хороший парень, который, честно говоря, просто нормальный человек», – довольно неожиданную характеристику партнеру выписал вратарь Джейк Эттинджер. И в том же интервью добавил: «Джонни хочет стать великим. Стать великим игроком НХЛ. И я знаю на 100%, что он им станет».

Фото: East News /AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/Brandon Wade; instagram.com