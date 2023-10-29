Суперсэйв защитника помог Варламову сыграть на ноль – теперь он в топ-3 русских вратарей НХЛ

Благодарит Адама Пелека.

«Айлендерс» победили «Коламбус» (2:0). Семен Варламов отбил все 34 броска и впервые в сезоне не пропустил. Важно: он проводил всего вторую игру в регулярке-2023/24. До этого получилось хуже по командному результату (1:3 от «Баффало»), но Варламов уже тогда показал хорошую форму (40 сэйвов). Шатаут против «Коламбуса» случился во многом из-за партнеров.

Защитник «Айлендерс» выбил шайбу с линии ворот – это один из ключевых моментов матча

Игроки «Коламбуса» бросали по штангам и не реализовали много моментов в третьем периоде. Варламов отыграл надежно, сделал пару ключевых спасений, но в одном из эпизодов не все зависело от него. Впечатления Семена после матча отсылают к Адаму Пелеку: «Он выручил меня, когда шайба находилась на линии ворот. Сделал сэйв – это еще одно важное спасение от «Пела».

Не зря Варламов в победном комментарии по-особенному благодарил Пелека. Этот 29-летний защитник «Айлендерс» действительно проявил находчивость. Сначала Варламов потащил шайбу после броска Джека Рословика, а затем уже Пелек подработал ее на курьезном отскоке и все-таки выкинул с линии ворот. Случись мимолетное промедление – все точно завершилось бы голом.

Что надо знать о героях этого момента:

● Адам Пелек – ветеран «Айлендерс». Он выступает за клуб с 2015 года и проводит там всю карьеру в НХЛ. В 2021-м Пелек подписал новый контракт на восемь лет. В среднем за матч Адам проводит на площадке 21 минуту. За время в НХЛ он перенес несколько серьезных травм, но всегда оставался важным игроком для «Айлендерс». Это подчеркивали все тренеры команды.

● Семен Варламов держит высокий уровень игры даже в 35 лет. НХЛ признала его третьей звездой игрового дня. Варламов – второй вратарь «Айлендерс» при четком распределении ролей с Ильей Сорокиным. В октябре ESPN признавал тандем Сорокин-Варламов одним из лучших в НХЛ. Они заняли второе место – сразу после голкиперов «Бостона» Улльмарка и Сваймена.

● Джек Рословик за третий период игры с «Айлендерс» имел три момента для гола. Еще он попал в штангу, а в другом эпизоде Варламов выловил шайбу на перемещении. Рословик набрал 6 очков в регулярке-2023/24 – столько же у защитника Проворова. Они лидируют в списке бомбардиров «Коламбуса», но Рословик никогда много не забивал. Личный рекорд – 22 шайбы за регулярку.

Варламов вошел в тройку лучших русских вратарей по сухим матчам в НХЛ – опередил Бобровского

Семен Варламов играет в «Айлендерс» с сезона-2019/20. Илья Сорокин пришел в клуб на год позже и постепенно привыкал к НХЛ. В первом совместном сезоне основным у «Айлендерс» был Варламов: он провел 50 игр (92,73% надежности, 2,18 шайбы за игру), а Сорокин – 29 (91,93%, 2,31). Дальше Сорокину начали доверять больше: 52 игры (92,5%, 2,4) против 31 у Варламова (91,1%, 2,91).

Тенденция сохраняется и сейчас. Этим летом «Айлендерс» продлили контракт с Варламовым на 4 года с зарплатой 2,75 миллиона в год, но он закрепил за собой статус второго номера. Сорокин получил соглашение на 8 лет, которое начнет действовать с сезона-2024/25. Обоим вратарям «Айлендерс» комфортно при таком раскладе – они дружат и много общаются за пределами льда.

Шатаут в игре с «Коламбусом» вывел Варламова в тройку лучших вратарей НХЛ из России по сухим матчам. Он опередил Сергея Бобровского. Той же ночью тот играл за «Флориду» против «Сиэтла» (3:2). Из действующих вратарей НХЛ к ним близок Андрей Василевский из «Тампы», но в регулярке-2023/24 он пока не выходил. Василевский перенес операцию и выбыл на два месяца.

Интересно, что у Варламова был всего один турнир без матчей на ноль. Так случилось в первый год его выступления за «Вашингтон» (2008/09). Зато уже в «Айлендерс» Семен выдал рекордный для себя сезон – 7 таких встреч. Илья Сорокин отыграл за «Айлендерс» уже 141 матч. У него набралось 17 сухих игр – это седьмой российский вратарь в истории НХЛ по этому показателю.

Сравнение по их времени в «Айлендерс» выглядит еще интереснее. Варламов отыграл за команду всего на четыре матча меньше Сорокина (137:141), но сильно проигрывает ему по шатаутам (14:17). Сорокин – уже третий вратарь в истории «Айлендерс» по матчам на ноль. Лучше него были только Гленн Реш (25) и Билли Смит (22). Варламов уступает еще и Рику ДиПьетро (16).

Как «Айлендерс» играет в регулярке-2023/24 – несколько коротких фактов о команде

● Команда выиграла четыре матча из семи. Выступает сериями: за двумя победами на старте были три поражения подряд. Победа над «Коламбусом» (2:0) стала второй после успешной игры с «Оттавой» (3:2).

● Ноа Добсон и Кайл Палмиери – лучшие бомбардиры «Айлендерс» в регулярке-2023/24. Оба набрали по 7 очков. У привычных лидеров пока все не очень: Мэтью Барзэл наиграл всего на один гол, капитан Андерс Ли имеет лишь 2 очка (1+1).

● В победных матчах игроки «Айлендерс» ни разу не забивали больше трех шайб. Там как раз вытаскивали вратари. Зато сразу при двух проигрышах было по четыре гола – «Нью-Джерси» (4:5, ОТ) и «Колорадо» (4:7).

● Атака «Айлендерс» – главная проблема команды в текущих условиях. Клуб показывает всего 13% реализации большинства, а по общему числу голов (18) идет 26-м в НХЛ. Кто ниже: «Эдмонтон», «Калгари», «Даллас», «Вашингтон», «Сент-Луис» и «Сан-Хосе».

Фото: East News/AP Photo/Jeffrey T. Barnes