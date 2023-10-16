Яркое достижение нападающего «Колорадо»: убежал в контратаку и забил в меньшинстве в третьем матче подряд

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Теперь от него пропустил Кочетков.

Матч «Колорадо» и «Каролины» (6:4) запомнился семью шайбами во втором периоде. Главное: игра стала первой полноценной в сезоне для вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. Тот уже выходил на замену в матче с «Сиэтлом» (4:7), а сейчас наконец-то появился с первых минут. «Каролину» от третьего поражения в регулярке это не спасло: Кочетков отбил 22 из 28 бросков.

Вторую шайбу «Колорадо» в матче забросил Логан О’Коннор. «Каролина» имела большинство, но игроки «Колорадо» убежали в быстрый отрыв. О’Коннор подхватил шайбу в центре площадки, пробежал между двух защитников и пробил Кочеткова. Для нападающего этот гол стал третьим в сезоне. В игре с «Каролиной» на его счету еще и голевая передача на Фредрика Олофссона.

Все шайбы в регулярке-2023/24 О’Коннор оформил при игре в меньшинстве. Он отличился таким образом в третьем матче подряд. Сначала была шайба «Сиэтлу» (4:1), потом – «Чикаго» (4:0). Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар ставит О’Коннора в пример другим: «Это один из самых трудолюбивых парней, которые у нас есть. Он хочет побеждать и принимает любую роль».

Кто такой Логан О’Коннор: попал в «Колорадо» без драфта, а теперь идет на рекорд НХЛ

О’Коннору 27 лет. Это сын бывшего игрока НХЛ Майлза О’Коннора. Логана никто не взял на драфте НХЛ, но «Колорадо» позвал его в лагерь развития. Там О’Коннор так хорошо показал себя, что остался в команде на полноценном контракте. Он выступает за «Колорадо» с 2018 года. В ведущих звеньях обычно не выходит, поэтому имел максимум 26 очков за регулярку.

Этого хватало, чтобы считаться надежным игроком при любом формате игры. «Колорадо» всегда верил в О’Коннора и даже защищал его на драфте расширения. Мальцев однажды играл с ним в предсезонном матче, Ничушкин отдал ассист на первый гол О’Коннора в НХЛ. Когда Логан пробивался в лигу через фарм-клуб в АХЛ, уже там он несколько раз забрасывал в меньшинстве.

Партнеры О’Коннора по бригаде меньшинства отмечают его скорость. Интересно, что у Логана могла быть и четвертая подобная шайба. В игре с «Сан-Хосе» он убежал в похожую контратаку, но попал в штангу. Сейчас О’Коннор приближается к рекорду НХЛ: Дэйв Рид из «Торонто» в 1990 году забрасывал шайбы в меньшинстве в четырех матчах подряд. Больше никто так не делал.

За последние 30 лет только два игрока подходили к Риду вплотную. Сам О’Коннор забросил в меньшинстве всего 6 шайб за карьеру в НХЛ. Он дважды делал это в сезоне-2022/23, а годом ранее забил так впервые. Пока это совсем далеко от рекордов. В истории лиги по количеству шайб в меньшинстве лидирует Уэйн Гретцки (73). В тройку с ним входят Марк Мессье (63) и Стив Айзерман (50).

Тренер «Колорадо» находит проблемы, хотя команда побеждает всех соперников в НХЛ

По статистике в «Колорадо» доминирует Микко Рантанен – 5 матчей, 8 очков (4+4). Его наличие важно для команды при игре в большинстве. «Колорадо» идет на восьмом месте в лиге по реализации (27,8%). Рантанен забросил шестую шайбу «Колорадо» в ворота «Каролины». С ней помог Кэйл Макар – защитник, быстрее всех набравший 250 очков в НХЛ (всего за 241 матч).

В «Колорадо» по-новому открыл себя нападающий Арттури Лехконен. Это он обеспечил результат в игре с «Каролиной», где выбил 4 очка (1+3). Лехконену 28 лет, он перешел в команду из «Монреаля». Там его лучшим результатом было 31 очко за 82 игры в регулярке-2018/19. В «Колорадо» Арттури уже пришел к личному рекорду (51 очко), а сейчас имеет 2+4 за 5 матчей.

В составе «Колорадо» выделяются и российские игроки. Вратарь Георгиев выходил во всех матчах сезона. Он повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по победам на старте регулярки. Пока Александр один раз сыграл на ноль (4:0 – «Чикаго») и пропустил всего 8 шайб. Валерий Ничушкин продлил серию с очками до четырех встреч: у него 1+3 за все игры и ассист против «Каролины».

«Колорадо» идет в регулярке-2023/24 без спадов и поражений: 5 побед за 5 игр. Единственный сложный матч получился против «Сан-Хосе» (2:1, бул). Тренер Беднар пока говорит о выступлении команды без оптимизма: «Мы даже не рядом с нашей лучшей игрой, но стараемся показывать наш лучший хоккей. Плохо играем в защите, многое позволяя сопернику и удаляясь».

Всем бы такие проблемы.

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski