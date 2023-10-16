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Яркое достижение нападающего «Колорадо»: убежал в контратаку и забил в меньшинстве в третьем матче подряд

Арттури Лехконен Арттури Лехконен
Микко Рантанен Микко Рантанен
Логан О'Коннор Логан О'Коннор
Петр Кочетков Петр Кочетков
НХЛ НХЛ
Кэйл Макар Кэйл Макар
Колорадо Колорадо
Каролина Каролина
Хоккей Хоккей

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Теперь от него пропустил Кочетков.

Матч «Колорадо» и «Каролины» (6:4) запомнился семью шайбами во втором периоде. Главное: игра стала первой полноценной в сезоне для вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. Тот уже выходил на замену в матче с «Сиэтлом» (4:7), а сейчас наконец-то появился с первых минут. «Каролину» от третьего поражения в регулярке это не спасло: Кочетков отбил 22 из 28 бросков.

Вторую шайбу «Колорадо» в матче забросил Логан О’Коннор. «Каролина» имела большинство, но игроки «Колорадо» убежали в быстрый отрыв. О’Коннор подхватил шайбу в центре площадки, пробежал между двух защитников и пробил Кочеткова. Для нападающего этот гол стал третьим в сезоне. В игре с «Каролиной» на его счету еще и голевая передача на Фредрика Олофссона.

Все шайбы в регулярке-2023/24 О’Коннор оформил при игре в меньшинстве. Он отличился таким образом в третьем матче подряд. Сначала была шайба «Сиэтлу» (4:1), потом – «Чикаго» (4:0). Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар ставит О’Коннора в пример другим: «Это один из самых трудолюбивых парней, которые у нас есть. Он хочет побеждать и принимает любую роль». 

Кто такой Логан О’Коннор: попал в «Колорадо» без драфта, а теперь идет на рекорд НХЛ

О’Коннору 27 лет. Это сын бывшего игрока НХЛ Майлза О’Коннора. Логана никто не взял на драфте НХЛ, но «Колорадо» позвал его в лагерь развития. Там О’Коннор так хорошо показал себя, что остался в команде на полноценном контракте. Он выступает за «Колорадо» с 2018 года. В ведущих звеньях обычно не выходит, поэтому имел максимум 26 очков за регулярку.

Этого хватало, чтобы считаться надежным игроком при любом формате игры. «Колорадо» всегда верил в О’Коннора и даже защищал его на драфте расширения. Мальцев однажды играл с ним в предсезонном матче, Ничушкин отдал ассист на первый гол О’Коннора в НХЛ. Когда Логан пробивался в лигу через фарм-клуб в АХЛ, уже там он несколько раз забрасывал в меньшинстве.

Партнеры О’Коннора по бригаде меньшинства отмечают его скорость. Интересно, что у Логана могла быть и четвертая подобная шайба. В игре с «Сан-Хосе» он убежал в похожую контратаку, но попал в штангу. Сейчас О’Коннор приближается к рекорду НХЛ: Дэйв Рид из «Торонто» в 1990 году забрасывал шайбы в меньшинстве в четырех матчах подряд. Больше никто так не делал.

За последние 30 лет только два игрока подходили к Риду вплотную. Сам О’Коннор забросил в меньшинстве всего 6 шайб за карьеру в НХЛ. Он дважды делал это в сезоне-2022/23, а годом ранее забил так впервые. Пока это совсем далеко от рекордов. В истории лиги по количеству шайб в меньшинстве лидирует Уэйн Гретцки (73). В тройку с ним входят Марк Мессье (63) и Стив Айзерман (50).

Тренер «Колорадо» находит проблемы, хотя команда побеждает всех соперников в НХЛ

По статистике в «Колорадо» доминирует Микко Рантанен – 5 матчей, 8 очков (4+4). Его наличие важно для команды при игре в большинстве. «Колорадо» идет на восьмом месте в лиге по реализации (27,8%). Рантанен забросил шестую шайбу «Колорадо» в ворота «Каролины». С ней помог Кэйл Макар – защитник, быстрее всех набравший 250 очков в НХЛ (всего за 241 матч).

В «Колорадо» по-новому открыл себя нападающий Арттури Лехконен. Это он обеспечил результат в игре с «Каролиной», где выбил 4 очка (1+3). Лехконену 28 лет, он перешел в команду из «Монреаля». Там его лучшим результатом было 31 очко за 82 игры в регулярке-2018/19. В «Колорадо» Арттури уже пришел к личному рекорду (51 очко), а сейчас имеет 2+4 за 5 матчей.

В составе «Колорадо» выделяются и российские игроки. Вратарь Георгиев выходил во всех матчах сезона. Он повторил рекорд «Колорадо» и «Квебека» по победам на старте регулярки. Пока Александр один раз сыграл на ноль (4:0 – «Чикаго») и пропустил всего 8 шайб. Валерий Ничушкин продлил серию с очками до четырех встреч: у него 1+3 за все игры и ассист против «Каролины».

«Колорадо» идет в регулярке-2023/24 без спадов и поражений: 5 побед за 5 игр. Единственный сложный матч получился против «Сан-Хосе» (2:1, бул). Тренер Беднар пока говорит о выступлении команды без оптимизма: «Мы даже не рядом с нашей лучшей игрой, но стараемся показывать наш лучший хоккей. Плохо играем в защите, многое позволяя сопернику и удаляясь».

Всем бы такие проблемы.

Колорадо – Каролина 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)
Дата проведения
22 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Котканиеми (Друри, Ноусен)
1:1 – 19 Джохансен (Лехконен, Маккиннон)
2:1 – 21 О'Коннор (Кольяно)
2:2 – 29 Бернс (Ноусен, Орлов)
2:3 – 30 Бантинг (Слэвин, Нечас)
3:3 – 32 Олофссон (Байрэм, О'Коннор)
4:3 – 34 Лехконен (Макар, Джохансен)
5:3 – 36 Маккиннон (Ничушкин, Лехконен)
6:3 – 39 Рантанен (Лехконен, Макар)
6:4 – 52 Слэвин (Джарвис, Котканиеми)
Вратари: Георгиев 23/27 – Кочетков 22/28.

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Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski

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