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Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?

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У тебя есть пять минут.

«Тобол» давно не играл в ЛЧ (более того, эта кампания – лишь вторая по счету), однако это не значит, что у костанайцев нет международного опыта.

Впервые клуб принял участие в еврокубковом матче в 2003-м году, когда получил право участия в Кубке Интертото. А через четыре года команда даже смогла завоевать этот, ныне исчезнувший, трофей. За неполные двадцать лет костанайцы повидались с 18 соперниками из стран, разбросанных по всему Старому Свету.

Предлагаем отвлечься от текущего противостояния с «Ференцварошем». Сможешь ли ты вспомнить всех соперников «Тобола» в еврокубках? Учти, что время ограничено!

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