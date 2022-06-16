Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Не играл с 2017-го по 2022-й.

Молодой алматинский «Хан-Тенгри» рвется наверх – у клуба, образованного в начале этого года, семь побед из семи и уверенное первое место в Северо-Восточной конференции Второй лиги.

Один из главных архитекторов успеха команды – 35-летний капитан Сергей Гридин, в свое время игравший за сборную Казахстана, но, казалось бы, завязавший с футболом еще пять лет назад.

Рассказываем о карьере форварда, которому в свое время сулили большое будущее.

Алматы – вот родина нашего сегодняшнего героя. Довольно логично, что Гридин начал заниматься футболом в системе «Цесны», впоследствии переименованной в «Алма-Ату». И начал свои выступления отнюдь не с высшего дивизиона. Лучше рассмотреть поближе.

В 2005–2006 годах он играл за фарм-клуб, сохранявший старое название и выступавший в Первой лиге, отметившись в 11 играх 8 забитыми мячами (включая хет-трик в ворота молодежки «Ордабасы»).

А в следующем году 19-летнего Гридина заметил «Каспий». Не став подписывать игрока на полноценной основе, актаусцы взяли его в аренду.

Не зря клуб доверился молодому форварду: Гридин забил 13 голов в 9 играх, не отличившись лишь однажды – в Кубке Казахстана. Аренда для игрока, ставшего третьим бомбардиром Юго-Западной конференции, прошла удачно.

Конечно, такой результат не мог не воодушевить тренерский штаб «Алма-Аты», поэтому наш герой получил шанс в сезоне-2008. Алматинцы выпустили Гридина на 70-й минуте матча с «Есиль-Богатырем» (нынешний «Кызыл-Жар»). И пусть он не смог забить, этот матч стал для 20-летнего игрока дебютным в чемпионате Казахстана. Редко Сергей мог отыграть на поле весь матч – в тот сезон его либо меняли во втором тайме, либо же, наоборот, выпускали лишь во второй половине игры, часто ближе к концовке встречи. Хоть Гридину и пришлось довольствоваться небольшим количеством игрового времени, он все-таки забил в тот сезон три гола, причем один из них – в компенсированное время, выйдя на 81-й минуте.

А в 2009-м Сергея снова отдали в аренду, на этот раз – играть за «Жетысу». Не лучший отрезок карьеры: 5 матчей, выходы на замену в концовках, ноль голов.

Аренда в Талдыкоргане не пошла Гридину на пользу. Роль игрока, вернувшегося в систему «Алма-Аты», объединившейся с «Мегаспортом» и ставшей столичным «Локомотивом», вновь стала заключаться в выступлениях за «Цесну» в Первой лиге.

Нужно признать, что с этой задачей игрок справился отлично: 17 голов в 33 играх. У Сергея были точные выстрелы и в Кубке Казахстана, благодаря чему удалось дойти до 1/8 финала Кубка Казахстана – там проиграли именно «Локомотиву». Разницы 22-летний Гридин не сделал, хотя отыграл полный матч.

Журналисты и болельщики едины во мнении, что праймовый год Сергея Гридина – сезон-2011 в составе «Тобола». Авторитетности этому заявлению придает статистика: 39 игр за клуб, 16 голов, из которых 12 – в КПЛ (третье место в гонке бомбардиров).

Сергей впервые поиграл в еврокубках – правда, не смог отличиться в матчах против «Слована» из Братиславы (0:2, 1:1) в квалификации Лиги чемпионов.

Мнение о том, что Гридин внес весомый вклад в успехи «Тобола», подтверждается тем, что именно 24-летний игрок был признан по итогам сезона «Открытием года».

И тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Мирославом Беранеком заметил Гридина. Надо сказать, что доверие, оказанное молодому игроку, оправдалось сполна: в своем дебютном матче Сергей отгрузил дубль Азербайджану (в отборе на Евро-2012!). А на вопрос, кому посвящает эти голы, ответил просто: «Всему Казахстану, всей Республике».

Правда, впоследствии Гридин провел еще четыре игры за сборную, и забить уже не получалось – больше сборная Казахстана с Сергеем в составе не побеждала.

А в следующем году игрок из клуба, финишировавшего в КПЛ-2011 лишь седьмым, перешел в «Астану». И уходил Гридин из «Тобола» со скандалом: досрочно расторг контракт в одностороннем порядке.

Ситуация заключалась в том, что соглашение к моменту расторжения действовало еще год, поэтому руководству было неприятно терять сверкнувшего в минувшем сезоне форварда. А поскольку палата по разрешению споров федерации футбола Казахстана признала расторжение контракта обоснованным (только обязала новый клуб Гридина выплатить костанайцам компенсацию), «Тобол» обратился в CAS, однако каких-либо последствий для сделки это не повлекло – трансфер состоялся.

Разрыв контракта не мог позитивно сказаться на отношениях Сергея с руководством клуба. Агрессия была заметна даже в интервью: «Как футболист Гридин нам уже не нужен. Однако дело принципа – добиться цивилизованного решения вопроса. Сейчас же получается – увели, и все», – негодовал директор клуба Николай Панин.

Несмотря на это, Гридин не считал себя неправым в этой истории.

«Как вы помните, состав «Тобола» накануне сезона-2011 сильно обновился, команда была несыгранная. По итогам первого этапа прошедшего чемпионата Казахстана наш клуб не попал даже в первую шестерку команд. А я хотел расти дальше, чтобы быть полезным национальной сборной, в которой я тогда дебютировал. Как всякий профессиональный спортсмен, я хотел продолжить карьеру в более сильном коллективе.

В межсезонье мною заинтересовалась «Астана», и это был мой шанс вновь обрести себя. В столичном клубе играют футболисты, составляющие костяк главной команды страны. Я вновь обрел душевное равновесие: в «Астане» царит дружелюбная непринужденная обстановка — прямо как в сборной. А спортивные амбиции клуба полностью совпадают с моими целями в карьере», – объяснял Сергей это решение.

Он раскрыл, что костанайцы заплатили «Цесне» за переход форварда всего 50 тысяч долларов.

Причиной, по которой «Тобол» пытался помешать переходу игрока, по его словам, была банальная опечатка: «Я написал заявление с просьбой уволить меня из клуба 8 декабря 2011 года. Естественно, зная, что работодателя необходимо уведомить не менее чем за месяц до планируемой даты, я хотел уйти из «Тобола» 8 января 2012-го. В расположении команды ФК «Астана» я появился 10 января 2012 года, выждав более месяца. Но в момент подписания заявления об увольнении из «Тобола», 8 декабря 2011 года, я механически написал эту дату, хотя подразумевал 8 января. Я просто ошибся! Эту мою случайную ошибку приняла во внимание палата по разрешению споров при ФФК, отклонившая все претензии «Тобола». Но костанайцы не отказываются от мысли сыграть на этой моей описке и продолжают оказывать давление на меня через прессу и международные судебные инстанции».

Подытожил эту историю Гридин в свое время так: «Я как мог — в меру своих сил и способностей – старался играть за «Тобол» и приносить пользу костанайскому клубу. Но когда заварилась вся эта каша, мне стали регулярно звонить из «Тобола» и угрожать, что я могу «скоро закончить с футболом». И это мне заявляли люди, которые еще вчера заверяли в своем уважении. Как я теперь могу им верить? В общем, я поступил по совести, а дальше будь что будет».

«Астана» не стала для Гридина местом, где он мог бы раскрыться и провести шикарный сезон. Может, ему требовалось больше времени, однако в атаке столичного клуба и без Гридина был шикарный подбор исполнителей: Сергей Остапенко, Танат Нусербаев, Улан Конысбаев, позднее – Филип Ивановский. И поэтому летом Гридин, забивший в первой половине сезона 3 гола в 15 матчах, отправился в аренду в карагандинский «Шахтер». Радостным камбэком это путешествие не обернулось – ни одного забитого мяча в 15 играх, зато Гридин впервые завоевал титул, выиграв вместе с карагандинским клубом чемпионат Казахстана.

Стоит отметить, что и в сборной в 2012-м у Гридина дела шли не очень: за 6 игр Сергей имел лишь 229 минут на то, чтобы проявить себя, поэтому неудивительно, что отличиться за национальную команду не вышло. Австрия была единственным соперником, где 25-летний форвард провел на поле от звонка до звонка – казахстанцы проиграли со счетом 0:4.

Несмотря на скверную статистику, Гридина заметил бронзовый призер лиги – «Актобе». Игрок очень редко проводил на поле все 90 минут, а под конец сезона и вовсе перестал попадать в заявку.

Яркие моменты, впрочем, тоже были: например, хет-трик в ворота «Байтерека» в Кубке Казахстана (матч закончился со счетом 9:1).

Всего в «Актобе» Сергей забил 7 голов в 32 матчах, стал чемпионом страны. Играл и в еврокубковых матчах, но провел на поле ничтожное количество времени: 44 минуты за 5 встреч.

Свою последнюю игру за сборную Казахстана Гридин провел именно в 2013-м – вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с Болгарией (1:2), отличиться не смог.

Лучшую форму набрать так и не получилось: карьера форварда постепенно угасала. «Атырау» и «Ордабасы», где Сергей проводил сезон-2014, также не сильно доверяли ему, поэтому за весь год он провел 14 игр, 365 минут, забил 2 гола (причем оба – в составе клуба из Западного Казахстана).

Временной перезагрузкой для Гридина был неожиданный отъезд в юрмальский «Спартак» в марте 2015-го. А тот факт, что Сергей забил первый мяч в чемпионате Латвии уже в дебютной игре, мог заставить поверить в то, что 28-летний форвард может устроить камбэк.

Долго поиграть в зарубежном чемпионате, однако, не получилось: уже в июне Гридин покинул команду, и в летнее трансферное окно присоединился к «Окжетпесу». А там, несмотря на то что ему наконец предоставляли достаточно игрового времени, зажечь не получилось – 13 игр, 2 гола.

Ярчайший момент того отрезка – мяч, забитый «Таразу» на 90-й минуте после выхода на поле на 66-й. Нельзя назвать этот гол решающим (счет стал 2:3), однако уже на излете компенсированного времени «Окжетпес» получил право на пенальти, который успешно реализовал Иван Цветкович. А кокшетаусцам тогда было важно каждое очко, поскольку «Тараз» был прямым конкурентом «Окжетпеса» по нижней шестерке чемпионата.

Жаль, но после «Окжетпеса» Сергей отправился в «Акжайык», где также не имел достаточной игровой практики и не смог отличиться, а уже летом стал игроком «Кызыл-Жара» из Петропавловска, выступавшего тогда в Первой лиге (3 гола в 11 играх).

А после этого следы Гридина затерялись. Конкретнее, в начале 2017-го были новости сперва о тренировках с «Кайсаром», позже – о том, что его подписал «Жетысу», однако до возвращения на поле дело не дошло.

А вот как он сам рассказывал о себе летом того года: «Пока отдыхаю. Может быть всему свое время – однозначно сказать не могу. Поживем – увидим. Сейчас, может нахожусь в поиске себя в другом направлении».

Абсолютным шоком была январская новость о том, что Сергей Гридин возвращается на поле спустя пять лет. Логично, что речь не о КПЛ и даже не о Первой лиге. История – про «Хан-Тенгри», – новообразованный клуб из Алматы, заявившийся в третий по значимости дивизион страны. Можно сказать, что 35-летний экс-форвард сборной Казахстана довольно успешно перезагрузил карьеру: на счету Гридина 6 голов после 7 туров (у двух лидеров бомбардирского списка по 9 мячей), а его команда лидирует в своей конференции.

Аскар Кожабергенов – главный тренер «Хан-Тенгри» – явно доверяет ветерану, который играет в каждом матче, носит капитанскую повязку и стал лучшим игроком конференции по итогам апреля. Любопытно, что Гридин – не самый возрастной игрок команды, поскольку за нее также выступает родившийся на несколько месяцев раньше экс-защитник «Цесны» Андрей Шабаев.

Можно увидеть в составе еще двоих игроков, родившихся в восьмидесятых: бывшего кайратовца Евгения Нохрина и ветерана «Актобе» Антона Шурыгина. А вместе с ними выступают как опытные футболисты, так и родившиеся уже в этом тысячелетии.

Сможет ли Гридин еще поиграть на высоком уровне?

Фото: wikipedia.org; kazfootball.kz; 123ru.net; VK/Футбол Казахстана