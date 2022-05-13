Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

Славная охота.

Страны Северной Европы не вдохновились историей о казахстанской хоккейной мечте: сперва с парнями Юрия Михайлиса расправилась уже ни на что не надеявшаяся Норвегия, заставив нас считать расклады вместо бутылок шампанского.

Затем Финляндия, без особого сопротивления отдав необходимое очко канадцам (2:2 в основное время), отправила наши перспективы в Вальгаллу: праздник хоккея продолжится без нас.

Винить в упущенной мечте, конечно, следует лишь себя. Но, с другой стороны, ребята и без того прыгнули выше головы, забив на пессимистичные прогнозы наблюдателей – в том числе казахстанских.

Фиксируем главные моменты самого удачного выступления Казахстана на ЧМ.

Настроения перед битвой

В команде смотрели на предстоящий турнир с позитивом – несмотря на плачевный бэкграунд прошлых лет.

« Мы не едем на турнир с мыслью, что круто занять шестое, второе или четвертое место. Наша цель – выиграть турнир. И в коротком формате может случиться что угодно. С каждой игрой мы будем приближаться к нашей главной цели — победе », – говорил Даррен Дитц.

Главный тренер на вопрос о выходе в плей-офф не согласился с тем, что эта задача – нечто фантастическое: « Основной состав в боеготовности. Скажу так, что все находятся в одинаковых условиях. Тем более «Арена Рига» — большая площадка, просто громадная, — кто успеет быстрее подстроиться под эту площадку, тот, наверное, и выйдет ».

Как бы то ни было, Михайлис-младший заверил – отбывать номер никто не станет: « Главное – играть с сердцем. Каждый игрок понимает, что за его плечами весь Казахстан. Нам надо выходить и доказывать ».

Юрий Михайлис – первый тренер-казахстанец за десять лет

Наш нынешний коуч возглавил «Барыс» и сборную Казахстана в июне 2020-го – после ухода Андрея Скабелки.

Причина, по которой белорусский тренер отказался от работы со столичным клубом, не пожелав продлевать контракт, заключается именно в нежелании совмещать два поста: « Лицо одно, а специфика разная. Так что это было принципиально. Твердо для себя решил, что заниматься нужно чем-то одним. При этом роль тренера клуба мне ближе, чем наставника сборной, которая в сезоне собирается всего на несколько турниров и чемпионат мира ». Перед этим Казахстан не прошел олимпийскую квалификацию, что стало одним из факторов.

Среди других кандидатов в СМИ называли Вилле Пелтонена, Игоря Уланова, ныне покойного Милоша Ржигу и даже говорили о возможном возвращении Андрея Назарова.

Однако в итоге выбор пал на казахстанца, ранее не работавшего в КХЛ.

Эмоциональные горки: семь разных игр сборной Казахстана

В матче с хозяевами турнира латвийцами Казахстан был андердогом. Если не брать во внимание фактор родной земли, есть и другие причины: стабильное, пусть и не слишком выразительное, участие латвийцев в элите (не падали с 1997-го!) и удивительная на тот момент их победа над Канадой (это уже потом выяснится, что «кленовые» не так опасны, как казалось зрителю-обывателю на первый взгляд).

Латвия открыла счет, однако затем Казахстан забросил ответную шайбу в большинстве – отличился Шин. В третьем периоде хозяева вновь вышли вперед, однако Блэкер лишил латвийских болельщиков радости через десять с лишним секунд.

Дело дошло до буллитов, где обе команды прилично косячили, но Казахстан все же смог вымучить победу – решающую забросил Рымарев.

Дальше случилась сенсация в матче против действующих чемпионов мира – сборной Финляндии. Панюков сравнял счет в большинстве, команда дожала до буллитов (боже, как был хорош Бояркин!) и несмотря на осечку Шина в начале серии, справилась красиво: Волк! Михайлис! Старченко!

Финны не забросили три из четырех.

Матч с США – это грустно. Казахстанцев ожидаемо переиграли и уничтожили – чего стоит одна только статистика по броскам в створ (52 против 18 в пользу американцев). Одну казахстанцы забросили, но ее не засчитали.

Казалось, что сказке конец, но затем банда Михайлиса в основное время вырвала победу над Германией – немецкие фанаты жаловались на судейство (одну из трех шайб Казахстан забил с буллита), но счет был на табло. Одну из их шайб не засчитали после тренерского челленджа – Михайлис пытался отменить и второй гол, но там не получилось.

К матчу с Канадой подходили с оптимизмом – казалось фантасмагоричным то, что мы ожидали от нашей сборной победы над этой командой. Но таковы были расклады – Казахстан шел отлично, а канадцев выносили все, кому не лень (кроме норвежцев).

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Однако в этом матче случилась грусть – две пропущенные шайбы к началу второго периода. Дубль Михайлиса вернул надежду, однако затем команда Галлана забросила еще две – последнюю уже в пустые ворота.

Дальше случилось ожидаемое уничтожение Италии – где-то после восьмой шайбы уже особо не праздновали ни игроки, ни комментаторы, ни кто-либо еще. Жалко было даже немного соперников – зато сборная Казахстана обновила свой рекорд на ЧМ.

После каждой победы в раздевалке команды царил триумф.

Все решала игра с уже ничего не ловившими в плане турнирных задач норвежцами – и слово для внутреннего состояния после сирены прекрасно подобрал Юрий Михайлис: «Опустошение».

Финляндия, не сумев или не пожелав обыграть Канаду в основное время, отомстила Казахстану за унижение.

Лучшее достижение

В итоге мы заняли 10 место в общей таблице (пропустили вперед шведов и канадцев по дополнительным показателям) – так круто сборная Казахстана в элитном дивизионе еще не выступала, однако в истории были и другие славные победы.

Например, команда дважды отбиралась на Олимпиаду (в 1998 и 2006 годах), регулярно занимала призовые места на Азиатских играх (победы в 1996, 1999, 2011 и 2017 годах сделали Казахстан самой титулованной страной в хоккейных соревнованиях там) и Универсиадах (победа в 1995-м).

Феномен Бояркина

Накануне старта турнира из лодки выпрыгнул Хенрик Карлссон – ему не понравились условия нового контракта с «Барысом» (вскоре покинул клуб), после чего неожиданно возникли семейные обстоятельства. Надеемся, что они разрешились благополучно.

Благодаря отъезду Карлссона случилось главное открытие нашей сборной на ЧМ – молодой голкипер Никита Бояркин.

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В шести встречах группового этапа он отразил 184 броска из 198 (92.93%) – больше геройствовал лишь британец Бен Боунс, засейвивший 201 из 221 (Великобритания все равно на дне – впрочем, не на таком, как Италия). Коэффициент надежности – 2.27.

Эту впечатляющую статистику во многом сделали два убийственных перформанса: c финнами (отражено 50 бросков из 51) и американцами (49 из 52). И если США одержали убедительную победу над Казахстаном, то сборной Финляндии Никита наверняка снился в ночных кошмарах.

« Не могу пожаловаться на нашу атакующую игру, у нас пятьдесят ударов по воротам. Не могу пожаловаться на нашу оборонительную игру, ведь у соперника четыре голевых момента за весь матч. Единственное, в чем мы сегодня не преуспели, так это в эффективности голевых моментов », – негодовал их главный тренер Юкка Ялонен.

Фото: vk.com/kazakhstanhockey; globallookpress.com/Jussi Nukari via www.imago-image/www.imago-images.de; a href=»http://www.sports.ru/docs/reuters.html»>REUTERS/Ints Kalnins; shaiba.kz.