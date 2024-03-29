Как много звезд в хоккейной Медиалиге! Уже сыграли Аршавин, Мостовой и Мичков

А кто еще?

В феврале стартовала Winline Хоккейная Медиалига. Одна из популярных претензий к футбольной МФЛ – слишком много бывших профи и мало медиазвезд. К МХЛ такого вопроса точно не возникнет: за четыре тура в турнире поучаствовали селебрити из футбола, медиафутбола, хоккея, музыки и даже цирка. Знакомимся с главными из них.

Звезды футбола: Аршавин, Мостовой, Жирков (забил первую шайбу в истории лиги)

Юрий Жирков . Одним из главных поставщиков бывших звезд футбола стал «Чисто Питер» – за них рубятся звезды «Зенита».

Жирков отыграл за «ЧП» в трех матчах и отметился двумя шайбами. Главное – стал автором первого гола в истории МХЛ. Произошло это в матче против Tru Fighters Александра Мостового.

Андрей Аршавин . Недолюбливает медиафутбол, а в медийный хоккей залетел легко. Постоянный участник матчей «Чисто Питер»: отыграл в трех и отдал голевую на Романа Широкова.

Роман Широков . Один из главных в атаке «Чисто Питер» наравне с юной звездой российского хоккея – Матвеем Мичковым. У экс-полузащитника сборной России три шайбы. А в матче против Hockey Brothers забил красиво – броском с разворота почти с нулевого угла.

Александр Мостовой . Звездный футболист выступает за команду главы промоутерской компании Fight Nights Камила Гаджиева – Tru Fighters. В прошлых сезонах Мостовой тренировал медиафутбольную команду Гаджиева.

В 55 лет Мостовой не теряется на фоне молодых: за три игры – голевая передача и двухминутный штраф. А еще – интервью в любимом жанре: «Среди футболистов я – лучший хоккеист? Это не кажется . Это всегда так было. Ребята все хороши. Но я старше всех, поэтому у меня больше опыта игры в хоккей. Если бы у меня еще не было вечных травм, поверьте, я был бы еще сильнее».

Дмитрий Сычев . Экс-форвард «Локо» и сборной России тоже рубится за Tru Fighters. Отыграл всего два матча, пока без голевых действий.

Вячеслав Малафеев . В медийном хоккее экс-голкипер «Зенита» играет нападающего. Провел три игры, очков нет. Хотя был активен, бросал по воротам, поймал двухминутное удаление.

Павел Погребняк . Форвард уже залетал в медиаспорт – в четвертом сезоне футбольной Медиалиги выходил за «Чисто Питер». А теперь присоединился и к хоккейной «ЧП». Сыграл в двух матчах и забил команде «Звезда России». В своем обычном стиле – подкараулил шайбу около ворот.

Владимир Быстров . Еще один экс-игрок «Зенита» в «Чисто Питер». Выскочил на лед в одном матче, без голевых действий.

Медиафутболисты тоже рубятся в хоккей: есть лучший игрок 2023-го и звезды 2Drots

В МХЛ могли заявиться «БроукБойз», 2Drots и «Родина Медиа». Но зашли другие команды из медиафутбола: «Титан» – чемпион четвертого сезона, Tru Fighers – филиал Fight Nights, и ХК «10» – собрат «Десятки» Азамата Мусагалиева. Логично, что в МХЛ есть и звездные медиафутболисты.

Камил Гаджиев . Президент промоутерской компании AMC Fight Nights и одноименного медийного клуба. Гаджиев играет и забивает за свой клуб в медиафутболе. В МХЛ традиция продолжилась: в матче открытия забросил первую шайбу в истории команды.

Реклама 18+

Василий Маврин . Лучший игрок 2023-го года, чемпион МФЛ-4 в составе «Титана», а сейчас звезда «Амкала». Сыграл два матча за Tru Fighters. Легко ли звезде медиафутбола в хоккее? «Я перекладываю это на футбол и понимаю профессиональных хоккеистов. Потому что у них на площадке человек, который не просто не помогает, но еще и мешает. Я пытаюсь сделать так, чтобы не зудело. Минимизировать этот момент», – рассказывал Маврин после первого матча.

Никита Кашаев . Автор того-самого-гола в финале МФЛ-4 играет за хоккейный «Титан». Кашай – ключевая фигура в команде: четыре матча, две шайбы и три голевых.

Звезды 2Drots: Арчи Бегларян, Эдамс и Богдан Тимошенко . 2D пропускают первый сезон МХЛ, но несколько игроков оказались в заявке NBSK – команды блогеров-любителей. Среди них даже капитан 2Drots Эдамс. Парни сыграли в двух матчах, но результативными действиями не отметились.

Артисты и звезды спорта: Запашный, Авербух, Журова

Главная фишка медиахоккея – звезды на льду. Да-да, здесь и правда есть медийные герои из разных сфер – от цирка до музыкантов.

Аскольд Запашный . Артист цирка и народный артист России выступает за «Чемпион» – команду фонда Росконгресс. Пока сыграл лишь в одном матче. «Это реализация пацанской мечты. Ты не профессиональный спортсмен, но оказываешься в атмосфере, где все по-взрослому и все играют по-настоящему», – радовался Аскольд.

Кирилл Андреев. Бессменный солист группы «Иванушки International». И снова из «Чемпиона». Сыграл не так много: всего раз против Hockey Brothers.

Илья Авербух . Знаменитый фигурист, призер Олимпиады-2002, еще один игрок «Чемпиона». Провел одну игру.

Айдар Гараев . Комик, капитан команды КВН «СОЮЗ» и звезда проектов LABELCOM. Специально под хоккейную Медиалигу научился кататься на коньках и отыграл за ХК «10» три матча. Остался недоволен: «Я один из тех, кто уже готов отвалиться . Я объективно понимаю, что мне здесь делать нечего. Для ребят мой уровень – просто какой-то тип рядом ходит».

Светлана Журова . Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту. Отыграла за «Чемпион» два матча и даже нанесла несколько бросков по воротам соперника.

Игорь и Олег Бутманы . Братья, джазовые артисты. Играют за разные команды: Игорь – за «Чемпион», Олег – в «Чисто Питере». Получается неплохо: у Игоря шайба и ассист, а Олега – две голевые.

Роман Лямцев . Участник синти-поп-группы «Технология». В медиафутболе гонял за «Дружину», а в хоккее рубится за «Титан». Провел четыре матча, без результативных действий.

Звезды КХЛ, топ-менеджеры клубов и легенды хоккея

Медийный хоккей, как и медиафутбол, притягивает профессиональных игроков. В первом сезоне на льду появлялись бывшие (и действующие) игроки КХЛ, обладатели Кубка Стэнли и даже олимпийские чемпионы.

Александр Медведев . Председатель правления «Зенита», одновременно босс СКА, а еще бывший президент КХЛ. Медиафутбольная аудитория знает его по матчам за «Чисто Питер» – Медведев несколько раз выводил команду с капитанской повязкой. В медиахоккее он сыграл лишь раз – против «Титана». Безуспешно: нанес один бросок, а «ЧП» проиграл 1:7.

Роман Ротенберг. Главный тренер хоккейного СКА сыграл только в одном матче – зато в каком ! Ротенберг вышел в старте против «Титана»: бил соперников, швырял клюшку, не реализовал буллит и нахватал 10 минут штрафа.

Матвей Мичков . 7-й номер драфта НХЛ и игрок «Сочи» сыграл за «Чисто Питер». Мичков уже в первом периоде оформил хет-трик в ворота Hockey Brothers. Не помогло: «ЧП» проиграл 8:10.

Реклама 18+

Алексей Ковалев. Обладатель Кубка Стэнли-1994, олимпийский чемпион-1992, ассистент главного тренера «Спартака». У 51-летнего нападающего один матч за «Чемпион» и один гол.

Евгений Артюхин . Экс-игрок «Тампы» и «Анахайма», нападающий нескольких клубов КХЛ и сборной России. Был известен своей агрессивной манерой игры, поэтому символично, что в МХЛ он гоняет за команду бойцов. У Артюхина четыре матча и четыре шайбы за Tru Fighters.

Максим Афиногенов . 44-летний чемпион мира-2008, экс-форвард «Баффало» и «Динамо» провел один матч за «Чемпион». Сыграл ярко, оформил дубль.

Алексей Копейкин . Экс-игрок «Амура», «Сибири» и «Витязя». В медиахоккее играет за Tru Fighters, один из лучших бомбардиров лиги: пять шайб за четыре матча.

Антон Королев . Бывший игрок СКА и других команд КХЛ. Один из лидеров хоккейной «Десятки»: в четырех матчах набрал 5 (3+2) очков.

В начале апреля начинается плей-офф – кого из звезд хотели бы там увидеть?

Хоккейная Медиалига уже сегодня: начинают с матча на открытом воздухе, обещают Аршавина и Панарина

Фото: группа Хоккейной Медиалиги Вконтакте