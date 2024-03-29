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Как много звезд в хоккейной Медиалиге! Уже сыграли Аршавин, Мостовой и Мичков

А кто еще?

В феврале стартовала Winline Хоккейная Медиалига. Одна из популярных претензий к футбольной МФЛ – слишком много бывших профи и мало медиазвезд. К МХЛ такого вопроса точно не возникнет: за четыре тура в турнире поучаствовали селебрити из футбола, медиафутбола, хоккея, музыки и даже цирка. Знакомимся с главными из них.

Звезды футбола: Аршавин, Мостовой, Жирков (забил первую шайбу в истории лиги)

Юрий Жирков. Одним из главных поставщиков бывших звезд футбола стал «Чисто Питер» – за них рубятся звезды «Зенита».

Жирков отыграл за «ЧП» в трех матчах и отметился двумя шайбами. Главное – стал автором первого гола в истории МХЛ. Произошло это в матче против Tru Fighters Александра Мостового.

Андрей Аршавин. Недолюбливает медиафутбол, а в медийный хоккей залетел легко. Постоянный участник матчей «Чисто Питер»: отыграл в трех и отдал голевую на Романа Широкова.

Роман Широков. Один из главных в атаке «Чисто Питер» наравне с юной звездой российского хоккея – Матвеем Мичковым. У экс-полузащитника сборной России три шайбы. А в матче против Hockey Brothers забил красиво – броском с разворота почти с нулевого угла. 

 

Александр Мостовой. Звездный футболист выступает за команду главы промоутерской компании Fight Nights Камила Гаджиева – Tru Fighters. В прошлых сезонах Мостовой тренировал медиафутбольную команду Гаджиева.

В 55 лет Мостовой не теряется на фоне молодых: за три игры – голевая передача и двухминутный штраф. А еще – интервью в любимом жанре: «Среди футболистов я – лучший хоккеист? Это не кажется. Это всегда так было. Ребята все хороши. Но я старше всех, поэтому у меня больше опыта игры в хоккей. Если бы у меня еще не было вечных травм, поверьте, я был бы еще сильнее».

Дмитрий Сычев. Экс-форвард «Локо» и сборной России тоже рубится за Tru Fighters. Отыграл всего два матча, пока без голевых действий. 

Вячеслав Малафеев. В медийном хоккее экс-голкипер «Зенита» играет нападающего. Провел три игры, очков нет. Хотя был активен, бросал по воротам, поймал двухминутное удаление.

Павел Погребняк. Форвард уже залетал в медиаспорт – в четвертом сезоне футбольной Медиалиги выходил за «Чисто Питер». А теперь присоединился и к хоккейной «ЧП». Сыграл в двух матчах и забил команде «Звезда России». В своем обычном стиле – подкараулил шайбу около ворот.

Владимир Быстров. Еще один экс-игрок «Зенита» в «Чисто Питер». Выскочил на лед в одном матче, без голевых действий. 

Медиафутболисты тоже рубятся в хоккей: есть лучший игрок 2023-го и звезды 2Drots

В МХЛ могли заявиться «БроукБойз», 2Drots и «Родина Медиа». Но зашли другие команды из медиафутбола: «Титан» – чемпион четвертого сезона, Tru Fighers – филиал Fight Nights, и ХК «10» – собрат «Десятки» Азамата Мусагалиева. Логично, что в МХЛ есть и звездные медиафутболисты.

Камил Гаджиев. Президент промоутерской компании AMC Fight Nights и одноименного медийного клуба. Гаджиев играет и забивает за свой клуб в медиафутболе. В МХЛ традиция продолжилась: в матче открытия забросил первую шайбу в истории команды.

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Василий Маврин. Лучший игрок 2023-го года, чемпион МФЛ-4 в составе «Титана», а сейчас звезда «Амкала». Сыграл два матча за Tru Fighters. Легко ли звезде медиафутбола в хоккее?  «Я перекладываю это на футбол и понимаю профессиональных хоккеистов. Потому что у них на площадке человек, который не просто не помогает, но еще и мешает. Я пытаюсь сделать так, чтобы не зудело. Минимизировать этот момент», – рассказывал Маврин после первого матча.

Никита Кашаев. Автор того-самого-гола в финале МФЛ-4 играет за хоккейный «Титан». Кашай – ключевая фигура в команде: четыре матча, две шайбы и три голевых. 

Звезды 2Drots: Арчи Бегларян, Эдамс и Богдан Тимошенко. 2D пропускают первый сезон МХЛ, но несколько игроков оказались в заявке NBSK – команды блогеров-любителей. Среди них даже капитан 2Drots Эдамс. Парни сыграли в двух матчах, но результативными действиями не отметились.

Артисты и звезды спорта: Запашный, Авербух, Журова

Главная фишка медиахоккея – звезды на льду. Да-да, здесь и правда есть медийные герои из разных сфер – от цирка до музыкантов. 

Аскольд Запашный. Артист цирка и народный артист России выступает за «Чемпион» – команду фонда Росконгресс. Пока сыграл лишь в одном матче. «Это реализация пацанской мечты. Ты не профессиональный спортсмен, но оказываешься в атмосфере, где все по-взрослому и все играют по-настоящему», – радовался Аскольд.

Кирилл Андреев. Бессменный солист группы «Иванушки International». И снова из «Чемпиона». Сыграл не так много: всего раз против Hockey Brothers.

Илья Авербух. Знаменитый фигурист, призер Олимпиады-2002, еще один игрок «Чемпиона». Провел одну игру. 

Айдар Гараев. Комик, капитан команды КВН «СОЮЗ» и звезда проектов LABELCOM. Специально под хоккейную Медиалигу научился кататься на коньках и отыграл за ХК «10» три матча. Остался недоволен: «Я один из тех, кто уже готов отвалиться. Я объективно понимаю, что мне здесь делать нечего. Для ребят мой уровень – просто какой-то тип рядом ходит».

Светлана Журова. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту. Отыграла за «Чемпион» два матча и даже нанесла несколько бросков по воротам соперника.

 

Игорь и Олег Бутманы. Братья, джазовые артисты. Играют за разные команды: Игорь – за «Чемпион», Олег – в «Чисто Питере». Получается неплохо: у Игоря шайба и ассист, а Олега – две голевые. 

Роман Лямцев. Участник синти-поп-группы «Технология». В медиафутболе гонял за «Дружину», а в хоккее рубится за «Титан». Провел четыре матча, без результативных действий.

Звезды КХЛ, топ-менеджеры клубов и легенды хоккея

Медийный хоккей, как и медиафутбол, притягивает профессиональных игроков. В первом сезоне на льду появлялись бывшие (и действующие) игроки КХЛ, обладатели Кубка Стэнли и даже олимпийские чемпионы.

Александр Медведев. Председатель правления «Зенита», одновременно босс СКА, а еще бывший президент КХЛ. Медиафутбольная аудитория знает его по матчам за «Чисто Питер» – Медведев несколько раз выводил команду с капитанской повязкой. В медиахоккее он сыграл лишь раз – против «Титана». Безуспешно: нанес один бросок, а «ЧП» проиграл 1:7.

Роман Ротенберг. Главный тренер хоккейного СКА сыграл только в одном матче – зато в каком! Ротенберг вышел в старте против «Титана»: бил соперников, швырял клюшку, не реализовал буллит и нахватал 10 минут штрафа.

Матвей Мичков. 7-й номер драфта НХЛ и игрок «Сочи» сыграл за «Чисто Питер». Мичков уже в первом периоде оформил хет-трик в ворота Hockey Brothers. Не помогло: «ЧП» проиграл 8:10.

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Алексей Ковалев. Обладатель Кубка Стэнли-1994, олимпийский чемпион-1992, ассистент главного тренера «Спартака». У 51-летнего нападающего один матч за «Чемпион» и один гол. 

Евгений Артюхин. Экс-игрок «Тампы» и «Анахайма», нападающий нескольких клубов КХЛ и сборной России. Был известен своей агрессивной манерой игры, поэтому символично, что в МХЛ он гоняет за команду бойцов. У Артюхина четыре матча и четыре шайбы за Tru Fighters.

Максим Афиногенов. 44-летний чемпион мира-2008, экс-форвард «Баффало» и «Динамо» провел один матч за «Чемпион». Сыграл ярко, оформил дубль.

Алексей Копейкин. Экс-игрок «Амура», «Сибири» и «Витязя». В медиахоккее играет за Tru Fighters, один из лучших бомбардиров лиги: пять шайб за четыре матча.

Антон Королев. Бывший игрок СКА и других команд КХЛ. Один из лидеров хоккейной «Десятки»: в четырех матчах набрал 5 (3+2) очков. 

В начале апреля начинается плей-офф – кого из звезд хотели бы там увидеть?

Хоккейная Медиалига уже сегодня: начинают с матча на открытом воздухе, обещают Аршавина и Панарина

Фото: группа Хоккейной Медиалиги Вконтакте

logoВасилий Маврин
logoМедийная Хоккейная Лига
logoАлексей Копейкин
logoЕвгений Артюхин
logoМатвей Мичков
logoАлександр Мостовой
logoЮрий Жирков
logoРоман Ротенберг
logoTru Fighters
logoПавел Погребняк
logoАндрей Аршавин
logoМаксим Афиногенов
logoКамил Гаджиев
logoСветлана Журова
logoЧисто Питер (хоккей)
logoЧемпион (хоккей)