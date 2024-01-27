А какой турнир вообще сильнее: Кубок Африки или Азии?
Сравниваем друг с другом, Евро и Кубком Америки.
Зимой 2024-го параллельно проходят два турнира: в Кот-д’Ивуаре Кубок африканских наций, в Катаре – Кубок Азии. А как понять, какой турнир сильнее? Попробуем по методике Эло – ее упрощенная версия используется в рейтинге ФИФА, а также в шахматных рейтингах ФИДЕ.
Коротко, что это такое. Футбольный рейтинг Эло – система баллов, начисляемых в зависимости от силы соперника и разницы голов в каждом матче. Эло не ответит, какой турнир ярче, но покажет силу команд и средний рейтинг турнира.
Для картины пошире мы добавили команды Евро-2024 и Кубка Америки-2024. С небольшим уточнением: участники стыков тоже на графике.
Отдельные азиатские сборные сильнее африканских (ниже покажем общий топ-15), но средний рейтинг турнира ниже: 1483 против 1539.
● Точка на оси Кубка Азии сильно ниже других – сборная Гонконга. Сыграли закономерно: 0 очков, разница 1:7 в группе с Палестиной, ОАЭ и Ираном.
● Пятерка сильнейших команд на планете: Аргентина (2138), Франция (2110), Испания (2033), Португалия (2033) и Англия (2015).
● Место в топ-15 сильнейших не помешало Алжиру и Тунису вылететь из групп.
● Все азиатские топы вышли из группы – кажется, это доказательство пункта выше: африканский турнир ровнее, поэтому шанс на вылет лидеров тоже выше – в Азии в группах были откровенно слабые команды: во всех 6 группах последнее место набрало меньше 2 очков (в Африке такое только в двух). Хотя это не отменяет провала Алжира и Туниса.
● В плей-офф есть и неожиданная Индонезия: 20-я по силе команда Кубка Азии и 44-я в общем азиатско-африканском топе.
Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили
Рейтинг всех команд плей-офф Кубка Африки. Камерун – ужас, Кабо-Верде – мегасюрприз, Сенегал сильнее Марокко
Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD, KARIM JAAFAR
Гамбия достаточно ровно бодалась с мотивированным Камеруном, Мавритания выбила Алжир, а Намибия - Тунис. Причем аутсайдеры показывали неплохой по своим меркам уровень. В Азии ничего подобного. Эпизодические всплески Вьетнама на один тайм с Японией и полутренировочная игра Кореи с Малайзией это далеко не то.
Опять же если по турнирам, то откровенных пассажиров и там, и там по две команды: Индия с Гонконгом и Танзания с Биссау. Только есть подозрение, что непопавшие в Африке команды могли бы сыграть лучше этих (Эфиопия, Габон, Кения, недемократическое Конго и неплохо организованные Коморы например), а в Азии я особо не вижу, кто бы мог лучше и сильнее, ну разве что снявшаяся Северная Корея