А какой турнир вообще сильнее: Кубок Африки или Азии?

Сравниваем друг с другом, Евро и Кубком Америки.

Зимой 2024-го параллельно проходят два турнира: в Кот-д’Ивуаре Кубок африканских наций, в Катаре – Кубок Азии. А как понять, какой турнир сильнее? Попробуем по методике Эло – ее упрощенная версия используется в рейтинге ФИФА, а также в шахматных рейтингах ФИДЕ.

Коротко, что это такое. Футбольный рейтинг Эло – система баллов, начисляемых в зависимости от силы соперника и разницы голов в каждом матче. Эло не ответит, какой турнир ярче, но покажет силу команд и средний рейтинг турнира.

Для картины пошире мы добавили команды Евро-2024 и Кубка Америки-2024. С небольшим уточнением: участники стыков тоже на графике.

Отдельные азиатские сборные сильнее африканских (ниже покажем общий топ-15), но средний рейтинг турнира ниже: 1483 против 1539.

● Точка на оси Кубка Азии сильно ниже других – сборная Гонконга. Сыграли закономерно: 0 очков, разница 1:7 в группе с Палестиной, ОАЭ и Ираном.

● Пятерка сильнейших команд на планете: Аргентина (2138), Франция (2110), Испания (2033), Португалия (2033) и Англия (2015).

● Место в топ-15 сильнейших не помешало Алжиру и Тунису вылететь из групп.

● Все азиатские топы вышли из группы – кажется, это доказательство пункта выше: африканский турнир ровнее, поэтому шанс на вылет лидеров тоже выше – в Азии в группах были откровенно слабые команды: во всех 6 группах последнее место набрало меньше 2 очков (в Африке такое только в двух). Хотя это не отменяет провала Алжира и Туниса.

● В плей-офф есть и неожиданная Индонезия: 20-я по силе команда Кубка Азии и 44-я в общем азиатско-африканском топе.

Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD, KARIM JAAFAR