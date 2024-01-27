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А какой турнир вообще сильнее: Кубок Африки или Азии?

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Сравниваем друг с другом, Евро и Кубком Америки.

Зимой 2024-го параллельно проходят два турнира: в Кот-д’Ивуаре Кубок африканских наций, в Катаре – Кубок Азии. А как понять, какой турнир сильнее? Попробуем по методике Эло – ее упрощенная версия используется в рейтинге ФИФА, а также в шахматных рейтингах ФИДЕ. 

Коротко, что это такое. Футбольный рейтинг Эло – система баллов, начисляемых в зависимости от силы соперника и разницы голов в каждом матче. Эло не ответит, какой турнир ярче, но покажет силу команд и средний рейтинг турнира. 

Для картины пошире мы добавили команды Евро-2024 и Кубка Америки-2024. С небольшим уточнением: участники стыков тоже на графике. 

Отдельные азиатские сборные сильнее африканских (ниже покажем общий топ-15), но средний рейтинг турнира ниже: 1483 против 1539. 

● Точка на оси Кубка Азии сильно ниже других – сборная Гонконга. Сыграли закономерно: 0 очков, разница 1:7 в группе с Палестиной, ОАЭ и Ираном. 

● Пятерка сильнейших команд на планете: Аргентина (2138), Франция (2110), Испания (2033), Португалия (2033) и Англия (2015). 

● Место в топ-15 сильнейших не помешало Алжиру и Тунису вылететь из групп. 

● Все азиатские топы вышли из группы – кажется, это доказательство пункта выше: африканский турнир ровнее, поэтому шанс на вылет лидеров тоже выше – в Азии в группах были откровенно слабые команды: во всех 6 группах последнее место набрало меньше 2 очков (в Африке такое только в двух). Хотя это не отменяет провала Алжира и Туниса.

● В плей-офф есть и неожиданная Индонезия: 20-я по силе команда Кубка Азии и 44-я в общем азиатско-африканском топе. 

Роналду говорит, что его чемпионат сильнее Лиги 1. Мы проверили

Рейтинг всех команд плей-офф Кубка Африки. Камерун – ужас, Кабо-Верде – мегасюрприз, Сенегал сильнее Марокко

Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD, KARIM JAAFAR

6 комментариев
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Отдельные азиатские топ-сборные(Япония,Южная Корея,Австралия,Иран) сильнее африканских топов(ну мб за исключением Марокко). Но средний уровень всех африканских сборных сильнее азиатских. Намибия или Буркина-Фасо сильнее какой-нибудь Иордании или Китая с Гонконгом.
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Ответ Ко-ко-джамбо
последний чм ответил на этот вопрос, Корея выбила португальцев, Япония вынесла немцев
Куда Корея выбила португальцев? Марокко выбили Португальцев. А если ты про игру в группе - то я тогда скажу, что сборная Саудовской Аравии ВЫБИЛА сборную Аргентины. Ок?
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-1
+3
последний чм ответил на этот вопрос, Корея выбила португальцев, Япония вынесла немцев
+3
-2
+1
Топы Азии и Африки близки друг к другу. Но общий уровень турнира несопоставим в пользу Африки.

Гамбия достаточно ровно бодалась с мотивированным Камеруном, Мавритания выбила Алжир, а Намибия - Тунис. Причем аутсайдеры показывали неплохой по своим меркам уровень. В Азии ничего подобного. Эпизодические всплески Вьетнама на один тайм с Японией и полутренировочная игра Кореи с Малайзией это далеко не то.

Опять же если по турнирам, то откровенных пассажиров и там, и там по две команды: Индия с Гонконгом и Танзания с Биссау. Только есть подозрение, что непопавшие в Африке команды могли бы сыграть лучше этих (Эфиопия, Габон, Кения, недемократическое Конго и неплохо организованные Коморы например), а в Азии я особо не вижу, кто бы мог лучше и сильнее, ну разве что снявшаяся Северная Корея
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Япония, Австралия, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия с одной стороны, Сенегал и Марокко с другой. Вывод очевиден.
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