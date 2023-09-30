Как устроена «Жирона»: связь с «Сити», роль брата Пепа, состав – мечта гика

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«Это какой-то анекдот?», – отвечает тренер Мичел Санчес, когда «Жироне» пророчат повторение сказки «Лестера».

Кажется, все мы немного Мичел. Перед стартом сезона «Жирона» интриговала, но никто не ожидал, что скромный клуб так резко взлетит на первое место Ла Лиги. В чем их секрет?

«Жирона» не просто высочка.

Президент «Жироны» – брат Пепа. Привел в «Барсу» Суареса – а Луис его кинул

City Football Group зашла в «Жирону» в августе 2017-го, когда клуб впервые в 87-летней истории поднялся в Ла Лигу. В CFG посчитали это идеальным моментом: купили 44,3% акций клуба. Столько же приобрела компания Girona Football Group – она принадлежит младшему брату тренера «Ман Сити» Пере Гвардиоле.

В 2020-м доли перераспределились: теперь 47% у CFG и 16% Girona Football Group. Третью владеет Марсело Клэр – американо-боливийский миллиардер, который вписывался в «Интер Майами» на старте проекта, но позже вышел. City Football Group специально не владеет половиной прав – так не будет проблем с УЕФА, если «Жирона» выйдет в еврокубки.

Пере продал часть акций, но стал президентом «Жироны» – должность досталась точно не по блату. Выглядит логично: CFG купила клуб по рекомендации Пере, он долго работал в Nike и собственном агентстве.

«У него особый талант, он осилит даже самые сложные переговоры. Если говорить футбольными категориями, Пере – человек, кто реализует решающий пенальти на последней минуте матча», – говорит спортивный директор Кике Карсель.

«Он всегда очень хорошо справляется с цифрами и обладает отличными навыками ведения переговоров. Пере – из тех людей, которых трудно найти в мире футбола: опытный и очень умный парень», – а это слова спортивного директора «Манчестер Сити» Чики Бегиристайна.

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Пере Гвардиола тоже был футболистом, но к успеху брата не приблизился и на процент – выше третьей лиги Испании не прыгал. В 31 Пере устал от футбола и ушел в Nike: все-таки у него было образование электромеханика, а кому не нужен хороший электромеханик?

Конечно, это чушь – просто Nike только что подписал Гвардиолу, а Пеп очень хотел помочь младшему брату.

«Мой сын имел влияние в Nike и предложил компании взять Пере. В Nike согласились, потому что для них было важно заполучить Гвардиолу. Пере быстро завоевал всеобщее доверие и решил пройти дополнительное обучение: изучал маркетинг в частной школе», – вспоминает отец Гвардиолы.

Пере оказался не только братом Пепа, но и смышленым парнем: коллеги (в том числе будущий президент «Барселоны» Сандро Росель) отзывались о Пере примерно так же, как Карсель и Бегиристайн спустя 20 лет.

Гвардиола-младший проработал в Nike с 1997 по 2009 год: отвечал за спонсорские контракты – с Роналдо, Роналдиньо, Иньестой, Рамосом и другими звездами.

Благодаря брату Пере познакомился с доверенным лицом Кройффа Хауме Роуресом. Роурес владел компанией Mediapro, которая в середине нулевых активно заходила на рынок Ла Лиги. Вместе они основали агентство Media Base Sport.

Самые яркие клиенты агентства – конечно, Пеп Гвардиола, Андрес Иньеста и Луис Суарес, которого Пере привел в «Барселону». Уругвайца вели еще с «Аякса» и могли привезти в Каталонию еще в 2011-м. Но Пере пошел на принцип – из-за конфликта интересов с братом-клиентом: «Пока мой брат будет тренером «Барсы», ты не сможешь там играть».

Суарес все же приехал в «Барселону», но уже после ухода Пепа. В 2016-м агент и форвард разругались: Суарес продлил контракт до 2021 года и не выплатил Пере полагающуюся комиссию – Гвардиола считает, что Луис его «предал».

К 2020 году Пере продал долю в Media Base Sport, а через год стал агентом в нидерландском SEG – именно это агентство помогало «МЮ» с покупкой Хейлунда и Амрабата, тренеры-клиенты – Тен Хаг и Пеп.

Агент Тен Хага привел в «МЮ» двух игроков. В клубе беспокоятся, но формально к тренеру 0 вопросов

«Жирону» купили в 2017-м. Но Пере Гвардиола в клубе на два года дольше

City Football Group пришла в каталонский клуб летом 2017 года – вот что говорил Гвардиола-младший о сделке: «Эта инвестиция в «Жирону» была несомненной и привлекательной возможностью для обеих сторон. Мы следили за этой возможностью задолго до того, как клуб получил повышение [в мае]».

К этому моменту Пере уже был рядом, поэтому и рекомендовал CFG покупку. В 2015-м Гвардиола выступал посредником в покупке «Жироны» французской компанией TVSE Fútbol. По данным испанских медиа, некий британец предлагал даже большую сумму, но «Жирона» выбрала проект Пере. Британец подал в суд за «нерыночную продажу» – как видим, войти в клуб ему это не помогло.

Гвардиола был своим – поэтому каталонцы поверили в долгосрочность проекта и благонадежность TVSE Fútbol. Тогда в «Жироне» были четыре клиента Пере: три игрока и спортдир Кике Карсель (да, он до сих пор в клубе).

Это не первое посредничество – в El Mundo поднимали «мутные сделки» Пере.

● Был посредником в продаже «Гранады» китайскому бизнесмену Цзяну Личжану (2016), поднялся на комиссии и трансферах своих игроков в клуб. Но бросил «Гранаду» при первой же сложности. Сразу после покупки «Гранада» распродала весь состав – и (сюрприз!) пошла ко дну. Все закончилось 20-м местом в Ла Лиге и вылетом.

● Уговорил того же Личжана выкупить 46% Media Base Sport за 40 миллионов евро. К 2020-му китайский бизнесмен выкупил агентство целиком.

● Открыл компании на Мальте и в Швейцарии, чтобы сэкономить на налогах.

Кстати, Пере рекомендовал Личжану купить клуб в Италии («Парма») и Бельгии (пытались купить «Левен») – совпадение, что у CFG есть доля в «Палермо» и «Ломмеле»?

Но в целом перечисленное выглядит как день обычного агента – да и кажется, что все подобные махинации в прошлом. К примеру, до января прошлого года в «Жироне» не было ни одного клиента SEG. Теперь два: зимой приехал Виктор Цыганков, которого в агентство привел лично Пере; летом – Дэйли Блинд, который в SEG с 2018-го. Оба сразу стали игроками стартового состава, так что ни о каких «странных трансферах» речь не идет.

Хотя для кого-то трансфер Цыганкова выглядит как схема.

Детали трансфера Цыганкова

«Жирона» арендовала у «Сити» пачками еще до CFG. Тебас обвинял в финансовом допинге

У «Жироны» 13-я платежка в Ла Лиге (точнее, лимит от Тебаса): руководство разрешает тратить на зарплаты только 52 млн евро в год – больше даже у «Альмерии» из зоны вылета.

«Жирона» решает проблемы арендами – в основном из «Ман Сити» и City Football Group: в прошлом году лучшим по голевым действиям был Валентин Кастельянос из «Нью-Йорк Сити», в этом – Савио из «Труа». Оба клуба входят в CFG.

● Единственный трансфер из CFG за деньги – Янхель Эррера, которого выкупили этим летом у «Ман Сити» за 5 млн после отличного прошлого сезона.

«Жирона» активно арендовала до официального вступления в CFG – и прихода Пепа в «Сити» (2016). Идеально это объяснил сам Пере: «Сити» дал нам стабильность и защиту на случай, если дела пойдут не так. Связь с таким брендом означает, что «Жирона» может привлечь гораздо больше талантов.

В первое же лето «Ман Сити» отправил в Испанию пятерых игроков – и глава Ла Лиги Хавьер Тебас забил тревогу. Лимиты на расходы в Ла Лиги включают и трансферные платежи, но «Жирона» легко обходила потолок. Ведь «Сити» отдавал игроков бесплатно – за Дугласа Луиса, Пабло Маффео, Алеиша Гарсию испанцы не платили.

Ла Лига не могла это игнорировать – и заменила ноль на оценочную рыночную стоимость игроков.

«Нам пришлось скорректировать рыночную стоимость игроков, отданных в аренду в «Жирону», – объяснял для Sky Sports Тебас. – Для целей нашей собственной отчетности и в целях финансового фэйр-плей нам пришлось увеличить стоимость игроков, арендованных у «Манчестер Сити», чтобы эта аренда не представляла собой нечестную конкуренцию внутри нашей лиги.

Мы говорим, сколько команды могут потратить. Это касается всего: заработной платы, стоимости трансфера и амортизации. Допустим, «Манчестер Сити» отдает в аренду «Жироне» 11 игроков по одному евро за каждого. Очевидно, это не рыночные условия».

При этом «Сити» не пытался купить кого-то из «Жироны» для перелива денег – под подозрением только трансфер Флориана Лежена в 2015-м: защитника купили за 300 тысяч евро и оставили в Каталонии. Правда, всего на сезон: летом 2016-го «Ман Сити» продал Лежена за 1,5 млн.

Рафаэле Поли, глава CIES (Международный центр спортивных исследований), считает это нормой: «Как и в случае с другими клубами-партнерами, «Жирона» позволит «Сити» развивать игроков и получать от них больше прибыли, если их продадут – лишь немногие из них когда-либо будут играть за «Ман Сити».

«Сити» постепенно отходит от «Жироны», хотя Кастельянос и Савио были из CFG – логичный шаг, учитывая силу чемпионата. Но все по-честному: нет 15 млн евро на Кастельяноса – простите, он едет в «Лацио».

Блинд, Цыганков, Савио. «Жирона» – мечта гика!

Как фарм-клуб «Жирона» жестко финансово ограничена. «Возможно, наша модель не самая лучшая, но она эффективна, – объясняет спортивный директор Карсель. – Мы работаем по определенным шаблонам. Есть много вещей, которые клуб никогда не сможет себе позволить, но это не значит, что здесь не планируют прогрессировать. Все осознают свой потолок, работаем в рамках концепции».

Статус вынуждает обдумывать каждый трансфер до мелочей. На этапе согласования «Жирона» должна представить City Football Group планы на игрока и рекомендации от других филиалов империи (желательно «Ман Сити»), плюс расклад, как отобьет этот переход в будущем. Например, ради трансфера форварда Артема Довбика из «Днепра-1» клуб продал защитника Сантьяго Буэно за 12 млн, иначе CFG блокировал сделку.

В последние годы «Жироне» дают все больше денег, но все усиления точечные: кто-то пришел из других клубов империи, кого-то обрабатывали пару месяцев.

«Когда ко мне пришла «Жирона», я подумал, что меня завалят деньгами, – не скрывал Дэйли Блинд. – Нет. Они изложили свой план, рассказали о моей роли. Услышал много тактических деталей. Мне понравился такой подход. «Жирона» хотела подписать меня еще зимой, но я выбрал «Баварию». Они сказали, что вернулись бы, даже если бы мне было 40 лет».

Блинд – идеальный пример. Дэйли моментально стал лидером «Жироны», подошел по всем параметрам. Клуб мог найти дешевую альтернативу, но выбрал качество и потратился на зарплату. Теперь голландец отвечает за выход из обороны и помогает с гибридной схемой.

Приход Блинда запустил коренные игровые изменения. Если в прошлом сезоне Мичел акцентировал внимание на правом фланге Арнау Мартинеса, то теперь все идет через противоположный и Мигеля Гутьерреса. Кажется, что воспитанник «Мадрида» – самый ложный защитник в мире прямо сейчас: постоянно смещается в центр, оставляя фланг на Блинда.

На фоне Гутьерреса блекнет Арнау, хотя у него тоже уникальная роль – он прикрывает Виктора Цыганкова. Украинец – свободный художник, вообще не ограничен флангом и постоянно двигается. Возможно, Цыганков мог бы быть еще важнее, но часто жертвует собой ради форварда, создавая свободное пространство. «Рад, что Цыганков сверкает в новой роли. Он не так опасен, как полгода назад, но стал намного умнее», – радуется Мичел.

Спонсоры свободной роли Цыганкова – Янхель Эррера и Иван Мартин. Они физически мощные, покрывают гигантское пространство. Если Янхель больше заточен на пас, то Мартин отвечает за рывки и движение в переходных фазах. Иван – мотор, он запускает прессинг команды, а еще опекает вингера Савио.

Савио – самая яркая звезда «Жироны». Бразилец технически оснащен, а низкий центр тяжести позволяет легко уходить от соперника. Савио – второй дриблер Ла Лиги после Брайана Сарагосы из «Гранады». Стилистически похож на Винисиуса, хотя имеет одно преимущество – двуногость. А ведь еще недавно бразилец варился во второй команде ПСВ. «Он наглец. Мне это нравится, – улыбается Мичел. – Это удивительный игрок, но его пик еще впереди».

Пока Савио острит, команду координирует Алеиш Гарсия. Мозг «Жироны», он выходит как контролирующий опорник, но передвигается по всему полю. Гарсия помог заменить Ориоля Ромеу, пожертвовав частью атакующего потенциала. Теперь чаще встречается с мячом возле своей штрафной, отвечая за продвижение. Уникальное качество – тайминги, которые Алеиш чувствует на топ-уровне.

Самая спорная позиция в «Жироне» – форвард. За место сражаются Кристиан Стуани и Артем Довбик, но тренер пока расставляет приоритеты: против закрытых соперников играет уругваец, с более открытыми – украинец. Оба столбы: если Артем предпочитает более скоростную игру на пространстве, то Стуани берет физикой и реализацией. Они заполнили пустоту после ухода Валентина Кастельяноса.

«Жирона» – футбольный андеграунд, который целиком состоит из молодых талантов и локальных героев, пока не залезших наверх. Это идеал для гиков, любящих открывать новых игроков.

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«Не надо, не создавайте лишний ажиотаж. Серьезно говорить о том, что мы попадем в ЛЧ, могут только домохозяйки», – не позволяет донкихотства Мичел.

Возможно, «Жирона» лишь яркая вспышка, которая вскоре потухнет, но она взбодрила Ла Лигу. Впервые за долгие годы скромная, самобытная команда оставила позади трех грандов, хоть и всего на один тур.

Или не на один?

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, Juan Manuel Serrano Arce, David Ramos, Alex Caparros