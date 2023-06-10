33 комментария

Вы знаете Руса
Блог

Я болельщик «МЮ», но в финале ЛЧ за «Сити». Их требл поможет нам отпустить прошлое

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Лу Макари
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Признание Руслана Копылова.

«Манчестер Сити» на пороге события: может взять правильный требл (АПЛ+Кубок Англии+Лига чемпионов) − в истории английских клубов это второй случай. 

У фанов «Юнайтед» только и разговоров, что о требле соседей. Точнее надежд, что этого требла не будет. 

«Хочу ли, чтобы «Сити» взял требл? Нет! Нет, конечно! Фанаты «МЮ» не хотят требла «Сити». Я надеюсь, что они проиграют!» − тема сезона-1998/99 сакральна даже для Гари Невилла, который готов хвалить «Ман Сити» 24 часа в сутки (в том же интервью он назвал Пепа достойным компаньоном для сэра Алекса).

А вот что перед финалом Кубка говорил экс-футболист «МЮ» Лу Макари, закончивший в середине восьмидесятых:  

«Наши игроки должны осознать, что важен не только результат, но и история треблов и все, что с этим связано. Нельзя отрицать, что задача игроков «Юнайтед» – выйти на поле и помешать «Сити». Было бы неправильно не упомянуть о том, что стоит на кону».

Треблы. Они повсюду. 

Вот клубный анонс возвращения Стива Макларена – нам напоминают, что англичанин работал во времена требла. Вот интервью с Энди Коулом – речь вообще не про команду 1999 года, но в описании − обязательно «Обладатель требла». 

А вот пост на 50 тысяч лайков в клубном твиттере: «Сэр Алекс со всеми другими тренерами, завоевавшими треблы в английском футболе...». 

Окей, это ответка «Арсеналу», но упоминания сезона «Непобедимых» не наши проблемы. 

Треблофилией грешат не только официальные медиа клуба. В 2021-м Оле-Гуннар Сульшер зачем-то сравнивал нынешний состав «МЮ» с тем, что был в сезоне-1998/99. 

Уэйн Бартон − автор десятка книг про историю Манчестера и «Юнайтед» − серьезно расписывает целый тред на тему «Требл «Сити» не так хорош, как был у «Юнайтед». Если коротко: «Сити» не драматично переворачивает игры, как «МЮ» в 1999-м. А еще в Европе слишком мало достойных конкурентов.  

Сравниваем этот «Сити» с «МЮ»-1999. Очень много совпадений: одинаковые вылеты и набор в группе ЛЧ

Я устал от глупых попыток фанов доказать, что раньше было лучше − лучше только потому, что это происходило с твоей любимой командой, а не какой-то другой. Очень хочу, чтобы «Сити» снял с нас это бремя прошлого величия. 

Не подумайте: требл-1999 − прекрасное событие и великое достижение. Только к современному «МЮ» он имеет очень опосредованное отношение. Выросло целое поколение фанатов, которые физически не застали финал Лиги чемпионов против «Баварии», потому что родились позже. 

Шесть игроков из нынешней обоймы Тен Хага тоже. Только вдумайтесь: Джейдон Санчо, родившийся в марте 2000-го, успел пройти академии «Уотфорда» и «Сити», уехать в Германию, сыграть больше 100 матчей за «Боруссию», перейти в «Юнайтед», пережить депрессию и вернуться. Огромный пласт событий. Я молчу про Гринвуда, который еще младше − очень богатая жизнь у парня. 

В клубе тоже немало произошло с 1999-го: 

•‎ Глейзеры пришли (и никак не уйдут);

•‎ сэр Алекс после требла отработал еще 14 сезонов и завершил карьеру;

• после него было еще 5 тренеров и 3 и.о.;

• 6-летний контракт Дэвида Мойеса с клубом наконец закончился;

• Криштиану Роналду пришел, ушел, спустя 12 лет вернулся и опять ушел. 

У «Юнайтед» 0 чемпионств или ЛЧ в последние 10 лет. 0 случаев серьезной борьбы за титул: 12 очков отставания в сезоне-2020/21, 19 − в 2017/18. Остается только вспоминать уникальный требл. Уэйн Руни перед финалом Кубка Англии очень точно заметил: «Когда вы играете с «Юнайтед», легенда о команде 1999 года всегда рядом».

В 2013-м, после 20-го чемпионства «МЮ», знакомый болельщик «Ливерпуля» отбивался: «Зато у нас 5 ЛЧ!» Тогда я хихикал − теперь вижу таких же фанатов «Юнайтед», которые в любом самом проигрышном споре возвращают нам 1999-й.

«В «Манчестер Юнайтед» слишком много говорят о прошлом − это похоже на хождение по кругу. Нужно думать о настоящем или сходить в больницу, чтобы прочистить голову», − говорит Златан. 

Я с ним согласен. Постоянные возвращения к ЛЕГЕНДАРНОМУ ТРЕБЛУ, КОТОРОГО НИ У КОГО НЕТ, делают хуже только одному клубу. Возникают нездоровые идеи вроде «Сульшер спас тогда − спасет и сейчас».

Можно и других легенд попробовать − связку Гари Невилла и Роя Кина, например. 

Зафиксируем. 

• Требл «Ман Сити» не отменит историю «Юнайтед». Кстати, «Реал» в своей истории не брал требл − у «Барселоны» их 2. 

•‎ Тен Хаг − не новый Фергюсон. У нас уже был «новый САФ» − от этого титула не ждешь ничего хорошего. 

• Не упоминать требл в каждом споре ≠ забыть историю клуба. 

Я рад, что это понимает Эрик тен Хаг. Перед финалом Кубка Англии его спрашивали, хочет ли он лишить «Сити» требла − тренер «МЮ» ответил: «Здесь должна вестись речь о нас, о нашей победе в Кубке Англии».

Никакого неуважения к прошлому. Просто акцент на настоящем. Теперь и фанатам нужно отпустить требл-1999. 

«МЮ» Фергюсона, «Барса» Пепа и Энрике, «Интер» Жозе. Вспоминаем все команды с треблом

«У меня большие сомнения, что «Сити» сделает требл». Денис Казанский – о великом сезоне «МЮ» в 1999-м и сравнениях с «Ман Сити»

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? Давайте поговорим об этом

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Alex Pantling / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Ben Radford/Allsport, Mike Hewitt / Staff

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Дорогой Руслан Копылов, никакой требл Сити не поможет МЮ отпустить прошлое, просто потому что если будущее МЮ зависит от успехов или неудач другой команды, то он обречён.
+46
0
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святой Аквариум
Болельщик МЮ не станет писать, что он, мол, за Сити, за исключением случаев, если их победа как-то помогла бы Юнайтед в турнире
Можно уважать соперника, но не болеть за него
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
creat1ve
Ответ Metalloid
Копылов как всегда, думает что он весь такой нестандартный, а по факту просто хайп на непопулярном мнении. П.С. И да, против мешков в любом их проявлении, не люблю Интер, но надеюсь на них сегодня.
Обвиняешь автора в «нестандартности» и сам пишешь такой же комментарий, посмотрите я не такой как все))
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Копылов как всегда, думает что он весь такой нестандартный, а по факту просто хайп на непопулярном мнении.
П.С.
И да, против мешков в любом их проявлении, не люблю Интер, но надеюсь на них сегодня.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konservator
Согласен. В большинстве случаев, все эти постоянные упоминания о старых заслугах, или отмазки вроде "зато мы в 85-м... (94-м, 77-м)", или принижения достижений соперников ("да у МС просто конкурентов не было нормальных! не то что у нас в 99м") - просто свидетельство каких-то комплексов, неудовлетворенности текущей ситуацией, нежелания ее понять, или неумения изменить.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Странные выводы у этого Бартона, ведь наоборот и получается что там команда скрипела во всех турнирах, но удача качнулась в их сторону. А Сити намного сильнее выглядит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Тен Хаг не новый САФ, нового не будет, единственный кто может стать им это Пеп, если останется в МС надолго. Другие тренеров такой срок никто не будет держать, да и по достижениям пока и близко никого не видно
может пепу станет скучно и он захочет трофеи в италии собрать ну или трофеи за сборную насобирать.
или же ситявым апл публичную порку после требла устроит :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FortMinor
Ответ Rad0
Дорогой Руслан Копылов, никакой требл Сити не поможет МЮ отпустить прошлое, просто потому что если будущее МЮ зависит от успехов или неудач другой команды, то он обречён.
согласен, бредовая логика
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Metalloid
Копылов как всегда, думает что он весь такой нестандартный, а по факту просто хайп на непопулярном мнении. П.С. И да, против мешков в любом их проявлении, не люблю Интер, но надеюсь на них сегодня.
Именно так. Мальчик с мышлением блогера хочет нам поведать о своей уникальности. Но хочет сделать это так, чтобы никто не обвинил его в переобувании.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cheldon
«Женись непременно. Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Плохая — станешь философом» (Сократ).
В 1999 в красном Манчестере побывало небывалое футбольное счастье. МЮ взяд невероятный требл благодаря футбольному гению САФа. Вот и Сэр из Санпедора сегодня может подарить голубому Манчестеру небывалое футбольное счастье. Пусть победит сильнейший и более удачливый. Пусть же игра будет интересной.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Mbest77
Ждём: Я болельщик Спартака, но победа Зенита угомонит Зарему Я болельщик Реала, но рычаги Барсы реально работают. Я болельщик Родины, прикиньте, мы существуем!)
Про зарему мимо, вот про 90-е и духЪ норм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Tun
Высосано из пальца ради хайпа. Я не хочу победы сити в ЛЧ, потому что этот клуб вертит правилами и финансированием, как хочет, руинит рынок и вот уже 15 лет поднимает ценник для покупок в апл. И да, требл МЮ круче, т к больше половины основы - воспитанники, этого не отнять. А возвращение в гонку никак не зависит от подобных разговоров, а так же не зависит от результатов сегодняшней игры, это все в наших руках
Да "наш" МЮ не меньше руинит рынок "гениальными" покупками в стиле возвращения Погба, Лукаку, Магуайра и того же Антони. Уж не один Сити греет рынок. Я бы даже сказал, что их влияние на него не такое весомое, как у Реала, Барселоны, МЮ, ПСЖ, Челси, Баварии (привет трансферу травмированного Эрнандеса, а не так давно и Де Лигта). По финансированию согласен, спонсоры у них даже не мутные, а напрямую связаны с акционерами клуба.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ждём:
Я болельщик Спартака, но победа Зенита угомонит Зарему
Я болельщик Реала, но рычаги Барсы реально работают.
Я болельщик Родины, прикиньте, мы существуем!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Норм наброс
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Nickitin
Болельщик МЮ позорище...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Святой Аквариум
Болельщик МЮ не станет писать, что он, мол, за Сити, за исключением случаев, если их победа как-то помогла бы Юнайтед в турнире Можно уважать соперника, но не болеть за него
Болельщик МЮ будет болеть за Сити, когда на кону какой-то титул для Ливерпуля, на который точно также претендуют и "горожане", как это показала практика. Ещё одно исключения из правил, хотя до поры до времени (пока у Сити не начнёт уже приближаться по чашкам к самому МЮ).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hasenpoth
Ответ Cheldon
«Женись непременно. Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Плохая — станешь философом» (Сократ). В 1999 в красном Манчестере побывало небывалое футбольное счастье. МЮ взяд невероятный требл благодаря футбольному гению САФа. Вот и Сэр из Санпедора сегодня может подарить голубому Манчестеру небывалое футбольное счастье. Пусть победит сильнейший и более удачливый. Пусть же игра будет интересной.
’Пусть победит сильнейший и более удачливый. Пусть же игра будет интересной.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И пусть эту будет Интер!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Софья Хороброва
Ответ Святой Аквариум
Болельщик МЮ не станет писать, что он, мол, за Сити, за исключением случаев, если их победа как-то помогла бы Юнайтед в турнире Можно уважать соперника, но не болеть за него
это глор называется, а не болельщик. настоящий болельщик мю будет против сити в любой ситуации
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Dm Kznts
может пепу станет скучно и он захочет трофеи в италии собрать ну или трофеи за сборную насобирать. или же ситявым апл публичную порку после требла устроит :)
Главное, чтобы его в псж не заманили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
может пепу станет скучно и он захочет трофеи в италии собрать ну или трофеи за сборную насобирать. или же ситявым апл публичную порку после требла устроит :)
не исключаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирзоанис Якубов
Может быть, победа Сити поможет Руслану Копылову забыть о требле и двигаться дальше, потому как все адекватные фанаты Юнайтед давным давно не то что требл, московскую победу в ЛЧ уже не вспоминают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
ни один уважающий себя болельщик Манчестер Юнайтед никогда не напишет что он будет даже в каком то товарищеском и незначащем матче(а тут тем более финал Лиги Чемпионов) болеть за Манчестер Сити или Ливерпуль. Ты не болельщик Манчестер Юнайтед - ты трепло, не удивлюсь если через пару лет ты напишешь статью что ты уже "болельщик Манчестер Сити", что тебя осенило и ты созрел
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asand77
Мде, не зря говорят молчание золото ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Оставайтесь на связи. Ваше признание очень важно для нас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coongur
От создателей «Я - болельщик Спартака, но в финале кубка за ЦСКА»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий