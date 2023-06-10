33 комментария

Признание Руслана Копылова.

«Манчестер Сити» на пороге события: может взять правильный требл (АПЛ+Кубок Англии+Лига чемпионов) − в истории английских клубов это второй случай.

У фанов «Юнайтед» только и разговоров, что о требле соседей. Точнее надежд, что этого требла не будет.

«Хочу ли, чтобы «Сити» взял требл? Нет! Нет, конечно! Фанаты «МЮ» не хотят требла «Сити». Я надеюсь, что они проиграют!» − тема сезона-1998/99 сакральна даже для Гари Невилла, который готов хвалить «Ман Сити» 24 часа в сутки (в том же интервью он назвал Пепа достойным компаньоном для сэра Алекса).

А вот что перед финалом Кубка говорил экс-футболист «МЮ» Лу Макари, закончивший в середине восьмидесятых:

«Наши игроки должны осознать, что важен не только результат, но и история треблов и все, что с этим связано. Нельзя отрицать, что задача игроков «Юнайтед» – выйти на поле и помешать «Сити». Было бы неправильно не упомянуть о том, что стоит на кону».

Треблы. Они повсюду.

Вот клубный анонс возвращения Стива Макларена – нам напоминают, что англичанин работал во времена требла. Вот интервью с Энди Коулом – речь вообще не про команду 1999 года, но в описании − обязательно «Обладатель требла».

А вот пост на 50 тысяч лайков в клубном твиттере: «Сэр Алекс со всеми другими тренерами, завоевавшими треблы в английском футболе...».

Окей, это ответка «Арсеналу», но упоминания сезона «Непобедимых» не наши проблемы.

Треблофилией грешат не только официальные медиа клуба. В 2021-м Оле-Гуннар Сульшер зачем-то сравнивал нынешний состав «МЮ» с тем, что был в сезоне-1998/99.

Уэйн Бартон − автор десятка книг про историю Манчестера и «Юнайтед» − серьезно расписывает целый тред на тему «Требл «Сити» не так хорош, как был у «Юнайтед». Если коротко: «Сити» не драматично переворачивает игры, как «МЮ» в 1999-м. А еще в Европе слишком мало достойных конкурентов.

Я устал от глупых попыток фанов доказать, что раньше было лучше − лучше только потому, что это происходило с твоей любимой командой, а не какой-то другой. Очень хочу, чтобы «Сити» снял с нас это бремя прошлого величия.

Не подумайте: требл-1999 − прекрасное событие и великое достижение. Только к современному «МЮ» он имеет очень опосредованное отношение. Выросло целое поколение фанатов, которые физически не застали финал Лиги чемпионов против «Баварии», потому что родились позже.

Шесть игроков из нынешней обоймы Тен Хага тоже. Только вдумайтесь: Джейдон Санчо, родившийся в марте 2000-го, успел пройти академии «Уотфорда» и «Сити», уехать в Германию, сыграть больше 100 матчей за «Боруссию», перейти в «Юнайтед», пережить депрессию и вернуться. Огромный пласт событий. Я молчу про Гринвуда, который еще младше − очень богатая жизнь у парня.

В клубе тоже немало произошло с 1999-го:

•‎ Глейзеры пришли (и никак не уйдут);

•‎ сэр Алекс после требла отработал еще 14 сезонов и завершил карьеру;

• после него было еще 5 тренеров и 3 и.о.;

• 6-летний контракт Дэвида Мойеса с клубом наконец закончился;

• Криштиану Роналду пришел, ушел, спустя 12 лет вернулся и опять ушел.

У «Юнайтед» 0 чемпионств или ЛЧ в последние 10 лет. 0 случаев серьезной борьбы за титул: 12 очков отставания в сезоне-2020/21, 19 − в 2017/18. Остается только вспоминать уникальный требл. Уэйн Руни перед финалом Кубка Англии очень точно заметил: «Когда вы играете с «Юнайтед», легенда о команде 1999 года всегда рядом».

В 2013-м, после 20-го чемпионства «МЮ», знакомый болельщик «Ливерпуля» отбивался: «Зато у нас 5 ЛЧ!» Тогда я хихикал − теперь вижу таких же фанатов «Юнайтед», которые в любом самом проигрышном споре возвращают нам 1999-й.

«В «Манчестер Юнайтед» слишком много говорят о прошлом − это похоже на хождение по кругу. Нужно думать о настоящем или сходить в больницу, чтобы прочистить голову», − говорит Златан.

Я с ним согласен. Постоянные возвращения к ЛЕГЕНДАРНОМУ ТРЕБЛУ, КОТОРОГО НИ У КОГО НЕТ, делают хуже только одному клубу. Возникают нездоровые идеи вроде «Сульшер спас тогда − спасет и сейчас».

Можно и других легенд попробовать − связку Гари Невилла и Роя Кина, например.

Зафиксируем.

• Требл «Ман Сити» не отменит историю «Юнайтед». Кстати, «Реал» в своей истории не брал требл − у «Барселоны» их 2.

•‎ Тен Хаг − не новый Фергюсон. У нас уже был «новый САФ» − от этого титула не ждешь ничего хорошего.

• Не упоминать требл в каждом споре ≠ забыть историю клуба.

Я рад, что это понимает Эрик тен Хаг. Перед финалом Кубка Англии его спрашивали, хочет ли он лишить «Сити» требла − тренер «МЮ» ответил: «Здесь должна вестись речь о нас, о нашей победе в Кубке Англии».

Никакого неуважения к прошлому. Просто акцент на настоящем. Теперь и фанатам нужно отпустить требл-1999.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Alex Pantling / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Ben Radford/Allsport, Mike Hewitt / Staff