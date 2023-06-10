А еще полно футбольных функционеров.

«Интер» Симоне Индзаги – в финале Лиги чемпионов. Несмотря на критику и проблемы, итальянец добился выдающегося результата с клубом.

Иногда казалось, что в Индзаги верит только Свен-Йоран Эрикссон, поработавший с экс-форвардом в «Лацио».

«Своей работой в «Лацио» Симоне заслужил повышения и приглашения в «Интер». Индзаги еще молод как тренер, но может добиться многого. Я вижу, что он может повторить путь Роберто Манчини и Диего Симеоне. Я назвал этих двоих, потому что Индзаги играл с ними», – говорил швед в интервью Tuttosport.

Эта троица пересеклась в сезоне-1999/2000 – чемпионском для «Лацио». В команде собралась уникальная компания – Симеоне, Индзаги, Манчини, Михайлович, Альмейда, Консейсау и еще несколько игроков той команды стали отличными тренерами. Уже тогда Эрикссон считал этот состав особенным:

«Они не были игроками, которые просто приходили на тренировку, а потом ехали домой. Они обсуждали между собой идеи. Помогали друг другу и всей команде. По статусу их можно было считать примадоннами. В каком-то смысле они заслужили этот статус, но всегда работали вместе.

Например, Манчини – творец, но в один сезон у нас было много травм в полузащите. Роберто пришел ко мне в кабинет и сказал: «Я могу сыграть в центре полузащиты». Отвечаю ему: «Не можешь – даже не обсуждается. Ты не знаешь, что такое игра в обороне». В следующем матче мы сыграли ужасно. В понедельник он снова пришел: «Поставь меня в центр». Я поставил – в следующих 17 матчах мы не проигрывали. Потом я изучал статистику переходов мяча. Роберто возвращал мяч команде чаще всех, но никогда не шел в подкаты».

Уникальная команда «Лацио»-2000 породила десяток тренеров – про Индзаги мы уже сказали, а вот остальные.

Паоло Негро (26 игр в сезоне Серии А-1999/00)

У бывшего защитника огромный тренерский опыт – но в основном на молодежном уровне. Даже сейчас работает в молодежке «Сиены» (как раз в «Сиене» закончил карьеру в 2010-м) – хотя были 2 матча в качестве и.о. в Серии С.

Нестор Сенсини (23 матча)

Закончил в январе 2006-го, а уже в феврале подхватил на несколько матчей «Удинезе». Cенсини дебютировал с победы в Кубке УЕФА (3:0 над «Лансом»), но был уволен в марте. Дальше были несколько клубов в Аргентине и переход на должность спортдира «Ньюэллс Олд Бойз».

В декабре 2020 года, после пятилетнего перерыва, вернулся к тренерству в чилийском «Эвертоне». Доработал до конца 2021-го и пока отдыхает.

Синиша Михайлович (26 игр)

В 2004-м по приглашению друга Роберто Манчини перешел в «Интер», где и случился переход от футболиста к тренеру: сначала помощником Манчини, потом первый заход в «Болонью». С первого раза не получилось: 4 победы в 22 матчах.

Потом Михайловичу доверили вывести Сербию на ЧМ-2014. Закончилось все еще на стадии квалификации – заняли третье место в группе с Хорватией, Бельгией и Уэльсом. После такого Синиша вернулся в Италию – и перевернул «Сампдорию».

Дальше были «Милан», «Торино» и «Спортинг» (9 дней в клубе) – и возвращение в «Болонью». Это последний клуб Синиши: 16 декабря 2022 года Михайловича не стало.

Алессандро Неста (28 игр)

Эрикссон говорил так: «Просто посмотрите, что с ними стало. Манчини – великолепный тренер. Симеоне – великолепный тренер. Альмейда – великолепный тренер. Неста тоже попробовал стать тренером».

Кажется, лучше и не скажешь – хотя можно сваливать и на невезение. Алессандро трижды выводил свои команды («Майами», «Перуджа», «Фрозиноне») в плей-офф – и трижды вылетал. С «Фрозиноне» вышло обидней всего: в финале плей-офф-2019/20 сыграли 1:1 со «Специей» – соперника пустили дальше из-за лучшего места в регулярке.

Спустя 2 года без работы новая попытка – с «Реджаной», которая поднялась в Серию Б.

Джузеппе Панкаро (28 игр)

Начинал как ассистент Дарио Марколина в «Модене». Дарио тоже часть того «Лацио», но ни разу не выходил в Серии А-1999/2000.

Дальше Панкаро работал только главным, но ни разу не задерживался дольше сезона. Последняя работа – «Монополи» из Серии С: пришел по ходу сезона-2022/23, поднял команду с 9-го места на 7-е, но был уволен в марте.

Диего Симеоне (28 игр)

Стоит вообще что-то рассказывать про этого мужчину? Рекордсмен «Атлетико» по играм в статусе главного тренера, дважды чемпион Испании, дважды обладатель Лиги Европы и финалист ЛЧ.

Деян Станкович (16 игр)

Мощно отработал в «Црвене Звезде»: 3 чемпионства за 3 сезона, хотя первое – больше заслуга предшественника, с которым команда оторвалась на +11. В сезоне-2020/21 команда поставила рекорды Сербии: прошла чемпионат без поражения (35 побед из 38) и забила 114 голов.

В августе Станковича уволили за вылет из квалификации ЛЧ – Деян рискнул и подхватил тонущую «Сампдорию». Спасти не удалось: команда так и осталась на 20-м месте Серии А – но Деян точно оживил команду. Есть первый опыт в топ-5 лиг.

Матиас Альмейда (19 игр)

Матиас начал с самого сложного: в 2011-м подхватил «Ривер Плейт», который впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона. Алмейда с первого раза выиграл второй дивизион Аргентины, но в клубе не задержался. Дальше были «Банфилд» (тоже вывел клуб в вышку) и мощный заход в «Гвадалахару». Мексиканский клуб не выигрывал трофеи 10 лет, а при Алмейде взял чемпионат, кубок, суперкубок и Лигу чемпионов КОНКАКАФ – ее вообще не брали с 1962-го.

В этом же 2018 году Матиас ушел из команды из-за конфликтов с руководством. С 2022 года аргентинец тренирует АЕК – это его первый опыт в Европе (до Греции был заход в МЛС). И сразу успешный: чемпионство (впервые с 2017/18) и золотой дубль – вообще с 1978 года.

Сержиу Консейсау (30 игр)

Живая легенда «Порту»: работает в клубе с 2017 года – хотя и до этого тренировал пять лет! Перед «Порту» Консейсау выдал грандиозный сезон в «Нанте»: французская команда заняла 7-е место – лучший результат после возвращения в Лигу 1. При этом в клубе заранее знали об уходе Консейсау: Сержиу сослался на семейные проблемы и подписался с «Порту».

В свой первый сезон Сержиу привел клуб к чемпионству после пятилетнего ожидания. Добавьте к этому стабильные выступления в Европе: «Порту» дважды добирался до 1/4 Лиги чемпионов – вылетали от будущих победителей «Ливерпуля» и «Челси». По традиции в конце каждого сезона Консейсау сватают в клубы – на этот раз пишут про «Наполи» и «Интер».

Кстати, именно от «Интера» в этом году «Порту» вылетел в 1/8 ЛЧ.

Фабрицио Раванелли (16 игр)

Наверное, звание тренера – слишком громко для Раванелли. Фабрицио 2 года работал с молодежкой «Ювентуса», а затем дважды заходил на работу во взрослых командах. Каждый раз специалиста увольняли очень быстро: из «Аяччо» за 1 победу в 12 матчах, из киевского «Арсенала» – за 1 победу в 9 играх.

Роберто Манчини (20 игр)

Тренерскую карьеру Манчини начал еще при Эрикссоне: Свен-Йоран подхватил итальянца ассистентом. Дальше были 8 команд (дважды «Интер») и 14 трофеев.

Аттилио Ломбардо (10 игр)

Ломбардо начал тренерскую карьеру еще до «Лацио»-2000! В «Кристал Пэлас», куда его позвали звездой, он был играющим и.о. главного тренера. После завершения карьеры долго работал самостоятельно (с 2002-го по 2010-й) – а потом пошел к Манчини в тренерский штаб «Манчестер Сити».

У Аттилио был еще один заход на пост главного (в резервной команде «Сити») – но ему удобнее позиция ассистента. К Манчини он возвращался дважды: в «Галатасарае» и сейчас в сборной.

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А вот эти ребята стали спортивными менеджерами.

Марко Баллотта (9 игр в сезоне Серии А-1999/00)

В 2008-м на месяц пришел в «Модену» генеральным директором. После неудачи взял паузу и вернулся в спортменеджмент в 2014-м: сначала тренером вратарей, а потом и президентом в любительском «Кастельветро».

Фернанду Коуту (14 игр)

В 2009-м стал леном руководства Федерации футбола Португалии. Через год Коуту перешел на должность спортивного директора «Браги» – при нем команда дошла до финала ЛЕ, где проиграла «Порту» (1:0). К 2012 году экс-игрок «Лацио» расширил полномочия: стал еще и ассистентом тренера клуба, оставив место в совете «Браги».

На позиции помощника проработал 2 года – Фернанду рассказывал, что ушел ради обучения на главного. Но в итоге помогает Федерико Пастарелло в агентстве P&P Sport Management. Среди клиентов: Артур Мело, Жоау Мариу, Алекс Мерет и другие.

Павел Недвед (28 игр)

В октябре 2010 года инвестиционная компания семьи Аньелли поставила Недведа в совет директоров «Ювентуса». Через пять лет Павел вырос до вице-президента.

В ноябре прошлого года Недвед подал в отставку на фоне разбирательств финансовых махинациях «Юве». Чеха дисквалифицировали: 8 месяцев он не может заниматься футбольной деятельностью. Позднее Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях.

Хуан Себастьян Верон (31 игра)

Верон заканчивал в родном «Эстудиантес» – и сразу же после завершения карьеры пошел в президенты. Его группа ADN Estudiantes набрала 75% на выборах – 25% было у действующего президента Энрике Ломбарди.

При Вероне клуб открыл новый стадион и ввел новую политику: футболисты молодежки обязаны продолжать обучение, если хотят играть.

С 2021-го Хуан Себастьян занимает должность вице-президента.

Марсело Салас (28 игр)

Салас мечтал стать спортивным менеджером: в 2009-м договаривался о покупке чилийских небольших клубов, но не вышло. Поэтому Марсело психанул и основал свой клуб, «Унион Темуко». Клуб барахтался в низших дивизионах, пока в 2013-м не объединился с «Депортес Темуко» – Салас перешел на должность президента.

«Депортес» почти сразу вышел в Примеру В, а в сезоне-2015/16 выиграл и ее – и вышел в высший дивизион. В 2018-м клуб дебютировал в Копа Судамерикана, но состава не хватило на оба турнира: команда посыпалась и вылетела из элиты. В 2021-м команда почти вернулась, но правление (инициатором был Салас) урезало бюджет. Ушли техдир и лидеры – без них «Депортес» свалилась на 10-е место. Это привело к протестам фанатов против Саласа.

Марсело числится президентом, но в соцсетях у него только упоминание личных брендов.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa /Allsport; globallookpress.com/Keystone Press Agency