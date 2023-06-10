Вы знаете Руса
Блог

«Лацио»-2000 – сплошь тренеры. Это предсказывал еще Свен-Йоран Эрикссон

Свен-Йоран Эрикссон Свен-Йоран Эрикссон
Алессандро Неста Алессандро Неста
Синиша Михайлович Синиша Михайлович
Марко Баллотта Марко Баллотта
Аттилио Ломбардо
Паоло Негро Паоло Негро
Деян Станкович Деян Станкович
Джузеппе Панкаро
Матиас Альмейда
Диего Симеоне Диего Симеоне
Роберто Сенсини Роберто Сенсини
Хуан Себастьян Верон Хуан Себастьян Верон
Сержиу Консейсау
Павел Недвед Павел Недвед
Фабрицио Раванелли Фабрицио Раванелли
Роберто Манчини Роберто Манчини
Фернанду Коуту Фернанду Коуту
Марсело Салас
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Интер Интер
Лацио Лацио
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Футбол Футбол

А еще полно футбольных функционеров.

«Интер» Симоне Индзаги – в финале Лиги чемпионов. Несмотря на критику и проблемы, итальянец добился выдающегося результата с клубом.

Иногда казалось, что в Индзаги верит только Свен-Йоран Эрикссон, поработавший с экс-форвардом в «Лацио».

«Своей работой в «Лацио» Симоне заслужил повышения и приглашения в «Интер». Индзаги еще молод как тренер, но может добиться многого. Я вижу, что он может повторить путь Роберто Манчини и Диего Симеоне. Я назвал этих двоих, потому что Индзаги играл с ними», – говорил швед в интервью Tuttosport.

Эта троица пересеклась в сезоне-1999/2000 – чемпионском для «Лацио». В команде собралась уникальная компания – Симеоне, Индзаги, Манчини, Михайлович, Альмейда, Консейсау и еще несколько игроков той команды стали отличными тренерами. Уже тогда Эрикссон считал этот состав особенным:

«Они не были игроками, которые просто приходили на тренировку, а потом ехали домой. Они обсуждали между собой идеи. Помогали друг другу и всей команде. По статусу их можно было считать примадоннами. В каком-то смысле они заслужили этот статус, но всегда работали вместе. 

Например, Манчини – творец, но в один сезон у нас было много травм в полузащите. Роберто пришел ко мне в кабинет и сказал: «Я могу сыграть в центре полузащиты». Отвечаю ему: «Не можешь – даже не обсуждается. Ты не знаешь, что такое игра в обороне». В следующем матче мы сыграли ужасно. В понедельник он снова пришел: «Поставь меня в центр». Я поставил – в следующих 17 матчах мы не проигрывали. Потом я изучал статистику переходов мяча. Роберто возвращал мяч команде чаще всех, но никогда не шел в подкаты».

Недвед тренировался как псих, Манчини назначал тренеров «Сампдории», а Бекхэм влюблял в себя за 30 секунд – шикарные истории от Свена-Йорана Эрикссона

Уникальная команда «Лацио»-2000 породила десяток тренеров – про Индзаги мы уже сказали, а вот остальные. 

Паоло Негро (26 игр в сезоне Серии А-1999/00)

У бывшего защитника огромный тренерский опыт – но в основном на молодежном уровне. Даже сейчас работает в молодежке «Сиены» (как раз в «Сиене» закончил карьеру в 2010-м) – хотя были 2 матча в качестве и.о. в Серии С.

Нестор Сенсини (23 матча)

Закончил в январе 2006-го, а уже в феврале подхватил на несколько матчей «Удинезе». Cенсини дебютировал с победы в Кубке УЕФА (3:0 над «Лансом»), но был уволен в марте. Дальше были несколько клубов в Аргентине и переход на должность спортдира «Ньюэллс Олд Бойз».

В декабре 2020 года, после пятилетнего перерыва, вернулся к тренерству в чилийском «Эвертоне». Доработал до конца 2021-го и пока отдыхает.

Синиша Михайлович (26 игр)

В 2004-м по приглашению друга Роберто Манчини перешел в «Интер», где и случился переход от футболиста к тренеру: сначала помощником Манчини, потом первый заход в «Болонью». С первого раза не получилось: 4 победы в 22 матчах. 

Потом Михайловичу доверили вывести Сербию на ЧМ-2014. Закончилось все еще на стадии квалификации – заняли третье место в группе с Хорватией, Бельгией и Уэльсом. После такого Синиша вернулся в Италию – и перевернул «Сампдорию».

Дальше были «Милан», «Торино» и «Спортинг» (9 дней в клубе) – и возвращение в «Болонью». Это последний клуб Синиши: 16 декабря 2022 года Михайловича не стало.

Фотоальбом карьеры Синиши Михайловича: титул с «Лацио», хет-трик со штрафных, дружба с Манчини

Алессандро Неста (28 игр)

Эрикссон говорил так: «Просто посмотрите, что с ними стало. Манчини – великолепный тренер. Симеоне – великолепный тренер. Альмейда – великолепный тренер. Неста тоже попробовал стать тренером». 

Кажется, лучше и не скажешь – хотя можно сваливать и на невезение. Алессандро трижды выводил свои команды («Майами», «Перуджа», «Фрозиноне») в плей-офф – и трижды вылетал. С «Фрозиноне» вышло обидней всего: в финале плей-офф-2019/20 сыграли 1:1 со «Специей» – соперника пустили дальше из-за лучшего места в регулярке. 

Спустя 2 года без работы новая попытка – с «Реджаной», которая поднялась в Серию Б.

Джузеппе Панкаро (28 игр)

 

Начинал как ассистент Дарио Марколина в «Модене». Дарио тоже часть того «Лацио», но ни разу не выходил в Серии А-1999/2000. 

Дальше Панкаро работал только главным, но ни разу не задерживался дольше сезона. Последняя работа – «Монополи» из Серии С: пришел по ходу сезона-2022/23, поднял команду с 9-го места на 7-е, но был уволен в марте. 

Диего Симеоне (28 игр)

Стоит вообще что-то рассказывать про этого мужчину? Рекордсмен «Атлетико» по играм в статусе главного тренера, дважды чемпион Испании, дважды обладатель Лиги Европы и финалист ЛЧ. 

Деян Станкович (16 игр)

Мощно отработал в «Црвене Звезде»: 3 чемпионства за 3 сезона, хотя первое – больше заслуга предшественника, с которым команда оторвалась на +11. В сезоне-2020/21 команда поставила рекорды Сербии: прошла чемпионат без поражения (35 побед из 38) и забила 114 голов. 

В августе Станковича уволили за вылет из квалификации ЛЧ – Деян рискнул и подхватил тонущую «Сампдорию». Спасти не удалось: команда так и осталась на 20-м месте Серии А – но Деян точно оживил команду. Есть первый опыт в топ-5 лиг. 

Матиас Альмейда (19 игр)

 

Матиас начал с самого сложного: в 2011-м подхватил «Ривер Плейт», который впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона. Алмейда с первого раза выиграл второй дивизион Аргентины, но в клубе не задержался. Дальше были «Банфилд» (тоже вывел клуб в вышку) и мощный заход в «Гвадалахару». Мексиканский клуб не выигрывал трофеи 10 лет, а при Алмейде взял чемпионат, кубок, суперкубок и Лигу чемпионов КОНКАКАФ – ее вообще не брали с 1962-го.  

В этом же 2018 году Матиас ушел из команды из-за конфликтов с руководством. С 2022 года аргентинец тренирует АЕК – это его первый опыт в Европе (до Греции был заход в МЛС). И сразу успешный: чемпионство (впервые с 2017/18) и золотой дубль – вообще с 1978 года.

Сержиу Консейсау (30 игр)

 

Живая легенда «Порту»: работает в клубе с 2017 года – хотя и до этого тренировал пять лет! Перед «Порту» Консейсау выдал грандиозный сезон в «Нанте»: французская команда заняла 7-е место – лучший результат после возвращения в Лигу 1. При этом в клубе заранее знали об уходе Консейсау: Сержиу сослался на семейные проблемы и подписался с «Порту». 

В свой первый сезон Сержиу привел клуб к чемпионству после пятилетнего ожидания. Добавьте к этому стабильные выступления в Европе: «Порту» дважды добирался до 1/4 Лиги чемпионов – вылетали от будущих победителей «Ливерпуля» и «Челси». По традиции в конце каждого сезона Консейсау сватают в клубы – на этот раз пишут про «Наполи» и «Интер». 

Кстати, именно от «Интера» в этом году «Порту» вылетел в 1/8 ЛЧ. 

Фабрицио Раванелли (16 игр)

 

Наверное, звание тренера – слишком громко для Раванелли. Фабрицио 2 года работал с молодежкой «Ювентуса», а затем дважды заходил на работу во взрослых командах. Каждый раз специалиста увольняли очень быстро: из «Аяччо» за 1 победу в 12 матчах, из киевского «Арсенала» – за 1 победу в 9 играх. 

Роберто Манчини (20 игр)

Тренерскую карьеру Манчини начал еще при Эрикссоне: Свен-Йоран подхватил итальянца ассистентом. Дальше были 8 команд (дважды «Интер») и 14 трофеев. 

Манчини-игрок: бил одноклубников, управлял трансферами и сделал для «Сампдории» больше, чем Тотти для «Ромы»

Аттилио Ломбардо (10 игр)

Ломбардо начал тренерскую карьеру еще до «Лацио»-2000! В «Кристал Пэлас», куда его позвали звездой, он был играющим и.о. главного тренера. После завершения карьеры долго работал самостоятельно (с 2002-го по 2010-й) – а потом пошел к Манчини в тренерский штаб «Манчестер Сити». 

У Аттилио был еще один заход на пост главного (в резервной команде «Сити») – но ему удобнее позиция ассистента. К Манчини он возвращался дважды: в «Галатасарае» и сейчас в сборной. 

***

А вот эти ребята стали спортивными менеджерами.

Марко Баллотта (9 игр в сезоне Серии А-1999/00)

В 2008-м на месяц пришел в «Модену» генеральным директором. После неудачи взял паузу и вернулся в спортменеджмент в 2014-м: сначала тренером вратарей, а потом и президентом в любительском «Кастельветро».

Фернанду Коуту (14 игр)

В 2009-м стал леном руководства Федерации футбола Португалии. Через год Коуту перешел на должность спортивного директора «Браги» – при нем команда дошла до финала ЛЕ, где проиграла «Порту» (1:0). К 2012 году экс-игрок «Лацио» расширил полномочия: стал еще и ассистентом тренера клуба, оставив место в совете «Браги».

На позиции помощника проработал 2 года – Фернанду рассказывал, что ушел ради обучения на главного. Но в итоге помогает Федерико Пастарелло в агентстве P&P Sport Management. Среди клиентов: Артур Мело, Жоау Мариу, Алекс Мерет и другие. 

Павел Недвед (28 игр)

 

В октябре 2010 года инвестиционная компания семьи Аньелли поставила Недведа в совет директоров «Ювентуса». Через пять лет Павел вырос до вице-президента. 

В ноябре прошлого года Недвед подал в отставку на фоне разбирательств финансовых махинациях «Юве». Чеха дисквалифицировали: 8 месяцев он не может заниматься футбольной деятельностью. Позднее Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях.

Минус 10 очков у «Юве» – это уже окончательно! Про ЛЧ можно забыть? 

Хуан Себастьян Верон (31 игра)

 

Верон заканчивал в родном «Эстудиантес» – и сразу же после завершения карьеры пошел в президенты. Его группа ADN Estudiantes набрала 75% на выборах – 25% было у действующего президента Энрике Ломбарди. 

При Вероне клуб открыл новый стадион и ввел новую политику: футболисты молодежки обязаны продолжать обучение, если хотят играть. 

С 2021-го Хуан Себастьян занимает должность вице-президента. 

Марсело Салас (28 игр)

 

Салас мечтал стать спортивным менеджером: в 2009-м договаривался о покупке чилийских небольших клубов, но не вышло. Поэтому Марсело психанул и основал свой клуб, «Унион Темуко». Клуб барахтался в низших дивизионах, пока в 2013-м не объединился с «Депортес Темуко» – Салас перешел на должность президента. 

«Депортес» почти сразу вышел в Примеру В, а в сезоне-2015/16 выиграл и ее – и вышел в высший дивизион. В 2018-м клуб дебютировал в Копа Судамерикана, но состава не хватило на оба турнира: команда посыпалась и вылетела из элиты. В 2021-м команда почти вернулась, но правление (инициатором был Салас) урезало бюджет. Ушли техдир и лидеры – без них «Депортес» свалилась на 10-е место. Это привело к протестам фанатов против Саласа. 

Марсело числится президентом, но в соцсетях у него только упоминание личных брендов. 

Индзаги не заслужил отставки из «Интера» даже без успешной ЛЧ. С ним позитива больше, чем проблем

«Интер» легендарно обыграл Пепа в 2010-м: Эйяфьядлайекюдль, тактика Жозе и мем с подглядывающим Бускетсом

18 звезд «Интера» 90-х и 2000-х, так и не выигравших с клубом ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa /Allsport; globallookpress.com/Keystone Press Agency

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
буду сегодня болеть персонально за Индзаги - вывести не самую сильную команду в финал Лиги чемпионов в наше время - достижение!

да и просто видно, что он приятный и адекватный человек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий