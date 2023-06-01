Где сейчас чемпионский «Лестер»? Только двое еще в клубе – а остальные звезды?
Варди на месте, Раньери сменил уже шесть.
«Лестер» вылетел из Премьер-лиги − а ведь всего семь лет назад стал самым неожиданным чемпионом. Случай не уникальный для чемпионата Англии в целом: последний такой пример − «Блэкберн», вылетевший в 1999-м после чемпионства-1995.
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Про команду Клаудио шутили, то «Лестер» играет вообще без замен. Это неправда, но близко к истине: основные 11 игроков начинали вместе в 87% матчей.
«Он защищал своих игроков, когда они совершали ошибки, что придавало им уверенности, − отмечал профессор экономики Дэвид Майет, изучавший феномен чемпионства «Лестера».
До Нового года «Лестер» несколько раз выскакивал на первое место, но отдавал лидерство. 16 января команда Раньери сыграла вничью с «Астон Виллой», поднялась наверх и больше не опускалась.
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Из основы той команды в клубе до сих пор Джейми Варди и Марк Олбрайтон − правда, Марк не застал вылета из АПЛ: зимой ушел в аренду в «Вест Бром».
Вот история той команды после чемпионства.
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Использовано фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com; lcfc.com
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