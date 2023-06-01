Вы знаете Руса
Блог

Где сейчас чемпионский «Лестер»? Только двое еще в клубе – а остальные звезды?

Лестер Лестер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Нголо Канте Нголо Канте
Марк Олбрайтон Марк Олбрайтон
Уэс Морган Уэс Морган
Дэниэл Дринкуотер Дэниэл Дринкуотер
Синдзи Окадзаки Синдзи Окадзаки
Роберт Хут Роберт Хут
Джейми Варди Джейми Варди
Дэнни Симпсон Дэнни Симпсон
Кристиан Фукс Кристиан Фукс
Рияд Марез Рияд Марез
Клаудио Раньери Клаудио Раньери
Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
Футбол Футбол

Варди на месте, Раньери сменил уже шесть.

«Лестер» вылетел из Премьер-лиги − а ведь всего семь лет назад стал самым неожиданным чемпионом. Случай не уникальный для чемпионата Англии в целом: последний такой пример − «Блэкберн», вылетевший в 1999-м после чемпионства-1995.

*** 

Про команду Клаудио шутили, то «Лестер» играет вообще без замен. Это неправда, но близко к истине: основные 11 игроков начинали вместе в 87% матчей. 

«Он защищал своих игроков, когда они совершали ошибки, что придавало им уверенности, − отмечал профессор экономики Дэвид Майет, изучавший феномен чемпионства «Лестера».

 

До Нового года «Лестер» несколько раз выскакивал на первое место, но отдавал лидерство. 16 января команда Раньери сыграла вничью с «Астон Виллой», поднялась наверх и больше не опускалась.

«Лестер» – главное чудо десятилетия. Его чемпионство изменило мироощущение всей Англии

Из основы той команды в клубе до сих пор Джейми Варди и Марк Олбрайтон − правда, Марк не застал вылета из АПЛ: зимой ушел в аренду в «Вест Бром». 

Вот история той команды после чемпионства. 

Как больно «Лестеру» вылетать из АПЛ. Слезы и отчаяние

Мы не забудем время «Лестера» в АПЛ: чудесное спасение, великое золото, гибель владельца прямо у стадиона

Использовано фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com; lcfc.com

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Русик Денисов
Блэкберн брал же АПЛ 1995...
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MALYGOS
Эх, классный был сезон... Напряженный и интересный! Потаскала жизнь мужиков, но для футболистов их уровня чемпионство с парой кубкой впридачу позднее и 1/4 ЛЧ — прыжок не то, что выше головы, а до стратосферы. Так что думаю, они все равно счастливы, вспоминая о том, чего достигли
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
давно это было, аж семь лет назад.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Пупкин
"Блэкберн" разве в 1991 году становился чемпионом? Он выиграл АПЛ в сезоне 94-95, следовательно, эта команда и стала первым чемпионом АПЛ, вылетевшим в лигу ниже. Целых два автора писало статью и не удосужилось проверить. Как говорится: " у семи нянек дитя без глаза".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalii-Just
Повезло им тогда, конечно, знатно, что АПЛ ещё не была под властью Пепа и ко, а так же иногда мешающего Сити Ливерпуля Клопа.... Но они, надо отдать им должное, своим шансом воспользовались на 150%...
Чем то напоминают Блекберн середины 90-ых
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий