Варди на месте, Раньери сменил уже шесть.

«Лестер» вылетел из Премьер-лиги − а ведь всего семь лет назад стал самым неожиданным чемпионом. Случай не уникальный для чемпионата Англии в целом: последний такой пример − «Блэкберн», вылетевший в 1999-м после чемпионства-1995.

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Про команду Клаудио шутили, то «Лестер» играет вообще без замен. Это неправда, но близко к истине: основные 11 игроков начинали вместе в 87% матчей.

«Он защищал своих игроков, когда они совершали ошибки, что придавало им уверенности, − отмечал профессор экономики Дэвид Майет, изучавший феномен чемпионства «Лестера».

До Нового года «Лестер» несколько раз выскакивал на первое место, но отдавал лидерство. 16 января команда Раньери сыграла вничью с «Астон Виллой», поднялась наверх и больше не опускалась.

Из основы той команды в клубе до сих пор Джейми Варди и Марк Олбрайтон − правда, Марк не застал вылета из АПЛ: зимой ушел в аренду в «Вест Бром».

Вот история той команды после чемпионства.

Использовано фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com; lcfc.com